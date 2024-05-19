В течение ночи армия РФ обстреливала Никопольщину: поврежден санаторий, 7 частных домов, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж
В ночь на 19 мая российская армия из артиллерии обстреливала Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады на Днепропетровщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Отмечается, что с вечера агрессор трижды бил по Никопольщине. Под артиллерийским огнем были райцентр, Покровская сельская и Червоногригорьевская громады.
Повреждены санаторий, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, скутер. Изуродованы линия электропередач и газопровод.
Никто из людей не пострадал.
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