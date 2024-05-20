Рашисти ввечері атакували FPV-дронами Нікополь та район, зранку обстріляли з артилерії Марганецьку громаду. ФОТО
До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Агресор цілив по району дронами-камікадзе й артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Ввечері росіяни скерували два FPV-камікадзе на Нікополь, стільки ж на населений пункт Покровської сільської громади. Два з чотирьох були знешкоджені Силами оборони України", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та господарча спордуда.
"Ранок розпочався артилерійськими обстрілами та атакою фпв-камікадзе. Гучно в населеному пункті Марганецької громади та Нікополі", - додав Євтушенко.
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Яр Холодний
показати весь коментар20.05.2024 09:05 Відповісти Мені подобається 1
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