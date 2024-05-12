Минобороны о вступлении в силу закона о мобилизации: Изменяется подход к войне – нужно мобилизоваться всей стране

Закон о мобилизации изменит подход к войне, а также положит конец истории, когда часть людей воюет на фронте, а часть - "живет своей мирной, спокойной жизнью".

Об этом в субботу, 11 мая, заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", - сказал он.

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По словам Лазуткина, "нужно мобилизоваться всей стране", поскольку противник силен.

"Впечатляющее отличие, которое бросалось каждый раз в глаза, когда возвращаешься с Донбасса в Киев или Львов, или другие мирные города, не является нормальным. Возможно, это было бы нормально, если бы у нас был слабый враг, однако в этом случае нужно мобилизоваться всей стране", - считает представитель Минобороны.

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Спикер напомнил, что с 18 мая, когда закон о мобилизации вступит в силу, все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП.