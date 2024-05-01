Из законопроекта об освобождении коррупционеров от наказания в обмен на военную службу уберут только норму об особо тяжких преступлениях. Большинство бубочек отмажут, - Шабунин
Верховная Рада на своем заседании намерена проголосовать во втором чтении за законопроект №11079-1 об освобождении ТОП-коррупционеров из тюрьмы якобы в обмен на их военную службу.
Об этом сообщает в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
Шабунин напоминает, что в первом чтении Рада поддержала этот законопроект несколько недель назад, и тогда все божились, что с освобождением ТОП-коррупционеров получилось случайно и ко второму чтению их уберут.
"Так вот, сегодня комитет Ионушаса в очередной раз собирается сделать из украинцев идиотов. Они уберут из законопроекта только ТОП-коррупционеров, осужденных за особо тяжкие коррупционные преступления, и будут тыкать это нам в глаза, как большую победу.
Дело в том, что большинство ТОП-коррупционеров (за которых так переживают депутаты) догоняют по формально не особо тяжким преступлениям, а просто тяжким. И именно этих бубочек народные депутаты хотят отмазать", - пишет он.
Также Шабунин подробно останавливается на некоторых коррупционерах, которые таким образом могут выйти из тюрьмы. В частности, это:
- Роман Насиров (ч.2 ст.364) Роттердам+ (ч.2 ст.364),
- Олег Бахматюк (ч.4 ст.369),
- Константин Жеваго (ч.4 ст.369),
- экс-нардеп Александр Грановский (ч.2 ст. 364),
- брат Вовка из ОАСК (ч.4 ст.190, ч.3 ст.369),
- ОГХК Журило и Перцев (ч.2 ст.364),
- заместители министра Тарас Высоцкий и Александр Грибан (ч.2 ст. 364),
- судья Ильева (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366),
- судья Денисюк (ч.2 ст.364),
- застройщик Копыстыра (ч.4 ст.369) и другие.
По словам Шабунина, тюрьмы благодаря норме закона могут избежать также нардепы:
- Сергей Лабазюк (ч.4 ст.369),
- Андрей Одарченко (ч.4 ст.369),
- Сергей Шахов (ч.2 ст.366-2),
- Сергей Кузьминых (ч.2 ст.369-2),
- Людмила Марченко (ч. 2 ст. 369-2),
- Наталья Королевская (ч.2 ст.366-2).
"Хороший список, правда? Он, кстати, не полный. А знаете, как ничтожно "много" коррупционеров этот законопроект позволит "мобилизовать"? Эту интригу мы оставим на чуть позже...Депутаты, которые полгода жевали сопли вокруг критически необходимого законопроекта о мобилизации, за МЕСЯЦ протягивают отмазывание ТОП-коррупционеров. Вы хотели видеть приоритеты Рады - вот они перед вами. Повторюсь, мы в ЦПК не оцениваем ВЕСЬ законопроект: мобилизация осужденных - решение политическое. Но ТОП-коррупционеров из законопроекта убрать надо точно", - резюмирует он.
Ранее Шабунин уже сообщал, что нардепы хотят освободить коррупционеров от наказания, якобы заменив его военной службой.
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Беню сховали від американського ПРАВОСУДДЯ. При першій же можливості виправдають і сплатять міліарди компенсації, за рахунок мудрого наріТу та армії.
... за*пали п*дари
Навіть русня не голосує за клована з телевізору і партії промариканських/проізраїльських блогерів.
Русні ви що доведете при їх ідеології "ми всєх вєздє раком поставім, потому что можєм"? Вони їздять на Захід, жеруть західну продукцію, навіть живуть на Заході - але Захід ненавидять і всіма силами намагаються знищити.
Блогера, який трішки завуальовано макає країну та народ в гівно, а його ******* настільки, що партія його імені навіть проходить у парламент.
Ні, там для критики росії треба мати неабиякий талант. Як у зад-ор-нова. Або авторів анекдотів "про русскіх".
Чи на фронт замість повної конфіскації та довічного??
чи ви хочете лишити пенсіонерів без майна то не європейські цінності... ми хоч відмовились від прав людини але тільки щодо звичайних громадян...
а щодо гігантських пенсій і зарплат чиновників то не можемо тому що права людей треба дотримуватись
Щодо прав людини - коли у всіх українців будуть права, а не тільки обов'язки й привладні почнуть їх поважати, тоді можна буде подумати за права можновладців. А доти - нехай тілько обов'язками переймаються. Й покараннями за неналежне їх виконання.
Взагалі, я вже давно пропонувала - всім, хто прийшов до влади - презу, віце-презам, ВР, міністрам та їх заступникам - на все майно, банківські рахунки, депозити відразу накладати арешт. Призначати упрвсправами слідкувати за всіма покупками вищезазначених та членами сімей. А обранцям й так вистачить того, що їм держава платить й користування привелеями.
Правки лозового. Не покарані СБУ, судді з рос паспортами...
