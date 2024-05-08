УАФ прокоментувала затримання 25-річного футболіста "Хусту": Асоціація не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси
Українська асоціація футболу прокоментувала доправлення до ТЦК та СП 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tribuna.
"Українська асоціація футболу не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси, що здійснюються у відповідності до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - йдеться в заяві УАФ.
Там зазначають, що . Ключовим завданням асоціації разом з УПЛ та ПФЛ в секторі професійного футболу, є забезпечення проведення змагань в умовах воєнного стану з урахуванням встановлених вимог Міністерства молоді і спорту України та Кабінету Міністрів України.
Затримання 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та доставили до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста з ФК "Хуст" Миколу Сираша. Наразі зв’язок зі спортсменом відсутній.
ФК "Хуст" просить відреагувати на інцидент УАФ.
Пізніше в ОК "Захід" прокоментували доправлення до ТЦК та СП 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша.Та назвали заяву клубу "емоційною".
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