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ВР ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених

Рада дозволила мобілізувати засуджених

Сьогодні, 8 травня, під час пленарного засідання Верховна Рада дозволила деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, законопроєкт №11079-1 у другому читанні підтримали 279 народних депутатів. 

"Я є співавтором цього законопроєкту. І я давно відстоював позицію, щоб увʼязнені за нетяжкі статті мають отримати право на захист своєї Батьківщини і реєстрував відповідний законопроєкт. Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть", - каже Гончаренко.

Також читайте: Із законопроєкту про звільнення корупціонерів від покарання в обмін на військову службу приберуть лише норму про особливо тяжкі злочини. Більшість бубочок відмажуть, - Шабунін

Також він уточнив, що засуджені за тяжке умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки, згідно із ухваленим законопроєктом, не будуть мобілізовані!

"У Верховній Раді ухвалили у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених. Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри", - пояснили у пресцентрі "Слуги народу".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.

Автор: 

ВР (14943) ув’язнення (114) мобілізація (3025) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+22
Тобто зекам "добровільну мобілізацію", а звичайним громадянам "бусік"?
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08.05.2024 15:03
+14
Я большего идиотизма чем этот закон не мог и представить Его приняли какие то имбецилы живущие в придуманном ими мире.
Ну главный пункт это вот это.
... Для всіх , хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років.
На кой хрен тому кому осталось срока меньше 3 лет идти рисковать жизнью? Чтобы что?
Я даже не представляю или вообще есть такие которым осталось меньше трех лет срока и они еще не освобождены по УДО
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08.05.2024 15:24
+13
Тепер ще залишилося знайти місцевого прігожина.
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08.05.2024 14:54
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Тепер ще залишилося знайти місцевого прігожина.
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08.05.2024 14:54 Відповісти
зараз суди почнуть всім хєрачіть срокі без розбору! от побачите!
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08.05.2024 15:01 Відповісти
Ого тебе плющить, тебе закриють за колупання в носі, це точно!
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08.05.2024 15:07 Відповісти
...також почнуть помʼякшувати статті для тих відбитих, хто начебто погодиться мобілізуватися...
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08.05.2024 15:03 Відповісти
Такий вже є. Пашинський.
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08.05.2024 15:44 Відповісти
Коломойского возьмут
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08.05.2024 17:27 Відповісти
Ось кандидат.
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08.05.2024 17:56 Відповісти
А с дисциплиной как будет решаться вопрос? Может из Европарламента передадут футляр виолончели с кувалдой аригожинской? Иначе вряд ли
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08.05.2024 14:57 Відповісти
Багато людей відбувають покарання за ті ж самі економічні злочини. Юра Луценко теж сидів і що, він перетворився на такого собі Костю Саприкіна чи Горбатого? Я не думаю, що будуть мобілізувати серійних вбивць і маніяків
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08.05.2024 15:03 Відповісти
головне почати, а там вже як з гори.
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08.05.2024 15:10 Відповісти
Побачимо
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08.05.2024 15:13 Відповісти
ну що, ми щє нєрасєя, чи вже перегнали, свій уткін з пригожиним буде, чи то якось без них?
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08.05.2024 15:00 Відповісти
Тобто зекам "добровільну мобілізацію", а звичайним громадянам "бусік"?
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08.05.2024 15:03 Відповісти
Не бзди, ти ніде не потрібен.
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08.05.2024 15:08 Відповісти
Та да
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08.05.2024 17:37 Відповісти
Зробили таки разом.
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08.05.2024 22:31 Відповісти
та ну не посилать же депутатам своїх синів .. чисамим прям брать і йти в окопи ...??
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08.05.2024 15:04 Відповісти
А ви можете порахувати скільки дорослих синів мають депутатиВР? На відділеня не набереться. Пусте базіканнядля лохів і баранів.
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08.05.2024 15:10 Відповісти
Нічого страшного. По одному депутатському синулі на підрозділ, і забезпечення війська чарівним чином покращиться.
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08.05.2024 15:26 Відповісти
базіканя для лохів було в 19 році .. результат пожинаєм ... !
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08.05.2024 18:08 Відповісти
Ну так это как бы просто вопрос закона. Работает ли закон или нет. Если у закона есть исключения. то это не закон.
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08.05.2024 19:57 Відповісти
Скиглиі тут як тут, все ім не так, вам взагалі щось подобається в житті
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08.05.2024 15:10 Відповісти
Эх вот это заживем!
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08.05.2024 15:11 Відповісти
А колись з кацапів сміялися з їх зековських команд, з покірності стада диктатору-самодуру, з чмобілізації. А тепер вже якось не смішно.
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08.05.2024 15:17 Відповісти
Давно пора!
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08.05.2024 15:18 Відповісти
Як же хіхікали вкраїнчики з Вагнеру...
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08.05.2024 15:19 Відповісти
Мань"яків суходрочерів, і педофілів типа тебе не беруть, дуже не радій кацапе.
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08.05.2024 16:30 Відповісти
Зате даунів як ти, Сєря, беруть. Бо розумово-відсталих тепер теж мобілізують. Не втрачай свій шанс, Сєря.
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08.05.2024 17:09 Відповісти
ой не був би я таким впевненим, знаючи наш ********* цирк....
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08.05.2024 21:00 Відповісти
А коли кловани, та годувальники верблюдів?
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08.05.2024 15:20 Відповісти
Я большего идиотизма чем этот закон не мог и представить Его приняли какие то имбецилы живущие в придуманном ими мире.
Ну главный пункт это вот это.
... Для всіх , хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років.
На кой хрен тому кому осталось срока меньше 3 лет идти рисковать жизнью? Чтобы что?
Я даже не представляю или вообще есть такие которым осталось меньше трех лет срока и они еще не освобождены по УДО
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08.05.2024 15:24 Відповісти
Надо конечно прочитать сам текст закона, но на сайте https://sluga-narodu.com/mobilizatsiia-uv-iaznenykh-u-parlamenti-rozpovily-iak-tse-vidbuvatymetsia/ именно это написано
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08.05.2024 15:57 Відповісти
Тут вопрос, это будет добровольно или под всеобщую мобилизацию. Во втором случае все сходится, заберут всех кому осталось меньше 3х лет сидеть!
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09.05.2024 03:40 Відповісти
Только добровольно, так в законе прямо прописано
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09.05.2024 07:27 Відповісти
Сравните первичный текст ("за контрактом") и второй, где уже ни слова про контракт или добровольность:
11079 від 13.03.2024 - Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду
И последний:
11079-1 від 28.03.2024 - Проект Закону про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності
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09.05.2024 16:00 Відповісти
В тексте закона во 2 статье прямо написано ...якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу...
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09.05.2024 16:50 Відповісти
Не подскажете ссылку на закон? Не могу найти...
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10.05.2024 01:44 Відповісти
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43914
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10.05.2024 06:57 Відповісти
Спасибо! Действительно если еще остался срок, то только добровольно. А те кто на испытательном уже "без добровольно":
4. На військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування
покарання з випробуванням
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10.05.2024 15:14 Відповісти
Опять скыглення Цензорионовсих Ухылесов. То верещяли, что зеков в первую очередь нужно призывать. Теперь скыглють шо все не так и все неправильно . Что сделают, что не сделают все им не так и все им не эдак, нытье и скыглення. Абы ТЦКашники ихние туханы от диванов не поотрывали.

