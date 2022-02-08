Довідку про несудимість можна буде згенерувати в "Дії"

Невдовзі українці зможуть згенерувати довідку про несудимість у застосунку "Дія".

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.

"Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників. Вже за кілька годин довідку можна буде згенерувати за кілька кліків - просто у вашому смартфоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нову довідку в Дії, презентують сьогодні на четвертому "Diia Summit".

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