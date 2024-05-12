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У Міноборони озвучили, за які злочини не мобілізовуватимуть ув’язнених. ПЕРЕЛІК

ЗСУ

Мобілізовувати осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України, не будуть.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину, але й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира взяти таку особу на службу", – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони про набуття чинності закону про мобілізацію: Змінюється підхід до війни - потрібно мобілізуватися всій країні

За словами Лазуткіна, обмеження діятимуть щодо осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України. Це стосується:

  • умисного вбивства двох або більше людей;
  • вбивства з особливою жорстокістю;
  • вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;
  • злочинів проти статевої свободи та недоторканості;
  • злочинів, пов'язаних з тероризмом;
  • порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно призвело до смертей;
  • вбивства або замаху на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
  • особливо тяжкі корупційні злочини.

Речник Міноборони нагадав, що рішення про умовно-дострокове звільнення ухвалює суд, а засуджені зможуть служити у спеціальних підрозділах.

Автор: 

Міноборони (7329) зеки (62) мобілізація (3036)


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Топ коментарі
+7
А Бубачку хто захищати буде? Хоча насправді не будуть, мусара втечуть першими, що показав лютий 2022го.
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12.05.2024 17:03
+7
А де струнки ряди податківців, прокурорів, суддей та інших паразитів - насосів з держбюджету та пенсійного фонду ?
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12.05.2024 17:06
+6
Опа !
Не сподобалось моє питання - видалили
Але відповідь , на нього , сподобалась - не видалили !
П.С - для чергового модератора - це питання , яке задають хлопці на фронті , їх точно не видалиш !
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12.05.2024 17:06
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А Бубачку хто захищати буде? Хоча насправді не будуть, мусара втечуть першими, що показав лютий 2022го.
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12.05.2024 17:03 Відповісти
Опа !
Не сподобалось моє питання - видалили
Але відповідь , на нього , сподобалась - не видалили !
П.С - для чергового модератора - це питання , яке задають хлопці на фронті , їх точно не видалиш !
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12.05.2024 17:06 Відповісти
та ми знаємо за що не мобілізують щоб кров"ю змити --- за корупцію ..за мародерство ...за брехню .. за втрачену віру і надію народу.
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12.05.2024 17:05 Відповісти
а хто ж буде найвеличнішого *ідора захищати . Розіп'яли Залужного, тепер самі на голгофу будети йти як барани. Засирський вже повів
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12.05.2024 17:06 Відповісти
А де струнки ряди податківців, прокурорів, суддей та інших паразитів - насосів з держбюджету та пенсійного фонду ?
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12.05.2024 17:06 Відповісти
Останній пункт дуже цікавий... 🤔Якщо ти корупціонер, то тобі не можна воювати
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12.05.2024 17:10 Відповісти
"Простим" корупціонерам - можна. Це "особливо тяжким" ніззя.
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12.05.2024 17:49 Відповісти
І що, як у Пригожина на - пів року на війні і на свободу?😆
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12.05.2024 17:37 Відповісти
Ні в нас гірше, немає такого...
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12.05.2024 18:07 Відповісти
Зеленський чотири рази не приходив по повісткам до военкомату.
Яку відповідальність він поніс за це ?
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12.05.2024 17:40 Відповісти
У нас є засуджені за особливо тяжкі корупційні злочини?
Так це ж сенсація, чому ви раніше про таке чудо не писали.
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12.05.2024 17:41 Відповісти
Коломойша
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12.05.2024 18:08 Відповісти
Бєня не засуджений, він п'є кофе на перетримці.
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12.05.2024 18:12 Відповісти
Да хай хоч повій до нього водять. Але він позбавлений волі, сидить там, бо списаний матеріал. Звісно. що жодного корупціонера з сьогодення, який краде мільярди на яйцях по 17 ,або на оборонних спорудах -не буде в СІЗО ,поки Зеля при владі.
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12.05.2024 18:24 Відповісти
Хух, злочинного недбальства нема. Прикладу прохання про мобілізацію до добровільного зізнання.
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12.05.2024 17:57 Відповісти
"злочинів проти статевої свободи та недоторканості" включає дитяче порево на телефоні?
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12.05.2024 17:59 Відповісти
Що таке "особливо тяжкі корупційні злочини"??? Які тут існують крітерії при тому що в кримінальному кодексі такого розділення не існує???
Чи це буде вирішувати корумпований суд на, як кажуть, на глазок. Тобто наскільки суттєвий прес зелених занесуть до того суду?
Ось скоро і побачимо як вся та невелика шайка злодіїв-корумпантів скоро почне поповнювати ряди батальйону Монако.
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12.05.2024 18:56 Відповісти
цікаво а кому можна?
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12.05.2024 19:02 Відповісти
а одного запланувати і вбити це норм...
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12.05.2024 19:40 Відповісти
 
 