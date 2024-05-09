УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10188 відвідувачів онлайн
Новини
18 495 93

Верховний суд роз’яснив, за яких умов можна відмовитися від мобілізації через релігійні переконання

Відмова від мобілізації через релігійні переконання

Верховний суд назвав критерії, яким має відповідати військовозобов’язаний, щоб він мав змогу відмовитися від мобілізації через релігійні переконання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

Верховний суд сформував критерії після розгляду справи, в якій обвинувачений не підтвердив те, що є членом релігійної організації. Також він продовжував строкову службу протягом п’яти місяців після того, коли, за його словами, він навернувся до віри.

За таких обставин суд вирішив, що чоловік не довів те, що не може виконувати військовий обов’язок через релігійні переконання.

Колегія суддів дійшла висновку про те, що свобода віросповідання має зовнішній та внутрішній аспекти. Тому при відмові від служби з міркувань совісті, особа має не тільки підтвердити належність до релігійної організації, а й продемонструвати наявність у неї релігійних переконань.

Читайте: УАФ прокоментувала затримання 25-річного футболіста "Хусту": Асоціація не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси

Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить:

  • належність до діючих згідно з чинним законодавством релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю;
  • щирість переконань переконання не тільки словами, а й послідовними діями.

В суді зауважують, що наразі відмова "вимагає забезпечення об’єктивної перевірки тверджень особи про несумісність її релігійних переконань з військовою службою та підтвердження доказами наявності відповідних переконань".

Однак людині при цьому необов’язково входити до якоїсь із зареєстрованих релігійних організацій, послідовникам яких заборонено служити у війську, носити та використовувати зброю.

Також читайте: Служба у ЗСУ не є підставою для пом’якшення чи скасування судового вироку, - спецпрокурор

"Відмовляючись від служби у Збройних силах з міркувань совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів та тверджень близьких осіб", - йдеться у рішенні Касаційного кримінального суду ВСУ.

Автор: 

Верховний Суд (1188) релігія (386) мобілізація (3032)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
віруючий у 95-й квартал може відмовитись від мобілізаіії, бо це теж релігія.
показати весь коментар
09.05.2024 00:36
+19
У мене був сусід на дачі, то він до жодної конфесії не належав, по церквах не ходив, але був настільки релігійний, що гусінь, жуків і т.п. шкідників зібраних на городі виносив в найближчі кущі, але не вбивав, бо на його думку це божі створіння і їх не можна знищувати. Як такий міг би довести, що не здатен воювати?
показати весь коментар
09.05.2024 00:39
+13
Секта "лидера, который не убежал", теперь может смело заявлять что им вера не позволяет воевать, ведь их лидер выступал за мир где то по середине.
