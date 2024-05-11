На Сумщине 55-летний мужчина попал в реанимацию с инфарктом после визита в ТЦК. ВВК признала его годным к службе

55-летний житель Шостки Сумской области с проблемами сердца и хроническими заболеваниями дважды потерял сознание и попал в реанимацию после посещения ТЦК и СП в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Что случилось?

Родственники 55-летнего мужчины из города Шостка Сумской области обвинили в противоправных действиях ТЦК.

Они утверждают, что мужчину тайно увезли из Сум в Харьков, где он два раза потерял сознание и попал в реанимацию. После огласки в ТЦК заявили, что продолжается проверка происшествия.

Семья сумчанина отмечает, что мужчина проходил медицинскую комиссию, как законопослушный гражданин, но в ответ столкнулся с неутешительными реалиями.

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ВВК без обследования

Известно, что ранее мужчина перенес инфаркт, последние три года у него повышалось давление. Кроме того, на протяжении 30 лет он имел проблемы со спиной - при смещении дисков "отказывали" ноги.

Жена потерпевшего рассказала, что на ВВК ему даже не померили давление и заверили, что мужчина может служить.

"Во время проведения комиссии сделана кардиограмма, где выяснилось, что на сердце рубцы. Позвонили семейному врачу, которая сообщила, что с высокой вероятностью гражданин перенес инфаркт и обязательно нужно пройти УЗИ сердца", - отметила жена сумчанина.

Во время общения с главой ВВК мужчина попросил сделать дообследование из-за действительно плохого состояния здоровья и возможности негативных и непредсказуемых ситуаций, на что получил отказ в грубой форме, говорит жена.

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Попал в реанимацию без документов

Позже мужчина получил новую повестку и должен был ехать в учебный центр в Сумах. Однако его привезли в Харьков, где ему стало плохо.

По словам семьи, ТЦК обещали доставить его в Шостку, но автобусом повезли в Гончаровск, в Черниговскую область. Там пострадавший еще раз потерял сознание. Уже в таком состоянии его доставили в больницу в Конотоп, где сумчанин оказался в реанимации. Как сообщили в приемном отделении - в тяжелом состоянии.

О состоянии мужчины родственники узнали случайно через знакомых.

"В больнице он оказался без сопроводительных документов. Представители Шосткинского ТЦК и СП даже не сообщили семье, что человек в реанимации г. Конотоп", - рассказала семья сумчанина.

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Дело передали в ГБР

В Сумском областном ТЦК сообщили, что сейчас идет проверка.

"Мы сейчас проверяем эту информацию, реакция на это будет. Выясняем, что произошло на самом деле", - сообщил представитель Сумского ОТЦК Александр Бондаренко.

Смерть мобилизованного на Закарпатье

В конце апреля Цензор.НЕТ информировал о смерти мобилизованного на Закарпатье.

Как отмечалось, у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

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Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье. Офис Генпрокурора тоже начал производство по этому факту.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.