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ВР приняла законопроект о мобилизации осужденных

Рада дозволила мобілізувати засуджених

Сегодня, 8 мая, во время пленарного заседания Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, законопроект №11079-1 во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.

"Я являюсь соавтором этого законопроекта. И я давно отстаивал позицию, что заключенные за нетяжкие статьи должны получить право на защиту своей Родины, и регистрировал соответствующий законопроект. Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят", - говорит Гончаренко.

Также читайте: Из законопроекта об освобождении коррупционеров от наказания в обмен на военную службу уберут только норму об особо тяжких преступлениях. Большинство бубочек отмажут, - Шабунин

Также он уточнил, что осужденные за тяжкое умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности, согласно принятому законопроекту, не будут мобилизованы!

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.

Автор: 

ВР (29229) заключение (169) мобилизация (2737) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+22
Тобто зекам "добровільну мобілізацію", а звичайним громадянам "бусік"?
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08.05.2024 15:03
+14
Я большего идиотизма чем этот закон не мог и представить Его приняли какие то имбецилы живущие в придуманном ими мире.
Ну главный пункт это вот это.
... Для всіх , хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років.
На кой хрен тому кому осталось срока меньше 3 лет идти рисковать жизнью? Чтобы что?
Я даже не представляю или вообще есть такие которым осталось меньше трех лет срока и они еще не освобождены по УДО
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08.05.2024 15:24
+13
Тепер ще залишилося знайти місцевого прігожина.
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08.05.2024 14:54
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Тепер ще залишилося знайти місцевого прігожина.
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08.05.2024 14:54 Ответить
зараз суди почнуть всім хєрачіть срокі без розбору! от побачите!
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08.05.2024 15:01 Ответить
Ого тебе плющить, тебе закриють за колупання в носі, це точно!
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08.05.2024 15:07 Ответить
...також почнуть помʼякшувати статті для тих відбитих, хто начебто погодиться мобілізуватися...
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08.05.2024 15:03 Ответить
Такий вже є. Пашинський.
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08.05.2024 15:44 Ответить
Коломойского возьмут
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08.05.2024 17:27 Ответить
Ось кандидат.
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08.05.2024 17:56 Ответить
А с дисциплиной как будет решаться вопрос? Может из Европарламента передадут футляр виолончели с кувалдой аригожинской? Иначе вряд ли
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08.05.2024 14:57 Ответить
Багато людей відбувають покарання за ті ж самі економічні злочини. Юра Луценко теж сидів і що, він перетворився на такого собі Костю Саприкіна чи Горбатого? Я не думаю, що будуть мобілізувати серійних вбивць і маніяків
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08.05.2024 15:03 Ответить
головне почати, а там вже як з гори.
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08.05.2024 15:10 Ответить
Побачимо
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08.05.2024 15:13 Ответить
ну що, ми щє нєрасєя, чи вже перегнали, свій уткін з пригожиним буде, чи то якось без них?
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08.05.2024 15:00 Ответить
Тобто зекам "добровільну мобілізацію", а звичайним громадянам "бусік"?
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08.05.2024 15:03 Ответить
Не бзди, ти ніде не потрібен.
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08.05.2024 15:08 Ответить
Та да
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08.05.2024 17:37 Ответить
Зробили таки разом.
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08.05.2024 22:31 Ответить
та ну не посилать же депутатам своїх синів .. чисамим прям брать і йти в окопи ...??
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08.05.2024 15:04 Ответить
А ви можете порахувати скільки дорослих синів мають депутатиВР? На відділеня не набереться. Пусте базіканнядля лохів і баранів.
