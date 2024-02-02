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Миргород (38) обстріл (21351) Полтавщина (739) Пронін Філіп (8)

Росіяни здійснили ракетну атаку по Миргородському району Полтавщини, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог атакував Полтавщину ракетами

Миргородський район зазнав російського ракетного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів", - написав він.

За його інформацією є влучання в Миргородському районі.

Пронін додав, що жертв серед населення немає.

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гнусаве чмо,де ППО що збивае все??
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02.02.2024 23:45 Відповісти
Під Банковою. Вони ж ночами працюють, думають, як звільнити Залужного та обратися на другий термін
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03.02.2024 03:51 Відповісти
Там минулого року загинув Микола Завада.Вічна пам'ять.
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02.02.2024 23:54 Відповісти
да похоже всё. ждем замены комбригов на лояльных зеленскому, пару котлов и капитуляцию.
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03.02.2024 01:12 Відповісти
Они ******* по нашим военным аэродромам, а мы цоппли жуййом.
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03.02.2024 06:28 Відповісти
 
 