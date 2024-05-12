У Міноборони озвучили, за які злочини не мобілізовуватимуть ув’язнених. ПЕРЕЛІК

Мобілізовувати осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України, не будуть.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину, але й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира взяти таку особу на службу", – заявив він.

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За словами Лазуткіна, обмеження діятимуть щодо осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України. Це стосується:

умисного вбивства двох або більше людей;

вбивства з особливою жорстокістю;

вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;

злочинів проти статевої свободи та недоторканості;

злочинів, пов'язаних з тероризмом;

порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно призвело до смертей;

вбивства або замаху на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;

особливо тяжкі корупційні злочини.

Речник Міноборони нагадав, що рішення про умовно-дострокове звільнення ухвалює суд, а засуджені зможуть служити у спеціальних підрозділах.