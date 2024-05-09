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Верховный суд разъяснил, при каких условиях можно отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям

Відмова від мобілізації через релігійні переконання

Верховный суд назвал критерии, которым должен соответствовать военнообязанный, чтобы он мог отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

Верховный суд сформировал критерии после рассмотрения дела, в котором обвиняемый не подтвердил то, что является членом религиозной организации. Также он продолжал срочную службу в течение пяти месяцев после того, когда, по его словам, он обратился к вере.

При таких обстоятельствах суд решил, что мужчина не доказал то, что не может выполнять воинский долг по религиозным убеждениям.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что свобода вероисповедания имеет внешний и внутренний аспекты. Поэтому при отказе от службы по соображениям совести, лицо должно не только подтвердить принадлежность к религиозной организации, но и продемонстрировать наличие у него религиозных убеждений.

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Лицо не будет подлежать ответственности за уклонение от призыва, если подтвердит:

  • принадлежность к действующим согласно действующему законодательству религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием;
  • искренность убеждений убеждение не только словами, но и последовательными действиями.

В суде отмечают, что сейчас отказ "требует обеспечения объективной проверки утверждений лица о несовместимости его религиозных убеждений с военной службой и подтверждения доказательствами наличия соответствующих убеждений".

Однако человеку при этом необязательно входить в какую-то из зарегистрированных религиозных организаций, последователям которых запрещено служить в армии, носить и использовать оружие.

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"Отказываясь от службы в Вооруженных силах по соображениям совести, лицо должно продемонстрировать наличие у него соответствующих глубоких, искренних и последовательных религиозных убеждений определенными данными, кроме собственных слов и утверждений близких лиц", - говорится в решении Кассационного уголовного суда ВСУ.

Автор: 

Верховный Суд (1096) религия (899) мобилизация (2744)


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Топ комментарии
+20
віруючий у 95-й квартал може відмовитись від мобілізаіії, бо це теж релігія.
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09.05.2024 00:36
+19
У мене був сусід на дачі, то він до жодної конфесії не належав, по церквах не ходив, але був настільки релігійний, що гусінь, жуків і т.п. шкідників зібраних на городі виносив в найближчі кущі, але не вбивав, бо на його думку це божі створіння і їх не можна знищувати. Як такий міг би довести, що не здатен воювати?
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09.05.2024 00:39
+13
Секта "лидера, который не убежал", теперь может смело заявлять что им вера не позволяет воевать, ведь их лидер выступал за мир где то по середине.
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09.05.2024 00:35
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"Не користуватися зброєю" і "Не служити в ЗСУ" - це різні речі. Втім, все як завжди.
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09.05.2024 00:33 Ответить
Всі, хто служить в ЗСУ, вчаться користуватися зброєю
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09.05.2024 00:55 Ответить
Да здравствует наш суд,
Самый гуманный суд в мире
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09.05.2024 00:34 Ответить
Хм, а "об'єктивну перевірку" існування бога наш суд не хоче провести? Буде дуже цікаво
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09.05.2024 09:12 Ответить
Бог повинен у встановленому законодавством порядку подати документи про реєстрацію, а дотого часу його перебування та діяльність на території України вважається незаконною.
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09.05.2024 11:19 Ответить
Я не маю нічого проти віри людей, вважаю що це їх право (поки вони не нав'язують свою віру мені).
Але мені дійсно цікаві методи та закони, згідно котрих судді будуть встановлювати істину
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09.05.2024 11:32 Ответить
Не сподівайтесь, що вас у гріхах лишать! Проповідь - обов'язок віруючого, "дікті ет леваві меа аніма". Скажи грішнику, що він грішник, грішник залишться грішником, а ти врятуєш свою душу.
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09.05.2024 11:55 Ответить
Секта "лидера, который не убежал", теперь может смело заявлять что им вера не позволяет воевать, ведь их лидер выступал за мир где то по середине.
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09.05.2024 00:35 Ответить
Значиться якщо ви християнин, померти на хресті і воскреснути
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09.05.2024 00:36 Ответить
віруючий у 95-й квартал може відмовитись від мобілізаіії, бо це теж релігія.
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09.05.2024 00:36 Ответить
ага, пастафариане))
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09.05.2024 11:02 Ответить
ну не вийшло з клоуна ні черчеля ні маннергейми, вийшов такий собі прозахідний ассад
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09.05.2024 00:37 Ответить
Знову кацапська шарманка всі однакові! Ви зі своїм Зелею найгірші та найбрехливіші.
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09.05.2024 07:35 Ответить
У мене був сусід на дачі, то він до жодної конфесії не належав, по церквах не ходив, але був настільки релігійний, що гусінь, жуків і т.п. шкідників зібраних на городі виносив в найближчі кущі, але не вбивав, бо на його думку це божі створіння і їх не можна знищувати. Як такий міг би довести, що не здатен воювати?
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09.05.2024 00:39 Ответить
Наверное должен был представить видео доказательства, показания свидетелей или жуков... Но главное, он должен был состоять в какой то "организации", без этого не считается.
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09.05.2024 00:48 Ответить
Так, без "організації" жоден бог не має права на існування
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09.05.2024 09:14 Ответить
гусінь, жуків і т.п. шкідників зібраних на городі виносив в найближчі кущі, але не вбивав, бо на його думку це божі створіння і їх не можна знищувати.
**********
Так він індуїст.

