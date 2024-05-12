Минобороны о вступлении в силу закона о мобилизации: Изменяется подход к войне – нужно мобилизоваться всей стране
Закон о мобилизации изменит подход к войне, а также положит конец истории, когда часть людей воюет на фронте, а часть - "живет своей мирной, спокойной жизнью".
Об этом в субботу, 11 мая, заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", - сказал он.
По словам Лазуткина, "нужно мобилизоваться всей стране", поскольку противник силен.
"Впечатляющее отличие, которое бросалось каждый раз в глаза, когда возвращаешься с Донбасса в Киев или Львов, или другие мирные города, не является нормальным. Возможно, это было бы нормально, если бы у нас был слабый враг, однако в этом случае нужно мобилизоваться всей стране", - считает представитель Минобороны.
Спикер напомнил, что с 18 мая, когда закон о мобилизации вступит в силу, все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП.
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Дурепу Гуменюк вигнали з ОК Південь і одразу знайшли нове, більш пАтужне корито. Від 10.05 вона керує прес-службою ОК Північ.
Если бы сделали фиксированные сроки службы, тогда можно было всех пропускать через эту мясорубку, вплоть до депутатов и премьера с его кабинетом министров.
А так получается что у верхушки тихая жизнь, они ни за что не думают и не отвечают, а бесправным все тяготы войны на плечи.
Юрий Нестеренко
Истина
Простая аксиома есть у нас,
И всяким "миротворцам" мы ответим:
"Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям."
Все это повторялось много раз -
Пора покончить с вечным лихолетьем!
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Одно лишь зло приводит их в экстаз,
Милы сапог хозяина и плеть им,
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Кто не лишился разума и глаз,
Тот безусловно согласится с этим -
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
А в общем, тут не нужно лишних фраз -
Все очевидно. Просто цель отметим:
Давайте просто их убьем сейчас,
Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!
октябрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/121140.html
При максимальном напряжении сил и благоприятных обстоятельствах Украина в течении года (12 месяцев до мая 2025го) сможет мобилизовать 300 тысяч человек.
Примерно по 25 тысяч в месяц.
Именно такое количества можно разместить, обучить, накормить, снарядить и обеспечить вооружением и техникой. Это и есть те самые "вси, вся краина, весь нарид" и так далее...
Задача военно-политическое руководства сделать так, чтобы это были хотя бы плюс-минус здоровые люди, с хотя бы минимальной мотивацией. Точка.
И вот тут надо будет крепко подумать головой, а не тухесом... иначе опять придётся искать виноватых, то ли агентив кремля, то ли клятый запад, то ли ждунив, то ли ухилянтив, то ли жыдив и так далее...
"Тупо приклеили к квитанции за коммуналку". Демобилизованный украинский военный без ног получил повестку в ТЦК
Закон о мобилизации изменит подход к войне, а также положит конец истории, когда часть людей воюет на фронте, а часть - "живет своей мирной, спокойной жизнью". Источник:
ТЕПЕРЬ ЭТА ЧАСТЬ ,,
НЕ БУДЕТ ЖИТЬ МИРНО И СПОКОЙНО,,