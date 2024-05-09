Рада приняла законопроект о новых штрафах за уклонение от мобилизации
Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения". Им предусмотрено существенное ужесточение наказаний за нарушение воинского учета и уклонение от мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент проголосовал в целом #10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации", - говорится в сообщении.
Решение поддержали 256 нардепов.
По словам Железняка, все изменения, которые обещал комитет внести о смягчении - сделали. Много негативных норм убрали.
Уклонение от мобилизации: Какие штрафы предлагали ввести
Напомним, в первоначальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Также планировалось установить значительно более высокие штрафы. В частности, нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусматривало наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 34 000 - 85 000 гривен, а в условиях особого периода - 153 000 - 204 000 гривен.
Нардеп "Голоса" Осадчук ранее заявлял, что штрафы за нарушение правил воинского учета могут вырасти в 5 раз.
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І на рахунок, що країна починається з людей, то везеш контейнер і хочеш заплатити в касу, а тут підходять, і або плати, або забирай свій контейнер, ну або чекай тиждень поки програма відвисне. У поганого директора завжди робітники винні.
Риба гниє з голови, є вертикаль влади і влада задає вектор, ритм і показує як треба. А то як при совку, ми за ідею, а члени цк їздять на крутих авто, курорти і все інше. Ох і совком пахне.
Що вони в тилу роблять ??????????????????????????????????????????????????
Сепаратизм це теж тяжкий злочин.
все, що потрібно знати про підхід до серйозних державницьких питань