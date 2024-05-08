УАФ прокомментировала задержание 25-летнего футболиста "Хуста": Ассоциация не уполномочена влиять на мобилизационные процессы

Украинская ассоциация футбола прокомментировала доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.

"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - говорится в заявлении УАФ.

Там отмечают, что ключевой задачей ассоциации вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины.

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Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.

ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.

Позже в ОК "Захід" прокомментировали доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша и назвали заявление клуба "эмоциональным".

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