УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11211 відвідувач онлайн
Новини Мобілізація
41 471 329

Рада ухвалила законопроєкт про нові штрафи за ухилення від мобілізації

мобілізація,тцк

Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення". Ним передбачено суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент проголосував в цілому #10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали 256 нардепів.

За словами Железняка, всі зміни які обіцяв комітет внести про пом'якшення - зробили. Багато негативних норм прибрали.

Так, за ухилення від мобілізації у воєнний час передбачено штрафи для громадян від 17 до 25 тис. грн, а для посадових та юридичних осіб - від 34 до 59 тис. грн

За неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень. Підприємства, які ігноруватимуть необхідність ведення військового обліку працівників, штрафуватимуть на суму від 34 тисяч гривень. Також штрафи збільшуватимуть за повторні порушення.

Згідно із чинними нормами, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 510 до 850 гривень. А за повторне правопорушення він збільшується від 850 до 1 700 гривень.

Читайте: Профільний комітет Ради підтримав звільнення Кубракова, - Железняк

Ухилення від мобілізації: Які штрафи пропонували запровадити

Нагадаємо, у початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Також планувалося встановити значно вищі штрафи. Зокрема, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.

Нардеп "Голосу" Осадчук раніше заявляв, що штрафи за порушення правил військового обліку можуть зрости у 5 разів.

Читайте: Верховний суд роз’яснив, за яких умов можна відмовитися від мобілізації через релігійні переконання

Автор: 

мобілізація (3032) штраф (1856) Железняк Ярослав (549)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+59
Ну потом, власть, не удивляйтесь, если в банках почему то закроют несколько миллионов счетов, люди перестанут получать зарплату на карты, а работодатель - который оказывается на растяжке - или платить большой штраф за работника - либо отправить того в ТЦК и сразу пытаться искать нового - потому что тот не вернется - просто официально его уволит. А значит о налогах можно забыть. Поскольку штраф который выпишет ТЦК попадает в исполнительную службу, которая заблокирует все имущество оштрафованного - значит люди будут снимать деньги с депозитных счетов, снимать деньги с карт. Все расчеты уйдут в нал, а это нехилый такой удар по банковской системе. Жаль что эта конченая власть не понимает - что чем дальше ты закручиваешь пружину - тем сильнее эта пружина потом даст в лоб. Разве что количество трупов в Тисе увеличится на порядок.
показати весь коментар
09.05.2024 10:54
+56
Для кріпаків вибір - або постригтись в рекрути, або стати жебраком. Для влади - "Шлях" і газ-квас за народні гроші за кордоном. Щиро вдячний 73% мудрого народу
показати весь коментар
09.05.2024 10:46
+46
Не може бути людина бідною якщо у неї є 2 нирки)
показати весь коментар
09.05.2024 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Пафрсна х**ня- це втікти за кордон або зашкеритись вдома від ТЦК і корчити з себе самого розумного та розсудливого... Хоча, тут треба прибрати слово "пафосна". Просто х**ня.
показати весь коментар
09.05.2024 18:35 Відповісти
Як держава почне виконувати свої обоа,'язки, тоді може й пересічні подумають про свої.
показати весь коментар
09.05.2024 18:43 Відповісти
Не питай, що держава зробила для тебе, спершу спитай, що ти зробив для своєї держави.
показати весь коментар
07.06.2024 19:59 Відповісти
Ні, це так не працює
показати весь коментар
07.06.2024 23:22 Відповісти
Ще й як працює
показати весь коментар
07.06.2024 23:37 Відповісти
Як захищати, то країна починається з людей, а як отримувати плюшики, землю і житло, то це тільки для своїх. Все логічно ))). За 2023 депутати отримали більше 7 МЛРД грн з бюджету.

І на рахунок, що країна починається з людей, то везеш контейнер і хочеш заплатити в касу, а тут підходять, і або плати, або забирай свій контейнер, ну або чекай тиждень поки програма відвисне. У поганого директора завжди робітники винні.

