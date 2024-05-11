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Новости Война
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На Сумщине 55-летний мужчина попал в реанимацию с инфарктом после визита в ТЦК. ВВК признала его годным к службе

55-річний сумчанин опинився в реанімації після візиту до ТЦК

55-летний житель Шостки Сумской области с проблемами сердца и хроническими заболеваниями дважды потерял сознание и попал в реанимацию после посещения ТЦК и СП в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Что случилось?

Родственники 55-летнего мужчины из города Шостка Сумской области обвинили в противоправных действиях ТЦК.

Они утверждают, что мужчину тайно увезли из Сум в Харьков, где он два раза потерял сознание и попал в реанимацию. После огласки в ТЦК заявили, что продолжается проверка происшествия.

Семья сумчанина отмечает, что мужчина проходил медицинскую комиссию, как законопослушный гражданин, но в ответ столкнулся с неутешительными реалиями.

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ВВК без обследования

Известно, что ранее мужчина перенес инфаркт, последние три года у него повышалось давление. Кроме того, на протяжении 30 лет он имел проблемы со спиной - при смещении дисков "отказывали" ноги.

Жена потерпевшего рассказала, что на ВВК ему даже не померили давление и заверили, что мужчина может служить.

"Во время проведения комиссии сделана кардиограмма, где выяснилось, что на сердце рубцы. Позвонили семейному врачу, которая сообщила, что с высокой вероятностью гражданин перенес инфаркт и обязательно нужно пройти УЗИ сердца", - отметила жена сумчанина.

Во время общения с главой ВВК мужчина попросил сделать дообследование из-за действительно плохого состояния здоровья и возможности негативных и непредсказуемых ситуаций, на что получил отказ в грубой форме, говорит жена.

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Попал в реанимацию без документов

Позже мужчина получил новую повестку и должен был ехать в учебный центр в Сумах. Однако его привезли в Харьков, где ему стало плохо.

По словам семьи, ТЦК обещали доставить его в Шостку, но автобусом повезли в Гончаровск, в Черниговскую область. Там пострадавший еще раз потерял сознание. Уже в таком состоянии его доставили в больницу в Конотоп, где сумчанин оказался в реанимации. Как сообщили в приемном отделении - в тяжелом состоянии.

О состоянии мужчины родственники узнали случайно через знакомых.

"В больнице он оказался без сопроводительных документов. Представители Шосткинского ТЦК и СП даже не сообщили семье, что человек в реанимации г. Конотоп", - рассказала семья сумчанина.

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Дело передали в ГБР

В Сумском областном ТЦК сообщили, что сейчас идет проверка.

"Мы сейчас проверяем эту информацию, реакция на это будет. Выясняем, что произошло на самом деле", - сообщил представитель Сумского ОТЦК Александр Бондаренко.

Смерть мобилизованного на Закарпатье

В конце апреля Цензор.НЕТ информировал о смерти мобилизованного на Закарпатье.

Как отмечалось, у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

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Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье. Офис Генпрокурора тоже начал производство по этому факту.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.

Автор: 

Сумская область (3017) Шостка (72) мобилизация (2744) военно-врачебная комиссия (187) ТЦК (521)


