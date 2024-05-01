Из законопроекта об освобождении коррупционеров от наказания в обмен на военную службу уберут только норму об особо тяжких преступлениях. Большинство бубочек отмажут, - Шабунин

Верховная Рада на своем заседании намерена проголосовать во втором чтении за законопроект №11079-1 об освобождении ТОП-коррупционеров из тюрьмы якобы в обмен на их военную службу.

Об этом сообщает в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Шабунин напоминает, что в первом чтении Рада поддержала этот законопроект несколько недель назад, и тогда все божились, что с освобождением ТОП-коррупционеров получилось случайно и ко второму чтению их уберут.

"Так вот, сегодня комитет Ионушаса в очередной раз собирается сделать из украинцев идиотов. Они уберут из законопроекта только ТОП-коррупционеров, осужденных за особо тяжкие коррупционные преступления, и будут тыкать это нам в глаза, как большую победу.

Дело в том, что большинство ТОП-коррупционеров (за которых так переживают депутаты) догоняют по формально не особо тяжким преступлениям, а просто тяжким. И именно этих бубочек народные депутаты хотят отмазать", - пишет он.

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Также Шабунин подробно останавливается на некоторых коррупционерах, которые таким образом могут выйти из тюрьмы. В частности, это:

Роман Насиров (ч.2 ст.364) Роттердам+ (ч.2 ст.364),

Олег Бахматюк (ч.4 ст.369),

Константин Жеваго (ч.4 ст.369),

экс-нардеп Александр Грановский (ч.2 ст. 364),

брат Вовка из ОАСК (ч.4 ст.190, ч.3 ст.369),

ОГХК Журило и Перцев (ч.2 ст.364),

заместители министра Тарас Высоцкий и Александр Грибан (ч.2 ст. 364),

судья Ильева (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366),

судья Денисюк (ч.2 ст.364),

застройщик Копыстыра (ч.4 ст.369) и другие.

По словам Шабунина, тюрьмы благодаря норме закона могут избежать также нардепы:

Сергей Лабазюк (ч.4 ст.369),

Андрей Одарченко (ч.4 ст.369),

Сергей Шахов (ч.2 ст.366-2),

Сергей Кузьминых (ч.2 ст.369-2),

Людмила Марченко (ч. 2 ст. 369-2),

Наталья Королевская (ч.2 ст.366-2).

"Хороший список, правда? Он, кстати, не полный. А знаете, как ничтожно "много" коррупционеров этот законопроект позволит "мобилизовать"? Эту интригу мы оставим на чуть позже...Депутаты, которые полгода жевали сопли вокруг критически необходимого законопроекта о мобилизации, за МЕСЯЦ протягивают отмазывание ТОП-коррупционеров. Вы хотели видеть приоритеты Рады - вот они перед вами. Повторюсь, мы в ЦПК не оцениваем ВЕСЬ законопроект: мобилизация осужденных - решение политическое. Но ТОП-коррупционеров из законопроекта убрать надо точно", - резюмирует он.

Ранее Шабунин уже сообщал, что нардепы хотят освободить коррупционеров от наказания, якобы заменив его военной службой.