Зафіксовано рух кількох груп "шахедів", - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух кількох груп російських ударних безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.
Група шахедів рухається через Харківщину+ Загроза ударних БпЛА з півдня!", - ідеться у повідомленні.
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