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Новини
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Військовозобов’язаний помер дорогою в навчальний центр на Закарпатті

призов,мобілізація,тцк

На Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "Швидку допомогу", однак медики не встигли", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом призначено службову перевірку.

Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловило співчуття рідним та близьким померлого.

Також читайте: У Київському ТЦК пояснили, чому надіслали повістку покійному журналісту Франкову

Автор: 

смерть (6739) ТЦК та СП (559) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+48
Но зато прошел медкомисию,
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23.04.2024 11:57
+45
Влк під суд.
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23.04.2024 11:58
+30
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23.04.2024 11:57
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жаль, ти ніяк не здохнеш, товариш майор
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23.04.2024 12:01 Відповісти
тихіше, не сперечайтесь! пригадайте як казав Володимир Олександрович перед виборами:

"Всі ми президенти !". 👿

.
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23.04.2024 12:28 Відповісти
І я? Точно? А де ж тоді моя Лєнка в пєсочному прикиді? 😰
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23.04.2024 12:39 Відповісти
як кажуть в Одесі,

купи собі ставріду та єпі їй мізки 😂
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23.04.2024 12:53 Відповісти
Чому саме ставриду? Я краще старого карася підсмажу.
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23.04.2024 13:40 Відповісти
в даному випадку скумбрію по 7 гривень
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23.04.2024 13:52 Відповісти
О, а такий відсоток як ти якраз підходить зарядом до хімарсу, тому бігом *уї з роту витягуй і готуйся орків знищувати
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23.04.2024 12:15 Відповісти
класна відмазка...
і Вас, буває....
у арестовича, юг просто праібалі...
бюджет, просто розікрали
випуск ракет в 2019му просто самоприпинився...
ніхто ні в чому не винен.
і по Вашій логіці, всі, хто перенервується, може вмерти від епілепсії, так???
а що епілептика призвали, то, буває....
хтож знав що він хворий???
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23.04.2024 12:20 Відповісти
ЗЄльоная страна !

.
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23.04.2024 12:29 Відповісти
в ЗСУ служить біля міліона людей.

хтось думає що всі вони здорові ?

на срочці в СА час від часу хтось вмирав, а когось комісували, хоча, дуже рідко
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23.04.2024 12:23 Відповісти
Да будєт срач!!!
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23.04.2024 11:56 Відповісти
Зараз всі пообідають і повернуться до бойових клавіатур.
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23.04.2024 11:57 Відповісти
Водій винуватий, той що лікарів віз до епілептика.
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23.04.2024 11:56 Відповісти
Винний канал зв'язку, яким швидку викликали.
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23.04.2024 12:12 Відповісти
Но зато прошел медкомисию,
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23.04.2024 11:57 Відповісти
"Згідно з довідкою ВЛК мобілізований був визнаний придатним до служби, - омбудсмен Лубінець
Наразі щодо ймовірного порушення прав людини відкрито провадження."
Вангую - перевірка порушень не знайде.
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23.04.2024 13:50 Відповісти
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23.04.2024 11:57 Відповісти
Влк під суд.
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23.04.2024 11:58 Відповісти
Хотя про що я,які суди,яка конституція- все на паузі ...
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23.04.2024 12:09 Відповісти
Суддям наказано займатись знущанням над Червінським та іншими патріотами та героями. І жоден суддя не піде поперек системи.
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23.04.2024 12:15 Відповісти
Я думаю там еще и командир приложился по ребрам чтобы не симулировал. Парни расказывали что в учебке один не поспевал за всеми бежать крос так его командир еще и отмудохал как симулянта. Потом вызвали скорую оказалось хронический гипертоник, еле откачали. Разумеется никто низачто не ответил.
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23.04.2024 13:19 Відповісти
А как он, вообще, стал военнообязанным с таким заболеванием? Заплатил, что-ли?
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23.04.2024 11:59 Відповісти
доброволець!

