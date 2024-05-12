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Новини Війна
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У Міноборони розповіли, як будуть вилучати авто на потреби ЗСУ: Повинно бути рішення місцевих державних адміністрацій

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Вилучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

Про це розповів у тижневому огляді речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка", - заявив він.

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Лазуткін пояснив, що залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюється відповідними розпорядженнями.

За словами речника Міноборони, приймання та передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

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"Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації", - уточнив Лазуткін.

Автор: 

авто (6153) Міноборони (7329) мобілізація (3036)


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Топ коментарі
+15
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12.05.2024 19:33
+14
не "автолюбитель", бо автомашини не маю, але в ******** умовах на третьому році війни експропріація автівок це повна ганьба !

що, Українська Держава не може організувати фірму по централізованій закупівлі б/у джипів у Європі за "смішними" цінами ?

НЄ вєрю !!!!
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12.05.2024 19:08
+12
Ще одна жирна тема для ментів
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12.05.2024 19:01
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12.05.2024 19:01 Відповісти
Ще одна жирна тема для ментів
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12.05.2024 19:01 Відповісти
не для ментов, а для администраций. а глав администраций у нас кто назначает? правилно)))
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12.05.2024 19:04 Відповісти
Невже нарід особисто
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12.05.2024 19:05 Відповісти
у вас есть сомнения?))))
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12.05.2024 19:15 Відповісти
Так то так, але ж машини менти будуть зупиняти
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12.05.2024 19:06 Відповісти
ну это сначала надо шоб глава администрации на машину "глаз" положил и дал распоряжение на конкретную машину. щас у глав администраций срочно джипов на нужды ЗСУ прибавиться)))
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12.05.2024 19:14 Відповісти
Я думаю, що за "чисто символічну суму" буде можливість повернути своє авто. )
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12.05.2024 19:16 Відповісти
само собой))
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12.05.2024 19:21 Відповісти
не "автолюбитель", бо автомашини не маю, але в ******** умовах на третьому році війни експропріація автівок це повна ганьба !

що, Українська Держава не може організувати фірму по централізованій закупівлі б/у джипів у Європі за "смішними" цінами ?

НЄ вєрю !!!!
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12.05.2024 19:08 Відповісти
Поки що цим волонтери переймаються. А новими Порох та Кличко, імідж сонцесяйному псують, падлюки..
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12.05.2024 19:20 Відповісти
Какой-нибудь шаурма или розенплять давно бы соорудил , но елдак не дает, боится, шо х-ло глаз на дупу натянит.
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12.05.2024 19:27 Відповісти
то хто їм дохтор по піарі, довбойопам ЗЄльоним ?
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12.05.2024 19:34 Відповісти
Якщо Зелені почнуть закуповувати "централізовуванно" б/у джипи- Ви всі, оху...те від цін! Хіба що резнікова призначити відповідальним...
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12.05.2024 19:42 Відповісти
то був проєкт Ідеаліста, коли автівки закуповувала б Українська Держава....
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12.05.2024 20:09 Відповісти
Де ти бачиш державу?я бачу зграю покидьків....
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12.05.2024 21:30 Відповісти
Вилученню підлягать виключно Таврії, Деу та Сhevrolet aveo ? Думаю що власникам Майбахів та Порше турбуватися підстав немає.....
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12.05.2024 19:09 Відповісти
Мустанги теж залишать..їм будь які авто з підвищеною проходимістю й високим кліренсом потрібні..
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12.05.2024 19:24 Відповісти
Хлопці, бігом продавайте дизельні джипи і пікапи. Знову будуть атбірать і дєліть як в1917
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12.05.2024 19:10 Відповісти
Він забув сказати який буде розмір компенсації у разі пошкодження ТЗ?
Термін у який зобов'язані надати компенсацію у разі пошкодження ТЗ?
Яким чином оформлення буде проходити - сам бігай якщо бажаєш повернути назад свій ТЗ?
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12.05.2024 19:11 Відповісти
Мінімальним. Експерти можуть як занизити до відра з гайками, так і підняти вартість до небес..
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12.05.2024 19:26 Відповісти
УЖЕ ВСІ АВТІВКИ ПОДАРОВАНІ І КОНФІСКОВУВАТИ НІ В КОГО... СПОЧАТКУ СПОВІЩАЮТЬ ЗА 2-3 МІСЯЦЯ... ЩОБ РІДНЯ ВСТИГЛА ПЕРЕДАРУВАТИ...
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12.05.2024 19:11 Відповісти
А якщо автівці 20 років, а її технічний стан краще ніж двохрічній? В акті можна написати шо вгодно. Приміром у мене авто доглянуте, за 20 років наїздив всього 100 тис.км., технічний стан огонь, не бита не крашена, кузов оцинкований. Так, їй 20 років, але є господарі шо за два роки машину ухайдокають.
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12.05.2024 19:14 Відповісти
для методики оцінки більшу вагу має вік авто аніж його технічний стан , сам знаю бо за розбиту ідіотом , не биту , не перефарбовану , з пробігом 60 тис , але десятирічну , отримав від страхової відшкодування якого не вистачило навіть на оплату б.в. запчастин для ремонту , а іще сам ремонт ....
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12.05.2024 21:50 Відповісти
Так отож...
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12.05.2024 21:54 Відповісти
А МО не хоче запитати само в себе,
куда ділися міни з під кордону в Вовчанському р-ні?
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12.05.2024 19:14 Відповісти
альоша-альоша каже що знову *****...алі

