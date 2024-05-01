Із законопроєкту про звільнення корупціонерів від покарання в обмін на військову службу приберуть лише норму про особливо тяжкі злочини. Більшість бубочок відмажуть, - Шабунін

Верховна Рада на своєму засіданні має намір проголосувати у другому читтанні за законопроєкт №11079-1 щодо звільнення ТОП-корупціонерів з в’язниці начебто в обмін на їхню військову службу.

Про це повідомляє у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Шабунін нагадує, що в першому читанні Рада підтримала цей законопроєкт кілька тижнів тому, і тоді всі божилися, що зі звільненням ТОП-корупціонерів вийшло випадково і до другого читання їх приберуть.

"Так от, сьогодні комітет Іонушаса вкотре збирається зробити з українців ідіотів. Вони приберуть із законопроєкту лише ТОП-корупціонерів, засуджених за особливо тяжкі корупційні злочини, і дощитимуть це нам в очі, як велику перемогу.

Справа в тому, що більшість ТОП-корупціонерів (за яких так переживають депутати) доганяють за формально НЕ особливо тяжкими злочинами, а просто тяжкими. І саме цих бубочок народні депутати хочуть відмазати", - пише він.

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Також Шабунін детально зупиняється на деяких корупціонерах, які у такий спосіб можуть вийти із в'язниці. Зокрема, це:

Роман Насіров (ч.2 ст.364) Роттердам+ (ч.2 ст.364),

Олег Бахматюк (ч.4 ст.369),

Костянтин Жеваго (ч.4 ст.369),

екснардеп Олександр Грановський (ч.2 ст. 364),

брат Вовка з ОАСКу (ч.4 ст.190, ч.3 ст.369),

ОГХК Журило і Перцев (ч.2 ст.364),

заступники міністра Тарас Висоцький та Олександр Грибан (ч.2 ст. 364),

суддя Ільєва (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366),

суддя Денисюк (ч.2 ст.364),

забудовник Копистира (ч.4 ст.369) та інші.

За словами Шабуніна, в'язниці завдяки нормі закону можуть уникнути також нардепи:

Сергій Лабазюк (ч.4 ст.369),

Андрій Одарченко (ч.4 ст.369),

Сергій Шахов (ч.2 ст.366-2),

Сергій Кузьміних (ч.2 ст.369-2),

Людмила Марченко (ч. 2 ст. 369-2),

Наталія Королевська (ч.2 ст.366-2).

"Гарний список, правда? Він, до речі, не повний. А знаєте, як нікчемно "багато" корупціонерів цей законопроєкт дозволить "мобілізувати"? Цю інтригу ми залишимо на трішки пізніше…Депутати, які ПІВ РОКУ жували соплі довкола критично необхідного законопроєкту про мобілізацію, за МІСЯЦЬ протягують відмазування ТОПкорупціонерів. Ви хотіли бачити пріоритети Ради - ось вони перед вами. Повторюся, ми в ЦПК не оцінюємо ВЕСЬ законопроєкт: мобілізація засуджених - рішення політичне. Але ТОПкорупціонерів з законопроєкту прибрати треба точно", - резюмує він.

Раніше Шабунін вже повідомляв, що нардепи хочуть звільнити корупціонерів від покарання, начебто замінивши його військовою службою.