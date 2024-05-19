Війська РФ обстріляли Нікопольщину 16 разів дронами та артилерією. Постраждала одна людина, - ОВА. ФОТОрепортаж
Внаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області постраждала жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня російські війська 16 разів атакували Нікопольщину. Двічі вгатили з артилерії, застосували майже півтора десятки дронів-камікадзе", - повідомив він.
За його словами, пошкоджені промислове підприємство, декілька інфраструктурних об’єктів, житлова пʼятиповерхівка.
Крім того, постраждала 55-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.
"Тероризував агресор й громади Криворіжжя. Вдарив з артилерії по Зеленодольській. Скерував також ракету на район. Уламки впали в одному з населених пунктів. Наслідки уточнюються. Люди цілі", - написав очільник ОВА.
Також він нагадав, що надвечір оборонці неба збили ракету у Новомосковському районі. Через падіння уламків виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали. Минулося без загиблих та постраждалих.
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