Індуїстські писання стверджують, що всі живі істоти мають атман (дух), і їх вбивство, свідоме або несвідоме, є гріхом. Це включає не тільки людей, а й птахів, звірів, рептилій, комарів, вошей, черв'яків і мух. Крім того, моністична школа індуїзму стверджує, що кожен дух - від крихітних живих та неживих речей до величезних живих та неживих речей у всесвіті - є частиною Брахмана (монізм). Оскільки атман і Брахман ототожнюються один з одним, вбивство чогось має на увазі вбивство самого Брахмана.
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09.05.2024 01:06 Ответить
Не вдавався в подробиці його віри, але суть в тому, що прийди така людина в суд - нічого вона не доведе, бо з ймовірністю 99% суддя не має жодного уявлення про Брахмана чи щось подібне, а оскільки людина не має відповідної довідки - його б одразу записали в "ухилянти" з відповідними наслідками, звісно, якби його інтереси не представляв дорогий адвокат.
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09.05.2024 01:35 Ответить
Побриться наголо, оставив шикху на макушке, одеть желто-оранжевую дхоти, нанести тилаку белой краской на лоб, положить чётки в небольшой мешочек и всё время перебирать их правой руко бормоча что-то под нос, на все вопросы отвечать "Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе \ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе". Ни один судья не отвертится
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09.05.2024 07:56 Ответить
Не гвалиувати і не вбивати живих істот замало, потрібно хоча б бути вегетаріанцем, а краще фруктоїдом (не вживати насіння, тобто дітей рослин) а ще краще живитися праною.
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09.05.2024 10:09 Ответить
Не захищайте Україну, придумуйте відмазки, дайте москалям прийти у ваш населений пункт і отримаєте кулю в потилицю не лише ви, а й ваші рідні, до того ж після тривалих катувань
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09.05.2024 00:52 Ответить
Дійсно віруючі бачачи біду від неї укриваються переїжаючи в інше місце. Так було завжди і при всіх гоніннях на віруючих. Навіть Сполучені Штати Америки в більшості створювались віруючими які втікали від гонінь за віру.
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11.08.2024 11:05 Ответить
Що це ще за дурня? По-перше, якщо чувак такий релігійний, то навпаки, має рватися віддати життя на передову - адже вірить у рай, і негайно опиниться у кращому світі. По-друге, якщо він збентежений брати до рук зброю, то релігія не забороняє брати до рук лопату, кермо вантажівки, чи кошика з картоплею.
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09.05.2024 01:17 Ответить
Не рвуться, бо на передовій потрібно порушити заповідь "Не вбий", тому раю уже не буде. А заради справедливості, то ніхто не рветься, незалежно від релігійних переконань.
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09.05.2024 01:25 Ответить
А що, санітаром не можна? Дуже релігійна справа. Чи бліндажі облаштовувати. Можна у бінокль спостерігати. На росії всі попи з тиру не вилізають, а наші святоші щось соромляться.
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09.05.2024 01:44 Ответить
Комусь можна, комусь не можна, все залежить від ступеня релігійності. Дуже релігійні вважатимуть будь-яку нелетальну діяльність на війні співучастю у вбивсті. Нам, пересічним, це важко зрозуміти, бо в основному наша релігійність закінчується на посвятити паску раз в рік, а ще дуже релігійних людей просто мало, і ми їх ніколи не зустрічали.
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09.05.2024 01:55 Ответить
Дійсно Так і Є
🙏💚🌏💚🙏
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09.05.2024 02:12 Ответить
Ви не ліпіть тут смайлики з долоньками - бо ігнорування болю і страждань ближнього - є найбільшим гріхом. Якщо відрікатись від допомоги і залишати ближнього у біді - який сенс тоді у релігії? Релігія це жертовність. А медитація на дивані у затишній кімнаті біля матусі, поки інші втрачають рідних - це блюзнірство, а не релігія.
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09.05.2024 09:07 Ответить
"Релігія це жертовність"
Ага, тільки будьте обережні. Сатанізм - теж релігія.
