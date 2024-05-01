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Новини
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Із законопроєкту про звільнення корупціонерів від покарання в обмін на військову службу приберуть лише норму про особливо тяжкі злочини. Більшість бубочок відмажуть, - Шабунін

шабунін

Верховна Рада на своєму засіданні має намір проголосувати у другому читтанні за законопроєкт №11079-1 щодо звільнення ТОП-корупціонерів з в’язниці начебто в обмін на їхню військову службу.

Про це повідомляє у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Шабунін нагадує, що в першому читанні Рада підтримала цей законопроєкт кілька тижнів тому, і тоді всі божилися, що зі звільненням ТОП-корупціонерів вийшло випадково і до другого читання їх приберуть.

"Так от, сьогодні комітет Іонушаса вкотре збирається зробити з українців ідіотів. Вони приберуть із законопроєкту лише ТОП-корупціонерів, засуджених за особливо тяжкі корупційні злочини, і дощитимуть це нам в очі, як велику перемогу.

Справа в тому, що більшість ТОП-корупціонерів (за яких так переживають депутати) доганяють за формально НЕ особливо тяжкими злочинами, а просто тяжкими. І саме цих бубочок народні депутати хочуть відмазати", - пише він.

Також читайте: Нардепи хочуть звільнити корупціонерів від покарання, начебто замінивши його військовою службою, - Шабунін

Також Шабунін детально зупиняється на деяких корупціонерах, які у такий спосіб можуть вийти із в'язниці. Зокрема, це: 

  • Роман Насіров (ч.2 ст.364) Роттердам+ (ч.2 ст.364),
  • Олег Бахматюк (ч.4 ст.369),
  • Костянтин Жеваго (ч.4 ст.369),
  • екснардеп Олександр Грановський (ч.2 ст. 364),
  • брат Вовка з ОАСКу (ч.4 ст.190, ч.3 ст.369),
  • ОГХК Журило і Перцев (ч.2 ст.364),
  • заступники міністра Тарас Висоцький та Олександр Грибан (ч.2 ст. 364),
  • суддя Ільєва (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366),
  • суддя Денисюк (ч.2 ст.364),
  • забудовник Копистира (ч.4 ст.369) та інші.

За словами Шабуніна, в'язниці завдяки нормі закону можуть уникнути також нардепи: 

  • Сергій Лабазюк (ч.4 ст.369),
  • Андрій Одарченко (ч.4 ст.369),
  • Сергій Шахов (ч.2 ст.366-2),
  • Сергій Кузьміних (ч.2 ст.369-2),
  • Людмила Марченко (ч. 2 ст. 369-2),
  • Наталія Королевська (ч.2 ст.366-2).

"Гарний список, правда? Він, до речі, не повний. А знаєте, як нікчемно "багато" корупціонерів цей законопроєкт дозволить "мобілізувати"? Цю інтригу ми залишимо на трішки пізніше…Депутати, які ПІВ РОКУ жували соплі довкола критично необхідного законопроєкту про мобілізацію, за МІСЯЦЬ протягують відмазування ТОПкорупціонерів. Ви хотіли бачити пріоритети Ради - ось вони перед вами. Повторюся, ми в ЦПК не оцінюємо ВЕСЬ законопроєкт: мобілізація засуджених - рішення політичне. Але ТОПкорупціонерів з законопроєкту прибрати треба точно", - резюмує він.

Раніше Шабунін вже повідомляв, що нардепи хочуть звільнити корупціонерів від покарання, начебто замінивши його військовою службою.

Автор: 

