Через "Дію" зможуть проводити опитування, - Кабмін

Уряд затвердив порядок проведення громадських опитувань через портал та додаток "Дія". Замовляти їх зможуть міністерства та інші органи центральної чи місцевої виконавчої влади.

Відповідний порядок їх проведення Кабінет Міністрів затвердив постановою №90 від 7 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, в опитуванні можуть брати участь всі охочі користувачі "Дії" віком від 14 років.

В документі зазначено, що через "Дію" не можна проводити референдуми й вибори.

Також опитування не є формою публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю.

Результати опитування можуть відображатися в "Дії" за згодою їх ініціаторів, які є власниками цих результатів.

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Як повідомлялося, на 8 лютого призначено "Дію Саміт" за участю президента України Володимира Зеленського, на якому Мінцифри презентуватиме нові ініціативи щодо використання "Дії".

Мінцифри вказувало, що станом на 24 січня користувачами мобільного додатку "Дія" є 13,5 млн. українців.