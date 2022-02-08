Справку о несудимости можно будет сгенерировать в приложении "Дія"
Вскоре украинцы смогут сгенерировать справку о несудимости в приложении "Дія".
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Дії", передает Цензор.НЕТ.
"Справка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно. Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников. Уже через несколько часов справку можно будет сгенерировать за несколько кликов - прямо в вашем смартфоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новую справку в Дії презентуют сегодня на четвертом "Diia Summit".
Топ комментарии
+3 Ksenia VB
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+3 Ksenia VB
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+3 Alexey Poltorak
показать весь комментарий08.02.2022 10:05 Ответить Ссылка
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Як же вони харчуватися без такої довідки будуть?
Нагадайте скільки він заплатив податків в Україні ?
Наприклад збирають військовий збір. На армію не шкода. Але де ті гроші діваються ? Їх же просто крадуть.