ППО знищила 13 "шахедів", - Повітряні сили
Цієї ночі Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ були ліквідовані усі дрони-камікадзе, які російські окупанти запускали для завдання ударів по території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Зазначається, що загалом уночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ.
"В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - повідомили у Повітряних силах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Замилягин
показати весь коментар18.05.2024 08:17 Відповісти Мені подобається 1
ОЛЕГ СТАВИНОГА
показати весь коментар18.05.2024 09:01 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль