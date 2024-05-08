ВР ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених

Сьогодні, 8 травня, під час пленарного засідання Верховна Рада дозволила деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, законопроєкт №11079-1 у другому читанні підтримали 279 народних депутатів.

"Я є співавтором цього законопроєкту. І я давно відстоював позицію, щоб увʼязнені за нетяжкі статті мають отримати право на захист своєї Батьківщини і реєстрував відповідний законопроєкт. Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть", - каже Гончаренко.

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Також він уточнив, що засуджені за тяжке умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки, згідно із ухваленим законопроєктом, не будуть мобілізовані!

"У Верховній Раді ухвалили у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених. Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри", - пояснили у пресцентрі "Слуги народу".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених.