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ППО знищила 13 "шахедів", - Повітряні сили

Робота мобільної групи ППО

Цієї ночі Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ були ліквідовані усі дрони-камікадзе, які російські окупанти запускали для завдання ударів по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначається, що загалом уночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ.

"В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - повідомили у Повітряних силах.

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Автор: 

безпілотник (4107) ППО (3153) Повітряні сили (2601)


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Ще б запросили дозвіл сходити ''до вітру''
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18.05.2024 08:17 Відповісти
То єрмак грає вар"ята....
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18.05.2024 09:01 Відповісти
 
 