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Штрафи за порушення правил військового обліку можуть зрости у 5 разів, а для ТЦК розширять повноваження, - нардеп "Голосу" Осадчук

Штрафи за порушення військового обліку можуть зрости

У законопроєкті №10379, яким передбачено посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації, є зміни, які передбачають суттєве розширення повноважень ТЦК.

Про це в ефірі токшоу "Українська правда" заявив член комітету ВРУ з правоохоронної діяльності, нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, процедуру складання протоколу про адмінправопорушення прибрали із проєкту закону.

"За чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали", - пояснив він.

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Нардеп зазначив, що наразі ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності.

"Направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, - Виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, - блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися", - пояснив Осадчук.

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Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років – вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.

Також читайте: Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою, - Генштаб

Проте до другого читання Комітет прибрав низку найбільш жорстких норм із урядової версії законопроєкту.

"Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову від ВЛК. Взагалі ця тема закрита. Ми прибрали всі ці новації про адміністративний арешт, бо велике бажання було арештовувати на три доби, це ми повністю прибрали", - зазначив він, додавши, що також зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.

"Штрафи, порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь разів у 4-5. Але вони все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більше ніж чинний рівень", - підсумував Осадчук.

Також читайте: ТЦК отримають нові повноваження, а штрафи за порушення військового обліку зростуть у 5 разів, – депутат розповів деталі

Штрафи за порушення правил військового обліку

У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років

Також планували підвищити штрафи. Так, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.

Автор: 

ВР (14942) мобілізація (3023) штраф (1852) Осадчук Андрій (41)


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Топ коментарі
+29
Певно, нашим панам дуже кортить повиснути на власних воротях!
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03.05.2024 16:25
+23
"процедуру складання протоколу прибрали" тцк "отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності"

я так зрозумів слова цього тупорилого депутата, що тцк зможуть просто виписувати постанови на будь кого, просто так, без причин, без права на захист.
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03.05.2024 16:29
+20
Немає прав, немає і обов'язків!!
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03.05.2024 16:33
Коментувати
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Правила форума Рада форумчан
Певно, нашим панам дуже кортить повиснути на власних воротях!
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03.05.2024 16:25 Відповісти
Приклади наведете?

"Дурень думкою багатіє"
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03.05.2024 16:32 Відповісти
А якуневич не а счет?
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03.05.2024 18:15 Відповісти
Покажіть тіло, що висить на воротах.
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06.05.2024 10:18 Відповісти
Чому так мало у п'ять,краще у двадцать п'ять,хто більше!
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03.05.2024 16:42 Відповісти
вони хотіли, але самі офігіли від тих чисел
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03.05.2024 16:45 Відповісти
І хто ж їх павісить? Приймуть закон і ви так само його проковтнете як інші. Ну може в інтернеті щось напишете.
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03.05.2024 17:25 Відповісти
Може з вами поспорити, що якщо його приймуть в такому вигляді, то ніхто ковтати не буде. Будуть через пару місяців бійки і масові заворушення.
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03.05.2024 17:45 Відповісти
Доведете народ до ручки, навіть оком не встигнете моргнути як опинитесь на шибениці чи палі.
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03.05.2024 16:28 Відповісти
бот
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03.05.2024 16:51 Відповісти
Кацапе нині зареєстрований. У тєбя ус атклєілса. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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03.05.2024 16:53 Відповісти
Мала бути кримінальна відповідальність без можливості уникнення від мобілізації. Доречі, судова практика щодо ухилянтів зараз саме така. Верховний суд, коли суди нижчих інстанцій застосовують відкладення ув'язнення, скасовують такі рішення.
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03.05.2024 16:28 Відповісти
Ви вже в ЗСУ?
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03.05.2024 17:10 Відповісти
Ні і не буду. Спеціальність не та і вік не той. Свого часу вистачило два контракти у Баграмі.
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03.05.2024 17:15 Відповісти
Беруть усіх охочих.
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03.05.2024 17:45 Відповісти
Специальность та самая - стрелок, очень нужны люди на передке.
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03.05.2024 18:10 Відповісти
Афганцев метелили? Почему все инвалиды и пенсы так любят чужой судьбой распоряжаться?
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03.05.2024 18:20 Відповісти
тому що совкі, комунякі і нквд. всі строєм, інших розстріляти.
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03.05.2024 18:51 Відповісти
Скажите уважаемая-ваш ребенок уже на востоке или все таки уклоняется немного?
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03.05.2024 19:07 Відповісти
Звичайно ж ухиляється. По ночах біля Херсону із зенітним кулеметом. Спробуй не ухилитись, до ранку не доживеш...
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03.05.2024 19:18 Відповісти
Євреї якраз-то і борються.
Вже є випадки хитрих русликів, які втекли від мобілізації-2022 до Ізраїлю, де їх, як громадян, мобілізували і потім зажмурили у Газі.
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03.05.2024 16:37 Відповісти
Нас євреями не налякаєш.
Вже був один, Вальцманом звали. Нічого так був, русня досі всерається при згадці.
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03.05.2024 16:48 Відповісти
І той, що Томос отримав, від якого русні досі сраку пече.
І "Нептун" зробив, яким національну гордісь до бичків пустили.
І ЗСУ перетворив зі стада бомжів на те, що замість Кієва за трі дня сво на третій рік розтягнуло.
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03.05.2024 16:55 Відповісти
У русні НПЗ від української "фанери" регулярно горять, і це при їх-то можливостях.
Зброя на "чорних ринках" чомусь не завадила спочатку "Джевелінам", а потім і чомусь більш серйозному. Дорослим дядям у високих кабінетах видніше, де там що сплило. Чи не сплило.
Корупція - це не тільки до Вальцмана. Вона у нас завжди і при всіх. Навіть при скаженому бджолярі була.
І чого ви так євреїв не любите? Де б росія без євреїв була? Без Альтшуллера, Норштейна, Шварцмана? Без Леніна того ж?
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03.05.2024 17:06 Відповісти
а в Чехии и Болгарии во время Вальцмана склады диверсанты взорвали тоже именно потому, что он был при власти ?
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03.05.2024 17:09 Відповісти
Жму руку обнімаю - це з плівок Деркача, якого США відрито назвали агентом фсб? То мабуть ти теж агент, як таке цитуєш?
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03.05.2024 16:58 Відповісти
"процедуру складання протоколу прибрали" тцк "отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності"

