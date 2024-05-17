Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Як оновити дані онлайн? ІНСТРУКЦІЯ
Міністерство оборони України запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. У ньому можна буде оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.
Що це означає?
Отже, з 18 травня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
"Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - зазначили в пресслужбі.
Способи оновлення облікових даних
У Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:
Онлайн - через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет - ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Міноборони пояснило, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.
Окрім цього, оновити дані можна офлайн в територіальних центрах комплектування або центрах надання адміністративних послуг, які діють у всій країні.
У Резерві+ з'явиться QR-код
У Міноборони пояснили, що якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну позначку у військовий квиток.
Також з 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
Мобілізація в Україні: які зміни
Новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня 2024 року й відтоді всі військовозобов’язані чоловіки мають упродовж 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їх можуть притягнути до відповідальності.
В Україні 4 травня скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов’язаних. А ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "непридатних" або "придатних" до військової служби.
У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.
Також з 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного. У ньому військовозобов’язані повинні зареєструвати свій номер телефону, вказати електронну пошту та місце проживання. Їм треба буде додати свої дані через ТЦК, СП та цей ресурс.
9 травня Верховна Рада України затвердила збільшення штрафів для ухилянтів. Порушники мобілізаційного закону платитимуть державі від 3400 до 25 000 грн. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.
Будь ласка, зачекайте...
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Іншими словами, всі жінки віком від 25 років, медики вони чи ні, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних з усіма позитивними наслідками: безкоштовним медичним оглядом, безкоштовним одягом, безкоштовним харчуванням і надзвичайно високим грошовим забезпеченням.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n700
Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.
Одна категорія жінок, зазначена у ч.11 ст.1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", буде взята на військовий облік військовохобов'язаних як медик чи фармацевт, а інші жінки будуть взяті на такий самий військовий облік військовозобов'язаних на виконання абз.10 п.2 ч.1 ст.37 цього ж Закону. Незважаючи на наявність чи відсутність їхнього бажання. Просто почекайте.
Цей Закон взагалі дуже хитро написаний, там стільки видів громадян згадується і за критерієм віку, і за критерієм освіти, і за критерієм наявності дітей/утриманців, і за критерієм стану здоров'я і за іншими критеріями, що неважко заплутатися.
Ось тому я і написав про 25+ ВСІХ громадян України, щоби розплутати.
Я так понимаю выписанное оно будет в бумажном виде и не на коленке, правильно?
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ Станом на сьогодні існуютьтри види повісток, які можуть отримати громадяни:
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ повістка, яку вручають, щоб уточнити облікові дані (її видають, щоб військовозобов'язаний вніс відомості в базу щодо своєї особи, сімейного стану, стану здоров'я, працевлаштування);
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ повістка на проходження військово-лікарської комісії (отримавши цю повістку, військовозобов'язаний повинен пройти медичний огляд у ВЛК, щоб встановити "придатність" чи "непридатність" до служби);
https://life.pravda.com.ua/society/zmini-u-vruchenni-povistok-de-i-hto-mozhe-vidati-u-2024-roci-301582/ мобілізаційне розпорядження (документ, який вручають військовозобов'язаному після проходження ВЛК та підтвердження придатності до служби, щоб мобілізувати його);
Вранці бусик, ввечері - навчальний центр.
Ми живемо в час неймовірних можливостей!
"Ухилянт+"
"Депутан-"
"Телемарфон+-"
і.т.д
И вот ФСБ узнаёт данные, скажем, на пилотов, лётчиков и т.д. - сопоставит с базами жителей россии и, бинго! - масса украинских военнообязанных с родственниками в россии. Готовая база для шикарного шантажа, например...
1. Ценные специалисты не фигурируют в базе Резерв+. Они уже служат.
2. Базы данных операторов тайна? Ты серьезно? При российских акционерах всех операторов?
3. Спам пресекают на уровне тех-же операторов связи, или на уровне почтовых сервисов. Это перестало быть проблемой.
4. Если у тебя есть смартфон, о тебе уже известно все.
5. В Буче и Ирпене касабы имели все списки, нужные им. И АТО-шников, и майдановцев, и активистов, и просто видных деятелей. У них УЖЕ все это есть.
Чего больше нужно ссать? Слива данных, или того, что Украины больше не станет?
А ссать надо слива данных, который облегчит рашистам сделать так, чтобы Украины не стало.
Зелёные инфантилы и саботажники мобилизацию уже загубили, так что эта база данных уже нахрен никому не поможет.
Ось це - дуже хріново!!!!! фсб від щастя стрибає.
А общество Украины видно не готово так реагировать. Тогда это общество, судя по реакции, ещё наверное не Европейское. Уже вся Европа поняла, - путин тотальное зло для планеты, а его армия - скопище отребья и паразитов на земном шаре. Весь Мир против рф. И после этого есть люди, которые говорят - я не буду защищать свою землю?! Тогда таким не должно быть на ней места!
при Совку було геть просто: прийшла "сіренька повістка" (здається навіть просто у поштову скриньку) з вказаною адресою-датою, куда-коли, усіх хлопців з повістками посадили в селищний автобус, без черг за пару годин усі пройшли і відвезли по домах... навіть і згадати нічого, як звичайна екскурсія у донецький цирк "Космос"..
ну от реально, у нас, на Донбасі у 80-х так і було, вАААще без проблем.. ніхто й голову не ламав: як? коли? куди? як довго стояти? чи встигну пройти? чи встигну на зворотній автобус?..
у дермаківських же зебілів уклоністів, аніматорів, зрадників, мародерів усе перетворюється на дебільний, нервотрьопний квест та ще з ідіотською "гільотиною на виході" для тих хто не встиг.. це дермаки-арагніди все спеціально так роблять, щоб і адекватних Українців раздраконити?
Останні 30 років державі було начхати на своє населення, от і маємо те що маємо.
Але винувате в цьому саме населення, нічого не переплутайте.
Ще одне. На кордоні нагинаєшся, а прикордонник міцним кованим чоботом дає смачного підстрачника. От тоді вже все.
Все життя вiддавав, платив податки, заводив валюту в країну, створював робочи мiсця, а мене як худобу зараз ловлять. Та пiшов ти на йух, будеш менi тут росказувати про процедуру.
Но власть в ус не дует, из своего окружения никого не готова отправить на фронт. Хотя у этой категории есть существенные причины воевать за Украину.
Провалится их обновление данных. Выехавшие мужчины подадутся, в худшем случае, на беженство. Оставшиеся - будут прятаться, увольняясь с работы.
Також з 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код Джерело: