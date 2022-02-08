Довідку про несудимість можна буде згенерувати в "Дії"
Невдовзі українці зможуть згенерувати довідку про несудимість у застосунку "Дія".
Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.
"Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників. Вже за кілька годин довідку можна буде згенерувати за кілька кліків - просто у вашому смартфоні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нову довідку в Дії, презентують сьогодні на четвертому "Diia Summit".
Топ коментарі
+3 Ksenia VB
показати весь коментар08.02.2022 09:36 Відповісти Посилання
+3 Ksenia VB
показати весь коментар08.02.2022 10:05 Відповісти Посилання
+3 Alexey Poltorak
показати весь коментар08.02.2022 10:05 Відповісти Посилання
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Як же вони харчуватися без такої довідки будуть?
Нагадайте скільки він заплатив податків в Україні ?
Наприклад збирають військовий збір. На армію не шкода. Але де ті гроші діваються ? Їх же просто крадуть.