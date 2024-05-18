ПВО уничтожила 13 "шахедов", - Воздушные силы

Этой ночью Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были ликвидированы все дроны-камикадзе, которые российские оккупанты запускали для нанесения ударов по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Отмечается, что всего ночью 18 мая 2024 года оккупанты атаковали 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск - РФ.

"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях", - сообщили в Воздушных силах.

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