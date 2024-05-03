Штрафи за порушення правил військового обліку можуть зрости у 5 разів, а для ТЦК розширять повноваження, - нардеп "Голосу" Осадчук
У законопроєкті №10379, яким передбачено посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації, є зміни, які передбачають суттєве розширення повноважень ТЦК.
Про це в ефірі токшоу "Українська правда" заявив член комітету ВРУ з правоохоронної діяльності, нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, процедуру складання протоколу про адмінправопорушення прибрали із проєкту закону.
"За чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали", - пояснив він.
Нардеп зазначив, що наразі ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності.
"Направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, - Виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, - блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися", - пояснив Осадчук.
Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).
"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років – вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.
Проте до другого читання Комітет прибрав низку найбільш жорстких норм із урядової версії законопроєкту.
"Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову від ВЛК. Взагалі ця тема закрита. Ми прибрали всі ці новації про адміністративний арешт, бо велике бажання було арештовувати на три доби, це ми повністю прибрали", - зазначив він, додавши, що також зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.
"Штрафи, порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь разів у 4-5. Але вони все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більше ніж чинний рівень", - підсумував Осадчук.
Штрафи за порушення правил військового обліку
У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років
Також планували підвищити штрафи. Так, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.
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"Дурень думкою багатіє"
Вже є випадки хитрих русликів, які втекли від мобілізації-2022 до Ізраїлю, де їх, як громадян, мобілізували і потім зажмурили у Газі.
Вже був один, Вальцманом звали. Нічого так був, русня досі всерається при згадці.
І "Нептун" зробив, яким національну гордісь до бичків пустили.
І ЗСУ перетворив зі стада бомжів на те, що замість Кієва за трі дня сво на третій рік розтягнуло.
Зброя на "чорних ринках" чомусь не завадила спочатку "Джевелінам", а потім і чомусь більш серйозному. Дорослим дядям у високих кабінетах видніше, де там що сплило. Чи не сплило.
Корупція - це не тільки до Вальцмана. Вона у нас завжди і при всіх. Навіть при скаженому бджолярі була.
І чого ви так євреїв не любите? Де б росія без євреїв була? Без Альтшуллера, Норштейна, Шварцмана? Без Леніна того ж?
я так зрозумів слова цього тупорилого депутата, що тцк зможуть просто виписувати постанови на будь кого, просто так, без причин, без права на захист.
+1 схема.
"Презумпція невинуватості". Ні, не чули?
Мабуть, не знає ніхто.
до чого тут лікар, чи ні? і вік? читай ЗАКОН.
Давай, не позорься, сходи до ТЦК і обнови данні.
потім суди завалять позовами на скасування постанов і арештів через те, що проходження медкомісії не є оновленням данних.....
Хтось явно хоче зірвати як мобілізацію так і завалити судову систему...
Треба прописати що на оновлення даних 2 місяці а послідуючу медкомісію 9 місяців і розділити їх ... інакше це двояке трактування закону приведе все в глухий кут
Если народ не хочет защищать это государство, то без создания заградотрядов уже не обойтись.
Десь приблизно те ж саме робили і білогвардійці.
талант.
Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).
"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років - вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.
А що? Приклад же є з кого брати.
особа, стосовно якої винесено постанову по справі, має дізнатися про такі
рішення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і
Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України та
який день буде вважатися днем отримання такої постанови. Вважаємо, що за
такої редакції може порушуватися право учасників справи, які не були
присутні при проголошенні зазначеного рішення, на забезпечення права на
оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення,
передбачене статтею 288 КУпАП відповідно до статті 55 Конституції України.