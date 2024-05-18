ПВО уничтожила 13 "шахедов", - Воздушные силы
Этой ночью Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были ликвидированы все дроны-камикадзе, которые российские оккупанты запускали для нанесения ударов по территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Отмечается, что всего ночью 18 мая 2024 года оккупанты атаковали 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск - РФ.
"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях", - сообщили в Воздушных силах.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Замилягин
показать весь комментарий18.05.2024 08:17 Ответить Мне нравится 1
ОЛЕГ СТАВИНОГА
показать весь комментарий18.05.2024 09:01 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль