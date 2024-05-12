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В Минобороны озвучили, за какие преступления не будут мобилизовывать заключенных. СПИСОК

ЗСУ

Мобилизовать лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины, не будут.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Решение о мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира взять такое лицо на службу", - заявил он.

Также читайте: Минобороны о вступлении в силу закона о мобилизации: Изменяется подход к войне - нужно мобилизоваться всей стране

По словам Лазуткина, ограничения будут действовать в отношении лиц, которые отбывают наказание или были осуждены за преступления против основ нацбезопасности Украины. Это касается:

  • умышленного убийства двух или более людей;
  • убийства с особой жестокостью;
  • убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;
  • преступлений против половой свободы и неприкосновенности;
  • преступлений, связанных с терроризмом;
  • нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно привело к смертям;
  • убийства или покушения на убийство правоохранителя или военнослужащего;
  • особо тяжкие коррупционные преступления.

Представитель Минобороны напомнил, что решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, а осужденные смогут служить в специальных подразделениях.

Автор: 

Минобороны (9304) зэки (75) мобилизация (2746)


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Топ комментарии
+7
А Бубачку хто захищати буде? Хоча насправді не будуть, мусара втечуть першими, що показав лютий 2022го.
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12.05.2024 17:03
+7
А де струнки ряди податківців, прокурорів, суддей та інших паразитів - насосів з держбюджету та пенсійного фонду ?
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12.05.2024 17:06
+6
Опа !
Не сподобалось моє питання - видалили
Але відповідь , на нього , сподобалась - не видалили !
П.С - для чергового модератора - це питання , яке задають хлопці на фронті , їх точно не видалиш !
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12.05.2024 17:06
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Правила форума Совет форумчан
А Бубачку хто захищати буде? Хоча насправді не будуть, мусара втечуть першими, що показав лютий 2022го.
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12.05.2024 17:03 Ответить
Опа !
Не сподобалось моє питання - видалили
Але відповідь , на нього , сподобалась - не видалили !
П.С - для чергового модератора - це питання , яке задають хлопці на фронті , їх точно не видалиш !
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12.05.2024 17:06 Ответить
та ми знаємо за що не мобілізують щоб кров"ю змити --- за корупцію ..за мародерство ...за брехню .. за втрачену віру і надію народу.
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12.05.2024 17:05 Ответить
а хто ж буде найвеличнішого *ідора захищати . Розіп'яли Залужного, тепер самі на голгофу будети йти як барани. Засирський вже повів
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12.05.2024 17:06 Ответить
А де струнки ряди податківців, прокурорів, суддей та інших паразитів - насосів з держбюджету та пенсійного фонду ?
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12.05.2024 17:06 Ответить
Останній пункт дуже цікавий... 🤔Якщо ти корупціонер, то тобі не можна воювати
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12.05.2024 17:10 Ответить
"Простим" корупціонерам - можна. Це "особливо тяжким" ніззя.
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12.05.2024 17:49 Ответить
І що, як у Пригожина на - пів року на війні і на свободу?😆
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12.05.2024 17:37 Ответить
Ні в нас гірше, немає такого...
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12.05.2024 18:07 Ответить
Зеленський чотири рази не приходив по повісткам до военкомату.
Яку відповідальність він поніс за це ?
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12.05.2024 17:40 Ответить
У нас є засуджені за особливо тяжкі корупційні злочини?
Так це ж сенсація, чому ви раніше про таке чудо не писали.
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12.05.2024 17:41 Ответить
Коломойша
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12.05.2024 18:08 Ответить
Бєня не засуджений, він п'є кофе на перетримці.
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12.05.2024 18:12 Ответить
Да хай хоч повій до нього водять. Але він позбавлений волі, сидить там, бо списаний матеріал. Звісно. що жодного корупціонера з сьогодення, який краде мільярди на яйцях по 17 ,або на оборонних спорудах -не буде в СІЗО ,поки Зеля при владі.
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12.05.2024 18:24 Ответить
Хух, злочинного недбальства нема. Прикладу прохання про мобілізацію до добровільного зізнання.
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12.05.2024 17:57 Ответить
"злочинів проти статевої свободи та недоторканості" включає дитяче порево на телефоні?
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12.05.2024 17:59 Ответить
Що таке "особливо тяжкі корупційні злочини"??? Які тут існують крітерії при тому що в кримінальному кодексі такого розділення не існує???
Чи це буде вирішувати корумпований суд на, як кажуть, на глазок. Тобто наскільки суттєвий прес зелених занесуть до того суду?
Ось скоро і побачимо як вся та невелика шайка злодіїв-корумпантів скоро почне поповнювати ряди батальйону Монако.
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12.05.2024 18:56 Ответить
цікаво а кому можна?
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12.05.2024 19:02 Ответить
а одного запланувати і вбити це норм...
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12.05.2024 19:40 Ответить
 
 