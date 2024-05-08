Служба в ВСУ не является основанием для смягчения или отмены судебного приговора, - Николаевская спецпрокуратура

Прохождение службы в Вооруженных Силах Украины не является основанием для смягчения приговора суда, а тем более - его отмены, если лицо совершило уголовное преступление в гражданской жизни.

Об этом на брифинге заявил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Прохождение службы в ВСУ не является основанием для смягчения судебного приговора, а тем более - для его отмены, если лицо совершило то или иное правонарушение. Я не видел ни одного приговора, где бы судья при его постановке признал прохождение военной службы как смягчающее обстоятельство, такой практики в Николаевской специализированной прокуратуре нет", - отметил Клепов.

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По его словам, есть случаи, когда суд назначает наказание и освобождает от его отбывания с испытательным сроком, но аргументы там другие, не такие, как прохождение военной службы.

Также он отметил, что гражданский человек, который находится под следствием и ему не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или круглосуточного домашнего ареста, может быть призван в ряды ВСУ.

Поскольку, согласно Конституции, лицо не является виновным, если не доказано обратное и не вынесен приговор, который вступит в законную силу.

"Иногда это затрудняет нашу работу при раскрытии преступлений или завершении досудебного расследования по тому или иному делу. Но мы также понимаем, что сейчас Вооруженным силам нужны люди, поэтому находим компромисс", - добавил спецпрокурор.

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Напомним, сегодня, 8 мая, во время пленарного заседания Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.