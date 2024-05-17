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Новости мобилизации
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Минобороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных. Как обновить данные онлайн?

Додаток Резерв+ від Міноборони

Министерство обороны Украины запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем можно будет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Завтра, 18 мая, вступает в силу обновленный Закон о мобилизации.

Что это значит?

Так, с 18 мая все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

"Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже", - отметили в пресс-службе.

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Способы обновления учетных данных

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн - через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет - ред.). Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Минобороны объяснило, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя.

Кроме этого, обновить данные можно офлайн в территориальных центрах комплектования или центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.

В Минобороны объяснили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет.

Также с 18 июня в приложении Резерв+ также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Электронный кабинет военнообязанного будет иметь комплексную систему защиты информации, - Минобороны

Мобилизация в Украине: какие изменения

Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая 2024 года и с тех пор все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, то их могут привлечь к ответственности.

В Украине 4 мая отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных. А те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "непригодных" или "годных" к военной службе.

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В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также с 18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного. В нем военнообязанные должны зарегистрировать свой номер телефона, указать электронную почту и место жительства. Им надо будет добавить свои данные через ТЦК, СП и этот ресурс.

9 мая Верховная Рада Украины утвердила увеличение штрафов для уклонистов. Нарушители мобилизационного закона будут платить государству от 3400 до 25 000 грн. Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Читайте: Ограничение права управления транспортным средством будет отменено после обновления данных в ТЦК, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9288) мобилизация (2735) приложение (170) диджитализация (221) электронные услуги (98)


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Топ комментарии
+19
Тепер ФСБ матиме повну і достовірну інформацію про мобілізаційний резерв України.
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17.05.2024 15:26
+13
Трапляється, що всі три стадії описаного можна пройти за один день.
Вранці бусик, ввечері - навчальний центр.
Ми живемо в час неймовірних можливостей!
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17.05.2024 16:21
+12
"Резерв+"
"Ухилянт+"
"Депутан-"
"Телемарфон+-"
і.т.д
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17.05.2024 15:26
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Правила форума Совет форумчан
Завтра мабуть усі сервіси ляжуть не витримавши навантаження.
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17.05.2024 15:19 Ответить
Звісно ляжуть. ну і що? Є 2 місяці для оновлення.
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17.05.2024 15:23 Ответить
З 18.05.2024 абзац десятий пункту другого частини першої статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" викладений у новій редакції, відповідно до якої взяттю на військовий облік військовозобов'язаних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідних підрозділах розвідувальних органів України підлягають громадяни України, які старші 25 років і раніше не перебували на військовому обліку.

Іншими словами, всі жінки віком від 25 років, медики вони чи ні, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з усіма позитивними наслідками: безкоштовним медичним оглядом, безкоштовним одягом, безкоштовним харчуванням і надзвичайно високим грошовим забезпеченням.

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700
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17.05.2024 16:46 Ответить
11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.
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17.05.2024 17:55 Ответить
З Вами повністю згоден.

Одна категорія жінок, зазначена у ч.11 ст.1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", буде взята на військовий облік військовохобов'язаних як медик чи фармацевт, а інші жінки будуть взяті на такий самий військовий облік військовозобов'язаних на виконання абз.10 п.2 ч.1 ст.37 цього ж Закону. Незважаючи на наявність чи відсутність їхнього бажання. Просто почекайте.

Цей Закон взагалі дуже хитро написаний, там стільки видів громадян згадується і за критерієм віку, і за критерієм освіти, і за критерієм наявності дітей/утриманців, і за критерієм стану здоров'я і за іншими критеріями, що неважко заплутатися.

