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Смерть мобилизованного в ТЦК Кривого Рога: мать подозревает насильственные действия, прокуратура говорит о возможном превышении служебных полномочий. ВИДЕО

После смерти военнообязанного мужчины на территории военкомата в Кривом Роге Криворожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона начала уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП г. Кривой Рог служебных полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

В сообщении указано, что, вероятно, превышение служебных полномочий могло привести к смерти мобилизованного.

"Сейчас в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается", - говорят в прокуратуре.

Смотрите также: На Закарпатье сотрудники ТЦК произвели предупредительные выстрелы во время конфликта с ромами, - полиция. ВИДЕО

Тем временем, в соцсетях распространяется видео с матерью умершего мужчины.

Женщина отмечает, что имеет подозрение относительно насильственной смерти сына.

"Я его видела, а через 15 минут его не стало, после моей встречи", - говорит она.

Также мать утверждает, что у ее сына до этого никогда не было эпилептических приступов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.

Резонансная смерть мобилизованного на Закарпатье

В конце апреля Цензор.НЕТ информировал о смерти мобилизованного на Закарпатье.

Как отмечалось, у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье. Офис Генпрокурора тоже начал производство по этому факту.

Автор: 

Кривой Рог (1395) смерть (9214) военнослужащие (6107) ТЦК (521)


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Топ комментарии
+68
Это же надо было за два года довести страну от очередей под ТЦК до бусификации и до подобного треша. Зеля мастер творить дичь, ничего не скажешь.
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08.05.2024 10:48
+43
Ось так, непомітно, ми прийшли до передмайданних вбивств. Як вбили Ігоря Індило у Шевченківському РОВД
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08.05.2024 10:52
+31
А вчора тут ботоферма розписували які невинні ТЦК і що в транспорті купа людей кожен день гине.. А зараз поховалися як миші.
А саме херове що нічого тим ТЦКшнікам не буде.. Випишуть догану, а в найгіршому випадку відправлять десь до штабу в Дніпрі
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08.05.2024 10:52
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Страница 2 из 2
Систему?! А що саме ти називаєш "системою" бо і у демократичних і у тоталітарних режимах одні й ті самі органи влади і структури але ДІЮТЬ ПО РІЗНОМУ і виходячи з РІЗНИХ ЦІЛЕЙ!!! Тож коли розповідаєш про "систему" то пам'ятай слова Козьми Пруткова - Якщо на клітці із слоном написано "Буйвол" - НЕ ВІР ОЧАМ СВОЇМ!!!
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08.05.2024 11:44 Ответить
Знав, що ти почнеш про демократичну розповідати. Дуже передбачено. Будь яку систему мав на увазі. Чим якісніше система працює на людину, тим менше до неї питань.
Можливо у тебе і немає питань до системи, яка зараз у нас.
У мене занадто багато... як до системи, так і до людей що її очолюють.
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08.05.2024 12:14 Ответить
ти даремно цитуєш козьму пруткова. він (ті що писали під цим псевдо) просто іржуть з таких як ти. Це приклад алогізму що якраз подібний твоєму способу мислення - всі хто критикують тцк (а перш за все владу яка і керує тцк) є агентами кремля. тебе недарма обізвали адвокатом диявола. але то занадто, я підозорюю, що ти просто тупий подоляцький бот на зряплаті
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09.05.2024 03:00 Ответить
Ти думаєш, коли людина волоком тягнуть ,в ней не може щось відірватися? По-друге, Тцкшники просто під одну гребінку всім епілепсію ставлять, після загибелі когось. Навіть тим, у кого її зроду не було. Було теж нещодавно. В припаду епілепсії вихопи зброю у охоронця, і себе застрелив, ага.
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08.05.2024 14:05 Ответить
"Який фахівець чи сама людина котра маючи діабет явно не дотримувалась вимог аби не допустити такий розвиток хронічної хвороби???!!!"

Товарищ Танчик, вгамуйся.І дай Боже тобі, не хворіти ні діабетом, ні епілепсією.
Не гріши, щоб тебе не спіткало таке лихо. Краще помовч.
В житті як на довгій ниві, і тобі ніхто не гарантує, що ти завжди будеш здоровим і говорливим.