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09.05.2024 09:19 Ответить
Ти сатаніст? Я про жертовність, як чесноту, а не ритуал жертвоприношення. Коли людина жертвує своїм часом, розумом і серцем, щоб допомогти ближньому - це показує, що її релігія жива. Якщо самоусувається і байдужа до чужої біди - то це звичайний егоїзм, а не релігійність.
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09.05.2024 09:40 Ответить
Це може ти сатаніст. Я зрозумів про що ти пишеш, а от ти схоже нічого не второпав.
Чи може ти вважаєш, що сатаніст не здатен жертвувати своїм часом, розумом і серцем заради мети? Це теж жертовність, розумнику.
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09.05.2024 09:45 Ответить
Схоже ти звичайний дурень, а не сатаніст. Я писав про допомогу ближньому, а ти приплів сатаністів. Сатаністи не допомагають ближньому, вони йому яйця відрізають.
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09.05.2024 10:27 Ответить
Тобто, ти так нічого й не зрозумів. Мабуть тому що ти дійсно дурень. Це на тебе так релігія вплинула?
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09.05.2024 10:50 Ответить
Що я можу зрозуміти, якщо ти дурень, і набираєш рандомні слова у речення.
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09.05.2024 11:48 Ответить
Слухай, так ти мабуть і є справжнісінький сатаніст. Такі подробиці про них тобі відомі...
"Сатаністи не допомагають ближньому, вони йому яйця відрізають".
Ось ти й спалився, дурнику
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09.05.2024 12:01 Ответить
Такі люди перші опікуються сиротами, інвалідами, засудженими, бомжами. Вони і зараз це роблять, але це мало кому цікаво. Те, що під час війни нас цікавить тільки здатність бути штурмовиком - це очікувано.
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09.05.2024 10:39 Ответить
Ви думаєте релігійна особа створена для вищої мети годувати песиків у притулку, а простому столяру, чи молодій людині, яку щойно відлучили від розваг у комп'ютері легше зламати свою психіку, і піти убивати?
Ніхто не створений для вбивства, це однаково тяжко прийняти як вірним мирянам, так і простим світським громадянам. Більша половина штурмовиків із задоволенням поміняються місцями зі святою братією, і звалять на себе тяжку ношу у догляді за сирітками.
Просто потрібно чесно визнати, що війна це страшно, а не прикривати своє боягузтво вбивати, чи бути вбитим папою римським і витягами з книжки.
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09.05.2024 11:45 Ответить
Моя думка у нашій розмові не має значення, я намагаюся пояснити, як думають люди. Для них Бог - це верховний суддя, для якого що українці, що кацапи - грішні уроди, і ніхто з них не має права відбирати життя у іншого. Люди готові проявляти неабияку жертовність у тій формі, яку я описав вище, але вона закінчується, коли постає питання вбивства. Вони приймуть кулю від окупанта або сядуть в українську в'язницю, щоб не вбивати. І так, вони бояться війни, як і всі інші люди-непсихопати, але в даному контексті це не має значення.
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09.05.2024 12:05 Ответить
Мабуть так ці люди і міркують, сидячи у своїй бульбашці. Але справа в тому, що коли прийде окупант, то кулі він витрачає на воїнів, які становлять загрозу для нього. А людина, яка покірно стоїть на колінах - ніякої загрози для ворога не становить. Тому використовувати маніяк її буде на власний розсуд. Схоче, заведе у кущі і поглумиться один раз, а захоче, буде тримати молодого ченця-пацифіста у гаремі, щоб до пенсії задовільнятись його неабиякою жертовністю. Така реальність. Бог же заборонив татові захищати своїх дітей, то буде релігійний тато бігати в кіоск за презервативами, поки його дітей розривають і гвалтують.
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09.05.2024 12:46 Ответить
А чому ви думаєте що віруючі люди будуть сидіти і чекати окупанта вдома? Переважна більшість з них бачачи біду і кируючись Словом Божим переїдуть в інше місце де нема загрози. Так доречі з Європи під час гонінь переїжжали віруючи до Північної Америки.
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11.08.2024 11:14 Ответить
