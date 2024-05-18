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На Днепропетровщине мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

ТЦК

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, когда он проводил оповещение военнообязанных.

Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 18 мая, в городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия (ножа) на сержанта Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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Сотрудники Национальной полиции задержали нападавшего.

Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.

В Сухопутных войсках отметили, что должностные лица ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, который выполняет служебные обязанности во время правового режима военного положения. Поэтому оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.

"Особо обращаем внимание украинского общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины. Не будет удивительно, что это преступление произошло именно под влиянием рашистских информационных ресурсов, которые распространяют фейки о "незаконности" ТЦК", "нелегитимности" действий власти по военному учету и оповещению, "противоправности" вручения повесток и т.д. и о "необязательности" выполнения конституционного долга защищать Родину вообще.

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Любые псевдоюристы, "активисты"-советчики и другие медийные персонажи, которые разгоняют эти и подобные антигосударственные, антиукраинские нарративы, напрямую или косвенно работают на врага", - отметили в Сухопутных войсках.

Сухопутні війська Збройних Сил України про напад на працівника ТЦК на Дніпропетровщині
Сухопутні війська Збройних Сил України про напад на працівника ТЦК на Дніпропетровщині
Сухопутні війська Збройних Сил України про напад на працівника ТЦК на Дніпропетровщині

Автор: 

нападение (2208) мобилизация (2737) ТЦК (519) Днепропетровская область (3906)


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Топ комментарии
+44
Особливо звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Ніхто вас так не дискредитує як ваші ганебні дії.
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18.05.2024 18:23
+43
Опудала, які сходили на вибори по-приколу 5 років тому, чомусь не розуміють, що настав час платити ціну за свій недолугий вибір у 2019-му.
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18.05.2024 18:22
+28
потрібні штрафбати

а цього персонажа рочків на 15 по статті замах на вбивство при ісполнєнії - хай охолоне, горяченький
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18.05.2024 18:27
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Закрий рило, дрищавий кацап! Я б тебе вдавив, гнида руснява! Воно ще під прапором України тут світиться, холоп!
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18.05.2024 21:38 Ответить
***** руснява тільки сьогодні тут авторизувалась В бан, паскуда!
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18.05.2024 21:45 Ответить
Я кажу за того, хто напав на військового!
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18.05.2024 22:34 Ответить
Хто на кого перший напав?
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18.05.2024 22:39 Ответить
Біда, коли одні громадяни отримують безконтрольну владу над іншими.
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18.05.2024 19:18 Ответить
Це називається Єрмакратія
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19.05.2024 08:07 Ответить
пальчик порізав коли руки виламував?
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18.05.2024 19:20 Ответить
Срака твоя дрищава порізана, гниле ухилянте! Пащу захлопни, гнида!
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18.05.2024 19:35 Ответить
Влада вибрала хорошу позицію,сама нічого не зробила а створила умови щоб народ між собою чубився.
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18.05.2024 19:28 Ответить
Росіяни розпочинають мобілізацію 300 тис. осіб на тимчасово окупованих українських теренах. Терміновий наказ МО РФ №124 "Про заклик громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового користування". Його з 11 березня поширюють серед співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій українській території. "Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян до 1 червня 2024 року", І тепер українців обов'язково змусять вбивати інших українців.
«Народ, який не бажає годувати та підтримувати свою армію, точно буде годувати і помирати за чужу.
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18.05.2024 19:33 Ответить
Там до війни стільки населення не було, як оце ******* подолячі боти.
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18.05.2024 19:35 Ответить
"конституція на паузі" - це працює в обидві сторони.
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18.05.2024 19:33 Ответить
смішний

з Державою "шутіть" не треба - програєш
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18.05.2024 22:31 Ответить
Та ясен хер. Он якийсь сержант рлзносить бамажки. Значить війська стільки що їх заняти нічим. А раз нічим- будуть воювати з пересічними.
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18.05.2024 23:27 Ответить
Держава має бути для того щоб з нею жартувати. У нас поки фантом, а не держава
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18.05.2024 23:40 Ответить
А тим часом Велике Крадівництво майже відновилось. Тільки ціни тепер в життях, а не в мільйонах.
Не всім таке до вподоби.
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18.05.2024 19:33 Ответить
так то не проти ТЦК чувак з ножем пішов, а проти ЗЄлі, щоб не крав ?

