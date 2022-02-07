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Через "Дію" зможуть проводити опитування, - Кабмін

Через

Уряд затвердив порядок проведення громадських опитувань через портал та додаток "Дія". Замовляти їх зможуть міністерства та інші органи центральної чи місцевої виконавчої влади.

Відповідний порядок їх проведення Кабінет Міністрів затвердив постановою №90 від 7 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, в опитуванні можуть брати участь всі охочі користувачі "Дії" віком від 14 років.

В документі зазначено, що через "Дію" не можна проводити референдуми й вибори.

Також опитування не є формою публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю.

Результати опитування можуть відображатися в "Дії" за згодою їх ініціаторів, які є власниками цих результатів.

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Як повідомлялося, на 8 лютого призначено "Дію Саміт" за участю президента України Володимира Зеленського, на якому Мінцифри презентуватиме нові ініціативи щодо використання "Дії".

Мінцифри вказувало, що станом на 24 січня користувачами мобільного додатку "Дія" є 13,5 млн. українців.

Автор: 

Кабмін (14180) опитування (1985) Дія (1149)


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Топ коментарі
+17
Пам'ятаємо ті "опитування"

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07.02.2022 19:33 Відповісти
+14
После последнего треша еще остались неадекваты, верящие в "Дию"?
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07.02.2022 19:29 Відповісти
+11
У ДУПУ вашу злоДію…
не збираюсь її встановлювати, навіть заради тої тисячі… - хай вдавиться єю бєніна макака…
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07.02.2022 19:35 Відповісти
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А те кто против дии - так что они уже не люди и без права голоса?
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07.02.2022 19:27 Відповісти
Вони так само , як і ті , хто проти таблиці множення , алгебри та геометрії 🤣
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07.02.2022 19:38 Відповісти
В табліці множення кожен малює що хоче?
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07.02.2022 19:46 Відповісти
Таблицю множення можна перевірити додаванням.
Як можна перевірити правдивість результату, намальваного в Дії?
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07.02.2022 19:49 Відповісти
чекісти їм навідповідають в дії,та наголосують он-лайн на виборах
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07.02.2022 21:10 Відповісти
Я не противник Дії. Вона в мене є і я нею користуюся. Але, опитування через Дію не має ніякого ані політичного ані соціологічного сенсу. Політичного, тому що немає охоплення всіх людей. Соціологічного - тому що незрозуміло яка вибірка - буде сильний перекіс по групам населення.
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07.02.2022 20:23 Відповісти
Але ж і макулатурні вибори з явкою 23% і то з групи 65+ , однозначно не є виборами і фальшиві на 100% навіть при самому чесному підрахунку . Ну це ж логічно .
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07.02.2022 23:19 Відповісти
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07.02.2022 21:07 Відповісти
В опросах не участвуют.
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07.02.2022 19:44 Відповісти
Тогда этот опрос нерепрезентативен. Его ценность равна 0.
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07.02.2022 19:48 Відповісти
Ну дехто на вибори не ходить, хтось дії боїться. Таким чином своє майбутнє довіряють співгромадянам.
Не переймайтесь, все вирішим і за вас😉
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08.02.2022 07:05 Відповісти
Да вы уже на прошлых выборах решили - весь мир смеется. Второй раз клоунам никто ничего решать не даст.
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08.02.2022 08:10 Відповісти
После последнего треша еще остались неадекваты, верящие в "Дию"?
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07.02.2022 19:29 Відповісти
Vitaliy Darmits боготворит "Дию" и сидит в ней день деньской без перерыва на обед
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07.02.2022 19:55 Відповісти
Щоб знати думку кожної конкретної людини по кожному конкретному питанню)
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07.02.2022 19:32 Відповісти
В такому випадку, це виглядає, як робота спецслужб по виявленню небажанних владі, патріотів.
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07.02.2022 20:09 Відповісти
Пам'ятаємо ті "опитування"

