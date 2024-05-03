Штрафы за нарушение правил военного учета могут возрасти в 5 раз, а для ТЦК расширят полномочия, - нардеп "Голоса" Осадчук
В законопроекте №10379, которым предусмотрено ужесточение наказаний за нарушение воинского учета и уклонение от мобилизации, есть изменения, которые предусматривают существенное расширение полномочий ТЦК.
Об этом в эфире ток-шоу "Украинская правда" заявил член комитета ВРУ по правоохранительной деятельности, нардеп "Голоса" Андрей Осадчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, процедуру составления протокола об админправонарушении убрали из проекта закона.
"По действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие. Надо составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", - пояснил он.
Нардеп отметил, что сейчас ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности.
"Направляет вам, если вы ее не платите, - Исполнительная служба, блокировка счетов и так далее. То есть именно таким инструментом Кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против, - блокировка счетов, блокировка имущества. То есть если вы не оплатили штраф, то через исполнительную службу все будет делаться", - пояснил Осадчук.
В то же время парламентарий заявил, что такая норма позволит ТЦК штрафовать всех военнообязанных, которые нарушали требование сообщать военкомат о существенных изменениях (смена места жительства, получение документов об образовании, загранпаспорта и т.д.).
"Насколько я читаю закон, то в принципе можно оштрафовать всех... Я думаю что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет - они имели подобные ситуации, они абсолютно нормальные. И что-то мне подсказывает, что в течение 7 дней после возникновения таких обстоятельств никто не бежал в военкомат и не сообщал об этом. То есть все мы являемся нарушителями", - сказал он.
Однако ко второму чтению Комитет убрал ряд наиболее жестких норм из правительственной версии законопроекта.
"Мы полностью убрали уголовную ответственность за отказ от ВВК. Вообще эта тема закрыта. Мы убрали все эти новации об административном аресте, потому что большое желание было арестовывать на трое суток, это мы полностью убрали", - отметил он, добавив, что также уменьшен максимальный размер штрафов за нарушение правил воинского учета.
"Штрафы, по сравнению с тем, как хотел это Кабмин, уменьшили где-то раз в 4-5. Но они все равно остались большими. Для физических лиц на период военного положения это до 25 500 гривен, а для юридических лиц там чуть ли не до 60 000. То есть уровень штрафов значительный, он примерно в 5 раз больше чем действующий уровень", - подытожил Осадчук.
Штрафы за нарушение правил воинского учета
В первоначальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет
Также планировали повысить штрафы. Так, нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусматривало наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 34 000 - 85 000 гривен, а в условиях особого периода - 153 000 - 204 000 гривен.
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"Дурень думкою багатіє"
Вже є випадки хитрих русликів, які втекли від мобілізації-2022 до Ізраїлю, де їх, як громадян, мобілізували і потім зажмурили у Газі.
Вже був один, Вальцманом звали. Нічого так був, русня досі всерається при згадці.
І "Нептун" зробив, яким національну гордісь до бичків пустили.
І ЗСУ перетворив зі стада бомжів на те, що замість Кієва за трі дня сво на третій рік розтягнуло.
Зброя на "чорних ринках" чомусь не завадила спочатку "Джевелінам", а потім і чомусь більш серйозному. Дорослим дядям у високих кабінетах видніше, де там що сплило. Чи не сплило.
Корупція - це не тільки до Вальцмана. Вона у нас завжди і при всіх. Навіть при скаженому бджолярі була.
І чого ви так євреїв не любите? Де б росія без євреїв була? Без Альтшуллера, Норштейна, Шварцмана? Без Леніна того ж?
я так зрозумів слова цього тупорилого депутата, що тцк зможуть просто виписувати постанови на будь кого, просто так, без причин, без права на захист.
+1 схема.
"Презумпція невинуватості". Ні, не чули?
Мабуть, не знає ніхто.
до чого тут лікар, чи ні? і вік? читай ЗАКОН.
Давай, не позорься, сходи до ТЦК і обнови данні.
потім суди завалять позовами на скасування постанов і арештів через те, що проходження медкомісії не є оновленням данних.....
Хтось явно хоче зірвати як мобілізацію так і завалити судову систему...
Треба прописати що на оновлення даних 2 місяці а послідуючу медкомісію 9 місяців і розділити їх ... інакше це двояке трактування закону приведе все в глухий кут
Если народ не хочет защищать это государство, то без создания заградотрядов уже не обойтись.
Десь приблизно те ж саме робили і білогвардійці.
талант.
Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).
"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років - вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.
А що? Приклад же є з кого брати.
особа, стосовно якої винесено постанову по справі, має дізнатися про такі
рішення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і
Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України та
який день буде вважатися днем отримання такої постанови. Вважаємо, що за
такої редакції може порушуватися право учасників справи, які не були
присутні при проголошенні зазначеного рішення, на забезпечення права на
оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення,
передбачене статтею 288 КУпАП відповідно до статті 55 Конституції України.