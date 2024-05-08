ВР приняла законопроект о мобилизации осужденных
Сегодня, 8 мая, во время пленарного заседания Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, законопроект №11079-1 во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.
"Я являюсь соавтором этого законопроекта. И я давно отстаивал позицию, что заключенные за нетяжкие статьи должны получить право на защиту своей Родины, и регистрировал соответствующий законопроект. Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят", - говорит Гончаренко.
Также он уточнил, что осужденные за тяжкое умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности, согласно принятому законопроекту, не будут мобилизованы!
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.
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Ну главный пункт это вот это.
... Для всіх , хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років.
На кой хрен тому кому осталось срока меньше 3 лет идти рисковать жизнью? Чтобы что?
Я даже не представляю или вообще есть такие которым осталось меньше трех лет срока и они еще не освобождены по УДО
11079 від 13.03.2024 - Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду
И последний:
11079-1 від 28.03.2024 - Проект Закону про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності
4. На військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування
покарання з випробуванням
А тем часом, *********** и соловьиному помету и рыться глубоко не нужно, что бы найти фекалки для заливки в черепные коробки для своего быдла. Все тут!!!!! Да они просто обцыкаются кипятком от счасьтя, когда им предоставляют тутешнее нытье и скыглення!!!
убійцам і мєнтам жизнь - всім нормальним смєрть
А тут щось закос під кацапів.....