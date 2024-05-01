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Понад 4,1 тис. держслужбовців наразі мобілізовано, зокрема 812 жінок, - НАДС. ІНФОГРАФІКА

зсу

4 180 державних службовців мобілізовано або ж вони проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Так, наразі збільшилася кількість вакантних посад на державній службі, зокрема наразі їх 40 тис. 769, що на 1 тис. 667 більше, ніж у попередньому кварталі.

Скільки держслужбовців в Україні

Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків – 39637.

Скільки держслужбовців в Україні

1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном. Упродовж трьох місяців їх стало менше на 204 особи.

Скільки держслужбовців в Україні

"В Україні наразі нараховується 4 180 державних службовців (з них 812 – жінки), які мобілізовані або проходять службу у військах територіальної оборони ЗСУ та добровольчих формуваннях територіальних громад. Ця кількість упродовж трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 – жінки). З початку повномасштабної агресії 138 державних службовців загинули, а 263 – зазнали поранення",- зазначили в НАДС.

Читайте: В Україні мобілізували 2,5% із 160 тисяч держслужбовців, – НАДС

Автор: 

держслужбовці (336) мобілізація (3023) НАДС (25)


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Топ коментарі
+7
500 тисяч мінус 500 осіб = 0,001 %

мощно, потужно, незламно і вперше в історії України. Їжте і не обляпайтесь від смакування.
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01.05.2024 16:01
+5
Враховуючи те, що це були не особи, а вакансії. А про ті адміністрації, яких понастворювали на окупованих територіях знову ані пари з вуст.
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01.05.2024 16:04
+5
це як до танка прикрутили 1667 лишніх болтів і потім відкрутили 500 гайок
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01.05.2024 16:07
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500 тисяч мінус 500 осіб = 0,001 %

мощно, потужно, незламно і вперше в історії України. Їжте і не обляпайтесь від смакування.
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01.05.2024 16:01 Відповісти
нєкоторі прідурошні скажуть, шо їх 40 тисяч, ну тоді вам ось :

зокрема наразі їх 40 тис. 769, що на 1 тис. 667 більше, ніж у попередньому кварталі.
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01.05.2024 16:03 Відповісти
добавили 1667 і сократили на 500.

Ловкость рук і нікакого мошенства
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01.05.2024 16:05 Відповісти
ваші математичні здібності вражають, як й ваше вміння читати (сприймати) матеріал.
оскільки самі ви ніколи не розберетесь - спеціально для вас:
Фактична кількість працюючих державних службовців-жінок становить 119 696 осіб, чоловіків - 39637 Джерело:
тобто, реальна кількість працюючих на сьогодні держслужбовців 159 333 людини (а не 500 тисяч), що на 571 людину менше ніж три місяці тому.
з огляду на те, що 571 людина залишила службу в держорганах, збільшилась кількість вакантних посад, зараз кількість вакантних посад - 40 769 (вакантних посад трохи більше ніж 40 тис., а не "нєкоторі прідурошні скажуть, шо їх 40 тисяч, ну тоді вам ось :".
а ще можна просто перейти за посиланням на початку статті та прочитати першоджерело.
біс його знає, яка срака у вас замість голови, щоб так сприймати інформацію.
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01.05.2024 16:24 Відповісти
Враховуючи те, що це були не особи, а вакансії. А про ті адміністрації, яких понастворювали на окупованих територіях знову ані пари з вуст.
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01.05.2024 16:04 Відповісти
500 держслужбовців перейшли в розряд мультимільйонерів
так ось ти який "канєц епохі бєднасті"...
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01.05.2024 16:02 Відповісти
Це як від танка гайка відпала...
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01.05.2024 16:04 Відповісти
це як до танка прикрутили 1667 лишніх болтів і потім відкрутили 500 гайок
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01.05.2024 16:07 Відповісти
При чому болти не тої різьби, і тому їх забили молотком.
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01.05.2024 19:26 Відповісти
Темпи вражають!
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01.05.2024 16:06 Відповісти
Виїхали закордон
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01.05.2024 16:13 Відповісти
як співали кацапи: "... ми нє пашем, нє сєєм, не строим, ми - гардимся общєствєнним строєм..."!!!!
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01.05.2024 16:15 Відповісти
А збільшення на 15 тисяч склад людоловів на кордонах? Це держслужбовці?
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01.05.2024 16:17 Відповісти
На місце держслужбовців скоро прииде Вікторія Ші
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01.05.2024 16:18 Відповісти
Питання реформування держапарату давно перезріло. І ця реформа не повинна підстроюватись під якусь посадову особу чи політичну силу.
Держава має виконувати певний перелік функцій - один для мирного часу, інший - під час дії режиму воєнного стану. От під ці функції і мають бути сформовані посади держслужбовців з відповідною кваліфікацією і досвідом роботи.
Тоді питання скорочення держслужбовців перетвориться на питання відпадання чи деактуалізації відповідних функцій чи держпрограм.
Все це стабілізуватиме роботу державного механізму.
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01.05.2024 16:25 Відповісти
Приблизно так воно і відбувається. Вже 32 роки. Держслужба, я так розумію, скоротилась з 300 тис. до 165 тис. ОС.
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01.05.2024 19:20 Відповісти
Кількість держслужбовців скоротилася на понад 500 осіб