я так зрозумів слова цього тупорилого депутата, що тцк зможуть просто виписувати постанови на будь кого, просто так, без причин, без права на захист.
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03.05.2024 16:29 Відповісти
А патрульна поліція за порушення правил хіба не так діє? І що, багато оштрафованих без порушення?
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03.05.2024 16:37 Відповісти
ні, не так діє.
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03.05.2024 16:42 Відповісти
Ні, не так. Патрульна поліція складає протоколи при вас. А ТЦК нададуть можливість наклади штрафи заочно, без присутності особи. За останні 10 років не повідомив ТЦК, що наприклад одружився, або отримав якусь освіту, все, отримуй 25 тисяч штрафу.
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03.05.2024 17:17 Відповісти
... і без оповіщення. І блокувати рахунки після цього. Потерпілий навіть знати не буде, допоки карточку в магазині не забракують. Для зняття арешту - "доведи", що то була помилка.
+1 схема.

"Презумпція невинуватості". Ні, не чули?
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03.05.2024 16:40 Відповісти
Конституція на паузі!

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03.05.2024 17:50 Відповісти
мобілізація потрібна,але справедлива. зеленський поставив на паузу Конституцію? то він не вважає що його можуть поставити на паузу?
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03.05.2024 16:33 Відповісти
Немає прав, немає і обов'язків!!
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03.05.2024 16:33 Відповісти
Коли тебе будуть чпокати буряти, розкажеш їм про свої права
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03.05.2024 21:03 Відповісти
Ти хоч усвідомлюєш наскільки ти жалюгідне...? Тебе просто зараз чпокає твоя зелена влада у всі твої отвори, а ти мені розповідаєш про бурятів... Ти навіть не помітив появу своїх, вітчизняних, бурятів. Одноклітинне ти зелене створіння.
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03.05.2024 21:14 Відповісти
Ти набухане?
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03.05.2024 16:39 Відповісти
он свеже зарегестрированный засланый
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03.05.2024 16:48 Відповісти
Він з першого травня реєструється. Його знищують, а він знову реєструється
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03.05.2024 16:52 Відповісти
сосать тобі непересосать одноразовий.
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03.05.2024 16:55 Відповісти
І це правильно!
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03.05.2024 16:35 Відповісти
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03.05.2024 16:35 Відповісти
Та ну, ще і не починали. А починати треба якнайшвидше, бо ухилянтів вже майже мільйон за кордоном розважається...
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03.05.2024 16:41 Відповісти
Вже деякий час шукаю визначення терміну "ухилянт". Не підкажете статтю закону?
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03.05.2024 16:45 Відповісти
у блогерів зельоних спитай, у вищих чиновників, які цим терміном розкидаються
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03.05.2024 16:50 Відповісти
Питав. Багато раз. Жодного успіху нема.
Мабуть, не знає ніхто.
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03.05.2024 16:53 Відповісти
Не підкажу. У просунутих адвокатів спитайте, що в тік-тоці і в reels поради постять, а насправді намагаються заробити на лохах.
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03.05.2024 16:54 Відповісти
так ти ж перша ухилянтка тут, на форумі. Коли свої данні обновиш?
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03.05.2024 16:52 Відповісти
Ніколи, бо не лікар і не фармацевт. І за віковими обмеженнями.
