Минобороны запустило электронную очередь в ТЦК в некоторых облцентрах. Как записаться?

Министерство обороны Украины начало тестирование нового сервиса от Минобороны - электронной очереди в ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК - тестирование происходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

Полный перечень здесь.

Скоро подключат значительно больше ТЦК и СП.

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Как записаться в электронную очередь?

1. Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.

2. Введите ваши персональные данные для записи.

3. Подтвердите номер телефона.

4. Получите сообщение с датой и временем вашего визита.

"Спасибо за то, что уточняете данные о себе!" - добавили в Минобороны

Напомним, 17 мая Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет военнообязанного "Резерв+". Приложение уже доступно для скачивания на смартфонах.

В Минобороны объяснили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет. Также с 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.