показати весь коментар
09.05.2024 00:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Не користуватися зброєю" і "Не служити в ЗСУ" - це різні речі. Втім, все як завжди.
показати весь коментар
09.05.2024 00:33 Відповісти
Всі, хто служить в ЗСУ, вчаться користуватися зброєю
показати весь коментар
09.05.2024 00:55 Відповісти
Да здравствует наш суд,
Самый гуманный суд в мире
показати весь коментар
09.05.2024 00:34 Відповісти
Хм, а "об'єктивну перевірку" існування бога наш суд не хоче провести? Буде дуже цікаво
показати весь коментар
09.05.2024 09:12 Відповісти
Бог повинен у встановленому законодавством порядку подати документи про реєстрацію, а дотого часу його перебування та діяльність на території України вважається незаконною.
показати весь коментар
09.05.2024 11:19 Відповісти
Я не маю нічого проти віри людей, вважаю що це їх право (поки вони не нав'язують свою віру мені).
Але мені дійсно цікаві методи та закони, згідно котрих судді будуть встановлювати істину
показати весь коментар
09.05.2024 11:32 Відповісти
Не сподівайтесь, що вас у гріхах лишать! Проповідь - обов'язок віруючого, "дікті ет леваві меа аніма". Скажи грішнику, що він грішник, грішник залишться грішником, а ти врятуєш свою душу.
показати весь коментар
09.05.2024 11:55 Відповісти
Секта "лидера, который не убежал", теперь может смело заявлять что им вера не позволяет воевать, ведь их лидер выступал за мир где то по середине.
показати весь коментар
09.05.2024 00:35 Відповісти
Значиться якщо ви християнин, померти на хресті і воскреснути
показати весь коментар
09.05.2024 00:36 Відповісти
віруючий у 95-й квартал може відмовитись від мобілізаіії, бо це теж релігія.
показати весь коментар
09.05.2024 00:36 Відповісти
ага, пастафариане))
показати весь коментар
09.05.2024 11:02 Відповісти
ну не вийшло з клоуна ні черчеля ні маннергейми, вийшов такий собі прозахідний ассад
показати весь коментар
09.05.2024 00:37 Відповісти
Знову кацапська шарманка всі однакові! Ви зі своїм Зелею найгірші та найбрехливіші.
показати весь коментар
09.05.2024 07:35 Відповісти
У мене був сусід на дачі, то він до жодної конфесії не належав, по церквах не ходив, але був настільки релігійний, що гусінь, жуків і т.п. шкідників зібраних на городі виносив в найближчі кущі, але не вбивав, бо на його думку це божі створіння і їх не можна знищувати. Як такий міг би довести, що не здатен воювати?
показати весь коментар
09.05.2024 00:39 Відповісти
Наверное должен был представить видео доказательства, показания свидетелей или жуков... Но главное, он должен был состоять в какой то "организации", без этого не считается.
показати весь коментар
09.05.2024 00:48 Відповісти
Так, без "організації" жоден бог не має права на існування
показати весь коментар
09.05.2024 09:14 Відповісти
гусінь, жуків і т.п. шкідників зібраних на городі виносив в найближчі кущі, але не вбивав, бо на його думку це божі створіння і їх не можна знищувати.
**********
Так він індуїст.

Індуїстські писання стверджують, що всі живі істоти мають атман (дух), і їх вбивство, свідоме або несвідоме, є гріхом. Це включає не тільки людей, а й птахів, звірів, рептилій, комарів, вошей, черв'яків і мух. Крім того, моністична школа індуїзму стверджує, що кожен дух - від крихітних живих та неживих речей до величезних живих та неживих речей у всесвіті - є частиною Брахмана (монізм). Оскільки атман і Брахман ототожнюються один з одним, вбивство чогось має на увазі вбивство самого Брахмана.
показати весь коментар
09.05.2024 01:06 Відповісти
Не вдавався в подробиці його віри, але суть в тому, що прийди така людина в суд - нічого вона не доведе, бо з ймовірністю 99% суддя не має жодного уявлення про Брахмана чи щось подібне, а оскільки людина не має відповідної довідки - його б одразу записали в "ухилянти" з відповідними наслідками, звісно, якби його інтереси не представляв дорогий адвокат.
показати весь коментар
09.05.2024 01:35 Відповісти
Побриться наголо, оставив шикху на макушке, одеть желто-оранжевую дхоти, нанести тилаку белой краской на лоб, положить чётки в небольшой мешочек и всё время перебирать их правой руко бормоча что-то под нос, на все вопросы отвечать "Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе \ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе". Ни один судья не отвертится
показати весь коментар
09.05.2024 07:56 Відповісти
Не гвалиувати і не вбивати живих істот замало, потрібно хоча б бути вегетаріанцем, а краще фруктоїдом (не вживати насіння, тобто дітей рослин) а ще краще живитися праною.
показати весь коментар
09.05.2024 10:09 Відповісти
Не захищайте Україну, придумуйте відмазки, дайте москалям прийти у ваш населений пункт і отримаєте кулю в потилицю не лише ви, а й ваші рідні, до того ж після тривалих катувань
показати весь коментар
09.05.2024 00:52 Відповісти
Дійсно віруючі бачачи біду від неї укриваються переїжаючи в інше місце. Так було завжди і при всіх гоніннях на віруючих. Навіть Сполучені Штати Америки в більшості створювались віруючими які втікали від гонінь за віру.
показати весь коментар
11.08.2024 11:05 Відповісти
Що це ще за дурня? По-перше, якщо чувак такий релігійний, то навпаки, має рватися віддати життя на передову - адже вірить у рай, і негайно опиниться у кращому світі. По-друге, якщо він збентежений брати до рук зброю, то релігія не забороняє брати до рук лопату, кермо вантажівки, чи кошика з картоплею.
показати весь коментар
09.05.2024 01:17 Відповісти
Не рвуться, бо на передовій потрібно порушити заповідь "Не вбий", тому раю уже не буде. А заради справедливості, то ніхто не рветься, незалежно від релігійних переконань.
показати весь коментар
09.05.2024 01:25 Відповісти
А що, санітаром не можна? Дуже релігійна справа. Чи бліндажі облаштовувати. Можна у бінокль спостерігати. На росії всі попи з тиру не вилізають, а наші святоші щось соромляться.
показати весь коментар
09.05.2024 01:44 Відповісти
Комусь можна, комусь не можна, все залежить від ступеня релігійності. Дуже релігійні вважатимуть будь-яку нелетальну діяльність на війні співучастю у вбивсті. Нам, пересічним, це важко зрозуміти, бо в основному наша релігійність закінчується на посвятити паску раз в рік, а ще дуже релігійних людей просто мало, і ми їх ніколи не зустрічали.
показати весь коментар
09.05.2024 01:55 Відповісти
Дійсно Так і Є
🙏💚🌏💚🙏
показати весь коментар
09.05.2024 02:12 Відповісти
Ви не ліпіть тут смайлики з долоньками - бо ігнорування болю і страждань ближнього - є найбільшим гріхом. Якщо відрікатись від допомоги і залишати ближнього у біді - який сенс тоді у релігії? Релігія це жертовність. А медитація на дивані у затишній кімнаті біля матусі, поки інші втрачають рідних - це блюзнірство, а не релігія.
показати весь коментар
09.05.2024 09:07 Відповісти
"Релігія це жертовність"
Ага, тільки будьте обережні. Сатанізм - теж релігія.
показати весь коментар
09.05.2024 09:19 Відповісти
