Войска РФ обстреляли Никопольщину 16 раз дронами и артиллерией. Пострадал один человек, - ОВА. ФОТОрепортаж
В результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области пострадала женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепровской ОГА Сергей Лысак.
"В течение дня российские войска 16 раз атаковали Никопольщину. Дважды ударили из артиллерии, применили почти полтора десятка дронов-камикадзе", - сообщил он.
По его словам, повреждены промышленное предприятие, несколько инфраструктурных объектов, жилая пятиэтажка.
Кроме того, пострадала 55-летняя женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Она будет лечиться дома.
"Терроризировал агрессор и громады Криворожья. Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Направил также ракету на район. Обломки упали в одном из населенных пунктов. Последствия уточняются. Люди целы", - написал глава ОГА.
Также он напомнил, что вечером защитники неба сбили ракету в Новомосковском районе. Из-за падения обломков возник пожар. Огонь спасатели уже потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.
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