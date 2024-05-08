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УАФ прокоментувала затримання 25-річного футболіста "Хусту": Асоціація не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси

УАФ про затримання футболіста Хусту

Українська асоціація футболу прокоментувала доправлення до ТЦК та СП 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tribuna.

"Українська асоціація футболу не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси, що здійснюються у відповідності до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - йдеться в заяві УАФ.

Там зазначають, що . Ключовим завданням асоціації разом з УПЛ та ПФЛ в секторі професійного футболу, є забезпечення проведення змагань в умовах воєнного стану з урахуванням встановлених вимог Міністерства молоді і спорту України та Кабінету Міністрів України.

Читайте: Рада досі розглядає дві моделі економічного бронювання: Арахамія розповів подробиці

Затримання 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та доставили до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста з ФК "Хуст" Миколу Сираша. Наразі зв’язок зі спортсменом відсутній.

ФК "Хуст" просить відреагувати на інцидент УАФ.

Пізніше в ОК "Захід" прокоментували доправлення до ТЦК та СП 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша.Та назвали заяву клубу "емоційною".

Також читайте: Служба у ЗСУ не є підставою для пом’якшення чи скасування судового вироку, - спецпрокурор

Автор: 

футболіст (142) мобілізація (3032) ТЦК та СП (561)


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Топ коментарі
+17
На закон зелені хунвейбіни почали класти із 2019, коли незаконно розпустили Раду...
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08.05.2024 21:19
+9
Таке враження що зелені хунвейбіни, молодь загуглить що то є, лише зараз почали класти на Закон. Це ж триває вже більше року... Країна мрії ***********...
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08.05.2024 21:09
+7
Так а де ж тут відповідність закону, якщо нова редакція закону вступає лише з 18 травня, а за чинною редакцією гравець не підпадає під мобілізацію?
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08.05.2024 21:00
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Так а де ж тут відповідність закону, якщо нова редакція закону вступає лише з 18 травня, а за чинною редакцією гравець не підпадає під мобілізацію?
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08.05.2024 21:00 Відповісти
Таке враження що зелені хунвейбіни, молодь загуглить що то є, лише зараз почали класти на Закон. Це ж триває вже більше року... Країна мрії ***********...
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08.05.2024 21:09 Відповісти
На закон зелені хунвейбіни почали класти із 2019, коли незаконно розпустили Раду...
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08.05.2024 21:19 Відповісти
Ваша правда. Проте тоді вони не поводилися вкрай нахабно, як зараз. Тоді тільки вчилися...
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08.05.2024 21:42 Відповісти
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08.05.2024 21:29 Відповісти
Читайте, коли пiдписаний закон, та коли вiн набрав чинностi
https://jurliga.ligazakon.net/news/226736_prizovniy-vk-znizheno-do-25-rokv-zakon-oftsyno-opublkovano Призовний вік знижено до 25 років: Закон офіційно опубліковано | ЮРЛІГА (ligazakon.net)
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08.05.2024 21:39 Відповісти
Не завжди молодші 27 років не попадають під мобілізацію
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08.05.2024 22:19 Відповісти
Ну якщо служили строкову, то підпадають...
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08.05.2024 22:22 Відповісти
Із якою метою ви це пишете? Наливайте мамко зради, будем на могилі танцювати..
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08.05.2024 22:36 Відповісти
А можливо створити футбольну команду з клоунів? Ото буде видовище!
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08.05.2024 21:13 Відповісти
Та команда вже створена давно. Хіба що Кабмін у футбол не грає...
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08.05.2024 21:44 Відповісти
А тебе замісць футболістів відправимо на фронт. Ти ж не проти?
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08.05.2024 22:38 Відповісти
Давно не проти.
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23.06.2024 23:17 Відповісти
А шо таке , в чом кипешь ??? Блатного заставили закон соблюдать кенты подписались , а не проканало ???
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08.05.2024 21:20 Відповісти
Було багато повідомлень про загибель видатних спортсменів на фронті - чому футболісти повинні мати бронь?
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08.05.2024 21:21 Відповісти
А навіщо йому мати бронь, як він до 18 травня не підпадає по мобілізацію? Йому 25, а до 18 травня мобілізують із 27!
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08.05.2024 21:23 Відповісти
Не видавайте бажане за дійсне. Чоловіка ніхто не мобілізовував. Він прибув у ТЦК оновити дані, і пройти медогляд, щоб його могли після 18 травня мобілізувати.
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08.05.2024 22:01 Відповісти
За інформацією Sport.ua, гравець "Хуста" вже перебуває в одній із військових частин.
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08.05.2024 23:45 Відповісти
А де на твою думку мають перебувати сильні, спритні, витривалі 25-річні чоловіки ?
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09.05.2024 00:24 Відповісти
Я за те, щоб футболістів мобілізували (і взагалі прихильник мобілізації навіть із 23 років), АЛЕ закон є закон. Написано в законі - мобілізація 25-річних із 18 травня, то так і має бути. Якщо чувак і так грає в Хусті, то що заважало вручити йому повістку після 18 травня?
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09.05.2024 00:36 Відповісти
Нє, ну без зрадофілії як же день прожити?
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08.05.2024 22:39 Відповісти
Які ще футболи, коли через день по селу втрачаємо, а ще що найцінніше - людей там. А давайте всі ув футболи подамося, війна десь собі окремо нехай 🤐
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08.05.2024 21:21 Відповісти
Ні. Хай футболісти грають. Навчаються. Згодом в Києві доведется грати. В матчі зі збірною військ росії.
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08.05.2024 21:37 Відповісти
А закон України про мобілізацію дозволяє затримувати людину на будь-який період без права спілкування з рідними та близькими + робити з ним все що захочеться навіть вбивати (тіпо епілєптік)?
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08.05.2024 21:40 Відповісти
Закон України дозволяє бути звільненим від обов'язку захищати неньку, якщо військовозобов'язаний може більше трьох разів набити м'яча головою. Треба це в Конституції прописати і гуляй, вася.
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08.05.2024 22:06 Відповісти
Футболіст не футболіст. Порушується закон і базові права ЛЮДИНИ, навіть під час військового стану. За що воюємо? За життя по поняттях?
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08.05.2024 21:43 Відповісти
Та нє. Українці воюють, щоб напів блатні могли ухилятись, і у дворовий футбол на пасовиську бавитись у другій лізі.
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08.05.2024 22:03 Відповісти
Росіянин, що ти забув на українському сайті?
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08.05.2024 22:41 Відповісти
А шо футболери як і цікачи мають бронь?
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08.05.2024 21:45 Відповісти
Головне якнайбільше зради із перцем. А мають, не мають, нехай інші думають, у них голови великі😁
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08.05.2024 22:42 Відповісти
А що, цей футболєр ще і зрадник? Де я можу про це прочитати?
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09.05.2024 05:27 Відповісти
Не знаю. Мається на увазі зрадофілія дописувачів.
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09.05.2024 11:09 Відповісти
Є в нас великий футболіст
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08.05.2024 22:41 Відповісти
 
 