Ось тому я і написав про 25+ ВСІХ громадян України, щоби розплутати.
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17.05.2024 18:11 Ответить
Будь ласка, скопіюйте відповідний текст (абз.10 п.2 ч.1 ст.37), оскільки вирахувати його, те ще завдання.
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17.05.2024 18:51 Ответить
нє. ляжуть 16.07
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17.05.2024 16:04 Ответить
"Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом"

Я так понимаю выписанное оно будет в бумажном виде и не на коленке, правильно?
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17.05.2024 15:20 Ответить
Так, бо такої херні, можливо, взагалі не існує. Існує повістка на влк

https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ Станом на сьогодні існуютьтри види повісток, які можуть отримати громадяни:
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ повістка, яку вручають, щоб уточнити облікові дані (її видають, щоб військовозобов'язаний вніс відомості в базу щодо своєї особи, сімейного стану, стану здоров'я, працевлаштування);
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ повістка на проходження військово-лікарської комісії (отримавши цю повістку, військовозобов'язаний повинен пройти медичний огляд у ВЛК, щоб встановити "придатність" чи "непридатність" до служби);
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ мобілізаційне розпорядження (документ, який вручають військовозобов'язаному після проходження ВЛК та підтвердження придатності до служби, щоб мобілізувати його);
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17.05.2024 15:24 Ответить
Трапляється, що всі три стадії описаного можна пройти за один день.
Вранці бусик, ввечері - навчальний центр.
Ми живемо в час неймовірних можливостей!
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17.05.2024 16:21 Ответить
Неправильно. У реченнв "направлення може бути виписане у разі потреби згодом" нема слів "папір, вигляд, коліно" тощо.
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17.05.2024 18:41 Ответить
"Резерв+"
"Ухилянт+"
"Депутан-"
"Телемарфон+-"
і.т.д
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17.05.2024 15:26 Ответить
Тиса+
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17.05.2024 16:37 Ответить
Тиса -
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17.05.2024 20:33 Ответить
Телемарафон %
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17.05.2024 20:34 Ответить
Тепер ФСБ матиме повну і достовірну інформацію про мобілізаційний резерв України.
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17.05.2024 15:26 Ответить
Повністю згідний . Думаю питання пропажі у ТЦК-ашників планшету, чи планшетів з базою даних справа кількох тижнів.
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17.05.2024 15:42 Ответить
Достатньо логіна і пароля.
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17.05.2024 16:54 Ответить
И шо тогда случится? Искандер сразу по каждому адресу прилетит?
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17.05.2024 18:01 Ответить
Искандер не прилетит. А СМС рассылки или спам на е-мейл очень даже может. Это самое простое. Или провокации типа фальшивых повесток. Или отслеживание местоположения телефонов....
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17.05.2024 18:13 Ответить
А тебе есть шо скрывать от ФСБ? Ты стесняешься, шо пойдешь Родину защищать? Хотя, судя по флажку, ты не пойдешь. Только *издеж разводишь, сидя в ФРГ(или касаб под прокси).
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17.05.2024 18:00 Ответить
Колян, у тебя мозги есть? Предположим, есть. Тогда включи их и подумай. Закон знаеш - каждому военнообязанному надо выложить чуть ли не анализы дедушки и бабушки. ФСБ будет знать всю базу военнообязанных в Украине, сколько кого, ВУСы, адреса, телефоны, электронную почту. Это ж клондайк для самых разных пакостей. Даже простая база абонентов мобильной связи - и то ценная информация.
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17.05.2024 18:10 Ответить
Скажем я или ты не интересен ФСБ. Я вообще старый уже. А есть немало ценных спецов - снайперы, ракетчики, специалисты радиоэлектронной борьбы, операторы наведения...
И вот ФСБ узнаёт данные, скажем, на пилотов, лётчиков и т.д. - сопоставит с базами жителей россии и, бинго! - масса украинских военнообязанных с родственниками в россии. Готовая база для шикарного шантажа, например...
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17.05.2024 18:23 Ответить
Будь проще.
1. Ценные специалисты не фигурируют в базе Резерв+. Они уже служат.
2. Базы данных операторов тайна? Ты серьезно? При российских акционерах всех операторов?
3. Спам пресекают на уровне тех-же операторов связи, или на уровне почтовых сервисов. Это перестало быть проблемой.
4. Если у тебя есть смартфон, о тебе уже известно все.
5. В Буче и Ирпене касабы имели все списки, нужные им. И АТО-шников, и майдановцев, и активистов, и просто видных деятелей. У них УЖЕ все это есть.

Чего больше нужно ссать? Слива данных, или того, что Украины больше не станет?
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17.05.2024 19:10 Ответить
п. 1 - неправда; п. 2 - правда; п. 3 - просто брехня; п. 4 - неправда; п. 5 - правда и это только минус базе данных военнообязанных.

