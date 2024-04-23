Военнообязанный умер по дороге в учебный центр на Закарпатье

На Закарпатье у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "Скорую помощь", однако медики не успели", - говорится в сообщении.

По данному факту назначена служебная проверка.

Командование Закарпатского ОТЦК и СП выразило соболезнования родным и близким умершего.

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