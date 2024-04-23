Военнообязанный умер по дороге в учебный центр на Закарпатье
На Закарпатье у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.
Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
"Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "Скорую помощь", однако медики не успели", - говорится в сообщении.
По данному факту назначена служебная проверка.
Командование Закарпатского ОТЦК и СП выразило соболезнования родным и близким умершего.
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"Всі ми президенти !". 👿
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купи собі ставріду та єпі їй мізки 😂
і Вас, буває....
у арестовича, юг просто праібалі...
бюджет, просто розікрали
випуск ракет в 2019му просто самоприпинився...
ніхто ні в чому не винен.
і по Вашій логіці, всі, хто перенервується, може вмерти від епілепсії, так???
а що епілептика призвали, то, буває....
хтож знав що він хворий???
.
хтось думає що всі вони здорові ?
на срочці в СА час від часу хтось вмирав, а когось комісували, хоча, дуже рідко
Наразі щодо ймовірного порушення прав людини відкрито провадження."
Вангую - перевірка порушень не знайде.
інакше я не зрозумію ...
і вже не лишилось безбілетників здорових... всі або під бронню або діти або втікли
найбільш корумпована контора після органів правопорядку і судів
Воювати повинні ті, хто живе на одну зарплату...
**********
Епілептиків, як обмежено придатних, мають право мобілізувати до ЗСУ. А після скасування цього статусу, - тим більше, бо визнають повністю придатним.
Які ж мразоти
И точно не нужно удивляться, что никаких кордонов 22-го и тем более 91-го такая "армия" не навоюет. Хорошо если не часто будет позиции бросать. Патриёты пенсионные, вы к этому готовы?
В Украине бесследно исчезли не только генерал Залужный полковник Червинский Резников Баканов....
53% працівників ТЦК не були на фронті.
Тобто більшість ТЦКшників це ухилянти.
А мені цікаво, яку роботу там виконують "роти охорони"? Що і від кого вони охороняють?
Якщо попав в армію, то там вже на загальних умовах!
Немає обмежень по придатності!
Будуть вигрібать усіх підряд!
І кривих, і косих!
І старих,і хворих!
А богатіів, суддів, прокурорів, депутатів не чіпатимуть!
У них бронь і є дєла поважнєє!
Коли це дійде до українців,тоді почнуться якісь зміни.
Замість демобілізації, контракту на ОДИН рік, відпустки на місяць + декілька тижнів
РАДЯНСЬКА ПРИНУДІЛОВКА і відловлювання на вулицях людей як собак.
Помирають від епістатусу,коли багато нападів підряд.А при одному,грамотно надана допомога,рятує на раз два.Комісія у тцк виявилась "кваліфікованою",як і супроводжуючі.
Зате яке поле для гнівливих фантазій диванних експертів які від страху , що їх призвуть весь диван просцяли!
А це ж не поліціянт і не прокурор, тоді так просто перевірка.
А після скасування цього статусу, - так вони всі тепер будуть повністю придатними.
Хоча раніше їх усіх повинні були списувати з обліку.