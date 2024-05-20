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ППО знищила усі 29 "шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Уночі 20 травня окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Запускали з районів Приморсько-Ахтарська та Курська.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну в декілька хвиль і з різних напрямків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Британії Шеппс заявив, що впродовж травня Україна отримає від Лондона 100 ракет для ППО

ППО знищила 29 шахедів

Автор: 

безпілотник (4120) ППО (3158) Повітряні сили (2608)


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єлабузькі студенти *****.
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20.05.2024 08:13 Відповісти
Слава нашим ППО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.05.2024 08:15 Відповісти
Втрати ворога - 29 шахедів і один вертоліт із президентом
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20.05.2024 08:29 Відповісти
і один фьюрі.
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20.05.2024 08:55 Відповісти
То вчора вранці мали додавати
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20.05.2024 09:04 Відповісти
 
 