корупція (4676) мобілізація (3023) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+23
Як можна побудувати нормальну країну без жорсткої та жорстокої бородьби з корупцією.
... за*пали п*дари
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01.05.2024 08:57
+23
Кацапи нищать УкраїнУ зовні а ЗЕлені скоти з середини..За що тобі так ненько моя?😪
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01.05.2024 08:59
+21
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01.05.2024 08:56
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01.05.2024 08:56 Відповісти
шось побєда повєрнулась к бєнє жопой...
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01.05.2024 09:40 Відповісти
Не факт...зовсім не факт...
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01.05.2024 09:41 Відповісти
Угу - ви ж не маленький - невже думають шо беня такий час знаходиться у СІЗО.
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01.05.2024 18:29 Відповісти
З якого дива?
Беню сховали від американського ПРАВОСУДДЯ. При першій же можливості виправдають і сплатять міліарди компенсації, за рахунок мудрого наріТу та армії.
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01.05.2024 11:40 Відповісти
Коломойського сховали від видачі у США, де по ньому ведуть криміналні справи. Підопіччний прекрасно розуміє, ЩО БЕНЯ розкаже американцям про джерела фінансування виборів підопічного і про домовленості в Омані.
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01.05.2024 20:28 Відповісти
Зато Аваков, который так крепко держался за кресло, быстро оставил пост, видимо узнав о полномасштабном вторжении. А сейчас про него не слышно. Вот такие "патриоты" руководили государством.
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01.05.2024 11:01 Відповісти
Зелені мразі "своіх не бросают"
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01.05.2024 08:56 Відповісти
Ну не можна ж їм ущемляти права і свободи вони ж в суд подадуть і виграють
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01.05.2024 09:18 Відповісти
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01.05.2024 11:41 Відповісти
корупціонери підуть служити в армію десь в Німеччині, там виявляється також українці зараз несуть службу, особливі українці
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01.05.2024 08:57 Відповісти
в нашій армії так багато теплих посад для 'своїх' - усім корупціонерам місця вистачить, а нє, то нові місця створять. До сраки 'аудит' - то для простих
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01.05.2024 09:00 Відповісти
Це цілий напрямок корупційної діяльності. Чим вище звання, тим легше людину прилаштувати на безпечне місце з шикарним грошовим забезпеченням
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01.05.2024 11:50 Відповісти
Як можна побудувати нормальну країну без жорсткої та жорстокої бородьби з корупцією.
... за*пали п*дари
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01.05.2024 08:57 Відповісти
нє, ну а ****??!!
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01.05.2024 08:58 Відповісти
Кацапи нищать УкраїнУ зовні а ЗЕлені скоти з середини..За що тобі так ненько моя?😪
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01.05.2024 08:59 Відповісти
За дурість "мудрого" наріду.
Навіть русня не голосує за клована з телевізору і партії промариканських/проізраїльських блогерів.
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01.05.2024 09:02 Відповісти
Этот результат невиданной ранее информационной атаки, направленной на людей с низким уровнем интеллекта и жизненной мудрости. Как показывает практика это работает практически везде, а не только в Украине и при должном умении, упорстве и финансировании, можно привести во власть кого угодно и где угодно.
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01.05.2024 09:07 Відповісти
Чому на території росії таких атак з боку будь-кого - нуль?
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01.05.2024 09:09 Відповісти
Бо саме росія вдосконалює та впроваджує методи Гебельса як складову внутрішньої та зовнішньої політики. Доволі успішно.
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01.05.2024 09:15 Відповісти
Потому как сами кацапы в этом "деле" являются первопроходцами. Но и их можно "шатнуть", проблема лишь в том, что те, кто может это сделать, боятся возможных последствий.
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01.05.2024 09:15 Відповісти
Ну і як ви їх "хитнете"? Це "строітєлям коммунізма і борцам за Міровую Рєволюцію" можна було поступово довести, що і комунізм варто будувати для себе, і світова революція їм нах не треба.
Русні ви що доведете при їх ідеології "ми всєх вєздє раком поставім, потому что можєм"? Вони їздять на Захід, жеруть західну продукцію, навіть живуть на Заході - але Захід ненавидять і всіма силами намагаються знищити.
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01.05.2024 09:19 Відповісти
Якщо б був доступ до телебачення і вільний інтернет. А так ніколи.
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01.05.2024 11:54 Відповісти
вона все життя і голосувала за телевізійного героя - пілота літака та дельтаплана, плавця пірнальника за амфорами, вершника на коні і сибірського мисливця у шатрі. А ще дзюдоїста, хокеїста, шахматиста що всіх переіграл. А ще любителя посвистіть із народом. ПРавда у того народа морди весь час одні й ті самі. про американських блогерів - що це за..?
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01.05.2024 09:13 Відповісти
Покажіть мені руснявий аналог пєтуШарія.
Блогера, який трішки завуальовано макає країну та народ в гівно, а його ******* настільки, що партія його імені навіть проходить у парламент.
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01.05.2024 09:16 Відповісти
я трохи подумав - аналог петушарія це є навальний. він не повністю симетричний до натолія, але теж будував свою популярність на критиці режиму. З думаючих людей, ніхто не сумнівається, що якби він отримав таку ж владу як пуйло то був би ще гіршим для нас за пуйло. "мальчік! водочкі нам прінєсі - ми в рассію летім", це тому якого лиш недавно відкачали від отруєння
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01.05.2024 13:22 Відповісти
Він росію порноакторкою називав, чи ще щось подібне про неї колись казав?
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01.05.2024 13:23 Відповісти
і шарий за зеленським теж таке казав? рашу можна хвалити аж до всирачки, а потім все багатство і людський та людяний ресурс країни спустити в унітаз в горнилі війни. шарий теж працював за гроші проросійських сил як і навальний. риторика може відрізятися, а от сутність та сама - продажна і безсовісна.
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01.05.2024 13:48 Відповісти
Спробуйте на росії полаяти росію. Покепкувати з росії. Як це робив зєля.
Ні, там для критики росії треба мати неабиякий талант. Як у зад-ор-нова. Або авторів анекдотів "про русскіх".
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01.05.2024 13:52 Відповісти
Це про Шабуню, Лещенко, Наєма в першу чергу. Грантожери довбані...
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01.05.2024 09:18 Відповісти
Ну Лєщ заслужений залізничник із окладом під 200 тис в місяць, Наєм спец по оборонці. Так що не грантожери
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01.05.2024 18:11 Відповісти
Ні, ну якщо повна конфіскація в них та всієї сім'ї + наближених залишається - то можна відібрати громадянство й нехай хоч на фронт, хоч куди захочуть.

Чи на фронт замість повної конфіскації та довічного??
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01.05.2024 09:00 Відповісти
От те, що в першому абзаці, то так буває лише у очікуваннях і мріях пересічних, а реальність зовсім інша. Поки наше 'правосуддя' до того корупціонера добереться, то конфісковувати вже нема що, все заховане, переписане і переділене. А з великим баблом і зв'язками на фронт не відправлять
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01.05.2024 09:13 Відповісти
Так отож, реальність повинна збігатись із дійсністю.
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01.05.2024 09:34 Відповісти
А що конфісковувати у них немає нічого... все на пенсіонерці мамі... або водію

чи ви хочете лишити пенсіонерів без майна то не європейські цінності... ми хоч відмовились від прав людини але тільки щодо звичайних громадян...

а щодо гігантських пенсій і зарплат чиновників то не можемо тому що права людей треба дотримуватись
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01.05.2024 09:18 Відповісти
Я ж кажу - у всіх родичів та оточення..все легко перевіряється.

Щодо прав людини - коли у всіх українців будуть права, а не тільки обов'язки й привладні почнуть їх поважати, тоді можна буде подумати за права можновладців. А доти - нехай тілько обов'язками переймаються. Й покараннями за неналежне їх виконання.

Взагалі, я вже давно пропонувала - всім, хто прийшов до влади - презу, віце-презам, ВР, міністрам та їх заступникам - на все майно, банківські рахунки, депозити відразу накладати арешт. Призначати упрвсправами слідкувати за всіма покупками вищезазначених та членами сімей. А обранцям й так вистачить того, що їм держава платить й користування привелеями.
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01.05.2024 09:42 Відповісти
ЗЕ Дегенераты вы хотели жить по приколу....получите....
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01.05.2024 09:00 Відповісти
Оні сдєлалі вас всєх вмєстє. Апять.
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01.05.2024 09:01 Відповісти
Не "вас", а "нас", на жаль. Погано всім. Хоча зробили всіх нас таки вони.
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01.05.2024 09:07 Відповісти
Шабуня при потребі, і трей раз перевзуться,)
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01.05.2024 09:02 Відповісти
Точніше його втретє використають як корисного ідіота.
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01.05.2024 09:27 Відповісти
Вас не чують. 11057 не рухається.
Правки лозового. Не покарані СБУ, судді з рос паспортами...
Микитась на волі? Князев на договорніку.

Вам створюють теми, ті що не вважають що їх можуть дістати.
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01.05.2024 09:03 Відповісти
Шабунин сам приложил руку к "победе над шоколадным барыгой" и тому, во что это вылилось. Не ясно, чем он сейчас недоволен..
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01.05.2024 09:03 Відповісти
Очевидно, що загрозою режиму Зєлєнского/Єрмака є не корупціонери, а патріоти, наприклад Червінський.
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01.05.2024 09:04 Відповісти
Червінський сидить, а у ФСБешного Паші все добре...


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01.05.2024 09:07 Відповісти
Схоже, що фсбеші аґенти, які є ворогами України, не є ворогами зеленої влади.
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01.05.2024 09:46 Відповісти
Такий собі подарунок чорту у рясі до Великодня.
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01.05.2024 10:05 Відповісти
з ТИСЯЧІ садять ОДНОГО, самого нахабного та тупого.
та й того відмажуть та відправлять "відпрацьовувати повинність" десь на Закарпатті у "Батальйон Буковель".
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01.05.2024 09:04 Відповісти
Буковель - це Прикарпаття. А всі інше - правда.
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01.05.2024 09:47 Відповісти
Що ви чіпляєтеся до слів?
То й ж "Батальйон Монако" є і у Дубаї і у Венеції і це нікого не дивує.
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01.05.2024 09:53 Відповісти
😊 Розумієте, живу в тих місцях. Тому вважайте це особистим. Прикарпаття - то Галичина. Закарпаття - ні. Тут і голосують по різному.
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01.05.2024 10:13 Відповісти
Сібя абіжать ніззя!!!
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01.05.2024 09:04 Відповісти
Мда. Прийде нова влада, то їй доведеться скасовувати все що наприймали ці зелені гібони!
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01.05.2024 09:06 Відповісти
От у цьому і цікавість, якого наступного клоуна вибере мудрий нарід.
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01.05.2024 11:56 Відповісти
Я закликаю всіх злочинців врешті стати Робін Гудами, а порядних громадян створювати Комітети Лінча на місцях.
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01.05.2024 09:10 Відповісти
Від корупціонерів в окопі толку буде мало потрібен кримінал і в атаку їх зупиняти російський прорив. Треба їх кидати проти російських зеків щоб подивитись в кого зеки більш зекуваті.
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01.05.2024 09:13 Відповісти
А їх ітак зараз відмазують придумують для корупціонерів тилові частини .... Корупціонера який був затриманий на взятці 1 млн відправлений служити в батальон морально-психологічного забезпечення....

Я не здивуюсь якщо скоро придумають якись закордонний контингент там для охорони посольств в Монако або в Швейцарії....
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01.05.2024 09:14 Відповісти
О, тема. Посольства США охороняють морські піхотинці армії США.
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01.05.2024 12:00 Відповісти
Це все давно стало нормою на яку ніхто вже не звертає уваги. От якби сюди якимось чином було можливо якогось родича партнера Порошенка приплести, от тоді б народ збудився...
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01.05.2024 09:23 Відповісти
Наголосували...д.б.
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01.05.2024 09:40 Відповісти
Майбутня партія "захисників готелів- ресторанів" у ВР від слуг зЕрмака. Очолить її деніска єрмак, вбитий Порошенком брат найвеличнішого завгоспа.
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01.05.2024 09:47 Відповісти
"Шабуня" "з штанів вискакував", ведучи до влади це "зелене лайно" А тепер його критикує! Цікаво - як він в черговий раз "у стрибку перевзуваться" буде?
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01.05.2024 09:47 Відповісти
Як завжди-буде таврувати тих,хто встиг раніше нього перевзутися.
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01.05.2024 11:44 Відповісти
А хто сумнівався)))
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01.05.2024 09:51 Відповісти
Теперь коррупционеров не только освободят, но еще и боевые выплаты дадут, пока они воюют в ресторане в Киеве или в Париже.
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01.05.2024 10:06 Відповісти
под бубочек и их родню и штат погранцов расширяют , что б где-нить на западной границе жопу грели
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01.05.2024 10:09 Відповісти
Будуть "тягнути лямку' десь на заході прикордонникам. Чоп, Ужгород ( Ооо! Там хлібні місьця!) і потім після війни будуть рахуватися героями, навіть з медальками. В СРСР мене завжди дивувала величезна кількість ветеранів-"фронтовиків" в 80х роках. Повні здоров'я з купою медалів, і я питав себе, : а що таке буває, 5 років в окопах і так добре виглядати?
Бо свого діда я пам'ятаю. Він повернувся з війни збожевілений, без руки і без медальок.
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01.05.2024 10:12 Відповісти
Дракон немовби прорік: «Ваше діло - воювати. Не думати, не аналізувати, не запитувати, не розслідувати, не контролювати, не наглядати, не критикувати, не говорити, не писати, не сумніватися, не міркувати, не обурюватися, не вимагати відповідей в автовідповідача..... 👽
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01.05.2024 10:46 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм

https://telegra.ph/file/84454c49117eb924f2a95.jpg ​​ 🏛️В Киеве с визитом побывал Йенс Столтенберг - Генеральный секретарь НАТО. Визит Столтенберга не анонсировался и стал в определенной мере, неожиданностью.

🤔Эксперты гадают - что же стало причиной визита? Все разъяснения экспертов крутятся вокруг либо фонда в 100 миллиардов долларов (с тем же успехом он может пообещать Звезду Смерти - НАТО не имеет собственных средств, все их деньги - средства государств-членов) либо вокруг уже порядком надоевшего «жеста поддержки». Мол, делать нечего Столтенбергу - вот и решил поехать и поддержать Украину.

🤷🏻‍♂️Какова же реальная цель Столтенберга? Да примерно та же, что и визит директора ЦРУ Вильяма Бернса накануне российского вторжения на украинскую территорию. Вильям Бернс, как известно, в подробностях предупреждал Зеленского о вторжении - Зеленский его предупреждений не услышал. Само собой Столтенберг приехал предупреждать не о вторжении.

☠️Столтенберг на коротких переговорах тет-а-тет, передал Зеленскому и Ермаку несколько крайне важных тезисов.
Первый - руководство НАТО знает о подготовке Россией летнего наступления и воспринимает намерения Москвы вполне серьезно.

🇺🇸Второй - руководство НАТО прекрасно осведомлено, о том, что Украина недостаточно готовится к отражению российского удара. Дело касается в первую очередь мобилизации.

🙈Столтенберг откровенно дал понять, что мобилизационные потуги команды Ермака-Зеленского в руководстве НАТО считают не мобилизацией, а имитацией мобилизации. Руководство НАТО категорически не понимает, почему команда Ермака-Зеленского мучает украинцев в Европе, однако вообще не привлекает полицию и прочие службы МВД (имеющие бронь от мобилизации, вообще-то) к работе по призывникам внутри страны?

😴И третье, как следствие первых двух. Столтенберг прямо сообщил, что в руководстве НАТО знают о плане части команды Ермака-Зеленского выйти на условия перемирия с Путиным. Мы уже писали, о том, что еще https://t.me/pecherhill/908 зимой офис Ермака всерьез обсуждал вариант сдачи россиянам Авдеевки в обмен на долговременное перемирие. Авдеевка должна была стать эдаким «последним важным результатом СВО» для Путина. Мол, Путин объявит взятие Авдеевки великой победой и пойдет на перемирие. А дальше можно будет соблюдать видимость войны, до тех пор, пока власть Зеленского не укрепится достаточно.

🇷🇺Однако. https://t.me/pecherhill/914 С Авдеевкой фокус не прошел в первую очередь из-за позиции генерала Залужного. Сейчас в офисе Ермака рассматривают новый вариант перемирия с Россией. Теперь в обмен на прекращение огня армией Путина ему решают сдать Харьков.

🤕Однако есть проблема - https://t.me/pecherhill/926 украинское общество. Точнее, речь идет о разнообразных социальных активистах, членах политических партий и общественных организаций и просто людях с активной позицией. Все они сейчас собраны в армии либо среди волонтеров. Чтобы идею перемирия восприняли они, украинская армия должна пережить болезненное поражение. Вам понятно теперь, почему мобилизацию имитируют, а не проводят?

