Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині
На Полтавщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджена енергетична інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі знищили усі "шахеди".
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