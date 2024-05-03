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Новости Война
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Штрафы за нарушение правил военного учета могут возрасти в 5 раз, а для ТЦК расширят полномочия, - нардеп "Голоса" Осадчук

Штрафи за порушення військового обліку можуть зрости

В законопроекте №10379, которым предусмотрено ужесточение наказаний за нарушение воинского учета и уклонение от мобилизации, есть изменения, которые предусматривают существенное расширение полномочий ТЦК.

Об этом в эфире ток-шоу "Украинская правда" заявил член комитета ВРУ по правоохранительной деятельности, нардеп "Голоса" Андрей Осадчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, процедуру составления протокола об админправонарушении убрали из проекта закона.

"По действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие. Надо составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", - пояснил он.

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Нардеп отметил, что сейчас ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности.

"Направляет вам, если вы ее не платите, - Исполнительная служба, блокировка счетов и так далее. То есть именно таким инструментом Кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против, - блокировка счетов, блокировка имущества. То есть если вы не оплатили штраф, то через исполнительную службу все будет делаться", - пояснил Осадчук.

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В то же время парламентарий заявил, что такая норма позволит ТЦК штрафовать всех военнообязанных, которые нарушали требование сообщать военкомат о существенных изменениях (смена места жительства, получение документов об образовании, загранпаспорта и т.д.).

"Насколько я читаю закон, то в принципе можно оштрафовать всех... Я думаю что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет - они имели подобные ситуации, они абсолютно нормальные. И что-то мне подсказывает, что в течение 7 дней после возникновения таких обстоятельств никто не бежал в военкомат и не сообщал об этом. То есть все мы являемся нарушителями", - сказал он.

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Однако ко второму чтению Комитет убрал ряд наиболее жестких норм из правительственной версии законопроекта.

"Мы полностью убрали уголовную ответственность за отказ от ВВК. Вообще эта тема закрыта. Мы убрали все эти новации об административном аресте, потому что большое желание было арестовывать на трое суток, это мы полностью убрали", - отметил он, добавив, что также уменьшен максимальный размер штрафов за нарушение правил воинского учета.

"Штрафы, по сравнению с тем, как хотел это Кабмин, уменьшили где-то раз в 4-5. Но они все равно остались большими. Для физических лиц на период военного положения это до 25 500 гривен, а для юридических лиц там чуть ли не до 60 000. То есть уровень штрафов значительный, он примерно в 5 раз больше чем действующий уровень", - подытожил Осадчук.

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Штрафы за нарушение правил воинского учета

В первоначальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет

Также планировали повысить штрафы. Так, нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусматривало наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 34 000 - 85 000 гривен, а в условиях особого периода - 153 000 - 204 000 гривен.

Автор: 

ВР (29228) мобилизация (2735) штраф (1282) Осадчук Андрей (39)


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Топ комментарии
+29
Певно, нашим панам дуже кортить повиснути на власних воротях!
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03.05.2024 16:25
+23
"процедуру складання протоколу прибрали" тцк "отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності"

я так зрозумів слова цього тупорилого депутата, що тцк зможуть просто виписувати постанови на будь кого, просто так, без причин, без права на захист.
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03.05.2024 16:29
+20
Немає прав, немає і обов'язків!!
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03.05.2024 16:33
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Правила форума Совет форумчан
Певно, нашим панам дуже кортить повиснути на власних воротях!
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03.05.2024 16:25 Ответить
Приклади наведете?