Не псуй свою карму
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08.05.2024 16:27 Ответить
Якщо хочеш дійсно писати правду то будь ласка ПИШИ ЇЇ а не ту БРЕХНЮ що набрав на клаві!!! ТЦК та СП це всього на всього перейменовані ВОЄНКОМАТИ котрі існують десятки років і у різних країнах мають різні назви але за суттю є одним - центром призову та мобілізації?! Що ти "Jeka Takix Takix" за хрінь верзеш. Це ТИ є УТВОРЕННЯМ створеним на "Цензорі" задля розповсюдження відверто брехливих і недолугих коментарів!!!
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08.05.2024 11:24 Ответить
Чисто кацапердівська "логіка". Як в старому анекдоті про Чапая, Петьку та Анку, яка їсть сєльодку.
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08.05.2024 11:25 Ответить
Что бы такого не было, надо что бы в ТЦК работали одни женщины. А ухилянтов мужского пола отправить на работу по их профессии, то есть на передок, воевать.
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08.05.2024 11:24 Ответить
Шовинист?
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08.05.2024 13:14 Ответить
непогана ідея. але лесбійки хай... а от я не знаю - чи вони підходять на таку роботу
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09.05.2024 03:02 Ответить
Тцк перетворились на чергову абвгдейку, непрофесійна, порхата влада на чолі з наркоманом знищує і нас і нашу країну!
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08.05.2024 11:26 Ответить
А що суд.мед експертизу не робили?? Шо за народ бл.
якщо є побої це вбиввство або доведення до вбивства, а ніяке не перевищення!!!!
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08.05.2024 11:28 Ответить
ви думаєте вона незалежна. я з матірю возився декілька років щоб пройти коміссію мсєк по інвалідності. як би це не звучало але коронавірус допоміг і купа грошей
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08.05.2024 17:57 Ответить
З новим підходом ВЛК до оцінки придатності після 18 травня таких випадків буде лавина.
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08.05.2024 11:30 Ответить
Треба запровадити відповідають держави за втрату працездатності під час проходження вимог держави. Державні службовці ж мають регрес!!!!!
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08.05.2024 11:31 Ответить
Що ***** за формулювання? Всі сцуть вбивство назвати вбивством?
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08.05.2024 11:32 Ответить
А може тромб ? Дочекайтеся розтину , перед тим як писати маячню.
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08.05.2024 11:39 Ответить
Konechno "" TROMB "" !! Xoposhaya otmazka !!
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08.05.2024 14:23 Ответить
Ага , ТЦК всіх вбиває -так ? Тетянко у тебе роги видно , українці тут пишуть--мовою !
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08.05.2024 14:52 Ответить
Вертається людина з війни. Куди їй йти?
Америка, Європа: до психолога;
Україна: полювати на цивільних.
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08.05.2024 11:50 Ответить
Перше: Телефонуйте на номер 5522 та обирайте 2 - лінія психологічної підтримки військових та їхніх близьких. Для абонентів Lifecell, Vodafone, Київстар усі дзвінки безкоштовні. Графік роботи лінії:11:00 - 19:00 з понеділка по п'ятницю. Вихідні: субота, неділя, державні свята.
Друге: https://**********.com.ua/2023/03/16/de-mozhna-otrymaty-psyhologichnu-dopomogu-zahysnykam-ta-yihnim-rodynam/ Де можна отримати психологічну допомогу захисникам та їхнім родинам