інакше я не зрозумію ...
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23.04.2024 12:16 Відповісти
И что? Добровольцы не проходят медкомиссию?
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23.04.2024 12:24 Відповісти
Добровольці проходять комісію номінально, так було в 22-му. Кажеш що скарг нема і все, придатний. Зараз всі гадаю придатні.
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23.04.2024 12:35 Відповісти
пошли отмазки влк. за здоровье добровольца тоже отвечает ВЛК .
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23.04.2024 13:24 Відповісти
Деда гипертоника-эпилептика 58 лет очевидно признали годным и полным здоровья...Как всегда отвечать никто не будет.
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23.04.2024 12:03 Відповісти
Можливо й таке. Були б ті молоді мордаті втікачі не у Європах-Америках, а в Україні, то діда-гіпертоніка ніхто б і на ВЛК не звав.
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23.04.2024 12:08 Відповісти
Молодих та здорових (на перший погляд) дуже багато, але ТЦК їх чомусь старанно не помічає. Мабуть всі інваліди.
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23.04.2024 12:18 Відповісти
Тому що здоровим там білий білет продавали пачками а хворому там щось доказати то треба пройти безліч комісій.... причому це було всі роки незалежності...

і вже не лишилось безбілетників здорових... всі або під бронню або діти або втікли

найбільш корумпована контора після органів правопорядку і судів
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23.04.2024 13:18 Відповісти
Рідня повинна написати заяву, на членів ВЛК, доведення людини до вбивства, рідня хай наймає юристів, або звернеться до юристів, які подать на суд.
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23.04.2024 12:07 Відповісти
У рідні повинні бути чималі гроші. А якби були гроші, відкупились би від ВЛК. Коло замкнулося.
Воювати повинні ті, хто живе на одну зарплату...
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23.04.2024 12:21 Відповісти
Походу придеться самим ловить профессиональных военных ухилянтов, и доставлять в ТЦК.
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23.04.2024 12:07 Відповісти
Півмільйона діючих військових в тилу це ухилянти, бо жодного дня за два роки війни не були на фронті і не будуть, бо блатні.
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23.04.2024 12:41 Відповісти
там лише офіцерів більше... чим мабуть на передку простих військових
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23.04.2024 13:20 Відповісти
То був не епілептичний припадок: був би епілептиком його б не призвали до війська. Ймовірніше обширний інсульт на фоні гіпертонії. Такі агонії завжди супроводжуються судорогами... Розтин покаше. Царство Небесне Воїну.
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23.04.2024 12:07 Відповісти
Не призвали бы? Ну-ну... Это уже не первый случай когда умирают мобилизованные из-за эпилепсии.
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23.04.2024 12:13 Відповісти
"Не призвали б"?! Ви у якій країні живете?!
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23.04.2024 12:36 Відповісти
був би епілептиком його б не призвали до війська
**********
Епілептиків, як обмежено придатних, мають право мобілізувати до ЗСУ. А після скасування цього статусу, - тим більше, бо визнають повністю придатним.

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23.04.2024 13:53 Відповісти
«Призначать службову перевірку» = ні*уя не зроблять. Кожного місяця подібні випадки і нічого не змінюється, влк як робило всіх придатними, так і робить
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23.04.2024 12:11 Відповісти
Не дивуюся , бо з шизофренією дають відстрочки , а не списують , а повинні списувати ! Мабуть ,по новому закону , всіх інвалідів психічно хворих мобілізують .
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23.04.2024 12:11 Відповісти
Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловило співчуття рідним та близьким померлого. Джерело:
Які ж мразоти
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23.04.2024 12:12 Відповісти
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23.04.2024 12:16 Відповісти
Ну когда решили набирать эпилептиков, наркоманов, спидозных, старых и косых и с ничтожной мотивацией, то не нужно удивляться, что небоевые потери станут превышать боевые.

И точно не нужно удивляться, что никаких кордонов 22-го и тем более 91-го такая "армия" не навоюет. Хорошо если не часто будет позиции бросать. Патриёты пенсионные, вы к этому готовы?
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23.04.2024 12:21 Відповісти
Тільки випадки з особистого досвіду, 22-23 роки: астма - розвідник, 2-га ступінь Паркінсона - піхота, відкрита!!! форма туберкульозу - виявили в Німеччині, також піхотинець. І всі придатні! Не кажучи вже про людей з явними залежностями(((
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23.04.2024 12:26 Відповісти
й що? цей призовник виконав свій обов'язок?, може він поповнив склад якоїсь бригади?, хтось поніс відповідальність за цього призовника?
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23.04.2024 12:36 Відповісти
Вот пусть теперь ТЦК и ВЛК плотят 15 миллионов гривен как за погибшего солдата.Не Украинский бюджет не Минобороны а именно ТЦК и ВЛК СО СВОЕГО КАРМАНА пусть оплачивают 15 миллионов гривен. Они мобилизировали человека .Они за него отвечают и ОПЛАЧИВАЮТ
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23.04.2024 12:37 Відповісти
https://youtu.be/u_lHRYUvofA?si=POUaYdxD4tmDr1xY ...