А тем часом, *********** и соловьиному помету и рыться глубоко не нужно, что бы найти фекалки для заливки в черепные коробки для своего быдла. Все тут!!!!! Да они просто обцыкаются кипятком от счасьтя, когда им предоставляют тутешнее нытье и скыглення!!!
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08.05.2024 15:25 Відповісти
Взагалі начхати. "Ящік" мало хто дивиться. Хіба що пенсія, бо персональний комп'ютер свого часу не опанували. На перебіг бойових дій це не вплине
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08.05.2024 18:32 Відповісти
В тюрмах за нетяжкі сидять в основному нормальні люди, які не мали бабла відкупитися, або сильний зальот.... Багато воюють раніше суджених, в т.ч. середні, спочатку не хотіли брати їх - по блату йшли - бійці.
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08.05.2024 15:33 Відповісти
Боюсь що з такими вояками не на воюєш багато.В 1942 Сталін теж провів мобілізацію серед ГУЛАГу коли стало в сраку пипікати але без заградзагонів НКВД ці штрафбати розбігалися або перебігали до німців.А де гарантія що таке саме не повториться в нас. Коли в 2022 му був настрій в народу воювати Бубу Єрмак все робив для того щоб зірвати цей патріотизм прикривши зрадників і корупціонерів.Тепер положивши бездарність і зрадництвом в могили сотні тисяч вмотивованих професійних військових тепер шукає вже вояк серед зеків. Пізно вже і не спасе нас пару тисяч зеків від яких жди що хочеш.Треба формувати місцеві добровольчі батальойони роздавши зброю і звертатись до народу . Народна війна де все для фронту а не для злодійкуватої влади .
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08.05.2024 15:34 Відповісти
Сотні тисяч поліцейських можна створивши бригади відправити на фронт а на їх місце набрати добровольців із жінок і тих мужчин які 60 + або тих хто не пригодний до війська.
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08.05.2024 15:39 Відповісти
300 тисяч ментів по всій Україні.....
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08.05.2024 15:58 Відповісти
Глава поліції навів реальні цифри щодо кількості співробітників. Загальний штат становить 120 тис. осіб, серед яких діючих поліцейських - 100 тис. В їх числі: жінок - 20 тис.; слідчих та дізнавачів - 15 тис.; оперативників - 20 тис.; підрозділ Лють (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті) - кілька тисяч осіб;
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08.05.2024 19:45 Відповісти
Коли новий Пригожин піде на Банкову?)
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08.05.2024 15:53 Відповісти
Ну таке, по слідам кацапів....
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08.05.2024 15:57 Відповісти
Несправедливо шо затяжкі не мобілізують , хай би кацапів валили
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08.05.2024 16:21 Відповісти
Корупціонери вийдуть з зони, а потім по ВЛК с пишуться
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08.05.2024 18:16 Відповісти
💯 %
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08.05.2024 18:25 Відповісти
Про корупціонерів хотілось би порозлогіше. Ця норма для всіх чи, як завжди, є виключення.
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08.05.2024 19:51 Відповісти
Росію доганяють!
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08.05.2024 19:52 Відповісти
раша без мобілізації обійшлася ,фактично 2 роки воювала на зеках і найманцях коли українці спалили свої самі вмотивовані сили.
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08.05.2024 20:56 Відповісти
І тепер давай ще більше принизим ЗСУ? Наберемо зеків за якими в ЗСу пдітягнуться і "жити по понятіям"? Длбпзм длбп хтоподав подібний заокнопроект! Яке нх НАТО із зеками після цього?!
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09.05.2024 00:47 Відповісти
В цьому законi ( ???) така пiдлiсть - тепер зможуть i колишнiх зекiв (якщо якимось чином) затягнуть в "те -це- ке", та оформлять його, як i iншу публiку ~добровольцем ( aбо контрактником),чик,чик докумени, влк -готовi ну i пiшов..👈
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08.05.2024 20:22 Відповісти
ну то залишаться в Украіні одні убійці і насільнікі в живих, браво пітухам з верховной зради

убійцам і мєнтам жизнь - всім нормальним смєрть
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08.05.2024 23:26 Відповісти
Пам'ятаю коли Гончаренко ще не перефарбувався у 2014 йому десь в Одесі звіздюлєй накинули звичайні громадяне за прориговську позицію Подіяло.
А тут щось закос під кацапів.....
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09.05.2024 02:25 Відповісти
Це будуть окремі підрозділи чи їх перемішуватимуть з мбілізованими? А камандувати хто буде кадровий вояка чи пахан в наколках???
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09.05.2024 07:03 Відповісти
Ну з засудженими все ясно,а де ще набрати люду,щоби їх вливати в заградзагони ,щоби тих зеків спиняли єжелі чєго...???
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09.05.2024 07:07 Відповісти
 
 