Верховный суд разъяснил, при каких условиях можно отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям

Верховный суд назвал критерии, которым должен соответствовать военнообязанный, чтобы он мог отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

Верховный суд сформировал критерии после рассмотрения дела, в котором обвиняемый не подтвердил то, что является членом религиозной организации. Также он продолжал срочную службу в течение пяти месяцев после того, когда, по его словам, он обратился к вере.

При таких обстоятельствах суд решил, что мужчина не доказал то, что не может выполнять воинский долг по религиозным убеждениям.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что свобода вероисповедания имеет внешний и внутренний аспекты. Поэтому при отказе от службы по соображениям совести, лицо должно не только подтвердить принадлежность к религиозной организации, но и продемонстрировать наличие у него религиозных убеждений.

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Лицо не будет подлежать ответственности за уклонение от призыва, если подтвердит:

принадлежность к действующим согласно действующему законодательству религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием;

искренность убеждений убеждение не только словами, но и последовательными действиями.

В суде отмечают, что сейчас отказ "требует обеспечения объективной проверки утверждений лица о несовместимости его религиозных убеждений с военной службой и подтверждения доказательствами наличия соответствующих убеждений".

Однако человеку при этом необязательно входить в какую-то из зарегистрированных религиозных организаций, последователям которых запрещено служить в армии, носить и использовать оружие.

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