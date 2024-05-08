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Новини Війна
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Служба у ЗСУ не є підставою для пом’якшення чи скасування судового вироку, - спецпрокурор

Мобілізація осіб із судимістю до лав ЗСУ

Проходження служби в Збройних Силах України не є підставою для пом’якшення вироку суду, а тим більше його скасування, якщо особа вчинила кримінальне правопорушення в цивільному житті.

Про це на брифінгу заявив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проходження служби у ЗСУ не є підставою для пом’якшення судового вироку, а тим більше для його скасування, якщо особа здійснила те чи інше правопорушення. Я не бачив жодного вироку, де б суддя при його постановці визнав проходження військової служби як пом’якшуючу обставину, такої практики у Миколаївській спеціалізованій прокуратурі немає", - зазначив Кльопов.

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За його словами, є випадки, коли суд призначає покарання і звільняє від його відбування з іспитовим строком, але аргументи там інші, не такі, як проходження військової служби.

Також він зауважив, що цивільна людина, яка перебуває під слідством і їй не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту, може бути призвана до лав ЗСУ.

Оскільки, згідно з Конституцією, особа не є винуватою, якщо не доведено протилежне і не ухвалено вирок, який набере законної сили.

"Іноді це ускладнює нашу роботу при розкритті злочинів чи завершенні досудового розслідування по тій, чи іншій справі. Але ми також розуміємо, що зараз Збройним силам потрібні люди, тому знаходимо компроміс", - додав спецпрокурор.

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Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, під час пленарного засідання Верховна Рада дозволила деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.

Автор: 

судимість (27) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+11
Служба у спецпрокуратурі не є підставою для ухилення від призову.
Але прокурворська братія, як правило, патріотизмом і сміливістю не обтяжена, тому протягла у законі № 3633 бронювання себе, коханої, від мобілізації із 18.05.2024.
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08.05.2024 16:25
+6
????????????? а яка мотивація тоді увязеного ? Якшо виживеш в мясорубці війни то по її закінченю знову в зону. Якась муйня і мало хто на таке поведеться..
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08.05.2024 16:32
+3
Не все знают, что во времена ВОВ, от уголовной ответственности освобождали ТОЛЬКО в случае боевого ранения. Отсюда и пошло выражение "искупивший вину кровью". В том же штрафбате можно было служить годами (пока тебя не ранят).
Но после Победы (8 мая) амнистированы были ВСЕ (независимо от ранений)
Насколько это правило пременимо к сегодняшним реалиям?
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08.05.2024 16:24
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А коли підсуднии буде героічно воювати - то по закінченню віиськових діи - иого в тюрму?
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08.05.2024 16:12 Відповісти
Або відмовився йти у військо, що знов срок?)) Не виходячи від каси)
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08.05.2024 16:14 Відповісти
"срок" то у вас в кацапстані дають , просто за висер в ВК або лайк . в Україні ти отримаєш вирок та покарання за зраду
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08.05.2024 16:22 Відповісти
Не все знают, что во времена ВОВ, от уголовной ответственности освобождали ТОЛЬКО в случае боевого ранения. Отсюда и пошло выражение "искупивший вину кровью". В том же штрафбате можно было служить годами (пока тебя не ранят).
Но после Победы (8 мая) амнистированы были ВСЕ (независимо от ранений)
Насколько это правило пременимо к сегодняшним реалиям?
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08.05.2024 16:24 Відповісти
Годами не служили.Из приказа №323-"Всех военнослужащих, осужденных военными трибуналами за воинские и другие преступления с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны (примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР), отправлять в штрафные части действующей армии на срок от одного до трех месяцев:
красноармейцев и младших командиров - в штрафные роты, лиц командного и начальствующего состава - в штрафные батальоны". 3 месяца-те кто получал 10лет срока.
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09.05.2024 15:34 Відповісти
Служба у спецпрокуратурі не є підставою для ухилення від призову.
Але прокурворська братія, як правило, патріотизмом і сміливістю не обтяжена, тому протягла у законі № 3633 бронювання себе, коханої, від мобілізації із 18.05.2024.
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08.05.2024 16:25 Відповісти
тобто на дії людей в зеленому, що запихують до бусиків треба писати заяву в поліцію? А что так можно бьіло?
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08.05.2024 16:29 Відповісти
????????????? а яка мотивація тоді увязеного ? Якшо виживеш в мясорубці війни то по її закінченю знову в зону. Якась муйня і мало хто на таке поведеться..
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08.05.2024 16:32 Відповісти
Служба в поліції днр не є підставою для звинувачення в колабораціонізмі (СБУ)...
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08.05.2024 16:33 Відповісти
Нічо не зрозумів, одні кажуть -що служба не звільняє від вироку. А інші кажуть про мобілізацію засуджених?
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08.05.2024 16:50 Відповісти
Прокурвортура
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08.05.2024 16:51 Відповісти
а це не прокурор вирішує, а суд, і в порядку і у випадках передбачених КК і КПК.
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08.05.2024 16:52 Відповісти
Вся суть за ради 300-500 корішей мародерів.
Як з "недоказанням" власників паспортів рфії.
Закони для крадії, сбушників та силовиків. Решта - челядь, обслуга, які вони проводять в статистиках на утримання чи броні.
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08.05.2024 18:12 Відповісти
Ой як комусь не хочеться, щоб на фронті з'явилося поповнення вмотивованих людей. Це завадило б їм розколювати українське суспільство нагнітанням антимобілізаційної воні.
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08.05.2024 19:35 Відповісти
Цей прокурор дебіл , інших слів немає.
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08.05.2024 21:55 Відповісти
зелі залишилося 11 днів,далі нах*й з України!
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09.05.2024 09:15 Відповісти
 
 