А ссать надо слива данных, который облегчит рашистам сделать так, чтобы Украины не стало.
Зелёные инфантилы и саботажники мобилизацию уже загубили, так что эта база данных уже нахрен никому не поможет.
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17.05.2024 19:54 Ответить
Важкий випадок з цим Миколою. Прихильник простих рішень.
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17.05.2024 19:52 Ответить
Прєзєрв - у рєзєрв! Тут, кажуть, випадок був. Виріб №2 сам зіскочив у дядька з цюцюреника і запитує, - "А де тут можна оновити свої облікові дані?" )))

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17.05.2024 15:28 Ответить
...заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію... Джерело:

Ось це - дуже хріново!!!!! фсб від щастя стрибає.
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17.05.2024 15:28 Ответить
Ждем еще запуска приложения "Монако+"
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17.05.2024 15:32 Ответить
Поживемо,побачимо як воно все буде
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17.05.2024 15:42 Ответить
Интересно. Не понятно одно. Есть закон. Его не хотят выполнять. Тогда наказывать за не выполнение этого закона. Давайте вспомним как было во времена пандемии COVID-19. Не получил прививку, не допущен к работе, ограничен в правах, осуждение в обществе, критика среди друзей, не пускают в транспорт. Ну, вот так и тут должно работать!!
А общество Украины видно не готово так реагировать. Тогда это общество, судя по реакции, ещё наверное не Европейское. Уже вся Европа поняла, - путин тотальное зло для планеты, а его армия - скопище отребья и паразитов на земном шаре. Весь Мир против рф. И после этого есть люди, которые говорят - я не буду защищать свою землю?! Тогда таким не должно быть на ней места!
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17.05.2024 15:52 Ответить
епатьтыкурицытупая Весь мир против рф и Китай и КНДР и большая часть бывших республик СССР и Венгрия и Словакия и Австрия...продолжать? А на счет земли она именно земля не нужна никому. Ну кроме разве что какой-то глупой курице которая из США пишет кому и за что надо умереть.
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17.05.2024 16:04 Ответить
Уважаемый! То, что Вы пишите, это далеко не так. БРИКС тому подтверждение! Этот союз и был создан для этой войны!
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17.05.2024 16:12 Ответить
Ага не допускали по ковіду та так, що потім всіх хто подав до суду відновлювали на роботі з компенсацією за весь період відсутності на роботі і все завдяки "потужним" ковідним-длбм із мозу, які на придумували цієї хрні!
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17.05.2024 16:52 Ответить
Це називавється цифрове рабство.Ви самі не розумієте до чого закликаєте.Ви навіть не уявляєте маштаб розвитку цифрового рабства дивіться щоб не дішло до кількості посрати в день і кількості використаної водт.
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17.05.2024 16:53 Ответить
зебіли примудряються усЕ ускладнити..
при Совку було геть просто: прийшла "сіренька повістка" (здається навіть просто у поштову скриньку) з вказаною адресою-датою, куда-коли, усіх хлопців з повістками посадили в селищний автобус, без черг за пару годин усі пройшли і відвезли по домах... навіть і згадати нічого, як звичайна екскурсія у донецький цирк "Космос"..
ну от реально, у нас, на Донбасі у 80-х так і було, вАААще без проблем.. ніхто й голову не ламав: як? коли? куди? як довго стояти? чи встигну пройти? чи встигну на зворотній автобус?..
у дермаківських же зебілів уклоністів, аніматорів, зрадників, мародерів усе перетворюється на дебільний, нервотрьопний квест та ще з ідіотською "гільотиною на виході" для тих хто не встиг.. це дермаки-арагніди все спеціально так роблять, щоб і адекватних Українців раздраконити?
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17.05.2024 15:52 Ответить
Так і було. Але тоді ми всі стояли на обліку, і держава це контролювала.
Останні 30 років державі було начхати на своє населення, от і маємо те що маємо.
Але винувате в цьому саме населення, нічого не переплутайте.
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17.05.2024 16:26 Ответить
