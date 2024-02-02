Росіяни здійснили ракетну атаку по Миргородському району Полтавщини, - ОВА

Миргородський район зазнав російського ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів", - написав він.

За його інформацією є влучання в Миргородському районі.

Пронін додав, що жертв серед населення немає.

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