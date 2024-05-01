Более 4,1 тыс. госслужащих в настоящее время мобилизовано, в том числе - 812 женщин, - НАГС. ИНФОГРАФИКА
4 180 государственных служащих мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных общин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС).
Так, сейчас увеличилось количество вакантных должностей на государственной службе, в частности - сейчас их 40 тыс. 769, что на 1 тыс. 667 больше, чем в предыдущем квартале.
Фактическое количество работающих государственных служащих-женщин составляет 119 696 человек, мужчин - 39 637.
1180 государственных служащих сейчас находятся за границей. В течение трех месяцев их стало меньше на 204 человека.
"В Украине сейчас насчитывается 4 180 государственных служащих (из них 812 - женщины), которые мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных громад. Это количество в течение трех месяцев выросло на 42 человека (из них 38 - женщины). С начала полномасштабной агрессии 138 государственных служащих погибли, 263 - получили ранения",- отметили в НАГС.
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зокрема наразі їх 40 тис. 769, що на 1 тис. 667 більше, ніж у попередньому кварталі.
Ловкость рук і нікакого мошенства
оскільки самі ви ніколи не розберетесь - спеціально для вас:
Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків - 39637 Джерело:
тобто, реальна кількість працюючих на сьогодні держслужбовців 159 333 людини (а не 500 тисяч), що на 571 людину менше ніж три місяці тому.
з огляду на те, що 571 людина залишила службу в держорганах, збільшилась кількість вакантних посад, зараз кількість вакантних посад - 40 769 (вакантних посад трохи більше ніж 40 тис., а не "нєкоторі прідурошні скажуть, шо їх 40 тисяч, ну тоді вам ось :".
а ще можна просто перейти за посиланням на початку статті та прочитати першоджерело.
біс його знає, яка срака у вас замість голови, щоб так сприймати інформацію.
так ось ти який "канєц епохі бєднасті"...
Держава має виконувати певний перелік функцій - один для мирного часу, інший - під час дії режиму воєнного стану. От під ці функції і мають бути сформовані посади держслужбовців з відповідною кваліфікацією і досвідом роботи.
Тоді питання скорочення держслужбовців перетвориться на питання відпадання чи деактуалізації відповідних функцій чи держпрограм.
Все це стабілізуватиме роботу державного механізму.
Полягли, захищаючи рідну землю?
Ну, таке вже було в історії!
скільки загиблих з числа держслужбовців задовольнить особисто вас?
Як казав Саакашвілі їх можно скоротити у 3 рази, і громадяни цего Навідь не відчують
станом на сьогодні - 159 333.
щодо саакашвілі - я не дослухаюсь до довбойобів.
щодо безпосередньо вашого коментаря, чи означає він, що вам глибоко байдуже чи загине людина на фронті, якщо на фронт вона потрапила з держслужби?
Якщо ви називаєте Міхаїла Саакашвілі ( який е особистий ворог ху&ла) *********,
то зто ви після цего!?
я його діяльність чи бездіяльність в Україні, але якщо людина в 21-му сторіччі копіпастить лєніна й у вагоні їде туди, де проти нього порушене кримінальне провадження, до того ж вдруге незаконно перетинає кордон країни, яка, його прийняла, то ніким іншим крім як довбойобом він бути не може.
до речі, якщо ви на повному серйозі вважаєте саакашвілі авторитетом для себе, ну, біс його знає, ви довбойоб не менший.
Усі навкруги «********», а він один « весь у білом»
Багато ще роботи треба зробити Україні щоб таких « серьеж» стало меньше.
Але Україна це переможе.
Слава незламному Народу України!
я назвав конкретних людей: саакашвілі (що доводять його вчинки), й ви (з огляду на те, яка людина є вашим авторитетом).
до речі, на моє питання: щодо безпосередньо вашого коментаря, чи означає він, що вам глибоко байдуже чи загине людина на фронті, якщо на фронт вона потрапила з держслужби?
ви так й не відповіли, а мені справді цікава ваша відповідь.
- а це як ? Їх вже давно повинні були звільнити !
Це якийсь треш. Ні дня без "гарних" новин !!