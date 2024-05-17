Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Як оновити дані онлайн? ІНСТРУКЦІЯ

Міністерство оборони України запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. У ньому можна буде оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.

Що це означає?

Отже, з 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

"Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - зазначили в пресслужбі.

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Способи оновлення облікових даних

У Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

Онлайн - через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет - ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Міноборони пояснило, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Окрім цього, оновити дані можна офлайн в територіальних центрах комплектування або центрах надання адміністративних послуг, які діють у всій країні.

У Резерві+ з'явиться QR-код

У Міноборони пояснили, що якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну позначку у військовий квиток.

Також з 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

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Мобілізація в Україні: які зміни

Новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня 2024 року й відтоді всі військовозобов’язані чоловіки мають упродовж 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їх можуть притягнути до відповідальності.

В Україні 4 травня скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов’язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "непридатних" або "придатних" до військової служби.

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У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також з 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного. У ньому військовозобов’язані повинні зареєструвати свій номер телефону, вказати електронну пошту та місце проживання. Їм треба буде додати свої дані через ТЦК, СП та цей ресурс.

9 травня Верховна Рада України затвердила збільшення штрафів для ухилянтів. Порушники мобілізаційного закону платитимуть державі від 3400 до 25 000 грн. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

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