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07.02.2022 19:33 Відповісти
У ДУПУ вашу злоДію…
не збираюсь її встановлювати, навіть заради тої тисячі… - хай вдавиться єю бєніна макака…
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07.02.2022 19:35 Відповісти
А шо там по 5 питаннях? Уже всьо?
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07.02.2022 19:36 Відповісти
Какуюценность имеют такие опросы? Это болячка многих программистов - выдумывать,по их мнению,полезные вещи.Беда только в том,что эти инфантилы становятся фомками в руках лохматых бабушек.
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07.02.2022 19:36 Відповісти
Наш тупорылый нарид еще не дорос до таких вещей как Дия.
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07.02.2022 19:39 Відповісти
Перший крок до виборів в ДіЯ 🇺🇦😎👍. Щоб і молодь нарешті могла проголосувати , а не лише ровесники наполеонівських воєн😁 .
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07.02.2022 19:41 Відповісти
Молодь ВЖЕ наголосувала, пАпріколу.
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07.02.2022 19:44 Відповісти
Мне интересно, а до Дии молодежь не могла голосовать? У тебя нет ножек? Или просто с головой проблемы?
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07.02.2022 19:50 Відповісти
Вава готує нарід до онлайн-гАласування, як в мордорі. Результат намалюють, який треба.
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07.02.2022 19:43 Відповісти
Перше запитання:
Володимир Олександрович, а що ви нюхаєте?
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07.02.2022 19:43 Відповісти
Ось вам і припіЗедент на другий термін готує собі виграшну комбінацію))) Цього або як яника, або буде він знущаться з України ще років 15
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07.02.2022 19:44 Відповісти
Мабуть, він теж піде до лісу…, як п'яний труха з машини…
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07.02.2022 20:04 Відповісти
А результати ОПИТУВАНЬ буде визначати Підрахуй, як великий спеціаліст часів якунОвоща !!
Ющенко його ще орденом за вдалу брехню нагородив, ідіот.
Ото будуть результати на райцентрах та областях…
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07.02.2022 20:02 Відповісти
не может быть никаких выборов через дию, если в ней зарегистрирован только каждый третий
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07.02.2022 20:07 Відповісти
Давайте лучше через сайт ФБР!
Я думаю достоверность информации будет если не 100%, то по крайней мере очень близкой к этим показателям.
Ну и немного про "Дію".
Первое что меня смущает, это недавний прецедент связанный с ее взломом.
А во вторых, что то подсказывает, что люди, активно продвигающие это приложение, рассказывающие про перспективы его применения при опросах и даже выборах, имеют возможность доступа к его базам!

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07.02.2022 20:12 Відповісти
Дія - ПНХ!
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07.02.2022 20:32 Відповісти
С помощью дії зеленые выиграют на следующих выборах.
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07.02.2022 20:36 Відповісти
Задля цього Дію і впровадили. Щоб за "путєнською схемою" переобмратись нескінченну кількість разів. Участь виборців у голосуванні зі смартфону необов'язкова - дані можна без проблем вписати на рівні серверів
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07.02.2022 21:35 Відповісти
https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
разработчики «Дії» из ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» имеют полное юридическое право привлекать без согласования с Заказчиком (МБО «Фонд Восточная Европа») третьих лиц. В том числе своих российских коллег: ТОВ «ЭПАМ Системз» (Российская Федерация).

К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.

Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?

Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.

С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны.
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07.02.2022 21:03 Відповісти
Уявляю собі таке голосування: зеагітатори запрошують юзерів до зеленоі палатки чи до якогось штабу, або в спортзал. Пропонують запустити додаток і за 300грн передати смартфон якомусь консультанту. Консультант тицьнув потрібну кнопку, юзер отримав апарат з трьома сотками і пішов на пиво або курити, поширюючи цей спосіб
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07.02.2022 21:10 Відповісти
Навіщо все так складно? Можна просто гнаштампувпти фейкових акаунтів і з них проголосувати N тисяч разів.
На відміну від традиційних виборів, де є паперові бюлетні, у дії всі бюлетні віртуальні і їх неможливо відстежити. А значить сфальшувати результати - в рази простіше
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07.02.2022 21:32 Відповісти
це дуже складно, простіше просто в базі поставити необхідну кількість голосів
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07.02.2022 23:33 Відповісти
хай всунуть свою зломану дію в одне місце.
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07.02.2022 21:13 Відповісти
А ще, в Дії можна проводити президентські і парламентські вибори, а також референдум про приєднання до ре-фе ...
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07.02.2022 21:29 Відповісти
https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun?__cft__[0]=AZUkacAAgLM4DAkS3wgoSWooSYfipRIekQJtGpwcyMTUtZsRnTqKqnBoU3-7PQ3bv89oDbBOCrIIVGFuO5xOh3_pgBm7I9oSOL964yMIPUHsnDC8GzHqoSqyOo_e6EepktoD9sjE9pazXT11a5ErQAGRqdqaMV1hNJcDduYl2-RyuQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Константин Корсун

https://www.facebook.com/kostiantyn.korsun/posts/1864644137054012?__cft__[0]=AZUkacAAgLM4DAkS3wgoSWooSYfipRIekQJtGpwcyMTUtZsRnTqKqnBoU3-7PQ3bv89oDbBOCrIIVGFuO5xOh3_pgBm7I9oSOL964yMIPUHsnDC8GzHqoSqyOo_e6EepktoD9sjE9pazXT11a5ErQAGRqdqaMV1hNJcDduYl2-RyuQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 February, 16:00 ·