Микитась на волі? Князев на договорніку.
Вам створюють теми, ті що не вважають що їх можуть дістати.
та й того відмажуть та відправлять "відпрацьовувати повинність" десь на Закарпатті у "Батальйон Буковель".
То й ж "Батальйон Монако" є і у Дубаї і у Венеції і це нікого не дивує.
Я не здивуюсь якщо скоро придумають якись закордонний контингент там для охорони посольств в Монако або в Швейцарії....
Бо свого діда я пам'ятаю. Він повернувся з війни збожевілений, без руки і без медальок.
https://telegra.ph/file/84454c49117eb924f2a95.jpg 🏛️В Киеве с визитом побывал Йенс Столтенберг - Генеральный секретарь НАТО. Визит Столтенберга не анонсировался и стал в определенной мере, неожиданностью.
🤔Эксперты гадают - что же стало причиной визита? Все разъяснения экспертов крутятся вокруг либо фонда в 100 миллиардов долларов (с тем же успехом он может пообещать Звезду Смерти - НАТО не имеет собственных средств, все их деньги - средства государств-членов) либо вокруг уже порядком надоевшего «жеста поддержки». Мол, делать нечего Столтенбергу - вот и решил поехать и поддержать Украину.
🤷🏻♂️Какова же реальная цель Столтенберга? Да примерно та же, что и визит директора ЦРУ Вильяма Бернса накануне российского вторжения на украинскую территорию. Вильям Бернс, как известно, в подробностях предупреждал Зеленского о вторжении - Зеленский его предупреждений не услышал. Само собой Столтенберг приехал предупреждать не о вторжении.
☠️Столтенберг на коротких переговорах тет-а-тет, передал Зеленскому и Ермаку несколько крайне важных тезисов.
Первый - руководство НАТО знает о подготовке Россией летнего наступления и воспринимает намерения Москвы вполне серьезно.
🇺🇸Второй - руководство НАТО прекрасно осведомлено, о том, что Украина недостаточно готовится к отражению российского удара. Дело касается в первую очередь мобилизации.
🙈Столтенберг откровенно дал понять, что мобилизационные потуги команды Ермака-Зеленского в руководстве НАТО считают не мобилизацией, а имитацией мобилизации. Руководство НАТО категорически не понимает, почему команда Ермака-Зеленского мучает украинцев в Европе, однако вообще не привлекает полицию и прочие службы МВД (имеющие бронь от мобилизации, вообще-то) к работе по призывникам внутри страны?
😴И третье, как следствие первых двух. Столтенберг прямо сообщил, что в руководстве НАТО знают о плане части команды Ермака-Зеленского выйти на условия перемирия с Путиным. Мы уже писали, о том, что еще https://t.me/pecherhill/908 зимой офис Ермака всерьез обсуждал вариант сдачи россиянам Авдеевки в обмен на долговременное перемирие. Авдеевка должна была стать эдаким «последним важным результатом СВО» для Путина. Мол, Путин объявит взятие Авдеевки великой победой и пойдет на перемирие. А дальше можно будет соблюдать видимость войны, до тех пор, пока власть Зеленского не укрепится достаточно.
🇷🇺Однако. https://t.me/pecherhill/914 С Авдеевкой фокус не прошел в первую очередь из-за позиции генерала Залужного. Сейчас в офисе Ермака рассматривают новый вариант перемирия с Россией. Теперь в обмен на прекращение огня армией Путина ему решают сдать Харьков.
🤕Однако есть проблема - https://t.me/pecherhill/926 украинское общество. Точнее, речь идет о разнообразных социальных активистах, членах политических партий и общественных организаций и просто людях с активной позицией. Все они сейчас собраны в армии либо среди волонтеров. Чтобы идею перемирия восприняли они, украинская армия должна пережить болезненное поражение. Вам понятно теперь, почему мобилизацию имитируют, а не проводят?
📺Столтенберг четко дал понять, что если позиция команды Ермака-Зеленского не изменится, многие секреты известные западным политикам окажутся в прессе, и тогда… в условиях фактического парламентского кризиса (депутатов «приСлуги» не смогли собрать даже на выступление Столтенберга) команда Зеленского имеет все шансы отречься от власти под угрозой бунта военных. Кстати, предадут их первыми именно те, кто сейчас больше всех клянется в верности.
😎Услышал ли Зеленский Столтенберга? Сложно сказать. Зеленский, с широкой улыбкой комика пытался всех убедить, мол, визит Столтенберга, это свидетельство того, что Украину скоро примут в НАТО, и тогда войне конец. Столтенберг и тут охладил пыл президента Украины. Он сообщил, что договоренностей о вступлении Украины в НАТО на летнем саммите в Вашингтоне с большой вероятностью, не будет.
до кого, шабуня, посилає, свої полум'яні думки?
шабуніни боти, чекаю на відповідь!
От і весь їх патріотизм! І вся "антикорупційна" діяльність!