Уявіть, що ви мати, і вашу дитину за ногу вхопив ведмідь і тягне в ліс. Або циган напав з наміром вкрасти ( поліції нема, подзвонити НАТО не можна, чоловіків, які здатні захистити і бажають зв'язуватись з ведмедем, чи циганом теж відсутні) Є лише ви і небезпека. Які ваші дії?
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11.08.2024 14:06 Ответить
По перше не ходити туде де є небезпека. По друге молитисья Господу про порятунок. Якщо Господь не захистить то ніхто не захистить.
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11.08.2024 14:14 Ответить
Тобто простий столяр не може бути віруючим якому його переконнання не дозволяють займатись військовою службою? Чому ваші переконнання що повинні воювати всі краще моїх що воювати повинні тільки ті хто на це здатетн і бажає?
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11.08.2024 11:10 Ответить
Ви не розумієте суті того, що я пишу. У мене немає претензій, що хтось не бажає воювати. Я не розумію, навіщо ви своє лицемірство і відсутність емпатії до ближнього, виправдовуєте "Словом Божим". Так і скажіть "я не бажаю воювати, бо боюсь", чи "я не буду воювати проти росії, бо вона мені не ворог".
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11.08.2024 14:00 Ответить
Ви не міряйте всих по собі. Те що ви написали зовсім не відповідає тим підставам що ви перелічили. У всі часи найбільше знущались саме з віруючих людей. І найбільші гоніння були саме проти них. Чого лише варте середьовічча. Я не здивуюсь що в майбутьньому такі як ви обєднаєтесь з росіянами в беззаконні чинячи тиск на віруючих людей. Ви вже розмірковуєте як і вони.
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11.08.2024 14:19 Ответить
Ви не відповіли на запитання. Як я і думав. Бо свою дитину ви будете захищати всіма доступними способами, а не молитись на колінах в траві, чи втікати від нападника, бо "Слово Боже" говорить уникати небезпеки. Ніяких "гонінь" на таких як ти, блаженних, не буде. Бо такі як ти святоші (аби не було війни) швиденько візьмуть російські паспорти і будуть служити окупанту.
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11.08.2024 15:19 Ответить
Наразі як я не намагалась захистити двоє моїх синів та зять в ЗСУ. Але цей шлях вони вибрали добровільно хоч мали можливість не йти воювати. Дякувати Господу наразі ще не не настав той час який був за радянських часів і такі як ви забирали дітей у віруючих людей в дитячі будинки, а батьків за віру відправляли до лагерів. Але нажаль історія повториться і ви ще познущаєтесь з віруючих людей. Ви беззаконники й без Божники завжди у всі часи себе так вели.
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11.08.2024 16:05 Ответить
Я більше не буду з вами сперечатись. З поваги до ваших синів, і зятя. Ви переповнені зневірою і страхом, і отруюєте ними всіх навколо. Замість підтримати своїх дітей, і відчути за них гордість, ви вселяєте в них тривогу і невпевненість.
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11.08.2024 17:50 Ответить
Я з вами несперечаюсь і нікого не засуджую. Просто констатую факти, а вони на жаль для більшості людей невтішн про що я і шкодую. Діти зробили свій вибір і це їхнье право яке я поважаю не дивлячись на те що з ним незгодна. Кожен сам відповість за свій вибір перед Богом і ніхто наразі як той розбійник на хресті який отримав запевнення від Господа що він буде в раю не знає своєї участі аж поки Господь кожному про це не скаже. Що до зневіри та страху ви помиляєтесь. Я вірю в те що Господь сказав що ******** Господа все сприяє на благо.
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11.08.2024 20:18 Ответить
Коли закінчуються штурмовики, на штурм ідуть санітари. Сват був водієм механіком. Ми думали, що він загинув копаючи окопи, виявилось штурмовиком.
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09.05.2024 07:53 Ответить
Про це в рекрутингових центрах не розповідають.
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09.05.2024 09:20 Ответить
Ви описали уявлення про потойбіччя вікінгів, які вважали за честь загинути в бою, щоб опинитися у Вальгаллі, де полеглі воїни вічно бенкетують за столом Одіна, а напившись медовухи, беруться за зброю, щоб у доблесних поєдинках між собою повсякчас знову помирати і воскресати.
Але вікінгів, на жаль, давно не існує.