«22 гріхи Дії». Прем'єра.
Нарешті ми з колегами раді презентувати майже повне зібрання усіх головних недоліків додатку Дія: https://cutt.ly/2OR77bF?fbclid=IwAR1qKA_tGygl0T1a77Cj9d1sZISZREiDmutKpK6s6b2xeOAdlI-3Gu2VY-U https://cutt.ly/2OR77bF
Мова йде саме про додаток, не про веб-портал. Але не слід забувати, що і додаток Дія, і портал Дія є частинами однієї системи.
У різні часи різні люди в запитували різних фахівців у коментах до різних дописів: «так а шо не так з Дією?». Ми намагалися пояснити, інколи успішно.
Але з огляду на стрімко зростаючу актуальність цієї проблематики, ми вирішили зібрати всі питання-відповіді докупи в одному місці. Зробити такий собі путівник по проблемам Дії, щось на кшталт довідника або глосарія.
Як фахівці та експерти з великим досвідом у різних галузях ІТ та кібербезпеки ми можемо розказати значно більше, ніж у цьому документі. Але навіть досить лаконічна версія вийшла доволі об'ємною, тому задля спрощення сприйняття ми винесли у заголовок лише короткі тези, а хто зацікавиться поясненнями - можна почитати, натиснувши «Детальніше».
Ось вони, ці 22 короткі тези:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F2OR77bF%3Ffbclid%3DIwAR0g3qMngnWkvNlSpfQ_37KlysMps4h0BfjqsSlQrtkRpJW5J3Dlmwygty0&h=AT19lSSsibIW_JB9DT5Bljpy6PJYtCyrC-tRVTpiGbCFrG7wwBx95P-yoPaIN_6X8jJ7CM7Yk5lcmhw4qvCed55Dd_Rv4y0gx3KgpHluNz6jJLFOt3xY3tg6DAFkKrRvhMau&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1i37LTNLqiFmTGgawXh-GlPczZpMnOO-4vaDxVrwYVEqt2rPGmWXsRiz0QLZWPqEWgIrOiarfGPfGT9Q9NIXPbP_3d-wUB6EKV7dNXELg3n-E2aQoHoSiHoT7DWGvoRmvvtmvPT9HCADGw4yPfLecU9DAJdjbiqVALpyNS2fKpbseDpg https://cutt.ly/2OR77bF
1. Суттєві дефекти архітектури додатку Дія.
2. Обробка та зберігання персональних даних у додатку Дія.
3. Можливість перехоплення та накопичення персональних даних під час перевірки е-документів у додатку Дія.
4. Можливі шахрайства з використанням Дії.
5. Можливість слідкувати за користувачами через додаток Дія.
6. Ризики дистанційного несанкціонованого проникнення до смартфону ("зламу") зі встановленим додатком Дія.
7. Неможливість самостійно заблокувати свій акаунт в Дії (опція Opt-Out)
8. Ризики фальсифікації «виборів у смартфоні» з використанням додатку Дія.
9. Ризики «повістки через Дію».
10. Ризики відсутності доступу до Інтернет додатку Дія.
11. Не всі громадяни мають можливість користуватися додатком Дія.
12. Надмірна централізація системи та агрегація повноважень.
13. Відсутність правил користування додатком та механізму контролю за дотриманням цих правил.
14. Ігнорування чинного законодавчого регулювання зі створення програмних продуктів.
15. Створення штучної монополії додатку Дія.
16. Відсутність у публічному доступі документації на додаток Дія.
17. Відсутність публічного доступу до вихідного коду додатку Дія.
18. Відсутність інформації про зовнішні незалежні аудити безпеки додатку Дія.
19. Сумнівність об'єктивності проведення державної експертизи додатку Дія.
20. Незадовільний рівень комунікації розробників додатку Дія з користувачами та ІТ-фахівцями.
21. Можливість необмеженого клонування документів у додатку Дія.
22. Непрозорість порядку використовувати додаток Дія іншими організаціями.

Нумерація проблем не відповідає ступеню їх критичності, а лише ступеню впливу на звичайне життя пересічного громадянина. Але корінь усіх проблем - це все ж таки п.1, як на мою особисту думку.

На складання даного документу витратили свій час відомі у професійних колах експерти:
Андрій Баранович, aka https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZUkacAAgLM4DAkS3wgoSWooSYfipRIekQJtGpwcyMTUtZsRnTqKqnBoU3-7PQ3bv89oDbBOCrIIVGFuO5xOh3_pgBm7I9oSOL964yMIPUHsnDC8GzHqoSqyOo_e6EepktoD9sjE9pazXT11a5ErQAGRqdqaMV1hNJcDduYl2-RyuQ&__tn__=-]K-y-R Sean Brian Townsend
Андрій Перцюх aka https://www.facebook.com/andrii.pertsiukh?__cft__[0]=AZUkacAAgLM4DAkS3wgoSWooSYfipRIekQJtGpwcyMTUtZsRnTqKqnBoU3-7PQ3bv89oDbBOCrIIVGFuO5xOh3_pgBm7I9oSOL964yMIPUHsnDC8GzHqoSqyOo_e6EepktoD9sjE9pazXT11a5ErQAGRqdqaMV1hNJcDduYl2-RyuQ&__tn__=-]K-y-R Andrii Pertsiukh
Артем Карпинський aka
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07.02.2022 21:40 Відповісти
 
 