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Рашисти ввечері атакували FPV-дронами Нікополь та район, зранку обстріляли з артилерії Марганецьку громаду. ФОТО

До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Агресор цілив по району дронами-камікадзе й артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Ввечері росіяни скерували два FPV-камікадзе на Нікополь, стільки ж на населений пункт Покровської сільської громади. Два з чотирьох були знешкоджені Силами оборони України", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та господарча спордуда.

"Ранок розпочався артилерійськими обстрілами та атакою фпв-камікадзе. Гучно в населеному пункті Марганецької громади та Нікополі", - додав Євтушенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Нікопольщину 16 разів дронами та артилерією. Постраждала одна людина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікополя 19 травня
Обстріли Нікополя 19 травня
Обстріли Нікополя 19 травня

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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- Рассеяне! Если в России есть ВСЁ (как вы утверждаете) - то что вы ищете у своих соседей?
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20.05.2024 09:05 Відповісти
 
 