як завжди, по ЗЄльоному
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12.05.2024 19:36 Відповісти
Оно стесняется...
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12.05.2024 19:58 Відповісти
вони соромляться досі сказати по чиїй команді розмінували південь
хто винуватий в зриві операції вагнер
чому зарізали випуск ракет
тепер мовчать по розмінуванню кордону на півночі..
я впевнений що про це хтось каже голосно та з гордісттю
але не нам а кремлю
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12.05.2024 20:13 Відповісти
ахахах бо мудрий нарід не ставить таких питань . то чому вони самі себе питати . вони знають що роблять
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12.05.2024 20:44 Відповісти
Дивно. А поліція на нульових Мітсубіші Аутлендер катається.
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12.05.2024 19:18 Відповісти
а ти дивуєшся коли чуєш що підари чпокають один одного??
то чому дивуєшся що ...андони беруть краще собі??
в Києві бездоріжжя...
та й снаряди, міни, важкі кулемети перевозити треба.
поранених мусоробратимів евакуювати треба...
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12.05.2024 20:17 Відповісти
А зелені офшори коли почнуть вилучати? Чи це не на часі?
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12.05.2024 19:24 Відповісти
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12.05.2024 19:33 Відповісти
та ми ж півроку були зайняті санта-барбарою у Конгресі США !

робітникам ніколи було бєтона лити, телевізор дивились !

а по радіо вже голову проїли новими Житловими комплексами - бєтон стинєт, дівати немає куди

.
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12.05.2024 19:40 Відповісти
бо не дали катерпілерів (екскаваторів)
не прислали кенвіди(самосвали)
лопат не дали....
то зто винуватий???
сша, *******...
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12.05.2024 20:20 Відповісти
Лексусы и Теслы судей, прокуроров с СБУшниками и их родственниковтоже подлежат «вилучению»?
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12.05.2024 19:35 Відповісти
На наступний же день ті вилучанти вже будуть посадки штурмувати )
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12.05.2024 20:10 Відповісти
Краще спалити то авто, ніж потім на ньому бики тцкашні їздитимуть.
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12.05.2024 19:36 Відповісти
Якщо у вас , пані , одне авто , не паліть будь ласка , бо його точно ніхто не забере .) А якщо два , перереєструйте на бабцю . До речі в мрео величезні черги , до кінця травня всі талончики роздані , по всім містам України .
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12.05.2024 19:51 Відповісти
Дякую, проте не потребую у пораді від зеленої шмарі аля Мосейчук,
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12.05.2024 20:23 Відповісти
Пані , ви мене образили , я завжди була за партію "ЕС " пана Порошенка . Зелених ненавиджу !
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12.05.2024 20:26 Відповісти
І?
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12.05.2024 20:29 Відповісти
-провокаторка ? Мабудь так .
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12.05.2024 20:33 Відповісти
Мабуть не так. Ти до мене докопалося, говеня, із питанням перереєстрації авто, котре ніяк із мого допису не виникало. І ти мене звинувачуєш як провокатора... І на тому йди остаточно нахер, говеня.
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12.05.2024 20:47 Відповісти
Ооо вилізло нутро -- "говеня " "нахер " Ти не жінка , ти чоловік , притому невихований .
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12.05.2024 20:59 Відповісти
Колись був на КПП в Ужгороді, мушу сказати що митники і начальство погранців на таких позашляховиках їздило що позаздрити можна. А в Київі то взагалі ще круче та ще й з номерами 333, 555, 777, 001
Я так розумію що то все зараз піде до війська. Я добре зрозумів?
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12.05.2024 19:44 Відповісти
Скажуть, шо то занадто примітні машини для ворога )))
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12.05.2024 19:52 Відповісти
Починайте з депутатів в них авто нові, прямо з салона, обслужені, комфортні та надійні.
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12.05.2024 20:00 Відповісти
Депутати саі би їх віддали, але їхні авто військовим не підходять. Треба дизельні, а депутатські і суддівські на бензині.
А от буси Т5 і Спрінтер - саме то що треба.
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12.05.2024 20:44 Відповісти
Йшов третій рік війни...
Третій рік збагачення ЗЄ-влади та СН на війні.

Вже у Скандинавії та Балтії давно у порушників вилучають авто на користь ЗСУ.

І тут власники преміальних автопарків вирішили розповісти, як забирати авто пересічних українців.
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12.05.2024 20:04 Відповісти
Видучати в першу чергу потрібно у чиновників які це придумали, у кого є надлишок машин,
більш ніж одна на людину, а то може людина пів життя заощаджувала на машину, а її вилучать
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12.05.2024 20:23 Відповісти
та не хочуть ждуни ділитись технікою..
ані внє палітікі..
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12.05.2024 20:35 Відповісти
Микола всеньке життя тяжко працював, платив податки на силовиків, суддів і прокурорів. Почалась війна, Микола донатить щодень, собі відмовляє. Прийшла повістка, - Микола йде воювати замість силовиків. Через місяць жінка дзвонить, -прийшли воєнні і забрали трактор, нема чим землю обробити. В задачі питається: нах*я воно те все Миколі треба?
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12.05.2024 21:38 Відповісти
Изымать будут только в том случае когда одна машина принадлежит семье. К тем у кого 50 или 60 это не относится.
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12.05.2024 21:39 Відповісти
Це вже не жарти. Це недієздатність повна влади. У Лізі сексуальних реформ дозвіл просити не треба?
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13.05.2024 00:36 Відповісти
 
 