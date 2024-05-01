Понад 4,1 тис. держслужбовців наразі мобілізовано, зокрема 812 жінок, - НАДС. ІНФОГРАФІКА

4 180 державних службовців мобілізовано або ж вони проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Так, наразі збільшилася кількість вакантних посад на державній службі, зокрема наразі їх 40 тис. 769, що на 1 тис. 667 більше, ніж у попередньому кварталі.

Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків – 39637.

1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 204 особи.

"В Україні наразі нараховується 4 180 державних службовців (з них 812 – жінки), які мобілізовані або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад. Ця кількість упродовж трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 – жінки). З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 – зазнали поранення",- зазначили в НАДС.

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