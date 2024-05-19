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В течение ночи армия РФ обстреливала Никопольщину: поврежден санаторий, 7 частных домов, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж

В ночь на 19 мая российская армия из артиллерии обстреливала Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады на Днепропетровщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Отмечается, что с вечера агрессор трижды бил по Никопольщине. Под артиллерийским огнем были райцентр, Покровская сельская и Червоногригорьевская громады.

Повреждены санаторий, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, скутер. Изуродованы линия электропередач и газопровод.

Никто из людей не пострадал.

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Обстріл Нікопольщини уночі 19 травня
Обстріл Нікопольщини уночі 19 травня

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Обстріл Нікопольщини уночі 19 травня
Обстріл Нікопольщини уночі 19 травня

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3946)


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