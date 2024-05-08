Смерть мобилизованного в ТЦК Кривого Рога: мать подозревает насильственные действия, прокуратура говорит о возможном превышении служебных полномочий. ВИДЕО
После смерти военнообязанного мужчины на территории военкомата в Кривом Роге Криворожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона начала уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП г. Кривой Рог служебных полномочий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
В сообщении указано, что, вероятно, превышение служебных полномочий могло привести к смерти мобилизованного.
"Сейчас в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается", - говорят в прокуратуре.
Тем временем, в соцсетях распространяется видео с матерью умершего мужчины.
Женщина отмечает, что имеет подозрение относительно насильственной смерти сына.
"Я его видела, а через 15 минут его не стало, после моей встречи", - говорит она.
Также мать утверждает, что у ее сына до этого никогда не было эпилептических приступов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.
Резонансная смерть мобилизованного на Закарпатье
В конце апреля Цензор.НЕТ информировал о смерти мобилизованного на Закарпатье.
Как отмечалось, у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.
Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье. Офис Генпрокурора тоже начал производство по этому факту.
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Можливо у тебе і немає питань до системи, яка зараз у нас.
У мене занадто багато... як до системи, так і до людей що її очолюють.
Товарищ Танчик, вгамуйся.І дай Боже тобі, не хворіти ні діабетом, ні епілепсією.
Не гріши, щоб тебе не спіткало таке лихо. Краще помовч.
В житті як на довгій ниві, і тобі ніхто не гарантує, що ти завжди будеш здоровим і говорливим.
Не псуй свою карму
якщо є побої це вбиввство або доведення до вбивства, а ніяке не перевищення!!!!
Америка, Європа: до психолога;
Україна: полювати на цивільних.
Друге: https://**********.com.ua/2023/03/16/de-mozhna-otrymaty-psyhologichnu-dopomogu-zahysnykam-ta-yihnim-rodynam/ Де можна отримати психологічну допомогу захисникам та їхнім родинам
НЕ ДЯКУЙ!
З розумінням?
Як мати Мацієвського?(немає сім'ї)
Як мати Джуса?(немає сім'ї)
Як мати Коцубайла (немає детей, Аліна)+ подарувала держава квартиру..
За залишених ув'язнених - то зовсім квадратна неповага. Звідти і вербування, що в снайпери що в диверсантів, навідників.
Чи як начальника тюрми робили крайнім, за співпрацю. Хоч протоколів вивезення чи перевезення ніхто не опрацьовували. Випусти? - пізд*а мешканцям. Залишити?- це мобрезерв ворога. Перевозити? - це конвой, техніка, розташування, утримання.
А залишився - все 20 років. Він мудак, плюйте он туди!
Країна продукує ненависть, а потім розвішує ярлики.
Тепер військові можуть вказувати будь-кого (якщо заздалегідь).
Так от: у нас глухота на одне вухо НЕ ДАЄ 100% НЕПРИДАТНОСТІ!
Це є проблема серйозна для держави Україна.
Штабний тюремний наглядач Славік у республіці прокрався і сидить у тюрмі. Не вдалося йому, бідоласі, в республіці пристосуватися так, як це пощастило іншим панам військовим.
Годен для службы? Здоров.