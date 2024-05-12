У Міноборони озвучили, за які злочини не мобілізовуватимуть ув’язнених. ПЕРЕЛІК
Мобілізовувати осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України, не будуть.
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого залежатиме не лише від його особистого бажання та складу злочину, але й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира взяти таку особу на службу", – заявив він.
За словами Лазуткіна, обмеження діятимуть щодо осіб, які відбувають покарання або були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України. Це стосується:
- умисного вбивства двох або більше людей;
- вбивства з особливою жорстокістю;
- вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;
- злочинів проти статевої свободи та недоторканості;
- злочинів, пов'язаних з тероризмом;
- порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, якщо воно призвело до смертей;
- вбивства або замаху на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
- особливо тяжкі корупційні злочини.
Речник Міноборони нагадав, що рішення про умовно-дострокове звільнення ухвалює суд, а засуджені зможуть служити у спеціальних підрозділах.
Топ коментарі
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Але відповідь , на нього , сподобалась - не видалили !
П.С - для чергового модератора - це питання , яке задають хлопці на фронті , їх точно не видалиш !
Яку відповідальність він поніс за це ?
Так це ж сенсація, чому ви раніше про таке чудо не писали.
Чи це буде вирішувати корумпований суд на, як кажуть, на глазок. Тобто наскільки суттєвий прес зелених занесуть до того суду?
Ось скоро і побачимо як вся та невелика шайка злодіїв-корумпантів скоро почне поповнювати ряди батальйону Монако.