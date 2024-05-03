ТЦК отримають нові повноваження, а штрафи за порушення військового обліку зростуть у 5 разів, – депутат розповів деталі

Схвалена Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності редакція законопроєкту №10379, який передбачає суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації, передбачає суттєве розширення повноважень центрів територіального комплектування (ТЦК).

Про це перший заступник голови комітету Андрій Осадчук (фрація "Голос") розповів в ефірі токшоу "Українська правда".

"Основна новація законопроєкту, який підтримав Комітет: за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали", – розповів Осадчук.

Він зауважив, що такі прецеденти в законодавстві є, наприклад, у випадку накладення штрафів перевищення швидкості з використанням фотофіксації порушення.

"Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, – Виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, – блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися", – уточнив депутат.

Він висловив побоювання, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років – вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", – вважає Осадчук.

Водночас він зауважив, що до другого читання Комітет прибрав із урядової версії законопроєкту низку найбільш жорстких норм.

"Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову від ВЛК. Взагалі ця тема закрита. Ми прибрали всі ці новації про адміністративний арешт, бо велике бажання було арештовувати на три доби, це ми повністю прибрали", – сказав член комітету.

За його словами, також зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.

"Штрафи, порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь разів у 4-5. Але вони все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більше ніж чинний рівень", – додав Осадчук.

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Як повідомлялося, 1 травня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт №10379 "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". Однак висновок з підтриманими до другого читання змінами на сторінці відповідного урядового законопроєкту №10379 наразі ще оприлюднили.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №10379 про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку у першому читанні 10 квітня.

В ухваленій у першому читанні редації він передбачає підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850 - 1 500 до 8500 - 17 000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від проходження медогляду.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас ("Слуга народу") обіцяв, що перед голосуванням за законопроєкт у другому читанні ці ці норми змінять.