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09.05.2024 01:44 Ответить
Роботи і для пацифістів вистачить - мед. евакуація, інженерні робото тощо. Бо розплодяться як харедим в Ізраїлі - для 10 сімей зробили виняток, а тепер їх чи трохи не третина країни.
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09.05.2024 01:23 Ответить
"З міркувань совісті". Фільм Мела Гібсона. Я дивився. Сильний фільм.

Фільм розповідає про медика армії США часів Другої Світової війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BE%D1%81 Дезмонда Доса , який відмовляється вбивати людей і стає першим ідейним ухилянтом. На 1 березня 2024 року фільм займав 192-гу позицію у списку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_250_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%B2_IMDb 250 кращих фільмів за версією IMDb .

У центрі сюжету картини - реальна історія американського рядового Дезмонда Тома Доса, героя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , що отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Медаль Пошани . Через свої релігійні переконання (герой був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F адвентистом сьомого дня ), він відмовлявся носити зброю і вбивати ворогів, через що був призначений у медкорпус.

Ставши медиком, Дос евакуював поранених з лінії вогню. Його було поранено осколком гранати, а пізніше снайперською кулею, коли він рятував бійців. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83 битви за Окінаву Том врятував 75 осіб. Отримавши кілька серйозних поранень, Дос знову йшов під кулі. Його сміливість і віра викликали захоплення в командування й солдатів, хоча раніше його піддавали серйозній критиці за відмову взяти до рук зброю.
Зв'язок з реальними подіями

Подвиг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BE%D1%81 Дезмонда Томаса Доса (7 лютого 1919, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F) Лінчбург , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірджинія - 23 березня 2006, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 П'ємонт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Алабама ) широко відомий у військових колах Америки. Він - єдиний, хто отримав Медаль Пошани за вчинки, не пов'язані з використанням зброї під час Другої світової війни.

Особові справи інших кавалерів медалі мають 5-7 сторінок, тоді як справа Доса налічує понад сто сторінок. Зазвичай героями ставали завдяки винятковому короткому епізоду. Дезмонд став героєм завдяки щоденній допомозі іншим протягом років. Ім'ям Доса названо школу в його рідному Лінчбурзі, а також кілька вулиць і шосе.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97_%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-5 [5]

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09.05.2024 02:09 Ответить
Та чхали зелені на свободу совісті - тут закладена корупційна компонента щоб ТЦК бабки заробляли, бо перевірити віруюча людина чи ні без слів пастора (близької людини) неможливо.
Локшина на вуха.
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09.05.2024 02:33 Ответить
Ви помиляєтесь що до перевірки. Реєстрованим церквам це робити досить просто навіть без пастора. Є церковні книги де значиться коли людина прийняла хрещення і про це крім свідоцтва про хрещення може бути надана довідка на запит секретарем. Крім того коли член церкви пеїжджає на нове місце проживання то він зазвичай отримує перевідний лист щоб стати членом найблищої громади. Пастор самостійно ці питання не вирішує як і секритар. Членство людини в певній церковній громаді вирішується загалними зборами громади. Доречі наприклад адвентистів в Ураїні в майже в два рази менше ніж поліцейських які давали присягу служити народу України та захищати його. Я вже не кажу про шалену кількість чиновників які існоють за рахунок податків народу України та допомоги платників податків інших країн.
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11.08.2024 11:24 Ответить
Де ви цього наслухалися 😁
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11.08.2024 13:23 Ответить
Можна вивчитися на сапера. Чи міношукач - теж зброя?
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09.05.2024 10:02 Ответить
Відмовляючись від служби у Збройних силах з міркувань совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів та тверджень близьких осіб", Джерело:

