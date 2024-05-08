ВР ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених
Сьогодні, 8 травня, під час пленарного засідання Верховна Рада дозволила деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, законопроєкт №11079-1 у другому читанні підтримали 279 народних депутатів.
"Я є співавтором цього законопроєкту. І я давно відстоював позицію, щоб увʼязнені за нетяжкі статті мають отримати право на захист своєї Батьківщини і реєстрував відповідний законопроєкт. Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть", - каже Гончаренко.
Також він уточнив, що засуджені за тяжке умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки, згідно із ухваленим законопроєктом, не будуть мобілізовані!
"У Верховній Раді ухвалили у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених. Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри", - пояснили у пресцентрі "Слуги народу".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.
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Ну главный пункт это вот это.
... Для всіх , хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років.
На кой хрен тому кому осталось срока меньше 3 лет идти рисковать жизнью? Чтобы что?
Я даже не представляю или вообще есть такие которым осталось меньше трех лет срока и они еще не освобождены по УДО
11079 від 13.03.2024 - Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду
И последний:
11079-1 від 28.03.2024 - Проект Закону про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності
4. На військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування
покарання з випробуванням
А тем часом, *********** и соловьиному помету и рыться глубоко не нужно, что бы найти фекалки для заливки в черепные коробки для своего быдла. Все тут!!!!! Да они просто обцыкаются кипятком от счасьтя, когда им предоставляют тутешнее нытье и скыглення!!!
убійцам і мєнтам жизнь - всім нормальним смєрть
А тут щось закос під кацапів.....