Служба у ЗСУ не є підставою для пом’якшення чи скасування судового вироку, - спецпрокурор

Проходження служби в Збройних Силах України не є підставою для пом’якшення вироку суду, а тим більше його скасування, якщо особа вчинила кримінальне правопорушення в цивільному житті.

Про це на брифінгу заявив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проходження служби у ЗСУ не є підставою для пом’якшення судового вироку, а тим більше для його скасування, якщо особа здійснила те чи інше правопорушення. Я не бачив жодного вироку, де б суддя при його постановці визнав проходження військової служби як пом’якшуючу обставину, такої практики у Миколаївській спеціалізованій прокуратурі немає", - зазначив Кльопов.

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За його словами, є випадки, коли суд призначає покарання і звільняє від його відбування з іспитовим строком, але аргументи там інші, не такі, як проходження військової служби.

Також він зауважив, що цивільна людина, яка перебуває під слідством і їй не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту, може бути призвана до лав ЗСУ.

Оскільки, згідно з Конституцією, особа не є винуватою, якщо не доведено протилежне і не ухвалено вирок, який набере законної сили.

"Іноді це ускладнює нашу роботу при розкритті злочинів чи завершенні досудового розслідування по тій, чи іншій справі. Але ми також розуміємо, що зараз Збройним силам потрібні люди, тому знаходимо компроміс", - додав спецпрокурор.

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Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, під час пленарного засідання Верховна Рада дозволила деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.