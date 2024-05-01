Із законопроєкту про звільнення корупціонерів від покарання в обмін на військову службу приберуть лише норму про особливо тяжкі злочини. Більшість бубочок відмажуть, - Шабунін
Верховна Рада на своєму засіданні має намір проголосувати у другому читтанні за законопроєкт №11079-1 щодо звільнення ТОП-корупціонерів з в’язниці начебто в обмін на їхню військову службу.
Про це повідомляє у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Шабунін нагадує, що в першому читанні Рада підтримала цей законопроєкт кілька тижнів тому, і тоді всі божилися, що зі звільненням ТОП-корупціонерів вийшло випадково і до другого читання їх приберуть.
"Так от, сьогодні комітет Іонушаса вкотре збирається зробити з українців ідіотів. Вони приберуть із законопроєкту лише ТОП-корупціонерів, засуджених за особливо тяжкі корупційні злочини, і дощитимуть це нам в очі, як велику перемогу.
Справа в тому, що більшість ТОП-корупціонерів (за яких так переживають депутати) доганяють за формально НЕ особливо тяжкими злочинами, а просто тяжкими. І саме цих бубочок народні депутати хочуть відмазати", - пише він.
Також Шабунін детально зупиняється на деяких корупціонерах, які у такий спосіб можуть вийти із в'язниці. Зокрема, це:
- Роман Насіров (ч.2 ст.364) Роттердам+ (ч.2 ст.364),
- Олег Бахматюк (ч.4 ст.369),
- Костянтин Жеваго (ч.4 ст.369),
- екснардеп Олександр Грановський (ч.2 ст. 364),
- брат Вовка з ОАСКу (ч.4 ст.190, ч.3 ст.369),
- ОГХК Журило і Перцев (ч.2 ст.364),
- заступники міністра Тарас Висоцький та Олександр Грибан (ч.2 ст. 364),
- суддя Ільєва (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366),
- суддя Денисюк (ч.2 ст.364),
- забудовник Копистира (ч.4 ст.369) та інші.
За словами Шабуніна, в'язниці завдяки нормі закону можуть уникнути також нардепи:
- Сергій Лабазюк (ч.4 ст.369),
- Андрій Одарченко (ч.4 ст.369),
- Сергій Шахов (ч.2 ст.366-2),
- Сергій Кузьміних (ч.2 ст.369-2),
- Людмила Марченко (ч. 2 ст. 369-2),
- Наталія Королевська (ч.2 ст.366-2).
"Гарний список, правда? Він, до речі, не повний. А знаєте, як нікчемно "багато" корупціонерів цей законопроєкт дозволить "мобілізувати"? Цю інтригу ми залишимо на трішки пізніше…Депутати, які ПІВ РОКУ жували соплі довкола критично необхідного законопроєкту про мобілізацію, за МІСЯЦЬ протягують відмазування ТОПкорупціонерів. Ви хотіли бачити пріоритети Ради - ось вони перед вами. Повторюся, ми в ЦПК не оцінюємо ВЕСЬ законопроєкт: мобілізація засуджених - рішення політичне. Але ТОПкорупціонерів з законопроєкту прибрати треба точно", - резюмує він.
Раніше Шабунін вже повідомляв, що нардепи хочуть звільнити корупціонерів від покарання, начебто замінивши його військовою службою.
Будь ласка, зачекайте...
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Беню сховали від американського ПРАВОСУДДЯ. При першій же можливості виправдають і сплатять міліарди компенсації, за рахунок мудрого наріТу та армії.
... за*пали п*дари
Навіть русня не голосує за клована з телевізору і партії промариканських/проізраїльських блогерів.
Русні ви що доведете при їх ідеології "ми всєх вєздє раком поставім, потому что можєм"? Вони їздять на Захід, жеруть західну продукцію, навіть живуть на Заході - але Захід ненавидять і всіма силами намагаються знищити.
Блогера, який трішки завуальовано макає країну та народ в гівно, а його ******* настільки, що партія його імені навіть проходить у парламент.
Ні, там для критики росії треба мати неабиякий талант. Як у зад-ор-нова. Або авторів анекдотів "про русскіх".
Чи на фронт замість повної конфіскації та довічного??
чи ви хочете лишити пенсіонерів без майна то не європейські цінності... ми хоч відмовились від прав людини але тільки щодо звичайних громадян...
а щодо гігантських пенсій і зарплат чиновників то не можемо тому що права людей треба дотримуватись
Щодо прав людини - коли у всіх українців будуть права, а не тільки обов'язки й привладні почнуть їх поважати, тоді можна буде подумати за права можновладців. А доти - нехай тілько обов'язками переймаються. Й покараннями за неналежне їх виконання.
Взагалі, я вже давно пропонувала - всім, хто прийшов до влади - презу, віце-презам, ВР, міністрам та їх заступникам - на все майно, банківські рахунки, депозити відразу накладати арешт. Призначати упрвсправами слідкувати за всіма покупками вищезазначених та членами сімей. А обранцям й так вистачить того, що їм держава платить й користування привелеями.