Риба гниє з голови, є вертикаль влади і влада задає вектор, ритм і показує як треба. А то як при совку, ми за ідею, а члени цк їздять на крутих авто, курорти і все інше. Ох і совком пахне.
показати весь коментар
09.05.2024 19:11 Відповісти
Ти б з таким звернувся до ОП, Уряду, депутатів, суддів і т.п. ухилянтів, може там би оцінили твою думку. А ти звичайно вибрав пересічних.
показати весь коментар
09.05.2024 23:08 Відповісти
Для початку, я почав з себе.
показати весь коментар
09.05.2024 23:32 Відповісти
Це звичайний зелено-кремлівський троль
показати весь коментар
10.05.2024 21:46 Відповісти
Ржали всім РОПом
показати весь коментар
12.05.2024 22:17 Відповісти
300 ТИСЯЧ ВЖЕ ОЗБРОЄНИХ КАЛАШАМИ МЕНТІВ ЯКІ ДАВАЛИ ПРИСЯГУ УКРАЇНІ
Що вони в тилу роблять ??????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
09.05.2024 17:44 Відповісти
Якшо рашка підкине зброї самим радикально налаштованим- мусорів почнуть вбивати і вони порозбігаються. Буде щось типу донецька і луганська 2014.
показати весь коментар
09.05.2024 18:40 Відповісти
По тяжким статтям в цьому законі нічого.
Сепаратизм це теж тяжкий злочин.
показати весь коментар
09.05.2024 19:18 Відповісти
Чем дольше война ,тем моложе солдат.
показати весь коментар
09.05.2024 17:45 Відповісти
срав з говерли на ваші штрафи
показати весь коментар
09.05.2024 18:12 Відповісти
Законопроекти від держиморд випромінюють суцільне світло ( штрафи, сроки, конфіскації ))).
показати весь коментар
09.05.2024 20:08 Відповісти
Зате перші біжать до Мосейчучки про "мотивацію" язиками чесати.
показати весь коментар
09.05.2024 20:25 Відповісти
То взагалі *****.те створіння та мосейчучка. І хтось же це може подивитися і не зблювати
показати весь коментар
09.05.2024 21:21 Відповісти
Ось такий рекрутинг, а ви якого чекали?!
показати весь коментар
10.05.2024 19:21 Відповісти
За нещастя мати статус "громадянина україни" та проживання в ній же- автоматично приліта штраф. Типу налогу на повітря, яким дихаєш.
показати весь коментар
09.05.2024 22:05 Відповісти
Хотілось би, щоб ті, хто на протязі 30 років розвалював обороноздатність держави та добре на цьому заробили були в перших рядах, або в разі похилого віку їх родичі. Але, схоже, усі вони будуть мати якусь бронь (відмазку) від мобілізації. Чекаємо від ОП, ВР, Уряду, суддів, прокурорів, митників та інших державних структур відосів про активну мобілізацію їх співробітників. Як кажуть, власним прикладом, бо в нас же демократія - усі рівні й усі зобов'язані стати на захист держави.
показати весь коментар
09.05.2024 22:58 Відповісти
У вас у владі реальні Ідіоти . Зараз усі чоловікі переказують гроши на жінок . Переписують майно , зарплатня , зараз буде тільки в конвертах . Та вішенька , больше ні едіной грівни донатіть не будуть . Ну і чого добилися ці ідіоти . Економіка завтра встане
показати весь коментар
09.05.2024 23:18 Відповісти
дивлячись яка мета, якщо провал всього і вся - то напрямок вірний.
показати весь коментар
10.05.2024 09:15 Відповісти
Зеленський просто звір 🤣
показати весь коментар
09.05.2024 23:47 Відповісти
Є пропозиція, ментів, прокуроров, судей, депутатов , на фронт , а солдат на их места , на ротацію на пару месяцев , и повірте нічого не змінеться, а солдати перепочинуть.
показати весь коментар
10.05.2024 00:04 Відповісти
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО !!! ЕСЛИ ВАС КТО ТО ПРОСТО ХОЧЕТ ПРИСТЫДИТЬ - ПЛЮНЬТЕ ЕМУ В ХАРЮ !) ВСЕ МЫ ГРЕШНЫЕ !!!
показати весь коментар
10.05.2024 02:10 Відповісти

все, що потрібно знати про підхід до серйозних державницьких питань
показати весь коментар
10.05.2024 11:01 Відповісти
ми всі шоумени! - моі поздоровлення!
показати весь коментар
14.05.2024 00:04 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 