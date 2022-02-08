Справку о несудимости можно будет сгенерировать в приложении "Дія"

Вскоре украинцы смогут сгенерировать справку о несудимости в приложении "Дія".

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Дії", передает Цензор.НЕТ.

"Справка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Их получают около 1 млн ежегодно. Ранее справку о несудимости можно было получить либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников. Уже через несколько часов справку можно будет сгенерировать за несколько кликов - прямо в вашем смартфоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новую справку в Дії презентуют сегодня на четвертом "Diia Summit".

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