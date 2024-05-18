Минобороны запустило электронную очередь в ТЦК в некоторых облцентрах. Как записаться?
Министерство обороны Украины начало тестирование нового сервиса от Минобороны - электронной очереди в ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как рассказали в ведомстве, предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК - тестирование происходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.
Полный перечень здесь.
Скоро подключат значительно больше ТЦК и СП.
Как записаться в электронную очередь?
1. Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.
2. Введите ваши персональные данные для записи.
3. Подтвердите номер телефона.
4. Получите сообщение с датой и временем вашего визита.
"Спасибо за то, что уточняете данные о себе!" - добавили в Минобороны
Напомним, 17 мая Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет военнообязанного "Резерв+". Приложение уже доступно для скачивания на смартфонах.
В Минобороны объяснили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет. Также с 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.
Пожалуйста, подождите...
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Реєстрація: 18 травня 2024
Заходив: 18 травня 2024 в 16:36
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В смартфон можна поставити застосунок резерв+? Можна.
Через резерв+ можна оновити дані в ТЦК? Можна (принаймі так стверджують ті, хто створив той резерв+ і отримав за це грубе бабло).
Увага, питання: нахуана записуватись до електронної черги?
Или как вариант шоб занести хабар начальнику ТЦК, как говорится, без шуму и пыли
Холодний Яр. Воля України - або смерть!
А сейчас как? А вот как
теж мені спеціалісти....
Таке застосування цифровими досягненнями ще світ не бачив.
Що далі?
Доречі, вже з'явилась помітка на ворке "бронювання"
Сьогоденний аналіз такий з 14 183 вакансій(з них 190 броні - це 1,3%)
Немає броні в таки містах як Ужгород, Рівне,Херсон, Чернігів - типу нульові, не корисні.
Лідер Київ 62шт (з них тільки 6 технічних) і це 31,6% від загального обсягу.
Тобто саме цінне місто є столиця.
Трошки меньше Лівів 22(3 технічних) і Одеса 17(5 технічних).
Якщо по цим даним компонувати чисельність до мобілізації то від київського регіону мало би побажати десь приблизно 300тис людей...І так далі
Це приклад. Тому не пишіть єрунди про черги у Світі.
Тому Ви і не в курсі що там коїться, у тій західній медицині.
Це потрібно бути дуже хворим.
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).
And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://ah.05.xn--e1aag8a7a/ AH.05.через - две - тысячи - двадцать - четыре - тысячи лет.
внимание 口п门 внимание
Minskix Mir ?.