В Украине бесследно исчезли не только генерал Залужный полковник Червинский Резников Баканов....
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23.04.2024 12:37 Відповісти
ТЦК = рашистські окупанти
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23.04.2024 12:38 Відповісти
чим це не геноцид народу ? людину навмисно вбили.це вбивство.це кривавий оскал клоуна і його шістьорок,це вроджена патологічна ненависть до народу,це розтоптання Божої заповіді - ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЬОГО СВОГО.смерть підарам !!!
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23.04.2024 12:42 Відповісти
Не зрозуміло одне , для чого взяли хворого хлопця до війська ?
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23.04.2024 12:43 Відповісти
План. А виконання плану - це премії. Поки не з'явиться особиста відповідальність членів ВЛК за кожного мобілізованого, котрого вони визнали придатним, нічого в цій системі не зміниться на краще.
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23.04.2024 14:20 Відповісти
Офіційна відповідь Міністерства оборони на депутатський запит, щодо кількості діючих працівників ТЦК, які не були на фронті жодного дня.
53% працівників ТЦК не були на фронті.
Тобто більшість ТЦКшників це ухилянти.
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23.04.2024 12:44 Відповісти
Якщо проаналізувати то 50% це норм,хтось повинен там бути спецом то біш виконувати роботу, одних паперів там тьма(совок ще той)з госпіталю не візьмиш і не посадиш Васю який *ні взуб ногою*,а охорона і ті що *бігають*по вулицях ті на ротацію.
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23.04.2024 13:10 Відповісти
Офіційно заявили, що всю роботу там виконували військкоми, котрих звільнили (доречі, де вони?).
А мені цікаво, яку роботу там виконують "роти охорони"? Що і від кого вони охороняють?
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23.04.2024 14:23 Відповісти
Майже кожен день хожу попри військомат,на паркані *висить*військовий для (чого йдеш у військ-т) у дворі ще пару,зі зброєю,напевно десь в приміщеннях склад зброї,в іншому випадку така посилена охорона ні до чого.
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23.04.2024 15:26 Відповісти
От і питання - навіщо їм зброя? Вони з ким в тилу воювати зібралися?
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23.04.2024 15:38 Відповісти
Кількість таких випадків лише зростатиме, поки до влади не дійде, що якість важливіше за кількість. Дали вказівку визнавати всіх здоровими і ВЛК виконує, а потім отримують результат: хтось помре дорогою, хтось отримає загострення хвороби в навчальному центрі, когось тягатимуть туди-сюди бо підрозділам таке хворе та дистрофічне поповнення не треба, а у якогось "м'ясника" (який бере всіх підряд) будуть величезні втрати, самогубства та самокаліцтва. Побільшає роботи і в військових лікарів, які крім поранених отримають ще й вічно хворих мобілізованих. Чим більше буде такого поповнення - тим більше буде сипатися фронт.
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23.04.2024 12:51 Відповісти
да от фронта мало что осталось
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23.04.2024 12:53 Відповісти
наловят- напишут годен, никто не проверяет и в окоп
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23.04.2024 12:51 Відповісти
Така фігня кругом. Знайомому зробили операцію на суглобах. Ходить не може нормально, ноги тягає. Вручили повістку, нагрозились розшуком, вирішив іти у військомат. Врачі всі в один голос сказали йди не бійся ти ВЛК зі своїми діагнозами не пройдеш. ВЛК звісно ж визнало придатним. Відправили в учебку, казали теж не бійся будеш там в тилу шось робить. В учебці вже тиждень шкутильгає в касці броніку і з автоматом "навчається". Таких як він повно. Командир сказав - мені всеодно, ви ж якось ВЛК пройшли і тут опинились, значить здорові. Будете воювати. От і все. А потім з усіх дірок верещать про "ухилянтів" при цьому в своїх совкодрочерних структурах роками нічого не міняють.
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23.04.2024 12:58 Відповісти
Ти правий!
Якщо попав в армію, то там вже на загальних умовах!
Немає обмежень по придатності!
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23.04.2024 13:08 Відповісти
Ось новий закон про мобілізацію вступить в силу!
Будуть вигрібать усіх підряд!
І кривих, і косих!
І старих,і хворих!

