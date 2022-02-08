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Довідку про несудимість можна буде згенерувати в "Дії"

Довідку про несудимість можна буде згенерувати в

Невдовзі українці зможуть згенерувати довідку про несудимість у застосунку "Дія".

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.

"Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників. Вже за кілька годин довідку можна буде згенерувати за кілька кліків - просто у вашому смартфоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нову довідку в Дії, презентують сьогодні на четвертому "Diia Summit".

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Автор: 

судимість (28) Дія (1149)


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Топ коментарі
+3
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08.02.2022 09:36 Відповісти
+3
Допоки люди не будуть знати куди це все йде, то чи є сенс платити ?
Наприклад збирають військовий збір. На армію не шкода. Але де ті гроші діваються ? Їх же просто крадуть.
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08.02.2022 10:05 Відповісти
+3
Объясните мне тупому: какого пениса я должен кому-то отчитываться справкой о том судим я или нет? Кого это должно любить? Может ещё характеристику от классного руководителя носить с собой всю жизнь? Если это интересно ментам или другим правоохранителям, то они сами должны узнать по своим базам.
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08.02.2022 10:05 Відповісти
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Это ту которая типа отменена...или другую???
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08.02.2022 09:29 Відповісти
Як "ту що відмінена"? Хіба її відміняли?
Як же вони харчуватися без такої довідки будуть?
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08.02.2022 09:32 Відповісти
Це та бумажка, за яку потрібно гроші платити, якщо який-небудь дозвіл оформляєш в поліції, влаштовуєшся на роботу або проходиш комісію у військоматі.
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08.02.2022 10:18 Відповісти
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08.02.2022 09:36 Відповісти
Налоги должны платить ВСЕ. Мы же хотим как в Европе?
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08.02.2022 09:47 Відповісти
Оосбливо один давно відомий клован, який ховав прибутки по офшорах.
Нагадайте скільки він заплатив податків в Україні ?
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08.02.2022 09:51 Відповісти
Повторюсь ещё раз- ВСЕ.
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08.02.2022 09:53 Відповісти
Допоки люди не будуть знати куди це все йде, то чи є сенс платити ?
Наприклад збирають військовий збір. На армію не шкода. Але де ті гроші діваються ? Їх же просто крадуть.
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08.02.2022 10:05 Відповісти
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08.02.2022 09:49 Відповісти
Почему из моего фонда зп забирают 60% , а владелец 10 квартир из своей прибыли не платит ничего. Может нагрузочку слегка перераспределить?
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08.02.2022 09:51 Відповісти
Приберіть цю безнаДію
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08.02.2022 09:44 Відповісти
Объясните мне тупому: какого пениса я должен кому-то отчитываться справкой о том судим я или нет? Кого это должно любить? Может ещё характеристику от классного руководителя носить с собой всю жизнь? Если это интересно ментам или другим правоохранителям, то они сами должны узнать по своим базам.
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08.02.2022 10:05 Відповісти
При оформлении разрешения на оружие,например. Судимым запрещено иметь оружие по закону.
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08.02.2022 16:30 Відповісти
Как счастливый обладатель оружия ещё с 2014-го скажу тебе, что ты ошибаешься. Такой справки при получении разрешения не требуют. Проверяют сами.
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08.02.2022 16:42 Відповісти
Как счастливый обладатель оружия с 2000 года, продлевая разрешение в прошлом году, скажу тебе, что требуют. И если раньше я через посредников яплатил за неё 300-500 грн, то в прошлом году с помощью электронной подписи заказал ее бесплатно на сайте МВД в электролиза виде с ел подписью. И ее приняли. А ты балабол обныкновенный.
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08.02.2022 20:22 Відповісти
Ещё и характеристику от соседей могут попросить.
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08.02.2022 16:33 Відповісти
Без такой справки на денежное место не возьмут. Как прочитают ,что кандидат опытный ворюга так и вэлкам !
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08.02.2022 10:17 Відповісти
это приложение легко взломать, нет ему доверия, и персональные данные никому не советую вносить.. это приложение - удобный инструмент для мошенников..
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08.02.2022 10:26 Відповісти
 
 