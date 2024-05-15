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Новини Мобілізація
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Обмеження права керування транспортним засобом буде скасовуватися після оновлення даних у ТЦК, - Міноборони

мобілізація

Від 18 травня протягом 60 діб усі військовозобов’язані громадяни України мають уточнити свої дані.

Про це нагадав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Норми закону такі, що від 18 травня протягом 60 діб усі військовозобов’язані повинні уточнити свої дані. Якщо говорити про обмежено придатних, то після того, як така людина пройде військово-лікарську комісію, отримавши направлення в ТЦК та СП, буде ясно, вона придатна, чи не придатна. Тому що статус "обмежено придатний" скасовується (його скасовано з 4 травня - ред.)", - зазначив Лазуткін.

Речник  Міноборони наголосив, що це мають зробити усі військовозобов’язані, незважаючи на те, коли вони уточняли свої дані. "Уточнити дані можна буде через електронний кабінет, спеціальний застосунок, який запрацює з 18 травня, а також у ЦНАП чи ТЦК та СП", - додав Лазуткін.

Коментуючи обмеження права керування авто, він зауважив, що у законі прописана чітка схема: "Через п’ять днів після того, як людина, яка має з’явитися у ТЦК і СП, і ухиляється, видається вимога щодо виконання обов’язку військовозобов’язаного. Через десять днів, якщо вона ігнорує її, йде звернення до суду, і суд приймає рішення стосовно обмеження права керування транспортним засобом. Важливо пам’ятати, що це обмеження тимчасове. Якщо людина оновлює свої дані, то це обмеження скасовується".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держслужбовці, які мають бронь, також мусять прийти до ТЦК, щоб уточнити свої дані, - Міноборони

Прокоментував Лазуткін і чутки про автотранспортний обов’язок, що, мовляв, будуть забирати автівки: "Нагадаю, що цей обов’язок давно діє, це - не нова норма. Так, деякі автівки залучалися, переважно спецтранспорт, у державних установ. Легкові ж автомобілі не вилучалися, можливо, були поодинокі випадки".

Тим, хто хоче потрапити до обраних частин, представник Міноборони порадив звернутися до рекрутингових центрів. "Їх в Україні відкрилося вже 20. Це можливість для тих, хто хоче бути потрібним Силам оборони держави і може знайти там нову високооплачувану роботу за фахом", - нагадав Лазуткін.

Також читайте: Електронний кабінет військовозобов’язаного матиме комплексну систему захисту інформації, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7300) мобілізація (3019) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+26
пнх
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15.05.2024 22:25
+23
В завтра весь вантажно-пасажирський транспорт стане по Україні. Що ТЦК разом з поліцаями та владою будуть робити? Як же влада бажає зробити в Україні майдан, щоб угодити ворогу.
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15.05.2024 22:42
+21
Їсти та Дихати теж після оновлення даних....
🤔🤔🤔
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15.05.2024 22:27
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пнх
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15.05.2024 22:25 Відповісти
Їсти та Дихати теж після оновлення даних....
🤔🤔🤔
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15.05.2024 22:27 Відповісти
Велосипед хрін ви відберете)))
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15.05.2024 22:28 Відповісти
Знаючи нашу владу я не був би таким впевненим - дійдуть і до велосипедів, це лише питання часу.
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15.05.2024 22:43 Відповісти
Їдіть нахер!
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15.05.2024 22:28 Відповісти
Пряник?
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15.05.2024 22:31 Відповісти
танком або бтр на передку. пішли ви в дупу
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15.05.2024 22:33 Відповісти
Вы бы лучше сравнили гоняющих вечерами мажоров "инвалидов 1 группы" и требования ПДД по состоянию здоровья водителей. У таких "инвалидов" надо права забирать.
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15.05.2024 22:33 Відповісти
Таки, да. С такими диагнозами как у некоторых, вообще запрещено в автомобиль обычный садиться. Только специализированный.
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16.05.2024 00:03 Відповісти
И то только лежа, и в сопровождении медперсонала ))
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16.05.2024 00:06 Відповісти
Или только в морг.
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16.05.2024 08:58 Відповісти
будуть баби своїх чоловіків у багажниках возити
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15.05.2024 22:37 Відповісти
Не чоловіків, а пітухів
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15.05.2024 23:17 Відповісти
А твой болтик где ?! )))
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15.05.2024 23:58 Відповісти
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16.05.2024 06:40 Відповісти
Ты должен уже чувтвовать, но там наверное чёрная дыра
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16.05.2024 08:13 Відповісти
О, закукарекала *****, а ипалом пусть мама твоя не щёлкает как при твоём зачатии.
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16.05.2024 08:10 Відповісти
Перечень вещей, которые запрещено забирать у должника-уклониста в случае невыплаты штрафа, - https://just-dnipro.gov.ua/?view=viewnews&amp;page_id=5081 Минюст

Забирать нельзя:
▪️Последний телефон.
▪️Трехмесячный запас воды, еды, топлива или денег на их приобретение.
▪️ Сельскохозяйственный инвентарь, домашний скот.
▪️Стул, кровать.
▪️ Религиозное имущество.
▪️Посуду, постельное белье, средства гигиены.
▪️Одежду, обувь, все детские вещи.
▪️Лекарства и медицинские средства.
▪️Призы и госнаграды.
▪️На семью должен быть один компьютер, телевизор, холодильник, стол и шкаф.