Треба ще свідчення людей з сусіднього підї'їзду або жителів мікрарайону 🤣
Простими словами - несіть нам бабки і ми все офоримимо
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09.05.2024 02:30 Ответить
схоже більше на корупцію, чи наші судді стали експертами з теології та релігієзнавства,цікаво..
" та підтвердження доказами наявності відповідних переконань" ну ось воно,якось так демонструйте, пройдете по Тисині як апостол Петро не втопившись, значить питань немає)
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09.05.2024 03:33 Ответить
Щось мені здається, що раптом в нас дуже багато появиться "ревно віруючих". І свідки знайдуться, і "послідовні дії" будуть... навіть задокументовані.
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09.05.2024 04:19 Ответить
Ну тепер всякі секти релігійні культи в Україні. Масово багаторазово поповняться своїми парафіянами. Та і підтриманий владою московський патріархат МП в Україні також несамовито пропагандує українцям не вбив свого старшого брата (каїна) та негайний мир із кацапами - загарбниками. Тільки хто таки захищатиме від кремлівського окупанта свою Батьківщину? Щось не видно добровольців.
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09.05.2024 05:28 Ответить
А коля коклета до якої релігійної секти входить? Вкради та тікай? А батальон монако з клованами?
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09.05.2024 06:05 Ответить
А верховний суд не бажає роз'яснити українцям, як бути з президентом термін повноважень якого спливає 20 травня?
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09.05.2024 06:47 Ответить
це питання до Конституційного, але клову туди ще не всі вакансії своїми заповнив, тому сумнівається в результаті, от коли добере всіх своїх, то отримає таке як треба роз'яснення.
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09.05.2024 08:38 Ответить
Справжні християни не беруть зброю до рук і не вбивають ворогів.

‭До Ефесян 6:12.

Бо ми боремося не проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил зла під небесних.

Щодо православного і католицького вчення - ці вчення суперечать вченням Христа.

‭Вiд Матвiя 5:44

А я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує,

‭Від Луки 18:20

Знаєш заповіді: не чини перелюбу, не вбивай.

Християни не використовують старий заповіт як вчення для християн, бо Христос каже "Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене"

Євангеліє від Івана 14 розділ.
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09.05.2024 07:20 Ответить
Навівши декілька вирваних з контексту цитат з Біблії ви чомусь вирішили, що маєте право визначати які християни є справжніми а які не справжніми, і встановили свій критерій: не бере особа в руки зброї, значить справжній християнин, а якщо взяв в руки зброю то одразу став не справжнім християнином..

