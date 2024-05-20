Рашисти ввечері атакували FPV-дронами Нікополь та район, зранку обстріляли з артилерії Марганецьку громаду. ФОТО

До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Агресор цілив по району дронами-камікадзе й артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Ввечері росіяни скерували два FPV-камікадзе на Нікополь, стільки ж на населений пункт Покровської сільської громади. Два з чотирьох були знешкоджені Силами оборони України", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та господарча спордуда.

"Ранок розпочався артилерійськими обстрілами та атакою фпв-камікадзе. Гучно в населеному пункті Марганецької громади та Нікополі", - додав Євтушенко.

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