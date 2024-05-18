УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14884 відвідувача онлайн
Новини
3 191 8

Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

шахеди

На Полтавщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджена енергетична інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі знищили усі "шахеди".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано рух кількох груп "шахедів", - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4107) обстріл (28274) Полтавська область (1100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знищили усі шахеди, які пошкодили енергетичну інфраструктуру.
показати весь коментар
18.05.2024 09:20 Відповісти
Потрібно на всіх важливих енергооб'єктах прикувати цепами нардепів від сн та опзж, кацапи по своїх стріляти не будуть. А зелю-мальчішаплохіша в Вовчанськ, відступ кацапні гарантовано.
показати весь коментар
18.05.2024 09:30 Відповісти
Всі мопеди були знищенні,але 23 тис.населення сидять без світла..Зелені підари брешуть на всіх рівнях і посадах...

4
показати весь коментар
18.05.2024 09:32 Відповісти
Зелена підарасня бреше завжди. Перетворили Україну на болото брехні.
показати весь коментар
18.05.2024 11:50 Відповісти
То вони пишуть що 13 із 13 шахедів знищені...то е два влучання в енергетичні структури...Нащо людям брехати?
показати весь коментар
18.05.2024 09:33 Відповісти
Все, як у рашці
показати весь коментар
18.05.2024 09:37 Відповісти
Пишуть то-так, то-етак.., все різниться..
показати весь коментар
18.05.2024 09:39 Відповісти
Трясця, а там хто ..... Лєщенко чи Найєм купол будували ? Ну шоп ! Захистити.
показати весь коментар
18.05.2024 09:40 Відповісти
 
 