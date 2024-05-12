В Минобороны озвучили, за какие преступления не будут мобилизовывать заключенных. СПИСОК

Мобилизовать лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины, не будут.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Решение о мобилизации конкретного осужденного будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира взять такое лицо на службу", - заявил он.

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По словам Лазуткина, ограничения будут действовать в отношении лиц, которые отбывают наказание или были осуждены за преступления против основ нацбезопасности Украины. Это касается:

умышленного убийства двух или более людей;

убийства с особой жестокостью;

убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;

преступлений против половой свободы и неприкосновенности;

преступлений, связанных с терроризмом;

нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно привело к смертям;

убийства или покушения на убийство правоохранителя или военнослужащего;

особо тяжкие коррупционные преступления.

Представитель Минобороны напомнил, что решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, а осужденные смогут служить в специальных подразделениях.