Штрафи за порушення правил військового обліку можуть зрости у 5 разів, а для ТЦК розширять повноваження, - нардеп "Голосу" Осадчук

У законопроєкті №10379, яким передбачено посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації, є зміни, які передбачають суттєве розширення повноважень ТЦК.

Про це в ефірі токшоу "Українська правда" заявив член комітету ВРУ з правоохоронної діяльності, нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, процедуру складання протоколу про адмінправопорушення прибрали із проєкту закону.

"За чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали", - пояснив він.

Читайте також: Понад 4,1 тис. держслужбовців наразі мобілізовано, зокрема 812 жінок, - НАДС. ІНФОГРАФІКА

Нардеп зазначив, що наразі ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності.

"Направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, - Виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, - блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися", - пояснив Осадчук.

Читайте: Новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби. ДОКУМЕНТ

Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років – вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.

Також читайте: Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою, - Генштаб

Проте до другого читання Комітет прибрав низку найбільш жорстких норм із урядової версії законопроєкту.

"Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову від ВЛК. Взагалі ця тема закрита. Ми прибрали всі ці новації про адміністративний арешт, бо велике бажання було арештовувати на три доби, це ми повністю прибрали", - зазначив він, додавши, що також зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.

"Штрафи, порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь разів у 4-5. Але вони все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більше ніж чинний рівень", - підсумував Осадчук.

Також читайте: ТЦК отримають нові повноваження, а штрафи за порушення військового обліку зростуть у 5 разів, – депутат розповів деталі

Штрафи за порушення правил військового обліку

У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років

Також планували підвищити штрафи. Так, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.