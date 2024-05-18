ППО знищила 13 "шахедів", - Повітряні сили

Цієї ночі Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ були ліквідовані усі дрони-камікадзе, які російські окупанти запускали для завдання ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначається, що загалом уночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ.

"В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - повідомили у Повітряних силах.

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