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Топ комментарии
+44
"Ми зараз перевіряємо цю інформацію, реакція на це буде"
Два роки реакції не було, а тепер буде? Ну-ну, віримо звісно.
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11.05.2024 10:42
+41
Звичайно буде. Скажуть що симулянт.
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11.05.2024 10:43
+41
Я місяць тому проходив ВЛК .Мені 57 років. Зубів нема. Плечі болять. Спина -регулярно рачки ходжу. З руганню записали 4 статті. Зуби , суглоби ,спина , ще й гіпертонія 1 стадії виявилась. Результат - годен.І от мені цікаво , як я поряд з 30-40 річними бігати буду.Чи будуть формувати окремий штурмовий 55++??
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11.05.2024 10:52
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Ну, інфаркт отримати після 50 для чоловіків це не проблема. Нажаль, їхнє серце від впливу тестостерону, гормону , який робить чоловіків привабливими, мужніми, маскулінними, стає дуже вразливим. Саме тестостерон вважається вбивцями серцевого м'яза, особливо у чоловіків мачо. Бережіть себе та своє серце.
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11.05.2024 13:09 Ответить
що ж робити? невже яйки - того? жах!😂
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11.05.2024 13:12 Ответить
Що робити? Не палити, не бухати, не зраджувати дружині з дуже молодими дівчатами.
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11.05.2024 13:18 Ответить
І чого ті дуже молоді дівчата до нас, підстаркуватих, причіпляються? Що в нас є таке, чого немає в молодших?
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11.05.2024 13:35 Ответить
Смерті вашої хочуть, от і чіпляються.
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11.05.2024 13:44 Ответить
Гроші. Тільки гроші.
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11.05.2024 14:56 Ответить
Могу подсказать где с десяток здоровых кадровых военных ухилятов сидят. Накупили люксовых тачек, сидят на жопах ровно, военную часть охраняют. Военная часть, склад хранения военной техники, кроме металлолома уже нечего нет. Но их на войну все равно не отправляют.
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11.05.2024 13:11 Ответить
Війна це для старих,хворих та бідних!
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11.05.2024 13:24 Ответить
У 2014-2015-х роках була мобілізація в Україні. Для тих у кого коротка пам'ять, я просто нагадаю, що не було ніяких бусіків, не було ніяких Тис, не було голів ТЦК з віллами у Іспанії, і не було мобілізації інвалідів. Тепер дегенерати 73%, ви можете поржати, бо ви сдєлалі сєбя обравши клоуна презідєнтом. Хужє вжє нє будєт
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11.05.2024 13:23 Ответить
Сравнил жопу с пальцем. Тогда воевало ну где-то 100 тысяч против ЛДНР. И потери были в раз 100 меньше.
Теперь воюет миллион и требуются постоянные пополнения.
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11.05.2024 13:25 Ответить
Давай паржи, хужє нє будєт. Клоун прізєдєнт - ето прікольно.
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11.05.2024 14:16 Ответить
Ты тупой? Смени свою пластинку.
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11.05.2024 14:26 Ответить
Вы почитайте, что понаписали в 402 приказе! Я в 2015 году, при дембеле, был непридатный зи зняттям з облику, но попросили не увольняйся так! Деньги тебе придется платить! Я согласился, потому, что видел тех , кто с "0"! Теперь, по новому приказу, не смотря, что старше стал на 9 лет, "мальчик огурчик"!
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11.05.2024 13:24 Ответить
Чим більше вік та менше здоров*я, тим придатніший!
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11.05.2024 13:29 Ответить
Не совсем так! Там жесть! Которая не в какие медицинские рамки не укладывается!
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11.05.2024 13:34 Ответить
Цензор! Комментарии твоих новых посетителей, не тянут даже не диспут бабушек на лавочке ( и это не сарказм ( хотя похоже на один стенд ап))) Вот! Как заставить людей учиться!? Как заставить людей любить себя? Два дня читаю комменты? Ужас!
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11.05.2024 14:43 Ответить
Може у ВЛК теж план.
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11.05.2024 15:19 Ответить
50 років це набір болячок. Важкого не понесе, більше 30 метрів не пробіжить і більше ніж куском плоті бути не може. А про 55 просто промовчим.
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11.05.2024 16:06 Ответить
Кручу верчу, заплутать хочу. Бусікували в Шостці, мобілізували у Харкові, потім відвезли у Чернигівську область. А опинився у Конотопі. По трьом областям возили. Заплутували сліди, тварюки.
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11.05.2024 17:11 Ответить
А що такого молодого мобілізували? Треба вже за 65-річних братись - вони добре навоюють
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11.05.2024 18:26 Ответить
Вони готові пакувати хоч 6-річних, хоч 65-річних аби тільки самим на фронт не потрапити.
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11.05.2024 18:38 Ответить
ТЦК вбиває. Коли вже цих під**ів почнуть карати? Ви там про якусь «справедливість» шось кукарєкали? Вот реально, ви ж самі зриваєте такими діями мобілізацію. Совок срани
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11.05.2024 21:01 Ответить
Ну шо падлюки, план виконали?
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11.05.2024 21:03 Ответить
А чому б не замістити молодих хлопців з поліції та ТЦК на чоловіків 50+.
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12.05.2024 00:20 Ответить
Коли вже хоч одного під@ра з ВЛК посадять....
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12.05.2024 02:40 Ответить
П#здець а не невтішні реалії
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12.05.2024 07:21 Ответить
отстаньте от людей 50+ уроды
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05.06.2024 12:58 Ответить
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