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ПВО уничтожила 13 "шахедов", - Воздушные силы

Робота мобільної групи ППО

Этой ночью Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ были ликвидированы все дроны-камикадзе, которые российские оккупанты запускали для нанесения ударов по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Отмечается, что всего ночью 18 мая 2024 года оккупанты атаковали 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск - РФ.

"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях", - сообщили в Воздушных силах.

Также читайте: Оккупанты запустили ракеты в сторону Одессы

Автор: 

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Ще б запросили дозвіл сходити ''до вітру''
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18.05.2024 08:17 Ответить
То єрмак грає вар"ята....
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18.05.2024 09:01 Ответить
 
 