На Дніпропетровщині сили ППО збили російську ракету
Сили протиповітряної оборони збили російську ракету у Криворізькому районі Дніпропетровщини.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У Криворізькому районі підрозділ ПвК "Схід" збив ворожу ракету", - йдеться в повідомленні.
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