НЕ ДЯКУЙ!
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08.05.2024 11:57 Ответить
перевищення? тобто по троху товкти та знущатися їм дозволено?
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08.05.2024 12:00 Ответить
Раптові смерті--зупинка серця трапляються дуже часто в здорових на вигляд чоловіків Це трапилось в моїх родичів ;40 річні ,здорові ,життєрадісні помирали на протязі -4-5 хвилин. Тому не потрібно тут роздувати цю подію,не знаючи суті справи. Любимо ми базікати --так би захищали свою країну
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08.05.2024 12:09 Ответить
Pardon ! Chto , pryamo VSE rodstvenniki PO ODNOI sxeme ?! A mojet bit" IM kto - to pomog , man' yak kakoi - to ?!
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08.05.2024 14:29 Ответить
може, коли хтось має отримати їх спадщину
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09.05.2024 03:05 Ответить
Тільки повні кретини можуть сподіватися, що викрадена та побита людина захищатиме країну, представники якої це зробили з нею. Скоріше, навпаки, вона почне ненавидіти її не менше ніж окупантів і всіляко саботуватиме або втіче чи здасться при першій ліпшій нагоді але точно не стане нормальним бійцем, який триматиме позиції.
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08.05.2024 12:24 Ответить
Як жінка буде ставитись до держави?
З розумінням?
Як мати Мацієвського?(немає сім'ї)
Як мати Джуса?(немає сім'ї)
Як мати Коцубайла (немає детей, Аліна)+ подарувала держава квартиру..

За залишених ув'язнених - то зовсім квадратна неповага. Звідти і вербування, що в снайпери що в диверсантів, навідників.
Чи як начальника тюрми робили крайнім, за співпрацю. Хоч протоколів вивезення чи перевезення ніхто не опрацьовували. Випусти? - пізд*а мешканцям. Залишити?- це мобрезерв ворога. Перевозити? - це конвой, техніка, розташування, утримання.
А залишився - все 20 років. Він мудак, плюйте он туди!

