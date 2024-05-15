Обмеження права керування транспортним засобом буде скасовуватися після оновлення даних у ТЦК, - Міноборони

Від 18 травня протягом 60 діб усі військовозобов’язані громадяни України мають уточнити свої дані.

Про це нагадав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Норми закону такі, що від 18 травня протягом 60 діб усі військовозобов’язані повинні уточнити свої дані. Якщо говорити про обмежено придатних, то після того, як така людина пройде військово-лікарську комісію, отримавши направлення в ТЦК та СП, буде ясно, вона придатна, чи не придатна. Тому що статус "обмежено придатний" скасовується (його скасовано з 4 травня - ред.)", - зазначив Лазуткін.

Речник Міноборони наголосив, що це мають зробити усі військовозобов’язані, незважаючи на те, коли вони уточняли свої дані. "Уточнити дані можна буде через електронний кабінет, спеціальний застосунок, який запрацює з 18 травня, а також у ЦНАП чи ТЦК та СП", - додав Лазуткін.

Коментуючи обмеження права керування авто, він зауважив, що у законі прописана чітка схема: "Через п’ять днів після того, як людина, яка має з’явитися у ТЦК і СП, і ухиляється, видається вимога щодо виконання обов’язку військовозобов’язаного. Через десять днів, якщо вона ігнорує її, йде звернення до суду, і суд приймає рішення стосовно обмеження права керування транспортним засобом. Важливо пам’ятати, що це обмеження тимчасове. Якщо людина оновлює свої дані, то це обмеження скасовується".

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Прокоментував Лазуткін і чутки про автотранспортний обов’язок, що, мовляв, будуть забирати автівки: "Нагадаю, що цей обов’язок давно діє, це - не нова норма. Так, деякі автівки залучалися, переважно спецтранспорт, у державних установ. Легкові ж автомобілі не вилучалися, можливо, були поодинокі випадки".

Тим, хто хоче потрапити до обраних частин, представник Міноборони порадив звернутися до рекрутингових центрів. "Їх в Україні відкрилося вже 20. Це можливість для тих, хто хоче бути потрібним Силам оборони держави і може знайти там нову високооплачувану роботу за фахом", - нагадав Лазуткін.

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