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08.05.2024 15:10 Ответить
Нічого страшного. По одному депутатському синулі на підрозділ, і забезпечення війська чарівним чином покращиться.
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08.05.2024 15:26 Ответить
базіканя для лохів було в 19 році .. результат пожинаєм ... !
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08.05.2024 18:08 Ответить
Ну так это как бы просто вопрос закона. Работает ли закон или нет. Если у закона есть исключения. то это не закон.
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08.05.2024 19:57 Ответить
Скиглиі тут як тут, все ім не так, вам взагалі щось подобається в житті
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08.05.2024 15:10 Ответить
Эх вот это заживем!
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08.05.2024 15:11 Ответить
А колись з кацапів сміялися з їх зековських команд, з покірності стада диктатору-самодуру, з чмобілізації. А тепер вже якось не смішно.
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08.05.2024 15:17 Ответить
Давно пора!
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08.05.2024 15:18 Ответить
Як же хіхікали вкраїнчики з Вагнеру...
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08.05.2024 15:19 Ответить
Мань"яків суходрочерів, і педофілів типа тебе не беруть, дуже не радій кацапе.
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08.05.2024 16:30 Ответить
Зате даунів як ти, Сєря, беруть. Бо розумово-відсталих тепер теж мобілізують. Не втрачай свій шанс, Сєря.
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08.05.2024 17:09 Ответить
ой не був би я таким впевненим, знаючи наш ********* цирк....
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08.05.2024 21:00 Ответить
А коли кловани, та годувальники верблюдів?
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08.05.2024 15:20 Ответить
Я большего идиотизма чем этот закон не мог и представить Его приняли какие то имбецилы живущие в придуманном ими мире.
Ну главный пункт это вот это.
... Для всіх , хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років.
На кой хрен тому кому осталось срока меньше 3 лет идти рисковать жизнью? Чтобы что?
Я даже не представляю или вообще есть такие которым осталось меньше трех лет срока и они еще не освобождены по УДО
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08.05.2024 15:24 Ответить
Надо конечно прочитать сам текст закона, но на сайте https://sluga-narodu.com/mobilizatsiia-uv-iaznenykh-u-parlamenti-rozpovily-iak-tse-vidbuvatymetsia/ именно это написано
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08.05.2024 15:57 Ответить
Тут вопрос, это будет добровольно или под всеобщую мобилизацию. Во втором случае все сходится, заберут всех кому осталось меньше 3х лет сидеть!
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09.05.2024 03:40 Ответить
Только добровольно, так в законе прямо прописано
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09.05.2024 07:27 Ответить
Сравните первичный текст ("за контрактом") и второй, где уже ни слова про контракт или добровольность:
11079 від 13.03.2024 - Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду
И последний:
11079-1 від 28.03.2024 - Проект Закону про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності
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09.05.2024 16:00 Ответить
В тексте закона во 2 статье прямо написано ...якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу...
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09.05.2024 16:50 Ответить
Не подскажете ссылку на закон? Не могу найти...
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10.05.2024 01:44 Ответить
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43914
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10.05.2024 06:57 Ответить
Спасибо! Действительно если еще остался срок, то только добровольно. А те кто на испытательном уже "без добровольно":
4. На військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування
покарання з випробуванням
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10.05.2024 15:14 Ответить
Опять скыглення Цензорионовсих Ухылесов. То верещяли, что зеков в первую очередь нужно призывать. Теперь скыглють шо все не так и все неправильно . Что сделают, что не сделают все им не так и все им не эдак, нытье и скыглення. Абы ТЦКашники ихние туханы от диванов не поотрывали.