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03.05.2024 16:56 Відповісти
ти що, не громадянка України? ти, як громадянка - ПОВИННА захищати Україну.
до чого тут лікар, чи ні? і вік? читай ЗАКОН.
Давай, не позорься, сходи до ТЦК і обнови данні.
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03.05.2024 16:59 Відповісти
Добре, піду.
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03.05.2024 17:13 Відповісти
йди, після того як сходиш - подаси звіт. а до того часу на форумі не пиши про "ухилянтів"
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03.05.2024 17:51 Відповісти
Немає там мільона ухилянтів. Ви розповсюджуєте зелене єрмаківське іпсо ,через яке ми можемо програти цю війну. По-перше, щоб прикрити свою бездарність у политиці і поразки на фронтах, зелені клоуни каналізують злість людей на "ухилянтах". Переводять стрілки, якщо по-простому. По-друге не можна називати всіх, хто не на фронті ухилянтами, лиша за чоловічою статтю. Бо ухилянт- термін з кримінальної статті закону. Спробуйте в цівілізованій країні назвати когось винуватим в кримінальний справі без рішення суду. Будешь довго по судах бігати. А в нас Беларусь 2.0. Давайте тоді всіх чоловіків назвемо гвалтівниками, поки вони не доведуть зворотнього. По-третє, 90% людей, що зараз за кордоном -виїхали законно, бо мали право на відстрочку. Бо кордон закритий з 24.02.22. Троє дітей, або супроводжувачи інвалидів, подібне. Дехто і з підробками, але більшість виїхали цілком законно. Немає сенсу їх повертати. Бо їх все рівно не можна за законом мобілізувати. Тільки їх мета пресварити всіх українців між собою, щоб ми не бачили ,як вони крадуть гроші, замість того, щоб будувати оборонні споруди і бетонні фортифікації.
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03.05.2024 17:28 Відповісти
Ну... мені сподобалось. Державному виконавцю розкажете, коли картки заблокує чи коли майно арештовувати прийде. Це на перший раз і якщо пощастить, то на другий. А потім у в'язницю і з реальним терміном. Там цю тираду вислухають уважно, знов таки, якщо пощастить...
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03.05.2024 17:34 Відповісти
Мені пофіг. Я закони не порушував, ти що були. А заднім числом не можна людей у чомусь звинувачувати. Закони не повинні мати зворотньої дію. За Констітуцією ,яку ваш чарівний клоун поставив на паузу. А так якщо вони мене роздратують, то я і вб'ю когось, щоб недаремно сидіти. Втрачати вже нічого буде. Бо і так у злиднях все життя, і ще хочуть мене в борги ввести. Сподіваюся, що буде майдан -3.
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03.05.2024 17:41 Відповісти
Щось тема і про демобілізацію затихла, ах так, закон же прийнято. Так от демобілізацію потрібно провести і серед наших можновладців, було би правильно, щоб прийняті ними закони вони відчули і на собі. Це же про справедливість, чи не так?
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03.05.2024 16:39 Відповісти
Пфф, в 5 разів.... Давайте в 10-20 разів, а якщо грошей немає- розстріл. Ще й пенсійний фонд розгрузите заодно....
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03.05.2024 16:39 Відповісти
каким образом пенсионный фонд разгрузится, если призывают трудоспособное население, а пенсопердуны наоборот сидят на диванах, воюют до последнего?
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03.05.2024 16:48 Відповісти
Скажу що зараз ТЦК не справляється з процедурою оновлення данних і явно з нею не справляться вчасно.... тому що вони вважають що без медкомісії ці дані не є оновленими тобто навіть броньовані і не ухилянти не встигнуть це зробити за 2 місяці і отримають штрафи автоматом...

потім суди завалять позовами на скасування постанов і арештів через те, що проходження медкомісії не є оновленням данних.....

