Минобороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных. Как обновить данные онлайн?
Министерство обороны Украины запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем можно будет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберег".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Завтра, 18 мая, вступает в силу обновленный Закон о мобилизации.
Что это значит?
Так, с 18 мая все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.
"Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже", - отметили в пресс-службе.
Способы обновления учетных данных
В Минобороны объясняют, что обновить данные можно любым из следующих способов:
Онлайн - через приложение "Резерв+" (так называемый электронный кабинет - ред.). Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая.
Минобороны объяснило, что Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". После обновления данных в приложении можно будет увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя.
Кроме этого, обновить данные можно офлайн в территориальных центрах комплектования или центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.
В Минобороны объяснили, что если гражданин будет обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, также получит соответствующую отметку в военный билет.
Также с 18 июня в приложении Резерв+ также заявится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.
Мобилизация в Украине: какие изменения
Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая 2024 года и с тех пор все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, то их могут привлечь к ответственности.
В Украине 4 мая отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных. А те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "непригодных" или "годных" к военной службе.
В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно годных к службе начнут повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию.
Также с 18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного. В нем военнообязанные должны зарегистрировать свой номер телефона, указать электронную почту и место жительства. Им надо будет добавить свои данные через ТЦК, СП и этот ресурс.
9 мая Верховная Рада Украины утвердила увеличение штрафов для уклонистов. Нарушители мобилизационного закона будут платить государству от 3400 до 25 000 грн. Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.
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Іншими словами, всі жінки віком від 25 років, медики вони чи ні, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з усіма позитивними наслідками: безкоштовним медичним оглядом, безкоштовним одягом, безкоштовним харчуванням і надзвичайно високим грошовим забезпеченням.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700
Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.
Одна категорія жінок, зазначена у ч.11 ст.1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", буде взята на військовий облік військовохобов'язаних як медик чи фармацевт, а інші жінки будуть взяті на такий самий військовий облік військовозобов'язаних на виконання абз.10 п.2 ч.1 ст.37 цього ж Закону. Незважаючи на наявність чи відсутність їхнього бажання. Просто почекайте.
Цей Закон взагалі дуже хитро написаний, там стільки видів громадян згадується і за критерієм віку, і за критерієм освіти, і за критерієм наявності дітей/утриманців, і за критерієм стану здоров'я і за іншими критеріями, що неважко заплутатися.
Ось тому я і написав про 25+ ВСІХ громадян України, щоби розплутати.
Я так понимаю выписанное оно будет в бумажном виде и не на коленке, правильно?
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ Станом на сьогодні існуютьтри види повісток, які можуть отримати громадяни:
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ повістка, яку вручають, щоб уточнити облікові дані (її видають, щоб військовозобов'язаний вніс відомості в базу щодо своєї особи, сімейного стану, стану здоров'я, працевлаштування);
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ повістка на проходження військово-лікарської комісії (отримавши цю повістку, військовозобов'язаний повинен пройти медичний огляд у ВЛК, щоб встановити "придатність" чи "непридатність" до служби);
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ мобілізаційне розпорядження (документ, який вручають військовозобов'язаному після проходження ВЛК та підтвердження придатності до служби, щоб мобілізувати його);
Вранці бусик, ввечері - навчальний центр.
Ми живемо в час неймовірних можливостей!
"Ухилянт+"
"Депутан-"
"Телемарфон+-"
і.т.д
И вот ФСБ узнаёт данные, скажем, на пилотов, лётчиков и т.д. - сопоставит с базами жителей россии и, бинго! - масса украинских военнообязанных с родственниками в россии. Готовая база для шикарного шантажа, например...
1. Ценные специалисты не фигурируют в базе Резерв+. Они уже служат.
2. Базы данных операторов тайна? Ты серьезно? При российских акционерах всех операторов?
3. Спам пресекают на уровне тех-же операторов связи, или на уровне почтовых сервисов. Это перестало быть проблемой.
4. Если у тебя есть смартфон, о тебе уже известно все.
5. В Буче и Ирпене касабы имели все списки, нужные им. И АТО-шников, и майдановцев, и активистов, и просто видных деятелей. У них УЖЕ все это есть.
Чего больше нужно ссать? Слива данных, или того, что Украины больше не станет?
А ссать надо слива данных, который облегчит рашистам сделать так, чтобы Украины не стало.
Зелёные инфантилы и саботажники мобилизацию уже загубили, так что эта база данных уже нахрен никому не поможет.
Ось це - дуже хріново!!!!! фсб від щастя стрибає.
А общество Украины видно не готово так реагировать. Тогда это общество, судя по реакции, ещё наверное не Европейское. Уже вся Европа поняла, - путин тотальное зло для планеты, а его армия - скопище отребья и паразитов на земном шаре. Весь Мир против рф. И после этого есть люди, которые говорят - я не буду защищать свою землю?! Тогда таким не должно быть на ней места!
при Совку було геть просто: прийшла "сіренька повістка" (здається навіть просто у поштову скриньку) з вказаною адресою-датою, куда-коли, усіх хлопців з повістками посадили в селищний автобус, без черг за пару годин усі пройшли і відвезли по домах... навіть і згадати нічого, як звичайна екскурсія у донецький цирк "Космос"..
ну от реально, у нас, на Донбасі у 80-х так і було, вАААще без проблем.. ніхто й голову не ламав: як? коли? куди? як довго стояти? чи встигну пройти? чи встигну на зворотній автобус?..
у дермаківських же зебілів уклоністів, аніматорів, зрадників, мародерів усе перетворюється на дебільний, нервотрьопний квест та ще з ідіотською "гільотиною на виході" для тих хто не встиг.. це дермаки-арагніди все спеціально так роблять, щоб і адекватних Українців раздраконити?
Останні 30 років державі було начхати на своє населення, от і маємо те що маємо.
Але винувате в цьому саме населення, нічого не переплутайте.
Ще одне. На кордоні нагинаєшся, а прикордонник міцним кованим чоботом дає смачного підстрачника. От тоді вже все.
Все життя вiддавав, платив податки, заводив валюту в країну, створював робочи мiсця, а мене як худобу зараз ловлять. Та пiшов ти на йух, будеш менi тут росказувати про процедуру.
Но власть в ус не дует, из своего окружения никого не готова отправить на фронт. Хотя у этой категории есть существенные причины воевать за Украину.
Провалится их обновление данных. Выехавшие мужчины подадутся, в худшем случае, на беженство. Оставшиеся - будут прятаться, увольняясь с работы.
Також з 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код Джерело: