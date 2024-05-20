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Рашисты вечером атаковали FPV-дронами Никополь и район, утром обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду.. ФОТО

До позднего вечера враг продолжал бить по Никопольщине. Агрессор целился по району дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Вечером россияне направили два FPV-камикадзе на Никополь, столько же на населенный пункт Покровской сельской громады. Два из четырех были обезврежены Силами обороны Украины", - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены два частных дома и хозяйственная постройка.

"Утро началось артиллерийскими обстрелами и атакой фпв-камикадзе. Громко в населенном пункте Марганецкой громады и Никополе", - добавил Евтушенко.

Также смотрите: Войска РФ обстреляли Никопольщину 16 раз дронами и артиллерией. Пострадал один человек, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікополя 19 травня
Обстріли Нікополя 19 травня
Обстріли Нікополя 19 травня

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1019) Днепропетровская область (3948)


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- Рассеяне! Если в России есть ВСЁ (как вы утверждаете) - то что вы ищете у своих соседей?
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20.05.2024 09:05 Ответить
 
 