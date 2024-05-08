УАФ прокомментировала задержание 25-летнего футболиста "Хуста": Ассоциация не уполномочена влиять на мобилизационные процессы
Украинская ассоциация футбола прокомментировала доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.
"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - говорится в заявлении УАФ.
Там отмечают, что ключевой задачей ассоциации вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины.
Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.
ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.
Позже в ОК "Захід" прокомментировали доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша и назвали заявление клуба "эмоциональным".
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https://jurliga.ligazakon.net/news/226736_prizovniy-vk-znizheno-do-25-rokv-zakon-oftsyno-opublkovano Призовний вік знижено до 25 років: Закон офіційно опубліковано | ЮРЛІГА (ligazakon.net)