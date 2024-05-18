Зафіксовано рух кількох груп "шахедів", - Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух кількох груп російських ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Група шахедів рухається через Харківщину+ Загроза ударних БпЛА з півдня!", - ідеться у повідомленні.

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