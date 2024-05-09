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Новости мобилизации
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Рада приняла законопроект о новых штрафах за уклонение от мобилизации

мобілізація,тцк

Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения". Им предусмотрено существенное ужесточение наказаний за нарушение воинского учета и уклонение от мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент проголосовал в целом #10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации", - говорится в сообщении.

Решение поддержали 256 нардепов.

По словам Железняка, все изменения, которые обещал комитет внести о смягчении - сделали. Много негативных норм убрали.

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Уклонение от мобилизации: Какие штрафы предлагали ввести

Напомним, в первоначальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Также планировалось установить значительно более высокие штрафы. В частности, нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусматривало наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 34 000 - 85 000 гривен, а в условиях особого периода - 153 000 - 204 000 гривен.

Нардеп "Голоса" Осадчук ранее заявлял, что штрафы за нарушение правил воинского учета могут вырасти в 5 раз.

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Автор: 

мобилизация (2744) штраф (1283) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+59
Ну потом, власть, не удивляйтесь, если в банках почему то закроют несколько миллионов счетов, люди перестанут получать зарплату на карты, а работодатель - который оказывается на растяжке - или платить большой штраф за работника - либо отправить того в ТЦК и сразу пытаться искать нового - потому что тот не вернется - просто официально его уволит. А значит о налогах можно забыть. Поскольку штраф который выпишет ТЦК попадает в исполнительную службу, которая заблокирует все имущество оштрафованного - значит люди будут снимать деньги с депозитных счетов, снимать деньги с карт. Все расчеты уйдут в нал, а это нехилый такой удар по банковской системе. Жаль что эта конченая власть не понимает - что чем дальше ты закручиваешь пружину - тем сильнее эта пружина потом даст в лоб. Разве что количество трупов в Тисе увеличится на порядок.
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09.05.2024 10:54
+56
Для кріпаків вибір - або постригтись в рекрути, або стати жебраком. Для влади - "Шлях" і газ-квас за народні гроші за кордоном. Щиро вдячний 73% мудрого народу
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09.05.2024 10:46
+46
Не може бути людина бідною якщо у неї є 2 нирки)
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09.05.2024 10:47
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Пафрсна х**ня- це втікти за кордон або зашкеритись вдома від ТЦК і корчити з себе самого розумного та розсудливого... Хоча, тут треба прибрати слово "пафосна". Просто х**ня.
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09.05.2024 18:35 Ответить
Як держава почне виконувати свої обоа,'язки, тоді може й пересічні подумають про свої.
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09.05.2024 18:43 Ответить
Не питай, що держава зробила для тебе, спершу спитай, що ти зробив для своєї держави.
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07.06.2024 19:59 Ответить
Ні, це так не працює
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07.06.2024 23:22 Ответить
Ще й як працює
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07.06.2024 23:37 Ответить
Як захищати, то країна починається з людей, а як отримувати плюшики, землю і житло, то це тільки для своїх. Все логічно ))). За 2023 депутати отримали більше 7 МЛРД грн з бюджету.

І на рахунок, що країна починається з людей, то везеш контейнер і хочеш заплатити в касу, а тут підходять, і або плати, або забирай свій контейнер, ну або чекай тиждень поки програма відвисне. У поганого директора завжди робітники винні.

Риба гниє з голови, є вертикаль влади і влада задає вектор, ритм і показує як треба. А то як при совку, ми за ідею, а члени цк їздять на крутих авто, курорти і все інше. Ох і совком пахне.
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09.05.2024 19:11 Ответить
Ти б з таким звернувся до ОП, Уряду, депутатів, суддів і т.п. ухилянтів, може там би оцінили твою думку. А ти звичайно вибрав пересічних.
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09.05.2024 23:08 Ответить
Для початку, я почав з себе.
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09.05.2024 23:32 Ответить
Це звичайний зелено-кремлівський троль
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10.05.2024 21:46 Ответить
Ржали всім РОПом
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12.05.2024 22:17 Ответить
300 ТИСЯЧ ВЖЕ ОЗБРОЄНИХ КАЛАШАМИ МЕНТІВ ЯКІ ДАВАЛИ ПРИСЯГУ УКРАЇНІ
Що вони в тилу роблять ??????????????????????????????????????????????????
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09.05.2024 17:44 Ответить
Якшо рашка підкине зброї самим радикально налаштованим- мусорів почнуть вбивати і вони порозбігаються. Буде щось типу донецька і луганська 2014.
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09.05.2024 18:40 Ответить
По тяжким статтям в цьому законі нічого.
Сепаратизм це теж тяжкий злочин.
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09.05.2024 19:18 Ответить
Чем дольше война ,тем моложе солдат.
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09.05.2024 17:45 Ответить
срав з говерли на ваші штрафи
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09.05.2024 18:12 Ответить
Законопроекти від держиморд випромінюють суцільне світло ( штрафи, сроки, конфіскації ))).
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09.05.2024 20:08 Ответить
Зате перші біжать до Мосейчучки про "мотивацію" язиками чесати.
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09.05.2024 20:25 Ответить
То взагалі *****.те створіння та мосейчучка. І хтось же це може подивитися і не зблювати
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09.05.2024 21:21 Ответить
Ось такий рекрутинг, а ви якого чекали?!
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10.05.2024 19:21 Ответить
За нещастя мати статус "громадянина україни" та проживання в ній же- автоматично приліта штраф. Типу налогу на повітря, яким дихаєш.
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09.05.2024 22:05 Ответить
Хотілось би, щоб ті, хто на протязі 30 років розвалював обороноздатність держави та добре на цьому заробили були в перших рядах, або в разі похилого віку їх родичі. Але, схоже, усі вони будуть мати якусь бронь (відмазку) від мобілізації. Чекаємо від ОП, ВР, Уряду, суддів, прокурорів, митників та інших державних структур відосів про активну мобілізацію їх співробітників. Як кажуть, власним прикладом, бо в нас же демократія - усі рівні й усі зобов'язані стати на захист держави.
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09.05.2024 22:58 Ответить
У вас у владі реальні Ідіоти . Зараз усі чоловікі переказують гроши на жінок . Переписують майно , зарплатня , зараз буде тільки в конвертах . Та вішенька , больше ні едіной грівни донатіть не будуть . Ну і чого добилися ці ідіоти . Економіка завтра встане
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09.05.2024 23:18 Ответить
дивлячись яка мета, якщо провал всього і вся - то напрямок вірний.
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10.05.2024 09:15 Ответить
Зеленський просто звір 🤣
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09.05.2024 23:47 Ответить
Є пропозиція, ментів, прокуроров, судей, депутатов , на фронт , а солдат на их места , на ротацію на пару месяцев , и повірте нічого не змінеться, а солдати перепочинуть.
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10.05.2024 00:04 Ответить
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО !!! ЕСЛИ ВАС КТО ТО ПРОСТО ХОЧЕТ ПРИСТЫДИТЬ - ПЛЮНЬТЕ ЕМУ В ХАРЮ !) ВСЕ МЫ ГРЕШНЫЕ !!!
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10.05.2024 02:10 Ответить

все, що потрібно знати про підхід до серйозних державницьких питань
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10.05.2024 11:01 Ответить
ми всі шоумени! - моі поздоровлення!
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14.05.2024 00:04 Ответить
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