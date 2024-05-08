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Новости Война
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Служба в ВСУ не является основанием для смягчения или отмены судебного приговора, - Николаевская спецпрокуратура

Мобілізація осіб із судимістю до лав ЗСУ

Прохождение службы в Вооруженных Силах Украины не является основанием для смягчения приговора суда, а тем более - его отмены, если лицо совершило уголовное преступление в гражданской жизни.

Об этом на брифинге заявил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Прохождение службы в ВСУ не является основанием для смягчения судебного приговора, а тем более - для его отмены, если лицо совершило то или иное правонарушение. Я не видел ни одного приговора, где бы судья при его постановке признал прохождение военной службы как смягчающее обстоятельство, такой практики в Николаевской специализированной прокуратуре нет", - отметил Клепов.

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По его словам, есть случаи, когда суд назначает наказание и освобождает от его отбывания с испытательным сроком, но аргументы там другие, не такие, как прохождение военной службы.

Также он отметил, что гражданский человек, который находится под следствием и ему не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или круглосуточного домашнего ареста, может быть призван в ряды ВСУ.

Поскольку, согласно Конституции, лицо не является виновным, если не доказано обратное и не вынесен приговор, который вступит в законную силу.

"Иногда это затрудняет нашу работу при раскрытии преступлений или завершении досудебного расследования по тому или иному делу. Но мы также понимаем, что сейчас Вооруженным силам нужны люди, поэтому находим компромисс", - добавил спецпрокурор.

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Напомним, сегодня, 8 мая, во время пленарного заседания Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.

Автор: 

судимость (50) мобилизация (2737)


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Топ комментарии
+11
Служба у спецпрокуратурі не є підставою для ухилення від призову.
Але прокурворська братія, як правило, патріотизмом і сміливістю не обтяжена, тому протягла у законі № 3633 бронювання себе, коханої, від мобілізації із 18.05.2024.
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08.05.2024 16:25
+6
????????????? а яка мотивація тоді увязеного ? Якшо виживеш в мясорубці війни то по її закінченю знову в зону. Якась муйня і мало хто на таке поведеться..
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08.05.2024 16:32
+3
Не все знают, что во времена ВОВ, от уголовной ответственности освобождали ТОЛЬКО в случае боевого ранения. Отсюда и пошло выражение "искупивший вину кровью". В том же штрафбате можно было служить годами (пока тебя не ранят).
Но после Победы (8 мая) амнистированы были ВСЕ (независимо от ранений)
Насколько это правило пременимо к сегодняшним реалиям?
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08.05.2024 16:24
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А коли підсуднии буде героічно воювати - то по закінченню віиськових діи - иого в тюрму?
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08.05.2024 16:12 Ответить
Або відмовився йти у військо, що знов срок?)) Не виходячи від каси)
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08.05.2024 16:14 Ответить
"срок" то у вас в кацапстані дають , просто за висер в ВК або лайк . в Україні ти отримаєш вирок та покарання за зраду
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08.05.2024 16:22 Ответить
Не все знают, что во времена ВОВ, от уголовной ответственности освобождали ТОЛЬКО в случае боевого ранения. Отсюда и пошло выражение "искупивший вину кровью". В том же штрафбате можно было служить годами (пока тебя не ранят).
Но после Победы (8 мая) амнистированы были ВСЕ (независимо от ранений)
Насколько это правило пременимо к сегодняшним реалиям?
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08.05.2024 16:24 Ответить
Годами не служили.Из приказа №323-"Всех военнослужащих, осужденных военными трибуналами за воинские и другие преступления с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны (примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР), отправлять в штрафные части действующей армии на срок от одного до трех месяцев:
красноармейцев и младших командиров - в штрафные роты, лиц командного и начальствующего состава - в штрафные батальоны". 3 месяца-те кто получал 10лет срока.
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09.05.2024 15:34 Ответить
Служба у спецпрокуратурі не є підставою для ухилення від призову.
Але прокурворська братія, як правило, патріотизмом і сміливістю не обтяжена, тому протягла у законі № 3633 бронювання себе, коханої, від мобілізації із 18.05.2024.
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08.05.2024 16:25 Ответить
тобто на дії людей в зеленому, що запихують до бусиків треба писати заяву в поліцію? А что так можно бьіло?
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08.05.2024 16:29 Ответить
????????????? а яка мотивація тоді увязеного ? Якшо виживеш в мясорубці війни то по її закінченю знову в зону. Якась муйня і мало хто на таке поведеться..
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08.05.2024 16:32 Ответить
Служба в поліції днр не є підставою для звинувачення в колабораціонізмі (СБУ)...
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08.05.2024 16:33 Ответить
Нічо не зрозумів, одні кажуть -що служба не звільняє від вироку. А інші кажуть про мобілізацію засуджених?
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08.05.2024 16:50 Ответить
Прокурвортура
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08.05.2024 16:51 Ответить
а це не прокурор вирішує, а суд, і в порядку і у випадках передбачених КК і КПК.
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08.05.2024 16:52 Ответить
Вся суть за ради 300-500 корішей мародерів.
Як з "недоказанням" власників паспортів рфії.
Закони для крадії, сбушників та силовиків. Решта - челядь, обслуга, які вони проводять в статистиках на утримання чи броні.
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08.05.2024 18:12 Ответить
Ой як комусь не хочеться, щоб на фронті з'явилося поповнення вмотивованих людей. Це завадило б їм розколювати українське суспільство нагнітанням антимобілізаційної воні.
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08.05.2024 19:35 Ответить
Цей прокурор дебіл , інших слів немає.
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08.05.2024 21:55 Ответить
зелі залишилося 11 днів,далі нах*й з України!
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09.05.2024 09:15 Ответить
 
 