ну то так би й написали, то ж зовсім інше

.
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18.05.2024 22:33 Ответить
прокурори, судді, тцк, фсб - то все зараз зеля.
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18.05.2024 22:38 Ответить
вірно ! штики в зємлю, хай прийде буйло порядок наведе, ось тоді знову підем проти рашки воювати ?
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18.05.2024 22:46 Ответить
Ти трохи дурненький так? Що мішає деяким підрозділам задіяти декілька ФПВ дронів для знищення 5-6 ефективних менеджерів? У них навіть посад немає.
А потім уряд єдності, де зеля також буде, як президент.
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19.05.2024 11:05 Ответить
Кто топиться кто платит кто с ножем с переляку кидаеться шо с Вами происходит х.з !!! Все пишут как удобно обеляя свой страх !!! Страшно там всем !!! И да Я бы его убрал бы не задумываясь
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18.05.2024 19:43 Ответить
Ішло собі тцка, нікого не чіпало, а тут бац на нього з ножем напали..
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18.05.2024 19:45 Ответить
Нікого не бусифікувало.
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18.05.2024 19:47 Ответить
Уклонист чи кацап , не флуди. Тролль юный.
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18.05.2024 20:09 Ответить
.андона на месте перерезать чергою крупнокалиберного пулемета, за напад на вiйськового.
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18.05.2024 20:07 Ответить
А що! Як одяг уніформу, то вже став істотою ангелоподібною? Звідки тобі. кацапе, відомо, що той ТЦКашник не абсолютно аморальна скотина?
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18.05.2024 20:34 Ответить
Підтримую. Наївне записування всіх, хто у формі в ранг святих ще не раз вилізе боком Україні. Вже вилазить.
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18.05.2024 20:40 Ответить
Кто кого куда записывает... противоположная позиция - возведение в ранг недотрог самих ухилянтiв.
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18.05.2024 21:37 Ответить
так, повага до форми - з цього починається порядок та Держава.

звикайте ! саме так і буде, а не ось це

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18.05.2024 22:37 Ответить
Військові ті шо воюють, а не кошмарять народ у тилу.
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18.05.2024 23:28 Ответить
Тут багато всякої звиздоти звиздить на тему конституції та законів. Мені з того смішно, бо про яку конституцію і які закони можна серйозно полемізувати в державі суцільного беззаконня від головного чиновника пересидента ЗЕлупи Херпіда до дрібного мусора в околотку.
Тільки один приклад, інших не буде.
По якій статті конституції і по якому закону реальним (фактичним) керівником держави Україна є якесь кацапське чувирло, навіть не державний службовець, д*Єрмак?
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18.05.2024 20:43 Ответить
яке відношення це має до захисту України ?
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18.05.2024 22:39 Ответить
В конституції так і записано - Єрмакратія
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19.05.2024 08:10 Ответить
Ножем може бути і самооборона, але там все знають.
Ще на пишуть, що це спланована агресія. Бігав за ними з ножем, маньяк
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18.05.2024 20:52 Ответить
права і обов'язки..

дочекаєтесь, що і останнє право боронити свою країну-Україну, вам візьмуть московські фашисти..
і будете смертниками-терористами вмирати за путлєра, сталіна, абрамовича..

гаулятер хла з кожного ухилянта- ждуна - не буде!!!
і не сподівайтесь.. доказано історією рабсії-москви..
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18.05.2024 20:53 Ответить
Тепер "світить" тюрма: Ватник із Одеси підняв російський прапор над Бундестагом за допомогою дрона. Цей ватник,біженець-квіточка з Одеси. Впевнений,не менше половини всіх т.з. біженців-ухилянтів з України такі ж русотяпи як і він.
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18.05.2024 20:57 Ответить
ото дурне!
картонний бундестаг ватники вже штурмовали..
хотів павтаріть..
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18.05.2024 21:03 Ответить
Це з одного боку навіть добре. Трохи німців до тями приведе. А то вони вважають, що всі українські мордовороти в Німеччині, то біженці в трусіках.
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18.05.2024 22:19 Ответить
Ну а що , ці покитьки з те - це - ке думали, що їм дозволять вілли в Іспанії купляти на награбовані гроші просто так??
Карма.-
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18.05.2024 21:04 Ответить
жоден покидьок з вілою в Іспанії не постпаждав.

как-то так

флудішь, таваріщь !

.
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18.05.2024 22:51 Ответить
За коллегу переживаешь ,чи за свою шкуру? в тцк влаштувався ??
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19.05.2024 01:45 Ответить
опять ипсо виновато((
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18.05.2024 22:06 Ответить
як варіант.

а потім у нього "випадково" опинилась би колорадка і у телефоні - фото частин ЗСУ....
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18.05.2024 22:53 Ответить
Для початку посадові особи мають право діяти виключно в межах діючого законодавства. І мати при собі посвідчення згндо постанови кму 1137. Навіть мусорня ще зі старими ходить, а цим ще років 100 будуть видавати
Повноважень пхати людей в буса пузаті тцкуни не мають, це й досі виключно повноваження так званої поліцї. А мусорня за цим спостерігає і нічого не робить, прицьму стають співучасниками кримінального злочину. Але для кого нах ті закони? При цьому мусорня - то є найперші ухилянти, бо вони зараз йдуть в поліцію лише для того, щоб не служити.
Якщо коротко - то так звана дкржава ніфіга не забезпечила а ні громадянам, а ні тцкунам. Дали план, видали стволи - нехай самі викручуються
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18.05.2024 22:52 Ответить
А ви думали, шо бєзпрєдєл тамкримінал це пророгатива лише ТЦК?
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18.05.2024 22:58 Ответить
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