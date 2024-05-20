ППО знищила усі 29 "шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Уночі 20 травня окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Запускали з районів Приморсько-Ахтарська та Курська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну в декілька хвиль і з різних напрямків.

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