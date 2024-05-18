На Днепропетровщине мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, когда он проводил оповещение военнообязанных.

Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 мая, в городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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Сотрудники Национальной полиции задержали нападавшего.

Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.

В Сухопутных войсках отметили, что должностные лица ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.

"Особо обращаем внимание украинского общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины. Не будет удивительно, что это преступление произошло именно под влиянием рашистских информационных ресурсов, которые распространяют фейки о "незаконности" ТЦК", "нелегитимности" действий власти по военному учету и оповещению, "противоправности" вручения повесток и т.д. и о "необязательности" выполнения конституционного долга защищать Родину вообще.

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Любые псевдоюристы, "активисты"-советчики и другие медийные персонажи, которые разгоняют эти и подобные антигосударственные, антиукраинские нарративы, напрямую или косвенно работают на врага", - отметили в Сухопутных войсках.