В списке отсутствуют авто и земля. По поводу жилья: взыскание на него возможно, если штраф больше 160 тысяч гривен.
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15.05.2024 22:37 Відповісти
Цікаво, можна забирати бейсбольні біти, обрізи, гвинтівки та інший спортінвентар?
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15.05.2024 22:45 Відповісти
Главное, что телевизор оставляют. Телемарафон выключать нельзя ни в коем случае
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15.05.2024 22:49 Відповісти
Якщо я буду молитися своєму тостеру, він вважатиметься релігійним майном?
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15.05.2024 23:01 Відповісти
депутати та інші чиновники підпадають під визначення "домашній скот"?
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15.05.2024 23:06 Відповісти
Людям в воєнний час втрачати вже нічого.Будуть з тупорами і зброєю захищатися і своє майно.
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15.05.2024 23:24 Відповісти
Сокирами.
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16.05.2024 09:37 Відповісти
В завтра весь вантажно-пасажирський транспорт стане по Україні. Що ТЦК разом з поліцаями та владою будуть робити? Як же влада бажає зробити в Україні майдан, щоб угодити ворогу.
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15.05.2024 22:42 Відповісти
Чим більше в Міноборони дубів , тим міцніша наша оборона.
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15.05.2024 22:44 Відповісти
Питання тільки яким транспортом буде керувати людина після того ''оновлення данних''?
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15.05.2024 22:49 Відповісти
Є ж бензовози, бтр, танки, рсзв, інші машини...
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15.05.2024 22:51 Відповісти
Якщо пощастить - якимось старим пікапом, який передадуть в частину волонтери, а інакше сидітиме в окопі під артобстрілами та КАБами.
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15.05.2024 22:52 Відповісти
Шо, вже обісцяли тебе?
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16.05.2024 10:49 Відповісти
Що влада буде робити, якщо народ різко вступить до релігійних громад, в яких забороняється брати зброю?
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15.05.2024 22:52 Відповісти
Введе поняття стажу, і будуть сортувати за роками вислуги в громадах
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15.05.2024 22:56 Відповісти
В такому випадку країни заходу будуть вважати це як гоніння на вірян та ніякої допомоги не буде.
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15.05.2024 23:07 Відповісти
Це не працює в українських реаліях, інакше подібні релігійні громади стали б не лише наймасовішими, а й озолотилися б у максимально короткий термін.
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15.05.2024 22:58 Відповісти
Свої релігійні переконання і те, що вони забороняють брати до рук зброю, ще потрібно довести. Судячи із останнього рішення Верховного суду, зробити це буде ой як непросто.
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15.05.2024 23:24 Відповісти
Заороняється то не страшно. Тут аби не заохотив хтось. Хоча сама влада непогано старається у цьому напрямі.
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16.05.2024 10:52 Відповісти
А заплачені штрафи теж будуть повертати після оновлення даних в тцк ?
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15.05.2024 23:10 Відповісти
Тільки користуватись тим транспортом буде вже нема кому.
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15.05.2024 23:14 Відповісти
А ще мабуть штраф буде за те що їхав по "забаненому" якимось суддею вод.посвідченням...
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15.05.2024 23:15 Відповісти
Вже зараз в військах 1,200000 людей з них воює 200 тис.Остальні чим замаються150-200 тис на кордоні з бульбашами а інші?По містах?Це величезні кошти.А ротації хлопці не бачать.Набрати 200 тис це 100 млрд грн.Коштів немає не вистачає для тихї хто є.
після 18 числа вся економіка і логістика ляже.Тоді влада зрозуміє що вона накоїла.Особливо логістика бо ціни будуть космічні а всі компанії по доставці вантажів на прикол вантажівки ставлять.Навіть компанії таксі вже б'ють на сполох бо масово водії відмовляються.
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15.05.2024 23:21 Відповісти
Тоді "влада" зрозуміє що вона накоїла....

все "ЦЯ влада" робить по-плану...по-оманському плану....
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16.05.2024 00:06 Відповісти
А що влада. У перзидента 20 останній робочий день.
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16.05.2024 11:00 Відповісти
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15.05.2024 23:51 Відповісти
Ще раз - оновлення даних нерозривно пов"язане з ВЛК, а ВЛК нерозривно пов"язана з мобілізаційним розпорядженням. Саме по собі оновлення ваших даних державі не потрібне. Їй потрібні ви. Всі оці епічні події з ЦНАП і електронним кабінетом - це все по принципу наркозу перед операцією. Різати в будь якому разі будуть, але так менше дискомфорту для пацієнта (хоча результат один).
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15.05.2024 23:54 Відповісти
Да, это как помыть кабанчика перед забоем...
Своеобразная забота о чистоте... )))
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16.05.2024 00:02 Відповісти
А хто знає відмітився водій чи ні? Може яку наліпку з номером ставити ?
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16.05.2024 07:11 Відповісти
Обісруться, як завжди з тим законом. Тиждень-два і почнуть нову херню вигадувати.
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16.05.2024 09:38 Відповісти
На передовій права не треба.
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16.05.2024 12:07 Відповісти
Зелена наркопаскуда, думає що вона буде правити безконечно!
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16.05.2024 13:05 Відповісти
Гидоти
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16.05.2024 18:42 Відповісти
 
 