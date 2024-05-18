На Днепропетровщине мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК
18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, когда он проводил оповещение военнообязанных.
Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 18 мая, в городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате нападения военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Сотрудники Национальной полиции задержали нападавшего.
Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.
В Сухопутных войсках отметили, что должностные лица ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.
"Особо обращаем внимание украинского общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины. Не будет удивительно, что это преступление произошло именно под влиянием рашистских информационных ресурсов, которые распространяют фейки о "незаконности" ТЦК", "нелегитимности" действий власти по военному учету и оповещению, "противоправности" вручения повесток и т.д. и о "необязательности" выполнения конституционного долга защищать Родину вообще.
Любые псевдоюристы, "активисты"-советчики и другие медийные персонажи, которые разгоняют эти и подобные антигосударственные, антиукраинские нарративы, напрямую или косвенно работают на врага", - отметили в Сухопутных войсках.
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«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
з Державою "шутіть" не треба - програєш
Не всім таке до вподоби.
ну то так би й написали, то ж зовсім інше
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А потім уряд єдності, де зеля також буде, як президент.
звикайте ! саме так і буде, а не ось це
Тільки один приклад, інших не буде.
По якій статті конституції і по якому закону реальним (фактичним) керівником держави Україна є якесь кацапське чувирло, навіть не державний службовець, д*Єрмак?
Ще на пишуть, що це спланована агресія. Бігав за ними з ножем, маньяк
дочекаєтесь, що і останнє право боронити свою країну-Україну, вам візьмуть московські фашисти..
і будете смертниками-терористами вмирати за путлєра, сталіна, абрамовича..
гаулятер хла з кожного ухилянта- ждуна - не буде!!!
і не сподівайтесь.. доказано історією рабсії-москви..
картонний бундестаг ватники вже штурмовали..
хотів павтаріть..
Карма.-
как-то так
флудішь, таваріщь !
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а потім у нього "випадково" опинилась би колорадка і у телефоні - фото частин ЗСУ....
Повноважень пхати людей в буса пузаті тцкуни не мають, це й досі виключно повноваження так званої поліцї. А мусорня за цим спостерігає і нічого не робить, прицьму стають співучасниками кримінального злочину. Але для кого нах ті закони? При цьому мусорня - то є найперші ухилянти, бо вони зараз йдуть в поліцію лише для того, щоб не служити.
Якщо коротко - то так звана дкржава ніфіга не забезпечила а ні громадянам, а ні тцкунам. Дали план, видали стволи - нехай самі викручуються