Хтось явно хоче зірвати як мобілізацію так і завалити судову систему...

Треба прописати що на оновлення даних 2 місяці а послідуючу медкомісію 9 місяців і розділити їх ... інакше це двояке трактування закону приведе все в глухий кут
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03.05.2024 16:40 Відповісти
та ніхто нічого тим упирям платити не буде,тупо буде ігнор цієї влади.В людей ітак грошей немає,і краще віддадуть на дрони ніж якісь там штрафи платити!Нехай спробують заблокувати 2-5 міліонів рахунків.
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03.05.2024 16:48 Відповісти
ВЛК ще не почалося, воно почне діяти з 18 числа.
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03.05.2024 19:18 Відповісти
Та полное УНДР короче.

Если народ не хочет защищать это государство, то без создания заградотрядов уже не обойтись.
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03.05.2024 16:45 Відповісти
Кацапе. У тєбя ус атклєілса. Пашьол вон - здєсь воткі нєту
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03.05.2024 16:54 Відповісти
Це як в громадянську війну в Расєє, коли в красную армію Троцький мобілізував всіх підряд. І він же створив заградотряди та безсудні розстріли.
Десь приблизно те ж саме робили і білогвардійці.
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03.05.2024 18:00 Відповісти
сявка вакарчук, таких розумних парламентаріїв привів. у друге.
талант.
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03.05.2024 16:48 Відповісти
Це не він, це мудрий нарід привів. Вони ж і немічних, самопомічних привели. А потім у цього наріда усі винні, крім їх самих. А як вони їм колись пісні співали, аж до сліз... колись...
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03.05.2024 17:04 Відповісти
Саме прикольне.Та сявка спокійно ухиляється по закордонах.Як і всі інші кловуни
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03.05.2024 17:52 Відповісти
Сявка в Україні. Де твій мураєв і мертведчук за яких ти голосував
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03.05.2024 21:04 Відповісти
нехилий феодалізм наступив
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03.05.2024 17:00 Відповісти
Тобто всі ми є порушниками -

Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років - вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.
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03.05.2024 17:47 Відповісти
Починалося, що всі ми президенти. А зараз всі ми порушники
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03.05.2024 17:56 Відповісти
Це початок кінця
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03.05.2024 17:50 Відповісти
Мабуть неважко вгадати, що зараз почнеться шалена діяльність нотаріусів та всяких юстицьок, бо потенційні "ухилянти" кинуться переписувати своє майно та переводити гроші на рахунки старих батьків та бабусь з дідусями.
А що? Приклад же є з кого брати.
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03.05.2024 17:57 Відповісти
Вони там реально кончені суки в ВР. Їм дибілам створили Головне юридичне управління, яке для імбецилів робить аналіз законопроектів для депутатів. І відносно цюго "законодавчого" висеру чітко написано, в зауваженнях - Зважаючи на таку редакцію та відсутність у проекті пропозицій щодо внесення відповідних змін до статті 285 КУпАП, виникає питання, яким чином
особа, стосовно якої винесено постанову по справі, має дізнатися про такі
рішення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і
Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України та
який день буде вважатися днем отримання такої постанови. Вважаємо, що за
такої редакції може порушуватися право учасників справи, які не були
присутні при проголошенні зазначеного рішення, на забезпечення права на
оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення,
передбачене статтею 288 КУпАП відповідно до статті 55 Конституції України.
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03.05.2024 18:01 Відповісти
Самый интересный вопрос: сколько раз в минуту/час/сутки/неделю/месяц/год ТЦК может выписать штраф в 25000? Можно ведь наклепать таких штрафов на принтере сразу тысячу штук и передать в исполнительную службу? Если есть юристы, прокомментируйте.
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03.05.2024 18:08 Відповісти
Оце теж дуже цікаво, по-перше яка сума буде за ненадання інформації в кабінет, по-друге: скільки часу повинно минути після сплати штрафу щоби ТЦК мало право для наступного штрафу, по-третє, які сума за повторне порушення і чи є пеня, усе це цікавить багатьох хто розраховував на відкуп
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03.05.2024 19:57 Відповісти
Тому що це вписується в картину їхньої прекрасної України
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03.05.2024 18:23 Відповісти
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03.05.2024 19:16 Відповісти
"Видно в понедельник их мама родила!"
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03.05.2024 20:39 Відповісти
Суворов туда доходил, если мы не будем воевать, вполне может и Суровикин дойти. И станешь ты тогда отшельником в ошейнике. Донать хотя бы на ВСУ.
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04.05.2024 02:07 Відповісти
 
 