Країна продукує ненависть, а потім розвішує ярлики.
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08.05.2024 12:38 Ответить
Мати немає права на виплати післ загибелі, тільки дружина?
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08.05.2024 14:06 Ответить
Я не про гроші.
Тепер військові можуть вказувати будь-кого (якщо заздалегідь).
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08.05.2024 14:39 Ответить
У меня друг побывав в тцк рассказал как там на самом деле. Говорит совок жуткий. Как буд-то вернулся в ссср. Зеленскому надо не выступать в сенате США, а сидеть в суде за то, что он из Украины делает ссср.
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08.05.2024 13:10 Ответить
Дело житейское, люди ко всему привыкают, но страшновато за армию состоящую из ухилянтов.
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08.05.2024 14:10 Ответить
Пусть лучше страшно будет кто создал такую армию. Эта армия ведь может дать обратный эффект. Так можно и в Израиль не успеть убежать.
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08.05.2024 14:35 Ответить
вони впевнені, що ті не скоро поверуться, або й не повернуться зовсім. Ви думаєте - дарма укріплень майже не будують?
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09.05.2024 03:08 Ответить
Як почнутся масові бунти, озброєні, тоді питання і проясниться. В історіїї таке вже бувало, 1917 р. наприклад.
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09.05.2024 06:15 Ответить
Не ко всему. Не все могут работать в коллективе, или подчиняться приказам. Нужно очень много времени ,чтобы привыкнуть.
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08.05.2024 16:46 Ответить
В Польше более 70% заявили что уедут из страны в случае войны, это ещё надо поискать на белом свете человека который сильней ненавидит совок чем поляк.
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08.05.2024 14:37 Ответить
От мені цікаво--а де ви були крім України,що бачили в світі? Порівнювати може людина яка була,знає,що робиться в інших країнах. Я був майже на всіх континентах ( крім одного) мав сотні звязків і скажу одне,що тільки обмежена людина робить те,що ви.
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08.05.2024 14:54 Ответить
Не понял к чему это? Ну были вы везде и что? Приходите в ТЦК на ВЛК и там видите что за более чем 40 лет ничего не изменилось и что? Как вам поможет то, что вы прошли всю пустыню Гоби, плавали в Саргассовом море и мерзли на Южном полюсе?? Скажу вам так, не обязательно быть поваром, что бы понять что омлет гвно. Если не верите то удажчи вам в ВЛК где всех признают "Придатний" и в "учебке" где у вас забирают все и за 35 дней ничегонелания вы превращаетесь в Рембо. А и да, готовьтесь вскакивать по каждой тревоге и бежать в поле так как укриття для офицеров.
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08.05.2024 15:07 Ответить
Социологи из США повсюду проводят опросы и выкладывают подробные отчёты о своей работе, есть не только институт изучения войны, так же институты по изучению свободы, демократии, толерантности, диктатур и последствий тоталитарных режимов и так далее, ну а для зелёных институты для изучения пингвинов и виноградных улиток, иди в поисковик и убеждайся сам.
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08.05.2024 15:12 Ответить
У мене в універі певний час викладала пані з канадійської діяспори. Вона тривалий час жила у США під час В'єтнамської війни, коли був останній призов у США. Вона розповідала, що там медкомісії в армії були дуже суворі. Там люди робили таку річ - стріляли із дробовика біля вуха людини, це рвало барабанну перетинку, чувак ставав глухим на одне вухо і 100% НЕПРИДАТНИМ.
Так от: у нас глухота на одне вухо НЕ ДАЄ 100% НЕПРИДАТНОСТІ!
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08.05.2024 15:22 Ответить
Есть видео где ТЦКшники дое*ались до безного и требуют у него медицинскую справку, парень на костылях как одноногий пират.
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08.05.2024 15:29 Ответить
Тю я вам больше скажу. Сейчас не комиссуют почти никого. Выводят за штат на 800 гривен и привет. Я думал что это шутка но нет..
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08.05.2024 16:14 Ответить
Можна за бабки вивестись. У мене двоє знайомих так зробили. Але то ІТ, у них бабки є. Ну і вони одразу у Штати звалили
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08.05.2024 20:58 Ответить
А да это можно. Но сам факт что нет бабок - сиди на тумбе ровно за 600 - 800 гривен
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09.05.2024 10:21 Ответить
Ну тільки «обмежена людина» заявляє, шо його ІМХО саме правильне ІМХО на цілому світі. Алаверди
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08.05.2024 21:01 Ответить
Пом'янемо...
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08.05.2024 13:21 Ответить
Царство Небесне загиблому. А винним у його смерті - справедливої кари.
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08.05.2024 16:04 Ответить
Нехай спитають ту жінку що вона передала тому призовнику кривий через одного нарики сто відсотків передоз
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08.05.2024 16:13 Ответить
Ви натякаєте, що він був наркоман. А ТЦК 100% ні в чому не винні?
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08.05.2024 16:48 Ответить
Пвлюк. Ваша історія про «росіське іпсо» нам вже набридла
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08.05.2024 20:57 Ответить
Треба,щоб смерть у ТЦК квалификуваось слідством,як навмісне вбивство.Але ступень покарання вірішує суд.Затримучий людину,повинен мати на увазі що може бути з людиною,стан здоровья якої невідомий.
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08.05.2024 17:14 Ответить
Це вже пʼятий відомий випадок смерті у ТЦК начебто від епілепсіі з початку року. А скільки ще не відомо? І шо? Когось посадили? Та їм дали команду «фас», а мєнтам (по іншому іх не назвати) - не діяти. Хавайте, називаєттся, не обляпайтесь, бо в нас війн
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08.05.2024 20:56 Ответить
тцк-унам вже також пора почати помирати "від епілепсії"
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08.05.2024 21:42 Ответить
Треба серйозно аналізувати трагічний випадок .
Це є проблема серйозна для держави Україна.
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08.05.2024 22:27 Ответить
А в гарнізонній тюрмі трійця - штабний тюремний наглядач Славік, капітан Лінгарт і фельдфебель Ржепа, якого прозвали катом, - виконували свою роботу. Скільки людей вони затовкли на смерть по тюремних одиночках! Можливо, капітан Лінгарт і в республіці залишається капітаном. Я бажав би тоді, щоб йому зарахували роки служби в гарнізоні. Славічкові і Клімі державна поліція ці роки вже зарахувала. Ржепа повернувся до Цивільного життя і свого давнього ремесла майстрамуляра. Можливо, він член якоїсь патріотичної організації в республіці.

Штабний тюремний наглядач Славік у республіці прокрався і сидить у тюрмі. Не вдалося йому, бідоласі, в республіці пристосуватися так, як це пощастило іншим панам військовим.
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08.05.2024 23:24 Ответить
Причина смерти - эпилепсия.
Годен для службы? Здоров.
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08.05.2024 23:38 Ответить
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