Правки лозового. Не покарані СБУ, судді з рос паспортами...
Микитась на волі? Князев на договорніку.
Вам створюють теми, ті що не вважають що їх можуть дістати.
та й того відмажуть та відправлять "відпрацьовувати повинність" десь на Закарпатті у "Батальйон Буковель".
То й ж "Батальйон Монако" є і у Дубаї і у Венеції і це нікого не дивує.
Я не здивуюсь якщо скоро придумають якись закордонний контингент там для охорони посольств в Монако або в Швейцарії....
Бо свого діда я пам'ятаю. Він повернувся з війни збожевілений, без руки і без медальок.
https://telegra.ph/file/84454c49117eb924f2a95.jpg 🏛️В Киеве с визитом побывал Йенс Столтенберг - Генеральный секретарь НАТО. Визит Столтенберга не анонсировался и стал в определенной мере, неожиданностью.
🤔Эксперты гадают - что же стало причиной визита? Все разъяснения экспертов крутятся вокруг либо фонда в 100 миллиардов долларов (с тем же успехом он может пообещать Звезду Смерти - НАТО не имеет собственных средств, все их деньги - средства государств-членов) либо вокруг уже порядком надоевшего «жеста поддержки». Мол, делать нечего Столтенбергу - вот и решил поехать и поддержать Украину.
🤷🏻♂️Какова же реальная цель Столтенберга? Да примерно та же, что и визит директора ЦРУ Вильяма Бернса накануне российского вторжения на украинскую территорию. Вильям Бернс, как известно, в подробностях предупреждал Зеленского о вторжении - Зеленский его предупреждений не услышал. Само собой Столтенберг приехал предупреждать не о вторжении.
☠️Столтенберг на коротких переговорах тет-а-тет, передал Зеленскому и Ермаку несколько крайне важных тезисов.
Первый - руководство НАТО знает о подготовке Россией летнего наступления и воспринимает намерения Москвы вполне серьезно.
🇺🇸Второй - руководство НАТО прекрасно осведомлено, о том, что Украина недостаточно готовится к отражению российского удара. Дело касается в первую очередь мобилизации.
🙈Столтенберг откровенно дал понять, что мобилизационные потуги команды Ермака-Зеленского в руководстве НАТО считают не мобилизацией, а имитацией мобилизации. Руководство НАТО категорически не понимает, почему команда Ермака-Зеленского мучает украинцев в Европе, однако вообще не привлекает полицию и прочие службы МВД (имеющие бронь от мобилизации, вообще-то) к работе по призывникам внутри страны?
😴И третье, как следствие первых двух. Столтенберг прямо сообщил, что в руководстве НАТО знают о плане части команды Ермака-Зеленского выйти на условия перемирия с Путиным. Мы уже писали, о том, что еще https://t.me/pecherhill/908 зимой офис Ермака всерьез обсуждал вариант сдачи россиянам Авдеевки в обмен на долговременное перемирие. Авдеевка должна была стать эдаким «последним важным результатом СВО» для Путина. Мол, Путин объявит взятие Авдеевки великой победой и пойдет на перемирие. А дальше можно будет соблюдать видимость войны, до тех пор, пока власть Зеленского не укрепится достаточно.
🇷🇺Однако. https://t.me/pecherhill/914 С Авдеевкой фокус не прошел в первую очередь из-за позиции генерала Залужного. Сейчас в офисе Ермака рассматривают новый вариант перемирия с Россией. Теперь в обмен на прекращение огня армией Путина ему решают сдать Харьков.
🤕Однако есть проблема - https://t.me/pecherhill/926 украинское общество. Точнее, речь идет о разнообразных социальных активистах, членах политических партий и общественных организаций и просто людях с активной позицией. Все они сейчас собраны в армии либо среди волонтеров. Чтобы идею перемирия восприняли они, украинская армия должна пережить болезненное поражение. Вам понятно теперь, почему мобилизацию имитируют, а не проводят?
📺Столтенберг четко дал понять, что если позиция команды Ермака-Зеленского не изменится, многие секреты известные западным политикам окажутся в прессе, и тогда… в условиях фактического парламентского кризиса (депутатов «приСлуги» не смогли собрать даже на выступление Столтенберга) команда Зеленского имеет все шансы отречься от власти под угрозой бунта военных. Кстати, предадут их первыми именно те, кто сейчас больше всех клянется в верности.
😎Услышал ли Зеленский Столтенберга? Сложно сказать. Зеленский, с широкой улыбкой комика пытался всех убедить, мол, визит Столтенберга, это свидетельство того, что Украину скоро примут в НАТО, и тогда войне конец. Столтенберг и тут охладил пыл президента Украины. Он сообщил, что договоренностей о вступлении Украины в НАТО на летнем саммите в Вашингтоне с большой вероятностью, не будет.
до кого, шабуня, посилає, свої полум'яні думки?
шабуніни боти, чекаю на відповідь!
От і весь їх патріотизм! І вся "антикорупційна" діяльність!