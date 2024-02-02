Россияне совершили ракетную атаку по Миргородскому району Полтавщины, - ОВА

Миргородский район подвергся российскому ракетному удару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов", - написал он.

По его информации, есть попадания в Миргородском районе.

Пронин добавил, что жертв среди населения нет.

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