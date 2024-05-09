Верховний суд роз’яснив, за яких умов можна відмовитися від мобілізації через релігійні переконання
Верховний суд назвав критерії, яким має відповідати військовозобов’язаний, щоб він мав змогу відмовитися від мобілізації через релігійні переконання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".
Верховний суд сформував критерії після розгляду справи, в якій обвинувачений не підтвердив те, що є членом релігійної організації. Також він продовжував строкову службу протягом п’яти місяців після того, коли, за його словами, він навернувся до віри.
За таких обставин суд вирішив, що чоловік не довів те, що не може виконувати військовий обов’язок через релігійні переконання.
Колегія суддів дійшла висновку про те, що свобода віросповідання має зовнішній та внутрішній аспекти. Тому при відмові від служби з міркувань совісті, особа має не тільки підтвердити належність до релігійної організації, а й продемонструвати наявність у неї релігійних переконань.
Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить:
- належність до діючих згідно з чинним законодавством релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю;
- щирість переконань переконання не тільки словами, а й послідовними діями.
В суді зауважують, що наразі відмова "вимагає забезпечення об’єктивної перевірки тверджень особи про несумісність її релігійних переконань з військовою службою та підтвердження доказами наявності відповідних переконань".
Однак людині при цьому необов’язково входити до якоїсь із зареєстрованих релігійних організацій, послідовникам яких заборонено служити у війську, носити та використовувати зброю.
"Відмовляючись від служби у Збройних силах з міркувань совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів та тверджень близьких осіб", - йдеться у рішенні Касаційного кримінального суду ВСУ.
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Самый гуманный суд в мире
Але мені дійсно цікаві методи та закони, згідно котрих судді будуть встановлювати істину
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Так він індуїст.
Індуїстські писання стверджують, що всі живі істоти мають атман (дух), і їх вбивство, свідоме або несвідоме, є гріхом. Це включає не тільки людей, а й птахів, звірів, рептилій, комарів, вошей, черв'яків і мух. Крім того, моністична школа індуїзму стверджує, що кожен дух - від крихітних живих та неживих речей до величезних живих та неживих речей у всесвіті - є частиною Брахмана (монізм). Оскільки атман і Брахман ототожнюються один з одним, вбивство чогось має на увазі вбивство самого Брахмана.
🙏💚🌏💚🙏
Ага, тільки будьте обережні. Сатанізм - теж релігія.
Чи може ти вважаєш, що сатаніст не здатен жертвувати своїм часом, розумом і серцем заради мети? Це теж жертовність, розумнику.
"Сатаністи не допомагають ближньому, вони йому яйця відрізають".
Ось ти й спалився, дурнику
Ніхто не створений для вбивства, це однаково тяжко прийняти як вірним мирянам, так і простим світським громадянам. Більша половина штурмовиків із задоволенням поміняються місцями зі святою братією, і звалять на себе тяжку ношу у догляді за сирітками.
Просто потрібно чесно визнати, що війна це страшно, а не прикривати своє боягузтво вбивати, чи бути вбитим папою римським і витягами з книжки.
Але вікінгів, на жаль, давно не існує.
Фільм розповідає про медика армії США часів Другої Світової війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BE%D1%81 Дезмонда Доса , який відмовляється вбивати людей і стає першим ідейним ухилянтом. На 1 березня 2024 року фільм займав 192-гу позицію у списку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_250_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%B2_IMDb 250 кращих фільмів за версією IMDb .
У центрі сюжету картини - реальна історія американського рядового Дезмонда Тома Доса, героя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , що отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Медаль Пошани . Через свої релігійні переконання (герой був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F адвентистом сьомого дня ), він відмовлявся носити зброю і вбивати ворогів, через що був призначений у медкорпус.
Ставши медиком, Дос евакуював поранених з лінії вогню. Його було поранено осколком гранати, а пізніше снайперською кулею, коли він рятував бійців. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83 битви за Окінаву Том врятував 75 осіб. Отримавши кілька серйозних поранень, Дос знову йшов під кулі. Його сміливість і віра викликали захоплення в командування й солдатів, хоча раніше його піддавали серйозній критиці за відмову взяти до рук зброю.
Зв'язок з реальними подіями
Подвиг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%BE%D1%81 Дезмонда Томаса Доса (7 лютого 1919, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F) Лінчбург , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірджинія - 23 березня 2006, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 П'ємонт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Алабама ) широко відомий у військових колах Америки. Він - єдиний, хто отримав Медаль Пошани за вчинки, не пов'язані з використанням зброї під час Другої світової війни.
Особові справи інших кавалерів медалі мають 5-7 сторінок, тоді як справа Доса налічує понад сто сторінок. Зазвичай героями ставали завдяки винятковому короткому епізоду. Дезмонд став героєм завдяки щоденній допомозі іншим протягом років. Ім'ям Доса названо школу в його рідному Лінчбурзі, а також кілька вулиць і шосе.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97_%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-5 [5]
Локшина на вуха.
Треба ще свідчення людей з сусіднього підї'їзду або жителів мікрарайону 🤣
Простими словами - несіть нам бабки і ми все офоримимо
" та підтвердження доказами наявності відповідних переконань" ну ось воно,якось так демонструйте, пройдете по Тисині як апостол Петро не втопившись, значить питань немає)
До Ефесян 6:12.
Бо ми боремося не проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил зла під небесних.
Щодо православного і католицького вчення - ці вчення суперечать вченням Христа.
Вiд Матвiя 5:44
А я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує,
Від Луки 18:20
Знаєш заповіді: не чини перелюбу, не вбивай.
Християни не використовують старий заповіт як вчення для християн, бо Христос каже "Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене"
Євангеліє від Івана 14 розділ.
Матвія 7:1
Не судіть, щоб і вас не судили.
Христос, апостоли, учні, християни не брали до рук зброю та не вбивали.
Але нажаль лжехристияни почали христові походи прикриваючись вірою і до тепер прикриваються і воюють.
Я маю право вирішувати і казати думку християн, бо я сам є християнин. І кому як не християнам казати про те, що не треба вбивати?
Так, хто бере до рук зброю і вбиває не є послідовником Христа, і не може називатися його учнем.
Але тут не місце для суперечок, я лише пишу до тих, хто хоче почути істину.
«Тоді Симон-Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба первосвященика й відтяв йому праве вухо; ім'я того раба - Малх.»
Івана 18:10.
Це ваше право по своєму трактувати Біблію і говорити про своє розуміння прочитаного, але не потрібно вважати свою субʼєктивну точку зору істиною в останній інстанції бо це є гординею. Однак погоджуюсь з вами, що ви вибрали не найкраще місце для диспуту про християнські доктрин. Миру вам та всіх Божих благословень..
https://bible.by/utt/43/18/
Поки ти будеш сидіти у нірвані і медитувати на дивані, прийдуть зеки з вагнера і виграють тебе у дупу.
У Війску достатньо СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, щоб бути корисним!
Скільки можна теревені розводити, як відкосити від Захисту України!!
То уже, чисто брехня! Як у Зеленський чотириразового, він і зараз боїться на фронті перебувати, «я ж не лох»!!
На цьому все це сюр з нарасєї вже повним ходом.
Вірянин ПОВИНЕН комусь доводити що він віре ( не важливо якої віри).
Этолинепзц.
А от цікаво, якщо людина в монастир піде, то повістки туди присилатимуть?
Чому зараз не посилають на альтернативну службу в госпіталі і тд? У законі ж таке прописано! Ну, допустимо, цей чувак не довів, а інший може і довести... Коли якийсь свідок Єгови, 50-ник чи баптист, який числиться в своїй громаді.