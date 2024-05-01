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Более 4,1 тыс. госслужащих в настоящее время мобилизовано, в том числе - 812 женщин, - НАГС. ИНФОГРАФИКА

зсу

4 180 государственных служащих мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных общин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС).

Так, сейчас увеличилось количество вакантных должностей на государственной службе, в частности - сейчас их 40 тыс. 769, что на 1 тыс. 667 больше, чем в предыдущем квартале.

Скільки держслужбовців в Україні

Фактическое количество работающих государственных служащих-женщин составляет 119 696 человек, мужчин - 39 637.

Скільки держслужбовців в Україні

1180 государственных служащих сейчас находятся за границей. В течение трех месяцев их стало меньше на 204 человека.

Скільки держслужбовців в Україні

"В Украине сейчас насчитывается 4 180 государственных служащих (из них 812 - женщины), которые мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных громад. Это количество в течение трех месяцев выросло на 42 человека (из них 38 - женщины). С начала полномасштабной агрессии 138 государственных служащих погибли, 263 - получили ранения",- отметили в НАГС.

Читайте также: На госслужбе есть травля и харассмент, но люди об этом не говорят, а просто увольняются, - глава НАГС Алюшина

Автор: 

госслужащие (339) НАГС (6)


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Топ комментарии
+7
500 тисяч мінус 500 осіб = 0,001 %

мощно, потужно, незламно і вперше в історії України. Їжте і не обляпайтесь від смакування.
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01.05.2024 16:01
+5
Враховуючи те, що це були не особи, а вакансії. А про ті адміністрації, яких понастворювали на окупованих територіях знову ані пари з вуст.
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01.05.2024 16:04
+5
це як до танка прикрутили 1667 лишніх болтів і потім відкрутили 500 гайок
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01.05.2024 16:07
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500 тисяч мінус 500 осіб = 0,001 %

мощно, потужно, незламно і вперше в історії України. Їжте і не обляпайтесь від смакування.
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01.05.2024 16:01 Ответить
нєкоторі прідурошні скажуть, шо їх 40 тисяч, ну тоді вам ось :

зокрема наразі їх 40 тис. 769, що на 1 тис. 667 більше, ніж у попередньому кварталі.
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01.05.2024 16:03 Ответить
добавили 1667 і сократили на 500.

Ловкость рук і нікакого мошенства
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01.05.2024 16:05 Ответить
ваші математичні здібності вражають, як й ваше вміння читати (сприймати) матеріал.
оскільки самі ви ніколи не розберетесь - спеціально для вас:
Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків - 39637 Джерело:
тобто, реальна кількість працюючих на сьогодні держслужбовців 159 333 людини (а не 500 тисяч), що на 571 людину менше ніж три місяці тому.
з огляду на те, що 571 людина залишила службу в держорганах, збільшилась кількість вакантних посад, зараз кількість вакантних посад - 40 769 (вакантних посад трохи більше ніж 40 тис., а не "нєкоторі прідурошні скажуть, шо їх 40 тисяч, ну тоді вам ось :".
а ще можна просто перейти за посиланням на початку статті та прочитати першоджерело.
біс його знає, яка срака у вас замість голови, щоб так сприймати інформацію.
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01.05.2024 16:24 Ответить
Враховуючи те, що це були не особи, а вакансії. А про ті адміністрації, яких понастворювали на окупованих територіях знову ані пари з вуст.
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01.05.2024 16:04 Ответить
500 держслужбовців перейшли в розряд мультимільйонерів
так ось ти який "канєц епохі бєднасті"...
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01.05.2024 16:02 Ответить
Це як від танка гайка відпала...
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01.05.2024 16:04 Ответить
це як до танка прикрутили 1667 лишніх болтів і потім відкрутили 500 гайок
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01.05.2024 16:07 Ответить
При чому болти не тої різьби, і тому їх забили молотком.
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01.05.2024 19:26 Ответить
Темпи вражають!
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01.05.2024 16:06 Ответить
Виїхали закордон
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01.05.2024 16:13 Ответить
як співали кацапи: "... ми нє пашем, нє сєєм, не строим, ми - гардимся общєствєнним строєм..."!!!!
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01.05.2024 16:15 Ответить
А збільшення на 15 тисяч склад людоловів на кордонах? Це держслужбовці?
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01.05.2024 16:17 Ответить
На місце держслужбовців скоро прииде Вікторія Ші
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01.05.2024 16:18 Ответить
Питання реформування держапарату давно перезріло. І ця реформа не повинна підстроюватись під якусь посадову особу чи політичну силу.
Держава має виконувати певний перелік функцій - один для мирного часу, інший - під час дії режиму воєнного стану. От під ці функції і мають бути сформовані посади держслужбовців з відповідною кваліфікацією і досвідом роботи.
Тоді питання скорочення держслужбовців перетвориться на питання відпадання чи деактуалізації відповідних функцій чи держпрограм.
Все це стабілізуватиме роботу державного механізму.
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01.05.2024 16:25 Ответить
Приблизно так воно і відбувається. Вже 32 роки. Держслужба, я так розумію, скоротилась з 300 тис. до 165 тис. ОС.
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01.05.2024 19:20 Ответить
Кількість держслужбовців скоротилася на понад 500 осіб

Полягли, захищаючи рідну землю?
Ну, таке вже було в історії!

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01.05.2024 16:28 Ответить
https://nads.gov.ua/news/u-nads-predstavyly-rezultaty-kilkisnoho-skladu-derzhavnykh-sluzhbovtsiv 4 180 служать. 138 загинули.

скільки загиблих з числа держслужбовців задовольнить особисто вас?
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01.05.2024 16:39 Ответить
В Україні було 300 000 + держслужбовців. Точна ціфра невідома…

Як казав Саакашвілі їх можно скоротити у 3 рази, і громадяни цего Навідь не відчують
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01.05.2024 16:50 Ответить
я не знаю скільки було й коли було.
станом на сьогодні - 159 333.
щодо саакашвілі - я не дослухаюсь до довбойобів.
щодо безпосередньо вашого коментаря, чи означає він, що вам глибоко байдуже чи загине людина на фронті, якщо на фронт вона потрапила з держслужби?
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01.05.2024 17:05 Ответить
Серожа, не треба ображати людей.

Якщо ви називаєте Міхаїла Саакашвілі ( який е особистий ворог ху&ла) *********,

то зто ви після цего!?
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01.05.2024 17:47 Ответить
про те, що саакашвілі є особистим ворогом путіна, це путін десь розповів чи зі слів саакащвілі?
я його діяльність чи бездіяльність в Україні, але якщо людина в 21-му сторіччі копіпастить лєніна й у вагоні їде туди, де проти нього порушене кримінальне провадження, до того ж вдруге незаконно перетинає кордон країни, яка, його прийняла, то ніким іншим крім як довбойобом він бути не може.
до речі, якщо ви на повному серйозі вважаєте саакашвілі авторитетом для себе, ну, біс його знає, ви довбойоб не менший.
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01.05.2024 19:27 Ответить
СеРожа, усе зрозумів

Усі навкруги «********», а він один « весь у білом»

Багато ще роботи треба зробити Україні щоб таких « серьеж» стало меньше.

Але Україна це переможе.
Слава незламному Народу України!
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01.05.2024 20:08 Ответить
чому ж усі.
я назвав конкретних людей: саакашвілі (що доводять його вчинки), й ви (з огляду на те, яка людина є вашим авторитетом).
до речі, на моє питання: щодо безпосередньо вашого коментаря, чи означає він, що вам глибоко байдуже чи загине людина на фронті, якщо на фронт вона потрапила з держслужби?
ви так й не відповіли, а мені справді цікава ваша відповідь.
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01.05.2024 20:55 Ответить
1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном

- а це як ? Їх вже давно повинні були звільнити !

Це якийсь треш. Ні дня без "гарних" новин !!
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01.05.2024 19:17 Ответить
Судді та прокурори рвонули в рекрутингові центри ?
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01.05.2024 21:46 Ответить
 
 