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УАФ прокомментировала задержание 25-летнего футболиста "Хуста": Ассоциация не уполномочена влиять на мобилизационные процессы

УАФ про затримання футболіста Хусту

Украинская ассоциация футбола прокомментировала доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.

"Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - говорится в заявлении УАФ.

Там отмечают, что ключевой задачей ассоциации вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины.

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Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.

ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.

Позже в ОК "Захід" прокомментировали доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша и назвали заявление клуба "эмоциональным".

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Автор: 

футболист (167) мобилизация (2737) ТЦК (521)


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Топ комментарии
+17
На закон зелені хунвейбіни почали класти із 2019, коли незаконно розпустили Раду...
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08.05.2024 21:19
+9
Таке враження що зелені хунвейбіни, молодь загуглить що то є, лише зараз почали класти на Закон. Це ж триває вже більше року... Країна мрії ***********...
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08.05.2024 21:09
+7
Так а де ж тут відповідність закону, якщо нова редакція закону вступає лише з 18 травня, а за чинною редакцією гравець не підпадає під мобілізацію?
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08.05.2024 21:00
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Так а де ж тут відповідність закону, якщо нова редакція закону вступає лише з 18 травня, а за чинною редакцією гравець не підпадає під мобілізацію?
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08.05.2024 21:00 Ответить
Таке враження що зелені хунвейбіни, молодь загуглить що то є, лише зараз почали класти на Закон. Це ж триває вже більше року... Країна мрії ***********...
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08.05.2024 21:09 Ответить
На закон зелені хунвейбіни почали класти із 2019, коли незаконно розпустили Раду...
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08.05.2024 21:19 Ответить
Ваша правда. Проте тоді вони не поводилися вкрай нахабно, як зараз. Тоді тільки вчилися...
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08.05.2024 21:42 Ответить
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08.05.2024 21:29 Ответить
Читайте, коли пiдписаний закон, та коли вiн набрав чинностi
https://jurliga.ligazakon.net/news/226736_prizovniy-vk-znizheno-do-25-rokv-zakon-oftsyno-opublkovano Призовний вік знижено до 25 років: Закон офіційно опубліковано | ЮРЛІГА (ligazakon.net)
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08.05.2024 21:39 Ответить
Не завжди молодші 27 років не попадають під мобілізацію
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08.05.2024 22:19 Ответить
Ну якщо служили строкову, то підпадають...
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08.05.2024 22:22 Ответить
Із якою метою ви це пишете? Наливайте мамко зради, будем на могилі танцювати..
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08.05.2024 22:36 Ответить
А можливо створити футбольну команду з клоунів? Ото буде видовище!
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08.05.2024 21:13 Ответить
Та команда вже створена давно. Хіба що Кабмін у футбол не грає...
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08.05.2024 21:44 Ответить
А тебе замісць футболістів відправимо на фронт. Ти ж не проти?
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08.05.2024 22:38 Ответить
Давно не проти.
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23.06.2024 23:17 Ответить
А шо таке , в чом кипешь ??? Блатного заставили закон соблюдать кенты подписались , а не проканало ???
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08.05.2024 21:20 Ответить
Було багато повідомлень про загибель видатних спортсменів на фронті - чому футболісти повинні мати бронь?
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08.05.2024 21:21 Ответить
А навіщо йому мати бронь, як він до 18 травня не підпадає по мобілізацію? Йому 25, а до 18 травня мобілізують із 27!
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08.05.2024 21:23 Ответить
Не видавайте бажане за дійсне. Чоловіка ніхто не мобілізовував. Він прибув у ТЦК оновити дані, і пройти медогляд, щоб його могли після 18 травня мобілізувати.
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08.05.2024 22:01 Ответить
За інформацією Sport.ua, гравець "Хуста" вже перебуває в одній із військових частин.
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08.05.2024 23:45 Ответить
А де на твою думку мають перебувати сильні, спритні, витривалі 25-річні чоловіки ?
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09.05.2024 00:24 Ответить
Я за те, щоб футболістів мобілізували (і взагалі прихильник мобілізації навіть із 23 років), АЛЕ закон є закон. Написано в законі - мобілізація 25-річних із 18 травня, то так і має бути. Якщо чувак і так грає в Хусті, то що заважало вручити йому повістку після 18 травня?
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09.05.2024 00:36 Ответить
Нє, ну без зрадофілії як же день прожити?
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08.05.2024 22:39 Ответить
Які ще футболи, коли через день по селу втрачаємо, а ще що найцінніше - людей там. А давайте всі ув футболи подамося, війна десь собі окремо нехай 🤐
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08.05.2024 21:21 Ответить
Ні. Хай футболісти грають. Навчаються. Згодом в Києві доведется грати. В матчі зі збірною військ росії.
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08.05.2024 21:37 Ответить
А закон України про мобілізацію дозволяє затримувати людину на будь-який період без права спілкування з рідними та близькими + робити з ним все що захочеться навіть вбивати (тіпо епілєптік)?
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08.05.2024 21:40 Ответить
Закон України дозволяє бути звільненим від обов'язку захищати неньку, якщо військовозобов'язаний може більше трьох разів набити м'яча головою. Треба це в Конституції прописати і гуляй, вася.
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08.05.2024 22:06 Ответить
Футболіст не футболіст. Порушується закон і базові права ЛЮДИНИ, навіть під час військового стану. За що воюємо? За життя по поняттях?
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08.05.2024 21:43 Ответить
Та нє. Українці воюють, щоб напів блатні могли ухилятись, і у дворовий футбол на пасовиську бавитись у другій лізі.
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08.05.2024 22:03 Ответить
Росіянин, що ти забув на українському сайті?
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08.05.2024 22:41 Ответить
А шо футболери як і цікачи мають бронь?
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08.05.2024 21:45 Ответить
Головне якнайбільше зради із перцем. А мають, не мають, нехай інші думають, у них голови великі😁
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08.05.2024 22:42 Ответить
А що, цей футболєр ще і зрадник? Де я можу про це прочитати?
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09.05.2024 05:27 Ответить
Не знаю. Мається на увазі зрадофілія дописувачів.
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09.05.2024 11:09 Ответить
Є в нас великий футболіст
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08.05.2024 22:41 Ответить
 
 