Уже 150 000 граждан успешно авторизировались в приложении "Резерв+"
По состоянию на 10.40 18 мая 150 000 граждан уже успешно авторизовались в приложении Резерв+. Еще сотни тысяч запросов - в очереди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.
Отмечается, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.
"Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания. Спасибо, что показываете пример ответственности! И напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому выполнить обязанность успеют все", - отметили в заметке.
Напомним, минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. в 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".
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головне щоб не поклали сервер в таких умовах... їм б бажано відключити не українські іp адреси на в перший тиждень... а потім вводити регіонами...
В любой текст верить не нужно. Есть реальная статистика на самом плей маркете по скачиваниям. Миноюороні снова нагло врет.
Слогани вже були придумані перед виборами, наприклад:
- "ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ, ЗЕ+1 - долучайся"!
Я сомневаюсь что остальные 140К вледельцы АйФонов та и в айфоне ставить это приложение очень сомнительно ... для владельцев айфонов.
Снова ВРАНЬЕ !
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- Сара Коннор таки сама разберется.
Залишається лише через ТЦК і ЦНАПи, ТЦК приймають лише 50-70людей на добу, подивимося, як ЦНАПи працюють. Якщо теж така швидкість, то цей закон вже на-початках приречений на невиконання.
Наша держава щось зобов'язала, що неможливо виконати)
а головного ухилянта 21.05.2024 при владі- ні,
бо війна. Де логіка?!
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бо з 21 травня будуть чекати!!! ( С)