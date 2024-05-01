Более 4,1 тыс. госслужащих в настоящее время мобилизовано, в том числе - 812 женщин, - НАГС. ИНФОГРАФИКА

4 180 государственных служащих мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных общин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС).

Так, сейчас увеличилось количество вакантных должностей на государственной службе, в частности - сейчас их 40 тыс. 769, что на 1 тыс. 667 больше, чем в предыдущем квартале.

Фактическое количество работающих государственных служащих-женщин составляет 119 696 человек, мужчин - 39 637.

1180 государственных служащих сейчас находятся за границей. В течение трех месяцев их стало меньше на 204 человека.

"В Украине сейчас насчитывается 4 180 государственных служащих (из них 812 - женщины), которые мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных громад. Это количество в течение трех месяцев выросло на 42 человека (из них 38 - женщины). С начала полномасштабной агрессии 138 государственных служащих погибли, 263 - получили ранения",- отметили в НАГС.

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