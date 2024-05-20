УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9062 відвідувача онлайн
Новини Війна
904 0

На Дніпропетровщині сили ППО збили російську ракету

ппо

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Криворізькому районі підрозділ ПвК "Схід" збив ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ППО знищила усі 29 "шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ППО (3158) Дніпропетровська область (3693)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 