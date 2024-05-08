Смерть мобилизованного в ТЦК Кривого Рога: мать подозревает насильственные действия, прокуратура говорит о возможном превышении служебных полномочий. ВИДЕО

После смерти военнообязанного мужчины на территории военкомата в Кривом Роге Криворожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона начала уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП г. Кривой Рог служебных полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

В сообщении указано, что, вероятно, превышение служебных полномочий могло привести к смерти мобилизованного.

"Сейчас в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается", - говорят в прокуратуре.

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Тем временем, в соцсетях распространяется видео с матерью умершего мужчины.

Женщина отмечает, что имеет подозрение относительно насильственной смерти сына.

"Я его видела, а через 15 минут его не стало, после моей встречи", - говорит она.

Также мать утверждает, что у ее сына до этого никогда не было эпилептических приступов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.

Резонансная смерть мобилизованного на Закарпатье

В конце апреля Цензор.НЕТ информировал о смерти мобилизованного на Закарпатье.

Как отмечалось, у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье. Офис Генпрокурора тоже начал производство по этому факту.