Матвія 7:1
Не судіть, щоб і вас не судили.
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09.05.2024 08:27 Ответить
Цитати з контексту не вирвані а наведені як приклад з практики перших християн.
Христос, апостоли, учні, християни не брали до рук зброю та не вбивали.
Але нажаль лжехристияни почали христові походи прикриваючись вірою і до тепер прикриваються і воюють.
Я маю право вирішувати і казати думку християн, бо я сам є християнин. І кому як не християнам казати про те, що не треба вбивати?
Так, хто бере до рук зброю і вбиває не є послідовником Христа, і не може називатися його учнем.
Але тут не місце для суперечок, я лише пишу до тих, хто хоче почути істину.
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09.05.2024 21:01 Ответить
Якщо ви ще не досконало знаєте Святе Письмо то вам мабуть краще не писати про те що не відповідає дійсності та не вводити людей в оману. Ви написали, що апостоли не брали до рук зброю. Відповім вам цитатою із Біблії:
«Тоді Симон-Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба первосвященика й відтяв йому праве вухо; ім'я того раба - Малх.»
Івана 18:10.
Це ваше право по своєму трактувати Біблію і говорити про своє розуміння прочитаного, але не потрібно вважати свою субʼєктивну точку зору істиною в останній інстанції бо це є гординею. Однак погоджуюсь з вами, що ви вибрали не найкраще місце для диспуту про християнські доктрин. Миру вам та всіх Божих благословень..
https://bible.by/utt/43/18/
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09.05.2024 21:45 Ответить
Тепер спробуйте з оцим самим довести адептам УПЦ МП в Україні, що русня - то не справжні християни.
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09.05.2024 09:12 Ответить
Ромко, кадирівці не знають, хто такі ефесяни.
Поки ти будеш сидіти у нірвані і медитувати на дивані, прийдуть зеки з вагнера і виграють тебе у дупу.
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09.05.2024 09:53 Ответить
Про які «УМОВИ», може йти балаканина, коли ти Захищаєш від убивць свою Родину, жінку з дітьми та Україну!!
У Війску достатньо СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, щоб бути корисним!
Скільки можна теревені розводити, як відкосити від Захисту України!!
То уже, чисто брехня! Як у Зеленський чотириразового, він і зараз боїться на фронті перебувати, «я ж не лох»!!
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09.05.2024 07:53 Ответить
Колегія суддів дійшла висновку про те, що свобода віросповідання має зовнішній та внутрішній аспекти. Тому при відмові від служби з міркувань совісті, особа має не тільки підтвердити належність до релігійної організації, а й продемонструвати наявність у неї релігійних переконань. Джерело:

На цьому все це сюр з нарасєї вже повним ходом.
Вірянин ПОВИНЕН комусь доводити що він віре ( не важливо якої віри).
Этолинепзц.
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09.05.2024 08:46 Ответить
Це мабуть це питання, скільки це в грошах, якщо заносиш батюшці то віриш, батюшка підтвердить
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09.05.2024 08:53 Ответить
Це якийсь пзць, а не суд, зараз розплодяться різні релігійні організації, доречі, які не платять податки
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09.05.2024 08:51 Ответить
Хтось пояснить, що це за організації послідовникам яких заборонено служити у війську, носити та використовувати зброю? Ким це заборонено, тобто релігія понад закони України, чи є такі закони?
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09.05.2024 09:01 Ответить
Свідки Єгови, наприклад, чи ще щось таке...
А от цікаво, якщо людина в монастир піде, то повістки туди присилатимуть?
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09.05.2024 09:24 Ответить
До речі, в 2014-2016 не мобілізовували за релігійними переконаннями і зазвичай посилали на альтернативну службу, як це взагалі-то прописано в законі!
Чому зараз не посилають на альтернативну службу в госпіталі і тд? У законі ж таке прописано! Ну, допустимо, цей чувак не довів, а інший може і довести... Коли якийсь свідок Єгови, 50-ник чи баптист, який числиться в своїй громаді.
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09.05.2024 09:26 Ответить
Відпустять тільки тих, хто скаже, що боготворить Зеленскому понад усе!
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09.05.2024 11:03 Ответить
"Також він продовжував строкову службу протягом п'яти місяців після того, коли, за його словами, він навернувся до віри" - а що він повинен був зробити? Піти в самоволку?
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09.05.2024 11:25 Ответить
Тобто це можна не плисти через Тису, а зробити обрізання та показати суддійскій колегії...
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09.05.2024 12:22 Ответить
тільки різати треба під сам корінь разом з яйцями...
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09.05.2024 12:47 Ответить
Свідки Єгови знову на *коні*.
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09.05.2024 12:42 Ответить
Відмовитися від мобілізації через релігійні переконання, та довести свої щирі переконання можна тільки в один спосіб відрізавши прилюдно собі яйця...
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09.05.2024 12:44 Ответить
Штунди які з релігійних вірувань не можуть брати до рук зброю теж підлягають мобілізації, але їх використовують для роботи санітарами, на будівництві переправ, оборонних споруд....,
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09.05.2024 12:51 Ответить
Тепер і пастори і різні свідки єгови будуть рубати бабло за прийом у партію вартова башня.
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09.05.2024 13:29 Ответить
Пацифізм під час війни - на руку ворога.
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09.05.2024 15:37 Ответить
Служить можно и без оружия, например занимаясь такими богоугодными делами как разминирование, эвакуация раненых и 200сотых, никакая религия не будет против этого.
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09.05.2024 18:03 Ответить
 
 