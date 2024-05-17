Минобороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных. Как обновить данные онлайн?

Министерство обороны Украины запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем можно будет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Завтра, 18 мая, вступает в силу обновленный Закон о мобилизации.

Что это значит?

Так, с 18 мая все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

"Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже", - отметили в пресс-службе.

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Способы обновления учетных данных

В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:

Онлайн - через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет - ред.). Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.

Минобороны объяснило, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя.

Кроме этого, обновить данные можно офлайн в территориальных центрах комплектования или центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.

В Минобороны объяснили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет.

Также с 18 июня в приложении Резерв+ также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

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Мобилизация в Украине: какие изменения

Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая 2024 года и с тех пор все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, то их могут привлечь к ответственности.

В Украине 4 мая отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных. А те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "непригодных" или "годных" к военной службе.

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В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.

Также с 18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного. В нем военнообязанные должны зарегистрировать свой номер телефона, указать электронную почту и место жительства. Им надо будет добавить свои данные через ТЦК, СП и этот ресурс.

9 мая Верховная Рада Украины утвердила увеличение штрафов для уклонистов. Нарушители мобилизационного закона будут платить государству от 3400 до 25 000 грн. Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

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