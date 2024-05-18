Уже 150 000 граждан успешно авторизировались в приложении "Резерв+"

По состоянию на 10.40 18 мая 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+. Еще сотни тысяч запросов - в очереди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

"Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания. Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все", - отметили в заметке.

Напомним, минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. в 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

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