А тем часом, *********** и соловьиному помету и рыться глубоко не нужно, что бы найти фекалки для заливки в черепные коробки для своего быдла. Все тут!!!!! Да они просто обцыкаются кипятком от счасьтя, когда им предоставляют тутешнее нытье и скыглення!!!
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08.05.2024 15:25 Ответить
Взагалі начхати. "Ящік" мало хто дивиться. Хіба що пенсія, бо персональний комп'ютер свого часу не опанували. На перебіг бойових дій це не вплине
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08.05.2024 18:32 Ответить
В тюрмах за нетяжкі сидять в основному нормальні люди, які не мали бабла відкупитися, або сильний зальот.... Багато воюють раніше суджених, в т.ч. середні, спочатку не хотіли брати їх - по блату йшли - бійці.
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08.05.2024 15:33 Ответить
Боюсь що з такими вояками не на воюєш багато.В 1942 Сталін теж провів мобілізацію серед ГУЛАГу коли стало в сраку пипікати але без заградзагонів НКВД ці штрафбати розбігалися або перебігали до німців.А де гарантія що таке саме не повториться в нас. Коли в 2022 му був настрій в народу воювати Бубу Єрмак все робив для того щоб зірвати цей патріотизм прикривши зрадників і корупціонерів.Тепер положивши бездарність і зрадництвом в могили сотні тисяч вмотивованих професійних військових тепер шукає вже вояк серед зеків. Пізно вже і не спасе нас пару тисяч зеків від яких жди що хочеш.Треба формувати місцеві добровольчі батальойони роздавши зброю і звертатись до народу . Народна війна де все для фронту а не для злодійкуватої влади .
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08.05.2024 15:34 Ответить
Сотні тисяч поліцейських можна створивши бригади відправити на фронт а на їх місце набрати добровольців із жінок і тих мужчин які 60 + або тих хто не пригодний до війська.
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08.05.2024 15:39 Ответить
300 тисяч ментів по всій Україні.....
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08.05.2024 15:58 Ответить
Глава поліції навів реальні цифри щодо кількості співробітників. Загальний штат становить 120 тис. осіб, серед яких діючих поліцейських - 100 тис. В їх числі: жінок - 20 тис.; слідчих та дізнавачів - 15 тис.; оперативників - 20 тис.; підрозділ Лють (виконує бойові завдання безпосередньо на фронті) - кілька тисяч осіб;
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08.05.2024 19:45 Ответить
Коли новий Пригожин піде на Банкову?)
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08.05.2024 15:53 Ответить
Ну таке, по слідам кацапів....
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08.05.2024 15:57 Ответить
Несправедливо шо затяжкі не мобілізують , хай би кацапів валили
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08.05.2024 16:21 Ответить
Корупціонери вийдуть з зони, а потім по ВЛК с пишуться
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08.05.2024 18:16 Ответить
💯 %
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08.05.2024 18:25 Ответить
Про корупціонерів хотілось би порозлогіше. Ця норма для всіх чи, як завжди, є виключення.
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08.05.2024 19:51 Ответить
Росію доганяють!
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08.05.2024 19:52 Ответить
раша без мобілізації обійшлася ,фактично 2 роки воювала на зеках і найманцях коли українці спалили свої самі вмотивовані сили.
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08.05.2024 20:56 Ответить
І тепер давай ще більше принизим ЗСУ? Наберемо зеків за якими в ЗСу пдітягнуться і "жити по понятіям"? Длбпзм длбп хтоподав подібний заокнопроект! Яке нх НАТО із зеками після цього?!
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09.05.2024 00:47 Ответить
В цьому законi ( ???) така пiдлiсть - тепер зможуть i колишнiх зекiв (якщо якимось чином) затягнуть в "те -це- ке", та оформлять його, як i iншу публiку ~добровольцем ( aбо контрактником),чик,чик докумени, влк -готовi ну i пiшов..👈
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08.05.2024 20:22 Ответить
ну то залишаться в Украіні одні убійці і насільнікі в живих, браво пітухам з верховной зради

убійцам і мєнтам жизнь - всім нормальним смєрть
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08.05.2024 23:26 Ответить
Пам'ятаю коли Гончаренко ще не перефарбувався у 2014 йому десь в Одесі звіздюлєй накинули звичайні громадяне за прориговську позицію Подіяло.
А тут щось закос під кацапів.....
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09.05.2024 02:25 Ответить
Це будуть окремі підрозділи чи їх перемішуватимуть з мбілізованими? А камандувати хто буде кадровий вояка чи пахан в наколках???
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09.05.2024 07:03 Ответить
Ну з засудженими все ясно,а де ще набрати люду,щоби їх вливати в заградзагони ,щоби тих зеків спиняли єжелі чєго...???
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09.05.2024 07:07 Ответить
 
 