📺Столтенберг четко дал понять, что если позиция команды Ермака-Зеленского не изменится, многие секреты известные западным политикам окажутся в прессе, и тогда… в условиях фактического парламентского кризиса (депутатов «приСлуги» не смогли собрать даже на выступление Столтенберга) команда Зеленского имеет все шансы отречься от власти под угрозой бунта военных. Кстати, предадут их первыми именно те, кто сейчас больше всех клянется в верности.

😎Услышал ли Зеленский Столтенберга? Сложно сказать. Зеленский, с широкой улыбкой комика пытался всех убедить, мол, визит Столтенберга, это свидетельство того, что Украину скоро примут в НАТО, и тогда войне конец. Столтенберг и тут охладил пыл президента Украины. Он сообщил, что договоренностей о вступлении Украины в НАТО на летнем саммите в Вашингтоне с большой вероятностью, не будет.
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01.05.2024 12:00 Відповісти
Щоб потрапити до війська треба вкрасти, але тільки у держави, бо не пустять.
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01.05.2024 13:55 Відповісти
Омерта - діє в Камморі, Коза Нострі, Ндрангеті і в кримінальному угрупуванні Слуга Народа. Янелохо Корлеоне там главарь
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01.05.2024 16:08 Відповісти
Ця сволота вже розпродає награбоване і буде звалювати...
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01.05.2024 17:32 Відповісти
от мені, завжди цікаво!
до кого, шабуня, посилає, свої полум'яні думки?
шабуніни боти, чекаю на відповідь!
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01.05.2024 18:02 Відповісти
зеленая братва протянет эту хрень и будет тов. насиров призван и займет место наташки гаменюк . рэчныком капитаном третьего ранга --- наташка каралевская пайдет санитаркой в госпиталь --- а если серьезно то вся эта рыговская и другая ******** никогда не понесет наказание потому что 99.9 процентов ****** из Украины перед вторжением . они знали дату и время --- а вован и опа втирали народу что это все ипсо когда все посольства драпали нахер из КИЕВА и когда война закончится нашей ПОБЕДОЙ вся эта нечисть *********** в Украину потому что здесь недвижимого и движимого имущества на сотни млрд долларов и адвокаты за десятки миллионов долларов восстановят их ..доброе имя .. и ..репутацию..
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01.05.2024 18:04 Відповісти
А якшо враховувати шо за 23 рік в країні де йде така війна на виживання нації зненацька з'явилось 1200 нових мільянерів і не гривненвих - ця влада крадіїв та вбивць цвіте.
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01.05.2024 18:32 Відповісти
Та кого ви цитуєте! ухилянта, який не служить, але отримає бабки! так розводить державу! може б його хтось уже нарешті перевірив! Знайшли теж мені антикорупціонера
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01.05.2024 19:54 Відповісти
брати інтервю у Шабуніна це жесть! ухилянт і зароблянець - міняє думку, залежно від розміру вигоди! Уважний послідовник Ілліча: Верной дорогой идете, товарищи! Нещодавно Джокер опублікував викриття (https://t.me/joker_ukr/13772), що українські антикорупціонери брали гроші одночасно й у Заходу, і у фсб рф - це інформація від керівника Bellingcat . За наявними даними, йдеться, зокрема, про Дар'ю Каленюк та Віталія Шабуніна.
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01.05.2024 19:57 Відповісти
Звернули увагу, що ніхто з цих нібито антикорупціонерів не пішов воювати? Проти Шабуніна порушено кримінальні провадження. (https://zn.ua/ukr/UKRAINE/proti-holovi-pravlinnja-tsentru-protidiji-koruptsiji-porushili-kriminalni-provadzhennja.html) Розслідується імовірний факт підробки документів та ухилення від військової служби. Він наче служить, гроші отримує чималі, а по факту - ухилянт!

От і весь їх патріотизм! І вся "антикорупційна" діяльність!
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01.05.2024 19:59 Відповісти
Тобой військова служба, то вже в нас "покарання"?
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01.05.2024 23:40 Відповісти
 
 