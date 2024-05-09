Верховний суд роз’яснив, за яких умов можна відмовитися від мобілізації через релігійні переконання

Верховний суд назвав критерії, яким має відповідати військовозобов’язаний, щоб він мав змогу відмовитися від мобілізації через релігійні переконання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

Верховний суд сформував критерії після розгляду справи, в якій обвинувачений не підтвердив те, що є членом релігійної організації. Також він продовжував строкову службу протягом п’яти місяців після того, коли, за його словами, він навернувся до віри.

За таких обставин суд вирішив, що чоловік не довів те, що не може виконувати військовий обов’язок через релігійні переконання.

Колегія суддів дійшла висновку про те, що свобода віросповідання має зовнішній та внутрішній аспекти. Тому при відмові від служби з міркувань совісті, особа має не тільки підтвердити належність до релігійної організації, а й продемонструвати наявність у неї релігійних переконань.

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Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить:

належність до діючих згідно з чинним законодавством релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю;

щирість переконань переконання не тільки словами, а й послідовними діями.

В суді зауважують, що наразі відмова "вимагає забезпечення об’єктивної перевірки тверджень особи про несумісність її релігійних переконань з військовою службою та підтвердження доказами наявності відповідних переконань".

Однак людині при цьому необов’язково входити до якоїсь із зареєстрованих релігійних організацій, послідовникам яких заборонено служити у війську, носити та використовувати зброю.

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