до 2014 року система головне працювала ніхто по бусікам не їздив і по вулиці не виукрадав в воєнкоматах людей не били.Призов проходив фактично спокійно .Звісно не без епізлдів.Та навіть з 2014 року такої дичини не було.А зараз 1,5 року бандити кошмарять людей на вулицях йде викрадання людей бандитами під кришею влади а потім вони хочуть щоб люди спокійно йщли в тцк де люди помирають від побоїв?Люди все це пригадають.І зе теж і за 21 рік і початок війни і оці всі неконституційні закони і все інше.Перші вибори і оця вся купка буцде пцлоєю йти під арешт і в тюрьми як за повалення конституційного строю так і за антиконституційні закони.
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17.05.2024 16:57 Ответить
+ Конституция на паузе, это вообще государственная измена.
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17.05.2024 17:28 Ответить
А просто онлайн сервіс не можна? вже не знають куди тих пайтон-програмерів примінити
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17.05.2024 15:58 Ответить
це щоб телефон відстежувати через апку
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18.05.2024 07:20 Ответить
Оновлення даних це все ******. Тільки приходиш в ТЦК тебе зразу відправляють на ВЛК
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17.05.2024 16:12 Ответить
Не переживайте, вас там надовго не затримають
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17.05.2024 16:59 Ответить
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17.05.2024 17:17 Ответить
ВЛК це теж оновлення даних. Визначається ступінь придатності/непридатності до військової служби.
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18.05.2024 08:40 Ответить
*******. Просто вiдкрийте кордони.
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17.05.2024 18:13 Ответить
Ідеш на передок, здаєшся в полон - і ти вже дома.
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17.05.2024 19:35 Ответить
я б таких як ти випускав би вільно. тільки офіційна процедура відмови від громадянства України та довічна заборона на вїзд. І котись на всі чотири сторони.
Ще одне. На кордоні нагинаєшся, а прикордонник міцним кованим чоботом дає смачного підстрачника. От тоді вже все.
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18.05.2024 08:43 Ответить
Та ти шо, який вумний. Сам десь служишь чи як ?
Все життя вiддавав, платив податки, заводив валюту в країну, створював робочи мiсця, а мене як худобу зараз ловлять. Та пiшов ти на йух, будеш менi тут росказувати про процедуру.
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19.05.2024 13:19 Ответить
Всем ухилянтам выйти из тени, Зеля приказал!
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17.05.2024 21:38 Ответить
На фронте опа. Много дезертиров. Недостаток солдат. Пойманные на улице мужчины, жёстко выдираются из рук тыцыкунов и полицаев. Никто не хочет умирать из обычных украинцев, отсутствует мотивация.
Но власть в ус не дует, из своего окружения никого не готова отправить на фронт. Хотя у этой категории есть существенные причины воевать за Украину.
Провалится их обновление данных. Выехавшие мужчины подадутся, в худшем случае, на беженство. Оставшиеся - будут прятаться, увольняясь с работы.
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17.05.2024 21:41 Ответить
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17.05.2024 22:46 Ответить
Думав сходити штрих-код вклеїти, який як з'ясувалось почали вклеїти у 23 році. Потім, думаю, стоп, зараз якийсь QR-код придумають...

Також з 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код Джерело:
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17.05.2024 23:20 Ответить
Доречі, щоб не було питань при перевірці документів, потрібен вклеєний він-код у квитку. А він, як розумієте, онлайн не вклеюється, треба візит до тцк. А там вже й на влк направляють, щоб двічі не ходити)
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17.05.2024 23:20 Ответить
Встановив додаток, запустив - У нас технічна проблема. Вибачте, спробуйте ще раз. Наразі додаток не працює.
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18.05.2024 08:11 Ответить
Теж не зміг зареєструватись, вони це із пошуку в плеймаркеті теж прибрали, тепер доступне тільки якщо по відомій перейти.
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18.05.2024 09:59 Ответить
не знаю в пошуку знайшов, але от реєстрація недоступна через технічні проблеми... Одним словом знову відмили гроші за рахунок криворуких інусів
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18.05.2024 14:08 Ответить
100%
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18.05.2024 14:19 Ответить
сьогодні вже є!, прямо як анонс на "нетфлікс", прям під дату видали:

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18.05.2024 22:34 Ответить
 
 