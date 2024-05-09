Рада ухвалила законопроєкт про нові штрафи за ухилення від мобілізації

Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". Ним передбачено суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент проголосував в цілому #10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали 256 нардепів.

За словами Железняка, всі зміни які обіцяв комітет внести про пом'якшення - зробили. Багато негативних норм прибрали.

Так, за ухилення від мобілізації у воєнний час передбачено штрафи для громадян від 17 до 25 тис. грн, а для посадових та юридичних осіб - від 34 до 59 тис. грн

За неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень. Підприємства, які ігноруватимуть необхідність ведення військового обліку працівників, штрафуватимуть на суму від 34 тисяч гривень. Також штрафи збільшуватимуть за повторні порушення.

Згідно із чинними нормами, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 510 до 850 гривень. А за повторне правопорушення він збільшується від 850 до 1 700 гривень.

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Ухилення від мобілізації: Які штрафи пропонували запровадити

Нагадаємо, у початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Також планувалося встановити значно вищі штрафи. Зокрема, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.

Нардеп "Голосу" Осадчук раніше заявляв, що штрафи за порушення правил військового обліку можуть зрости у 5 разів.

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