Ти сатаніст? Я про жертовність, як чесноту, а не ритуал жертвоприношення. Коли людина жертвує своїм часом, розумом і серцем, щоб допомогти ближньому - це показує, що її релігія жива. Якщо самоусувається і байдужа до чужої біди - то це звичайний егоїзм, а не релігійність.
показати весь коментар
09.05.2024 09:40 Відповісти
Це може ти сатаніст. Я зрозумів про що ти пишеш, а от ти схоже нічого не второпав.
Чи може ти вважаєш, що сатаніст не здатен жертвувати своїм часом, розумом і серцем заради мети? Це теж жертовність, розумнику.
показати весь коментар
09.05.2024 09:45 Відповісти
Схоже ти звичайний дурень, а не сатаніст. Я писав про допомогу ближньому, а ти приплів сатаністів. Сатаністи не допомагають ближньому, вони йому яйця відрізають.
показати весь коментар
09.05.2024 10:27 Відповісти
Тобто, ти так нічого й не зрозумів. Мабуть тому що ти дійсно дурень. Це на тебе так релігія вплинула?
показати весь коментар
09.05.2024 10:50 Відповісти
Що я можу зрозуміти, якщо ти дурень, і набираєш рандомні слова у речення.
показати весь коментар
09.05.2024 11:48 Відповісти
Слухай, так ти мабуть і є справжнісінький сатаніст. Такі подробиці про них тобі відомі...
"Сатаністи не допомагають ближньому, вони йому яйця відрізають".
Ось ти й спалився, дурнику
показати весь коментар
09.05.2024 12:01 Відповісти
Такі люди перші опікуються сиротами, інвалідами, засудженими, бомжами. Вони і зараз це роблять, але це мало кому цікаво. Те, що під час війни нас цікавить тільки здатність бути штурмовиком - це очікувано.
показати весь коментар
09.05.2024 10:39 Відповісти
Ви думаєте релігійна особа створена для вищої мети годувати песиків у притулку, а простому столяру, чи молодій людині, яку щойно відлучили від розваг у комп'ютері легше зламати свою психіку, і піти убивати?
Ніхто не створений для вбивства, це однаково тяжко прийняти як вірним мирянам, так і простим світським громадянам. Більша половина штурмовиків із задоволенням поміняються місцями зі святою братією, і звалять на себе тяжку ношу у догляді за сирітками.
Просто потрібно чесно визнати, що війна це страшно, а не прикривати своє боягузтво вбивати, чи бути вбитим папою римським і витягами з книжки.
показати весь коментар
09.05.2024 11:45 Відповісти
Моя думка у нашій розмові не має значення, я намагаюся пояснити, як думають люди. Для них Бог - це верховний суддя, для якого що українці, що кацапи - грішні уроди, і ніхто з них не має права відбирати життя у іншого. Люди готові проявляти неабияку жертовність у тій формі, яку я описав вище, але вона закінчується, коли постає питання вбивства. Вони приймуть кулю від окупанта або сядуть в українську в'язницю, щоб не вбивати. І так, вони бояться війни, як і всі інші люди-непсихопати, але в даному контексті це не має значення.
показати весь коментар
09.05.2024 12:05 Відповісти
Мабуть так ці люди і міркують, сидячи у своїй бульбашці. Але справа в тому, що коли прийде окупант, то кулі він витрачає на воїнів, які становлять загрозу для нього. А людина, яка покірно стоїть на колінах - ніякої загрози для ворога не становить. Тому використовувати маніяк її буде на власний розсуд. Схоче, заведе у кущі і поглумиться один раз, а захоче, буде тримати молодого ченця-пацифіста у гаремі, щоб до пенсії задовільнятись його неабиякою жертовністю. Така реальність. Бог же заборонив татові захищати своїх дітей, то буде релігійний тато бігати в кіоск за презервативами, поки його дітей розривають і гвалтують.
показати весь коментар
09.05.2024 12:46 Відповісти
А чому ви думаєте що віруючі люди будуть сидіти і чекати окупанта вдома? Переважна більшість з них бачачи біду і кируючись Словом Божим переїдуть в інше місце де нема загрози. Так доречі з Європи під час гонінь переїжжали віруючи до Північної Америки.
показати весь коментар
11.08.2024 11:14 Відповісти
Уявіть, що ви мати, і вашу дитину за ногу вхопив ведмідь і тягне в ліс. Або циган напав з наміром вкрасти ( поліції нема, подзвонити НАТО не можна, чоловіків, які здатні захистити і бажають зв'язуватись з ведмедем, чи циганом теж відсутні) Є лише ви і небезпека. Які ваші дії?
показати весь коментар
11.08.2024 14:06 Відповісти
По перше не ходити туде де є небезпека. По друге молитисья Господу про порятунок. Якщо Господь не захистить то ніхто не захистить.
показати весь коментар
11.08.2024 14:14 Відповісти
Тобто простий столяр не може бути віруючим якому його переконнання не дозволяють займатись військовою службою? Чому ваші переконнання що повинні воювати всі краще моїх що воювати повинні тільки ті хто на це здатетн і бажає?
показати весь коментар
11.08.2024 11:10 Відповісти
Ви не розумієте суті того, що я пишу. У мене немає претензій, що хтось не бажає воювати. Я не розумію, навіщо ви своє лицемірство і відсутність емпатії до ближнього, виправдовуєте "Словом Божим". Так і скажіть "я не бажаю воювати, бо боюсь", чи "я не буду воювати проти росії, бо вона мені не ворог".
показати весь коментар
11.08.2024 14:00 Відповісти
Ви не міряйте всих по собі. Те що ви написали зовсім не відповідає тим підставам що ви перелічили. У всі часи найбільше знущались саме з віруючих людей. І найбільші гоніння були саме проти них. Чого лише варте середьовічча. Я не здивуюсь що в майбутьньому такі як ви обєднаєтесь з росіянами в беззаконні чинячи тиск на віруючих людей. Ви вже розмірковуєте як і вони.
показати весь коментар
11.08.2024 14:19 Відповісти
Ви не відповіли на запитання. Як я і думав. Бо свою дитину ви будете захищати всіма доступними способами, а не молитись на колінах в траві, чи втікати від нападника, бо "Слово Боже" говорить уникати небезпеки. Ніяких "гонінь" на таких як ти, блаженних, не буде. Бо такі як ти святоші (аби не було війни) швиденько візьмуть російські паспорти і будуть служити окупанту.
показати весь коментар
11.08.2024 15:19 Відповісти
Наразі як я не намагалась захистити двоє моїх синів та зять в ЗСУ. Але цей шлях вони вибрали добровільно хоч мали можливість не йти воювати. Дякувати Господу наразі ще не не настав той час який був за радянських часів і такі як ви забирали дітей у віруючих людей в дитячі будинки, а батьків за віру відправляли до лагерів. Але нажаль історія повториться і ви ще познущаєтесь з віруючих людей. Ви беззаконники й без Божники завжди у всі часи себе так вели.
показати весь коментар
11.08.2024 16:05 Відповісти
Я більше не буду з вами сперечатись. З поваги до ваших синів, і зятя. Ви переповнені зневірою і страхом, і отруюєте ними всіх навколо. Замість підтримати своїх дітей, і відчути за них гордість, ви вселяєте в них тривогу і невпевненість.
показати весь коментар
11.08.2024 17:50 Відповісти
Я з вами несперечаюсь і нікого не засуджую. Просто констатую факти, а вони на жаль для більшості людей невтішн про що я і шкодую. Діти зробили свій вибір і це їхнье право яке я поважаю не дивлячись на те що з ним незгодна. Кожен сам відповість за свій вибір перед Богом і ніхто наразі як той розбійник на хресті який отримав запевнення від Господа що він буде в раю не знає своєї участі аж поки Господь кожному про це не скаже. Що до зневіри та страху ви помиляєтесь. Я вірю в те що Господь сказав що ******** Господа все сприяє на благо.
показати весь коментар
11.08.2024 20:18 Відповісти
Коли закінчуються штурмовики, на штурм ідуть санітари. Сват був водієм механіком. Ми думали, що він загинув копаючи окопи, виявилось штурмовиком.
показати весь коментар
09.05.2024 07:53 Відповісти
Про це в рекрутингових центрах не розповідають.
показати весь коментар
09.05.2024 09:20 Відповісти
Ви описали уявлення про потойбіччя вікінгів, які вважали за честь загинути в бою, щоб опинитися у Вальгаллі, де полеглі воїни вічно бенкетують за столом Одіна, а напившись медовухи, беруться за зброю, щоб у доблесних поєдинках між собою повсякчас знову помирати і воскресати.
Але вікінгів, на жаль, давно не існує.

