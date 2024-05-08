ВР приняла законопроект о мобилизации осужденных

Сегодня, 8 мая, во время пленарного заседания Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, законопроект №11079-1 во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.

"Я являюсь соавтором этого законопроекта. И я давно отстаивал позицию, что заключенные за нетяжкие статьи должны получить право на защиту своей Родины, и регистрировал соответствующий законопроект. Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят", - говорит Гончаренко.

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Также он уточнил, что осужденные за тяжкое умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности, согласно принятому законопроекту, не будут мобилизованы!

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.