"Дурень думкою багатіє"
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03.05.2024 16:32 Ответить
А якуневич не а счет?
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03.05.2024 18:15 Ответить
Покажіть тіло, що висить на воротах.
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06.05.2024 10:18 Ответить
Чому так мало у п'ять,краще у двадцать п'ять,хто більше!
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03.05.2024 16:42 Ответить
вони хотіли, але самі офігіли від тих чисел
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03.05.2024 16:45 Ответить
І хто ж їх павісить? Приймуть закон і ви так само його проковтнете як інші. Ну може в інтернеті щось напишете.
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03.05.2024 17:25 Ответить
Може з вами поспорити, що якщо його приймуть в такому вигляді, то ніхто ковтати не буде. Будуть через пару місяців бійки і масові заворушення.
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03.05.2024 17:45 Ответить
Доведете народ до ручки, навіть оком не встигнете моргнути як опинитесь на шибениці чи палі.
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03.05.2024 16:28 Ответить
бот
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03.05.2024 16:51 Ответить
Кацапе нині зареєстрований. У тєбя ус атклєілса. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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03.05.2024 16:53 Ответить
Мала бути кримінальна відповідальність без можливості уникнення від мобілізації. Доречі, судова практика щодо ухилянтів зараз саме така. Верховний суд, коли суди нижчих інстанцій застосовують відкладення ув'язнення, скасовують такі рішення.
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03.05.2024 16:28 Ответить
Ви вже в ЗСУ?
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03.05.2024 17:10 Ответить
Ні і не буду. Спеціальність не та і вік не той. Свого часу вистачило два контракти у Баграмі.
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03.05.2024 17:15 Ответить
Беруть усіх охочих.
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03.05.2024 17:45 Ответить
Специальность та самая - стрелок, очень нужны люди на передке.
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03.05.2024 18:10 Ответить
Афганцев метелили? Почему все инвалиды и пенсы так любят чужой судьбой распоряжаться?
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03.05.2024 18:20 Ответить
тому що совкі, комунякі і нквд. всі строєм, інших розстріляти.
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03.05.2024 18:51 Ответить
Скажите уважаемая-ваш ребенок уже на востоке или все таки уклоняется немного?
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03.05.2024 19:07 Ответить
Звичайно ж ухиляється. По ночах біля Херсону із зенітним кулеметом. Спробуй не ухилитись, до ранку не доживеш...
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03.05.2024 19:18 Ответить
Євреї якраз-то і борються.
Вже є випадки хитрих русликів, які втекли від мобілізації-2022 до Ізраїлю, де їх, як громадян, мобілізували і потім зажмурили у Газі.
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03.05.2024 16:37 Ответить
Нас євреями не налякаєш.
Вже був один, Вальцманом звали. Нічого так був, русня досі всерається при згадці.
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03.05.2024 16:48 Ответить
І той, що Томос отримав, від якого русні досі сраку пече.
І "Нептун" зробив, яким національну гордісь до бичків пустили.
І ЗСУ перетворив зі стада бомжів на те, що замість Кієва за трі дня сво на третій рік розтягнуло.
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03.05.2024 16:55 Ответить
У русні НПЗ від української "фанери" регулярно горять, і це при їх-то можливостях.
Зброя на "чорних ринках" чомусь не завадила спочатку "Джевелінам", а потім і чомусь більш серйозному. Дорослим дядям у високих кабінетах видніше, де там що сплило. Чи не сплило.
Корупція - це не тільки до Вальцмана. Вона у нас завжди і при всіх. Навіть при скаженому бджолярі була.
І чого ви так євреїв не любите? Де б росія без євреїв була? Без Альтшуллера, Норштейна, Шварцмана? Без Леніна того ж?
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03.05.2024 17:06 Ответить
а в Чехии и Болгарии во время Вальцмана склады диверсанты взорвали тоже именно потому, что он был при власти ?
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03.05.2024 17:09 Ответить
Жму руку обнімаю - це з плівок Деркача, якого США відрито назвали агентом фсб? То мабуть ти теж агент, як таке цитуєш?
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03.05.2024 16:58 Ответить
"процедуру складання протоколу прибрали" тцк "отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності"

я так зрозумів слова цього тупорилого депутата, що тцк зможуть просто виписувати постанови на будь кого, просто так, без причин, без права на захист.
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03.05.2024 16:29 Ответить
А патрульна поліція за порушення правил хіба не так діє? І що, багато оштрафованих без порушення?
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03.05.2024 16:37 Ответить
ні, не так діє.
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03.05.2024 16:42 Ответить
Ні, не так. Патрульна поліція складає протоколи при вас. А ТЦК нададуть можливість наклади штрафи заочно, без присутності особи. За останні 10 років не повідомив ТЦК, що наприклад одружився, або отримав якусь освіту, все, отримуй 25 тисяч штрафу.
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03.05.2024 17:17 Ответить
... і без оповіщення. І блокувати рахунки після цього. Потерпілий навіть знати не буде, допоки карточку в магазині не забракують. Для зняття арешту - "доведи", що то була помилка.
+1 схема.

"Презумпція невинуватості". Ні, не чули?
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03.05.2024 16:40 Ответить
Конституція на паузі!

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03.05.2024 17:50 Ответить
мобілізація потрібна,але справедлива. зеленський поставив на паузу Конституцію? то він не вважає що його можуть поставити на паузу?
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03.05.2024 16:33 Ответить
Немає прав, немає і обов'язків!!
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03.05.2024 16:33 Ответить
Коли тебе будуть чпокати буряти, розкажеш їм про свої права
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03.05.2024 21:03 Ответить
Ти хоч усвідомлюєш наскільки ти жалюгідне...? Тебе просто зараз чпокає твоя зелена влада у всі твої отвори, а ти мені розповідаєш про бурятів... Ти навіть не помітив появу своїх, вітчизняних, бурятів. Одноклітинне ти зелене створіння.
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03.05.2024 21:14 Ответить
Ти набухане?
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03.05.2024 16:39 Ответить
он свеже зарегестрированный засланый
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03.05.2024 16:48 Ответить
Він з першого травня реєструється. Його знищують, а він знову реєструється
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03.05.2024 16:52 Ответить
сосать тобі непересосать одноразовий.
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03.05.2024 16:55 Ответить
І це правильно!
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03.05.2024 16:35 Ответить
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03.05.2024 16:35 Ответить
Та ну, ще і не починали. А починати треба якнайшвидше, бо ухилянтів вже майже мільйон за кордоном розважається...
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03.05.2024 16:41 Ответить
Вже деякий час шукаю визначення терміну "ухилянт". Не підкажете статтю закону?
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03.05.2024 16:45 Ответить
у блогерів зельоних спитай, у вищих чиновників, які цим терміном розкидаються
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03.05.2024 16:50 Ответить
Питав. Багато раз. Жодного успіху нема.
Мабуть, не знає ніхто.
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03.05.2024 16:53 Ответить
Не підкажу. У просунутих адвокатів спитайте, що в тік-тоці і в reels поради постять, а насправді намагаються заробити на лохах.
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03.05.2024 16:54 Ответить
так ти ж перша ухилянтка тут, на форумі. Коли свої данні обновиш?
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03.05.2024 16:52 Ответить
Ніколи, бо не лікар і не фармацевт. І за віковими обмеженнями.
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03.05.2024 16:56 Ответить
ти що, не громадянка України? ти, як громадянка - ПОВИННА захищати Україну.
до чого тут лікар, чи ні? і вік? читай ЗАКОН.
Давай, не позорься, сходи до ТЦК і обнови данні.
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03.05.2024 16:59 Ответить
Добре, піду.
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03.05.2024 17:13 Ответить
йди, після того як сходиш - подаси звіт. а до того часу на форумі не пиши про "ухилянтів"
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03.05.2024 17:51 Ответить
Немає там мільона ухилянтів. Ви розповсюджуєте зелене єрмаківське іпсо ,через яке ми можемо програти цю війну. По-перше, щоб прикрити свою бездарність у политиці і поразки на фронтах, зелені клоуни каналізують злість людей на "ухилянтах". Переводять стрілки, якщо по-простому. По-друге не можна називати всіх, хто не на фронті ухилянтами, лиша за чоловічою статтю. Бо ухилянт- термін з кримінальної статті закону. Спробуйте в цівілізованій країні назвати когось винуватим в кримінальний справі без рішення суду. Будешь довго по судах бігати. А в нас Беларусь 2.0. Давайте тоді всіх чоловіків назвемо гвалтівниками, поки вони не доведуть зворотнього. По-третє, 90% людей, що зараз за кордоном -виїхали законно, бо мали право на відстрочку. Бо кордон закритий з 24.02.22. Троє дітей, або супроводжувачи інвалидів, подібне. Дехто і з підробками, але більшість виїхали цілком законно. Немає сенсу їх повертати. Бо їх все рівно не можна за законом мобілізувати. Тільки їх мета пресварити всіх українців між собою, щоб ми не бачили ,як вони крадуть гроші, замість того, щоб будувати оборонні споруди і бетонні фортифікації.
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03.05.2024 17:28 Ответить
Ну... мені сподобалось. Державному виконавцю розкажете, коли картки заблокує чи коли майно арештовувати прийде. Це на перший раз і якщо пощастить, то на другий. А потім у в'язницю і з реальним терміном. Там цю тираду вислухають уважно, знов таки, якщо пощастить...
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03.05.2024 17:34 Ответить
Мені пофіг. Я закони не порушував, ти що були. А заднім числом не можна людей у чомусь звинувачувати. Закони не повинні мати зворотньої дію. За Констітуцією ,яку ваш чарівний клоун поставив на паузу. А так якщо вони мене роздратують, то я і вб'ю когось, щоб недаремно сидіти. Втрачати вже нічого буде. Бо і так у злиднях все життя, і ще хочуть мене в борги ввести. Сподіваюся, що буде майдан -3.
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03.05.2024 17:41 Ответить
Щось тема і про демобілізацію затихла, ах так, закон же прийнято. Так от демобілізацію потрібно провести і серед наших можновладців, було би правильно, щоб прийняті ними закони вони відчули і на собі. Це же про справедливість, чи не так?
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03.05.2024 16:39 Ответить
Пфф, в 5 разів.... Давайте в 10-20 разів, а якщо грошей немає- розстріл. Ще й пенсійний фонд розгрузите заодно....
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03.05.2024 16:39 Ответить
каким образом пенсионный фонд разгрузится, если призывают трудоспособное население, а пенсопердуны наоборот сидят на диванах, воюют до последнего?
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03.05.2024 16:48 Ответить
Скажу що зараз ТЦК не справляється з процедурою оновлення данних і явно з нею не справляться вчасно.... тому що вони вважають що без медкомісії ці дані не є оновленими тобто навіть броньовані і не ухилянти не встигнуть це зробити за 2 місяці і отримають штрафи автоматом...

потім суди завалять позовами на скасування постанов і арештів через те, що проходження медкомісії не є оновленням данних.....

Хтось явно хоче зірвати як мобілізацію так і завалити судову систему...

Треба прописати що на оновлення даних 2 місяці а послідуючу медкомісію 9 місяців і розділити їх ... інакше це двояке трактування закону приведе все в глухий кут
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03.05.2024 16:40 Ответить
та ніхто нічого тим упирям платити не буде,тупо буде ігнор цієї влади.В людей ітак грошей немає,і краще віддадуть на дрони ніж якісь там штрафи платити!Нехай спробують заблокувати 2-5 міліонів рахунків.
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03.05.2024 16:48 Ответить
ВЛК ще не почалося, воно почне діяти з 18 числа.
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03.05.2024 19:18 Ответить
Та полное УНДР короче.

Если народ не хочет защищать это государство, то без создания заградотрядов уже не обойтись.
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03.05.2024 16:45 Ответить
Кацапе. У тєбя ус атклєілса. Пашьол вон - здєсь воткі нєту
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03.05.2024 16:54 Ответить
Це як в громадянську війну в Расєє, коли в красную армію Троцький мобілізував всіх підряд. І він же створив заградотряди та безсудні розстріли.
Десь приблизно те ж саме робили і білогвардійці.
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03.05.2024 18:00 Ответить
сявка вакарчук, таких розумних парламентаріїв привів. у друге.
талант.
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03.05.2024 16:48 Ответить
Це не він, це мудрий нарід привів. Вони ж і немічних, самопомічних привели. А потім у цього наріда усі винні, крім їх самих. А як вони їм колись пісні співали, аж до сліз... колись...
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03.05.2024 17:04 Ответить
Саме прикольне.Та сявка спокійно ухиляється по закордонах.Як і всі інші кловуни
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03.05.2024 17:52 Ответить
Сявка в Україні. Де твій мураєв і мертведчук за яких ти голосував
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03.05.2024 21:04 Ответить
нехилий феодалізм наступив
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03.05.2024 17:00 Ответить
Тобто всі ми є порушниками -

Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років - вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.
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03.05.2024 17:47 Ответить
Починалося, що всі ми президенти. А зараз всі ми порушники
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03.05.2024 17:56 Ответить
Це початок кінця
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03.05.2024 17:50 Ответить
Мабуть неважко вгадати, що зараз почнеться шалена діяльність нотаріусів та всяких юстицьок, бо потенційні "ухилянти" кинуться переписувати своє майно та переводити гроші на рахунки старих батьків та бабусь з дідусями.
А що? Приклад же є з кого брати.
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03.05.2024 17:57 Ответить
Вони там реально кончені суки в ВР. Їм дибілам створили Головне юридичне управління, яке для імбецилів робить аналіз законопроектів для депутатів. І відносно цюго "законодавчого" висеру чітко написано, в зауваженнях - Зважаючи на таку редакцію та відсутність у проекті пропозицій щодо внесення відповідних змін до статті 285 КУпАП, виникає питання, яким чином
особа, стосовно якої винесено постанову по справі, має дізнатися про такі
рішення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і
Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України та
який день буде вважатися днем отримання такої постанови. Вважаємо, що за
такої редакції може порушуватися право учасників справи, які не були
присутні при проголошенні зазначеного рішення, на забезпечення права на
оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення,
передбачене статтею 288 КУпАП відповідно до статті 55 Конституції України.
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03.05.2024 18:01 Ответить
Самый интересный вопрос: сколько раз в минуту/час/сутки/неделю/месяц/год ТЦК может выписать штраф в 25000? Можно ведь наклепать таких штрафов на принтере сразу тысячу штук и передать в исполнительную службу? Если есть юристы, прокомментируйте.
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03.05.2024 18:08 Ответить
Оце теж дуже цікаво, по-перше яка сума буде за ненадання інформації в кабінет, по-друге: скільки часу повинно минути після сплати штрафу щоби ТЦК мало право для наступного штрафу, по-третє, які сума за повторне порушення і чи є пеня, усе це цікавить багатьох хто розраховував на відкуп
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03.05.2024 19:57 Ответить
Тому що це вписується в картину їхньої прекрасної України
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03.05.2024 18:23 Ответить
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03.05.2024 19:16 Ответить
"Видно в понедельник их мама родила!"
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03.05.2024 20:39 Ответить
Суворов туда доходил, если мы не будем воевать, вполне может и Суровикин дойти. И станешь ты тогда отшельником в ошейнике. Донать хотя бы на ВСУ.
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04.05.2024 02:07 Ответить
 
 