показати весь коментар
09.05.2024 01:44 Відповісти
Роботи і для пацифістів вистачить - мед. евакуація, інженерні робото тощо. Бо розплодяться як харедим в Ізраїлі - для 10 сімей зробили виняток, а тепер їх чи трохи не третина країни.
показати весь коментар
09.05.2024 01:23 Відповісти
"З міркувань совісті". Фільм Мела Гібсона. Я дивився. Сильний фільм.

Фільм розповідає про медика армії США часів Другої Світової війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BE%D1%81 Дезмонда Доса , який відмовляється вбивати людей і стає першим ідейним ухилянтом. На 1 березня 2024 року фільм займав 192-гу позицію у списку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_250_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%B2_IMDb 250 кращих фільмів за версією IMDb .

У центрі сюжету картини - реальна історія американського рядового Дезмонда Тома Доса, героя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , що отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Медаль Пошани . Через свої релігійні переконання (герой був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F адвентистом сьомого дня ), він відмовлявся носити зброю і вбивати ворогів, через що був призначений у медкорпус.

Ставши медиком, Дос евакуював поранених з лінії вогню. Його було поранено осколком гранати, а пізніше снайперською кулею, коли він рятував бійців. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83 битви за Окінаву Том врятував 75 осіб. Отримавши кілька серйозних поранень, Дос знову йшов під кулі. Його сміливість і віра викликали захоплення в командування й солдатів, хоча раніше його піддавали серйозній критиці за відмову взяти до рук зброю.
Зв'язок з реальними подіями

Подвиг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BE%D1%81 Дезмонда Томаса Доса (7 лютого 1919, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F) Лінчбург , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірджинія - 23 березня 2006, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 П'ємонт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Алабама ) широко відомий у військових колах Америки. Він - єдиний, хто отримав Медаль Пошани за вчинки, не пов'язані з використанням зброї під час Другої світової війни.

Особові справи інших кавалерів медалі мають 5-7 сторінок, тоді як справа Доса налічує понад сто сторінок. Зазвичай героями ставали завдяки винятковому короткому епізоду. Дезмонд став героєм завдяки щоденній допомозі іншим протягом років. Ім'ям Доса названо школу в його рідному Лінчбурзі, а також кілька вулиць і шосе.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97_%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-5 [5]

показати весь коментар
09.05.2024 02:09 Відповісти
Та чхали зелені на свободу совісті - тут закладена корупційна компонента щоб ТЦК бабки заробляли, бо перевірити віруюча людина чи ні без слів пастора (близької людини) неможливо.
Локшина на вуха.
показати весь коментар
09.05.2024 02:33 Відповісти
Ви помиляєтесь що до перевірки. Реєстрованим церквам це робити досить просто навіть без пастора. Є церковні книги де значиться коли людина прийняла хрещення і про це крім свідоцтва про хрещення може бути надана довідка на запит секретарем. Крім того коли член церкви пеїжджає на нове місце проживання то він зазвичай отримує перевідний лист щоб стати членом найблищої громади. Пастор самостійно ці питання не вирішує як і секритар. Членство людини в певній церковній громаді вирішується загалними зборами громади. Доречі наприклад адвентистів в Ураїні в майже в два рази менше ніж поліцейських які давали присягу служити народу України та захищати його. Я вже не кажу про шалену кількість чиновників які існоють за рахунок податків народу України та допомоги платників податків інших країн.
показати весь коментар
11.08.2024 11:24 Відповісти
Де ви цього наслухалися 😁
показати весь коментар
11.08.2024 13:23 Відповісти
Можна вивчитися на сапера. Чи міношукач - теж зброя?
показати весь коментар
09.05.2024 10:02 Відповісти
Відмовляючись від служби у Збройних силах з міркувань совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів та тверджень близьких осіб", Джерело:

Треба ще свідчення людей з сусіднього підї'їзду або жителів мікрарайону 🤣
Простими словами - несіть нам бабки і ми все офоримимо
показати весь коментар
09.05.2024 02:30 Відповісти
схоже більше на корупцію, чи наші судді стали експертами з теології та релігієзнавства,цікаво..
" та підтвердження доказами наявності відповідних переконань" ну ось воно,якось так демонструйте, пройдете по Тисині як апостол Петро не втопившись, значить питань немає)
показати весь коментар
09.05.2024 03:33 Відповісти
Щось мені здається, що раптом в нас дуже багато появиться "ревно віруючих". І свідки знайдуться, і "послідовні дії" будуть... навіть задокументовані.
показати весь коментар
09.05.2024 04:19 Відповісти
Ну тепер всякі секти релігійні культи в Україні. Масово багаторазово поповняться своїми парафіянами. Та і підтриманий владою московський патріархат МП в Україні також несамовито пропагандує українцям не вбив свого старшого брата (каїна) та негайний мир із кацапами - загарбниками. Тільки хто таки захищатиме від кремлівського окупанта свою Батьківщину? Щось не видно добровольців.
показати весь коментар
09.05.2024 05:28 Відповісти
А коля коклета до якої релігійної секти входить? Вкради та тікай? А батальон монако з клованами?
показати весь коментар
09.05.2024 06:05 Відповісти
А верховний суд не бажає роз'яснити українцям, як бути з президентом термін повноважень якого спливає 20 травня?
показати весь коментар
09.05.2024 06:47 Відповісти
це питання до Конституційного, але клову туди ще не всі вакансії своїми заповнив, тому сумнівається в результаті, от коли добере всіх своїх, то отримає таке як треба роз'яснення.
показати весь коментар
09.05.2024 08:38 Відповісти
Справжні християни не беруть зброю до рук і не вбивають ворогів.

‭До Ефесян 6:12.

Бо ми боремося не проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил зла під небесних.

Щодо православного і католицького вчення - ці вчення суперечать вченням Христа.

‭Вiд Матвiя 5:44

А я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує,

‭Від Луки 18:20

Знаєш заповіді: не чини перелюбу, не вбивай.

Християни не використовують старий заповіт як вчення для християн, бо Христос каже "Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене"

Євангеліє від Івана 14 розділ.
показати весь коментар
09.05.2024 07:20 Відповісти
Навівши декілька вирваних з контексту цитат з Біблії ви чомусь вирішили, що маєте право визначати які християни є справжніми а які не справжніми, і встановили свій критерій: не бере особа в руки зброї, значить справжній християнин, а якщо взяв в руки зброю то одразу став не справжнім християнином..

Матвія 7:1
Не судіть, щоб і вас не судили.
показати весь коментар
09.05.2024 08:27 Відповісти
Цитати з контексту не вирвані а наведені як приклад з практики перших християн.
Христос, апостоли, учні, християни не брали до рук зброю та не вбивали.
Але нажаль лжехристияни почали христові походи прикриваючись вірою і до тепер прикриваються і воюють.
Я маю право вирішувати і казати думку християн, бо я сам є християнин. І кому як не християнам казати про те, що не треба вбивати?
Так, хто бере до рук зброю і вбиває не є послідовником Христа, і не може називатися його учнем.
Але тут не місце для суперечок, я лише пишу до тих, хто хоче почути істину.
показати весь коментар
09.05.2024 21:01 Відповісти
Якщо ви ще не досконало знаєте Святе Письмо то вам мабуть краще не писати про те що не відповідає дійсності та не вводити людей в оману. Ви написали, що апостоли не брали до рук зброю. Відповім вам цитатою із Біблії:
«Тоді Симон-Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба первосвященика й відтяв йому праве вухо; ім'я того раба - Малх.»
Івана 18:10.
Це ваше право по своєму трактувати Біблію і говорити про своє розуміння прочитаного, але не потрібно вважати свою субʼєктивну точку зору істиною в останній інстанції бо це є гординею. Однак погоджуюсь з вами, що ви вибрали не найкраще місце для диспуту про християнські доктрин. Миру вам та всіх Божих благословень..
https://bible.by/utt/43/18/
показати весь коментар
09.05.2024 21:45 Відповісти
Тепер спробуйте з оцим самим довести адептам УПЦ МП в Україні, що русня - то не справжні християни.
показати весь коментар
09.05.2024 09:12 Відповісти
Ромко, кадирівці не знають, хто такі ефесяни.
Поки ти будеш сидіти у нірвані і медитувати на дивані, прийдуть зеки з вагнера і виграють тебе у дупу.
показати весь коментар
09.05.2024 09:53 Відповісти
Про які «УМОВИ», може йти балаканина, коли ти Захищаєш від убивць свою Родину, жінку з дітьми та Україну!!
У Війску достатньо СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, щоб бути корисним!
Скільки можна теревені розводити, як відкосити від Захисту України!!
То уже, чисто брехня! Як у Зеленський чотириразового, він і зараз боїться на фронті перебувати, «я ж не лох»!!
показати весь коментар
09.05.2024 07:53 Відповісти
Колегія суддів дійшла висновку про те, що свобода віросповідання має зовнішній та внутрішній аспекти. Тому при відмові від служби з міркувань совісті, особа має не тільки підтвердити належність до релігійної організації, а й продемонструвати наявність у неї релігійних переконань. Джерело:

