РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8716 посетителей онлайн
Новости
2 241 18

Справку о несудимости можно будет сгенерировать в приложении "Дія"

Справку о несудимости можно будет сгенерировать в приложении

Вскоре украинцы смогут сгенерировать справку о несудимости в приложении "Дія".

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Дії", передает Цензор.НЕТ.

"Справка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно. Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников. Уже через несколько часов справку можно будет сгенерировать за несколько кликов - прямо в вашем смартфоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новую справку в Дії презентуют сегодня на четвертом "Diia Summit".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дія.City" - одна из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже, чем плата налогов по общей системе, - Федоров

Автор: 

судимость (50) Дія (427)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
08.02.2022 09:36 Ответить
+3
Допоки люди не будуть знати куди це все йде, то чи є сенс платити ?
Наприклад збирають військовий збір. На армію не шкода. Але де ті гроші діваються ? Їх же просто крадуть.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:05 Ответить
+3
Объясните мне тупому: какого пениса я должен кому-то отчитываться справкой о том судим я или нет? Кого это должно любить? Может ещё характеристику от классного руководителя носить с собой всю жизнь? Если это интересно ментам или другим правоохранителям, то они сами должны узнать по своим базам.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это ту которая типа отменена...или другую???
показать весь комментарий
08.02.2022 09:29 Ответить
Як "ту що відмінена"? Хіба її відміняли?
Як же вони харчуватися без такої довідки будуть?
показать весь комментарий
08.02.2022 09:32 Ответить
Це та бумажка, за яку потрібно гроші платити, якщо який-небудь дозвіл оформляєш в поліції, влаштовуєшся на роботу або проходиш комісію у військоматі.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:18 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 09:36 Ответить
Налоги должны платить ВСЕ. Мы же хотим как в Европе?
показать весь комментарий
08.02.2022 09:47 Ответить
Оосбливо один давно відомий клован, який ховав прибутки по офшорах.
Нагадайте скільки він заплатив податків в Україні ?
показать весь комментарий
08.02.2022 09:51 Ответить
Повторюсь ещё раз- ВСЕ.
показать весь комментарий
08.02.2022 09:53 Ответить
Допоки люди не будуть знати куди це все йде, то чи є сенс платити ?
Наприклад збирають військовий збір. На армію не шкода. Але де ті гроші діваються ? Їх же просто крадуть.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:05 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 09:49 Ответить
Почему из моего фонда зп забирают 60% , а владелец 10 квартир из своей прибыли не платит ничего. Может нагрузочку слегка перераспределить?
показать весь комментарий
08.02.2022 09:51 Ответить
Приберіть цю безнаДію
показать весь комментарий
08.02.2022 09:44 Ответить
Объясните мне тупому: какого пениса я должен кому-то отчитываться справкой о том судим я или нет? Кого это должно любить? Может ещё характеристику от классного руководителя носить с собой всю жизнь? Если это интересно ментам или другим правоохранителям, то они сами должны узнать по своим базам.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:05 Ответить
При оформлении разрешения на оружие,например. Судимым запрещено иметь оружие по закону.
показать весь комментарий
08.02.2022 16:30 Ответить
Как счастливый обладатель оружия ещё с 2014-го скажу тебе, что ты ошибаешься. Такой справки при получении разрешения не требуют. Проверяют сами.
показать весь комментарий
08.02.2022 16:42 Ответить
Как счастливый обладатель оружия с 2000 года, продлевая разрешение в прошлом году, скажу тебе, что требуют. И если раньше я через посредников яплатил за неё 300-500 грн, то в прошлом году с помощью электронной подписи заказал ее бесплатно на сайте МВД в электролиза виде с ел подписью. И ее приняли. А ты балабол обныкновенный.
показать весь комментарий
08.02.2022 20:22 Ответить
Ещё и характеристику от соседей могут попросить.
показать весь комментарий
08.02.2022 16:33 Ответить
Без такой справки на денежное место не возьмут. Как прочитают ,что кандидат опытный ворюга так и вэлкам !
показать весь комментарий
08.02.2022 10:17 Ответить
это приложение легко взломать, нет ему доверия, и персональные данные никому не советую вносить.. это приложение - удобный инструмент для мошенников..
показать весь комментарий
08.02.2022 10:26 Ответить
 
 