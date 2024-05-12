У Міноборони розповіли, як будуть вилучати авто на потреби ЗСУ: Повинно бути рішення місцевих державних адміністрацій
Вилучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.
Про це розповів у тижневому огляді речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка", - заявив він.
Лазуткін пояснив, що залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюється відповідними розпорядженнями.
За словами речника Міноборони, приймання та передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.
"Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації", - уточнив Лазуткін.
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що, Українська Держава не може організувати фірму по централізованій закупівлі б/у джипів у Європі за "смішними" цінами ?
НЄ вєрю !!!!
Термін у який зобов'язані надати компенсацію у разі пошкодження ТЗ?
Яким чином оформлення буде проходити - сам бігай якщо бажаєш повернути назад свій ТЗ?
куда ділися міни з під кордону в Вовчанському р-ні?
як завжди, по ЗЄльоному
хто винуватий в зриві операції вагнер
чому зарізали випуск ракет
тепер мовчать по розмінуванню кордону на півночі..
я впевнений що про це хтось каже голосно та з гордісттю
але не нам а кремлю
то чому дивуєшся що ...андони беруть краще собі??
в Києві бездоріжжя...
та й снаряди, міни, важкі кулемети перевозити треба.
поранених мусоробратимів евакуювати треба...
робітникам ніколи було бєтона лити, телевізор дивились !
а по радіо вже голову проїли новими Житловими комплексами - бєтон стинєт, дівати немає куди
.
не прислали кенвіди(самосвали)
лопат не дали....
то зто винуватий???
сша, *******...
Я так розумію що то все зараз піде до війська. Я добре зрозумів?
А от буси Т5 і Спрінтер - саме то що треба.
Третій рік збагачення ЗЄ-влади та СН на війні.
Вже у Скандинавії та Балтії давно у порушників вилучають авто на користь ЗСУ.
І тут власники преміальних автопарків вирішили розповісти, як забирати авто пересічних українців.
більш ніж одна на людину, а то може людина пів життя заощаджувала на машину, а її вилучать
ані внє палітікі..