На цьому все це сюр з нарасєї вже повним ходом.
Вірянин ПОВИНЕН комусь доводити що він віре ( не важливо якої віри).
Этолинепзц.
показати весь коментар
09.05.2024 08:46 Відповісти
Це мабуть це питання, скільки це в грошах, якщо заносиш батюшці то віриш, батюшка підтвердить
показати весь коментар
09.05.2024 08:53 Відповісти
Це якийсь пзць, а не суд, зараз розплодяться різні релігійні організації, доречі, які не платять податки
показати весь коментар
09.05.2024 08:51 Відповісти
Хтось пояснить, що це за організації послідовникам яких заборонено служити у війську, носити та використовувати зброю? Ким це заборонено, тобто релігія понад закони України, чи є такі закони?
показати весь коментар
09.05.2024 09:01 Відповісти
Свідки Єгови, наприклад, чи ще щось таке...
А от цікаво, якщо людина в монастир піде, то повістки туди присилатимуть?
показати весь коментар
09.05.2024 09:24 Відповісти
До речі, в 2014-2016 не мобілізовували за релігійними переконаннями і зазвичай посилали на альтернативну службу, як це взагалі-то прописано в законі!
Чому зараз не посилають на альтернативну службу в госпіталі і тд? У законі ж таке прописано! Ну, допустимо, цей чувак не довів, а інший може і довести... Коли якийсь свідок Єгови, 50-ник чи баптист, який числиться в своїй громаді.
показати весь коментар
09.05.2024 09:26 Відповісти
Відпустять тільки тих, хто скаже, що боготворить Зеленскому понад усе!
показати весь коментар
09.05.2024 11:03 Відповісти
"Також він продовжував строкову службу протягом п'яти місяців після того, коли, за його словами, він навернувся до віри" - а що він повинен був зробити? Піти в самоволку?
показати весь коментар
09.05.2024 11:25 Відповісти
Тобто це можна не плисти через Тису, а зробити обрізання та показати суддійскій колегії...
показати весь коментар
09.05.2024 12:22 Відповісти
тільки різати треба під сам корінь разом з яйцями...
показати весь коментар
09.05.2024 12:47 Відповісти
Свідки Єгови знову на *коні*.
показати весь коментар
09.05.2024 12:42 Відповісти
Відмовитися від мобілізації через релігійні переконання, та довести свої щирі переконання можна тільки в один спосіб відрізавши прилюдно собі яйця...
показати весь коментар
09.05.2024 12:44 Відповісти
Штунди які з релігійних вірувань не можуть брати до рук зброю теж підлягають мобілізації, але їх використовують для роботи санітарами, на будівництві переправ, оборонних споруд....,
показати весь коментар
09.05.2024 12:51 Відповісти
Тепер і пастори і різні свідки єгови будуть рубати бабло за прийом у партію вартова башня.
показати весь коментар
09.05.2024 13:29 Відповісти
Пацифізм під час війни - на руку ворога.
показати весь коментар
09.05.2024 15:37 Відповісти
Служить можно и без оружия, например занимаясь такими богоугодными делами как разминирование, эвакуация раненых и 200сотых, никакая религия не будет против этого.
показати весь коментар
09.05.2024 18:03 Відповісти
 
 