А богатіів, суддів, прокурорів, депутатів не чіпатимуть!
У них бронь і є дєла поважнєє!
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23.04.2024 13:05 Відповісти
Результат наше системы. А что вы хотели когда ТЦК пожет догнать только старого сердечника. Сейчас на ВЛК все годные. И слепые и кривые и инсультники и диабетики. На фронте говорят вообще дом престарелых на выезде а не армия. Знакомого забрали с глаукомой так просит через волонтеров присылать ему лекарства потому что в санчасти для лечения хронических болезней таких не предусмотрено.
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23.04.2024 13:15 Відповісти
"Сталась трагедія". - не "трагедія", а вбивство. Вбивці - ВЛК.
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23.04.2024 13:22 Відповісти
ТЦК зараз на вулицях України це банальна роботоргівля 16 - 18 сторіччя.
Коли це дійде до українців,тоді почнуться якісь зміни.

Замість демобілізації, контракту на ОДИН рік, відпустки на місяць + декілька тижнів
РАДЯНСЬКА ПРИНУДІЛОВКА і відловлювання на вулицях людей як собак.
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23.04.2024 13:38 Відповісти
Якби надали допомогу,то не помер би.
Помирають від епістатусу,коли багато нападів підряд.А при одному,грамотно надана допомога,рятує на раз два.Комісія у тцк виявилась "кваліфікованою",як і супроводжуючі.
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23.04.2024 13:41 Відповісти
Які скотобази тут пишуть! Що не хер що робити? Такі розумні, що мама дебілка не вірить! Хто знає чи він сам напросився служити, чи ні? Може , щоб бути призваним приховав свої хвороби? Є і таких багато. Не повезло людині, що не вбив жодного лаптєногого.
Зате яке поле для гнівливих фантазій диванних експертів які від страху , що їх призвуть весь диван просцяли!
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23.04.2024 13:43 Відповісти
Лубінець вже сказав що була отримана довідка від ВЛК якою цей померлий був визнаний придатним. На третій рік війни, коли буси незламності хапають людей на вулицях я щось не вірю у добровольців які приховуючи свої хвороби, щоб спеціально надати кацапам привід казати гидкі речі про ТЦК та ВЛК прийшов воювати. Це не перший і не останній випадок. З відміною статусу обмежено придатних цього буде в найближчий час набагато більше. Тридцять років всім було байдуже, а тут всі вирішили що хворих чоловіків в Україні не існує і крапка.
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23.04.2024 14:04 Відповісти
А ти на якому дивані? Чи в тебе довідка 7Б?
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23.04.2024 14:15 Відповісти
Спецвідповідь для енуретика Бачу, що розбираєшся у "Расписании болезней" правда ця стаття 7-б у росіянській версії! Тут лаптєногий ти й попався! Ось звідки такі воплі і соплі - з московії! Це їм вигідно роздувати негатив до призову!
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23.04.2024 15:42 Відповісти
Какое нафиг расследование? Неужели не понятно, что ублюдки отправляют в армию явных инвалидов потому что уверенны в своей безнаказанности! Им дали команду делать все что угодно.....
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23.04.2024 13:59 Відповісти
Людини не має, а вони перевірку призначають. А кримінальну справу гадаєте не варто відкривати?
А це ж не поліціянт і не прокурор, тоді так просто перевірка.
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23.04.2024 14:12 Відповісти
"ВЛК - саме чесне. А це був ухилянт. Таким способом він ухилився. ". Чекаємо заяву від Сухопутних
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23.04.2024 14:31 Відповісти
П#зда комісії ВЛК
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23.04.2024 15:37 Відповісти
Зате мордаті рожевощокі поліцаї неспішно каву попивають біля ларьків
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23.04.2024 15:45 Відповісти
ВЛК нарушило приказ 402.Что такое приказ 402.Это список болезней при которых нельзя мобилизировали.И Эпилепсия входит в этот список.То есть ВЛК осознанно пошло на нарушение закона о мобилизационной подготовке.Ну не козлы?А!
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23.04.2024 16:51 Відповісти
Епілептиків можуть мобілізовувати, як обмежено придатних.
А після скасування цього статусу, - так вони всі тепер будуть повністю придатними.
Хоча раніше їх усіх повинні були списувати з обліку.

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23.04.2024 20:34 Відповісти
 
 