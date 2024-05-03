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Новини
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ТЦК отримають нові повноваження, а штрафи за порушення військового обліку зростуть у 5 разів, – депутат розповів деталі

мобілізація

Схвалена Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності редакція законопроєкту №10379, який передбачає суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації, передбачає суттєве розширення повноважень центрів територіального комплектування (ТЦК).

Про це перший заступник голови комітету Андрій Осадчук (фрація "Голос") розповів в ефірі токшоу "Українська правда".

"Основна новація законопроєкту, який підтримав Комітет: за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали", – розповів Осадчук.

Він зауважив, що такі прецеденти в законодавстві є, наприклад, у випадку накладення штрафів перевищення швидкості з використанням фотофіксації порушення.

"Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, – Виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, – блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися", – уточнив депутат.

Він висловив побоювання, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років – вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", – вважає Осадчук.

Водночас він зауважив, що до другого читання Комітет прибрав із урядової версії законопроєкту низку найбільш жорстких норм.

"Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову від ВЛК. Взагалі ця тема закрита. Ми прибрали всі ці новації про адміністративний арешт, бо велике бажання було арештовувати на три доби, це ми повністю прибрали", – сказав член комітету.

За його словами, також зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.

"Штрафи, порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь разів у 4-5. Але вони все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більше ніж чинний рівень", – додав Осадчук.

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Як повідомлялося, 1 травня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт №10379 "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". Однак висновок з підтриманими до другого читання змінами на сторінці відповідного урядового законопроєкту №10379 наразі ще оприлюднили.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №10379 про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку у першому читанні 10 квітня.

В ухваленій у першому читанні редації він передбачає підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850 - 1 500 до 8500 - 17 000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас ("Слуга народу") обіцяв, що перед голосуванням за законопроєкт у другому читанні ці ці норми змінять.

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1667) парламент (1948) мобілізація (467) Осадчук Андрій (2) ТЦК та СП (37)


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Топ коментарі
+6
А чотири рази ухилянт Зеленський Володька заплатить штраф?!
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03.05.2024 19:18
+4
Допоки верхоглавком буде ухилятися від виконняня конституційних обо'в'язків за відповідальність за мобілізацію, доти і буде вакханалія законопроєктів, інтерв'ю чиновників що протирічать одне одному.
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03.05.2024 16:10
+3
благодєтілі. все про народ думають
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03.05.2024 16:16
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Допоки верхоглавком буде ухилятися від виконняня конституційних обо'в'язків за відповідальність за мобілізацію, доти і буде вакханалія законопроєктів, інтерв'ю чиновників що протирічать одне одному.
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03.05.2024 16:10 Відповісти
Зе не ухилявся від призиву. Він похабно вихилявся. І цим хвалився.
І звісно - його опецькуваті друзяки зразу призвуться. Будуть полковниками
Головними пережовуватєлями піщі...
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04.05.2024 17:53 Відповісти
благодєтілі. все про народ думають
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03.05.2024 16:16 Відповісти
класти з високої гори на ті штрафи і блокування рахунків. Все в кеш, нерухомість переписати на дружину
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03.05.2024 16:20 Відповісти
И развестись, хоть не так обидно будет...
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03.05.2024 16:48 Відповісти
Поверніть Залужного і плосадіть км'ясника Сирського - зразу на 20% буде більше бажаючих
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03.05.2024 18:38 Відповісти
Не буде, це точно.
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03.05.2024 20:19 Відповісти
Буде..Це точно..
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03.05.2024 23:17 Відповісти
З чого би ? Чи хтось і справді вірить в байки про геніальність .
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04.05.2024 10:34 Відповісти
Залужний інвалід 2 групи.
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03.05.2024 23:04 Відповісти
)) ухилянт
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04.05.2024 00:54 Відповісти
А інвалід 2 групи в змозі виконувати повноваження посла в Британії ?

Чим відрізняється кабінет в штабному примущенні від кабінета в посольстві - іменно в штабному кабінеті він проводив найбільше робочого часу, а зараз іменно в приміщенні посольства він буде проводити найбільше робочого часу...
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04.05.2024 14:20 Відповісти
На 3 рік війни ТЦК СП так і не прийняли законом.В жодних реєстрах немає.Всі адресно мають статус військомат припинено.Немає жодного адресно виходить.по 154 виконавча утворила постановою не законодавча і не надала посвідчень.по 17 ст КУ не законні збройні формування.В той час Вкрховна рада приймає під них закони і ше щось ляпають про повноваження.Це якась країна чудес.По факту всі воєгкоми повинні сидіти в тюрьмах а тцк негайно припинити свою діяльність.Ба більше повинні всі бути взяті під арешт як бандитів.Просте питання знову ж таки ЧОМУ НА 3 РІК ВІЙНИ ТЦК СП НЕ ПРИЙНЯТІ ЗАКОНОМ?!
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03.05.2024 18:50 Відповісти
Тому що аферист володька з фартовим Козирем рулять...
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03.05.2024 23:20 Відповісти
З цим законом вогник вогник жарко жарко і комусь потрібно ходити в броніках.Бо ви заганяєте людей в куток.Народ це не пробачить.
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03.05.2024 18:54 Відповісти
*****, теж згадався той голівудський бойовик, де поліцейскі з чуваком з вогнеметом і у броні боролися, забув назву
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03.05.2024 23:39 Відповісти
А чотири рази ухилянт Зеленський Володька заплатить штраф?!
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03.05.2024 19:18 Відповісти
знаково,ця новина подана в рубриці БІЗНЕС ЦЕНЗОР.хулі тут гадать,нічєво лічного - просто бізнес.
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03.05.2024 21:03 Відповісти
Як там банківська система поживає?
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04.05.2024 00:52 Відповісти
Ніяке "тцк" - не може накладати ніяких штрафів, нікого оголошувати в розшук - тільки по рішенню суду.👈
Взагалі таких установ , як "тцк"(районих , і навіть обласних) не існує в ЄДРПОУ - робить запити ( за гроші, якщо треба) , потім використовуйте ці витяги в суді проти цих "тцк". 👈
Кримінальні статті там будуть приблизно таки - "привласнення службових повноважень", "повалення Конституційного устрою", "підробка документів" " шахрайство"((:
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04.05.2024 09:44 Відповісти
Чому не пишуть, хто автор цього законопроекту, хто його розглядав і схвалював в комітетах, і зрештою голосував?
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04.05.2024 15:14 Відповісти

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