Полягли, захищаючи рідну землю?
Ну, таке вже було в історії!

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01.05.2024 16:28 Відповісти
https://nads.gov.ua/news/u-nads-predstavyly-rezultaty-kilkisnoho-skladu-derzhavnykh-sluzhbovtsiv 4 180 служать. 138 загинули.

скільки загиблих з числа держслужбовців задовольнить особисто вас?
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01.05.2024 16:39 Відповісти
В Україні було 300 000 + держслужбовців. Точна ціфра невідома…

Як казав Саакашвілі їх можно скоротити у 3 рази, і громадяни цего Навідь не відчують
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01.05.2024 16:50 Відповісти
я не знаю скільки було й коли було.
станом на сьогодні - 159 333.
щодо саакашвілі - я не дослухаюсь до довбойобів.
щодо безпосередньо вашого коментаря, чи означає він, що вам глибоко байдуже чи загине людина на фронті, якщо на фронт вона потрапила з держслужби?
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01.05.2024 17:05 Відповісти
Серожа, не треба ображати людей.

Якщо ви називаєте Міхаїла Саакашвілі ( який е особистий ворог ху&ла) *********,

то зто ви після цего!?
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01.05.2024 17:47 Відповісти
про те, що саакашвілі є особистим ворогом путіна, це путін десь розповів чи зі слів саакащвілі?
я його діяльність чи бездіяльність в Україні, але якщо людина в 21-му сторіччі копіпастить лєніна й у вагоні їде туди, де проти нього порушене кримінальне провадження, до того ж вдруге незаконно перетинає кордон країни, яка, його прийняла, то ніким іншим крім як довбойобом він бути не може.
до речі, якщо ви на повному серйозі вважаєте саакашвілі авторитетом для себе, ну, біс його знає, ви довбойоб не менший.
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01.05.2024 19:27 Відповісти
СеРожа, усе зрозумів

Усі навкруги «********», а він один « весь у білом»

Багато ще роботи треба зробити Україні щоб таких « серьеж» стало меньше.

Але Україна це переможе.
Слава незламному Народу України!
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01.05.2024 20:08 Відповісти
чому ж усі.
я назвав конкретних людей: саакашвілі (що доводять його вчинки), й ви (з огляду на те, яка людина є вашим авторитетом).
до речі, на моє питання: щодо безпосередньо вашого коментаря, чи означає він, що вам глибоко байдуже чи загине людина на фронті, якщо на фронт вона потрапила з держслужби?
ви так й не відповіли, а мені справді цікава ваша відповідь.
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01.05.2024 20:55 Відповісти
1180 державних службовців наразі перебувають за кордоном

- а це як ? Їх вже давно повинні були звільнити !

Це якийсь треш. Ні дня без "гарних" новин !!
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01.05.2024 19:17 Відповісти
Судді та прокурори рвонули в рекрутингові центри ?
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01.05.2024 21:46 Відповісти
 
 