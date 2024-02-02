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Новости Война в Украине
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Миргород (44) обстрел (20424) Полтавщина (910) Пронин Филипп (8)

Россияне совершили ракетную атаку по Миргородскому району Полтавщины, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворог атакував Полтавщину ракетами

Миргородский район подвергся российскому ракетному удару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов", - написал он.

По его информации, есть попадания в Миргородском районе.

Пронин добавил, что жертв среди населения нет.

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гнусаве чмо,де ППО що збивае все??
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02.02.2024 23:45 Ответить
Під Банковою. Вони ж ночами працюють, думають, як звільнити Залужного та обратися на другий термін
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03.02.2024 03:51 Ответить
Там минулого року загинув Микола Завада.Вічна пам'ять.
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02.02.2024 23:54 Ответить
да похоже всё. ждем замены комбригов на лояльных зеленскому, пару котлов и капитуляцию.
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03.02.2024 01:12 Ответить
Они ******* по нашим военным аэродромам, а мы цоппли жуййом.
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03.02.2024 06:28 Ответить
 
 