Військовозобов’язаний помер дорогою в навчальний центр на Закарпатті
На Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.
Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "Швидку допомогу", однак медики не встигли", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом призначено службову перевірку.
Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловило співчуття рідним та близьким померлого.
Топ коментарі
+48 Псамметих II
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+45 Богдан Лис
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+30 саша паламарчук
показати весь коментар23.04.2024 11:57
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"Всі ми президенти !". 👿
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купи собі ставріду та єпі їй мізки 😂
і Вас, буває....
у арестовича, юг просто праібалі...
бюджет, просто розікрали
випуск ракет в 2019му просто самоприпинився...
ніхто ні в чому не винен.
і по Вашій логіці, всі, хто перенервується, може вмерти від епілепсії, так???
а що епілептика призвали, то, буває....
хтож знав що він хворий???
.
хтось думає що всі вони здорові ?
на срочці в СА час від часу хтось вмирав, а когось комісували, хоча, дуже рідко
Наразі щодо ймовірного порушення прав людини відкрито провадження."
Вангую - перевірка порушень не знайде.
інакше я не зрозумію ...
і вже не лишилось безбілетників здорових... всі або під бронню або діти або втікли
найбільш корумпована контора після органів правопорядку і судів
Воювати повинні ті, хто живе на одну зарплату...
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Епілептиків, як обмежено придатних, мають право мобілізувати до ЗСУ. А після скасування цього статусу, - тим більше, бо визнають повністю придатним.
Які ж мразоти
И точно не нужно удивляться, что никаких кордонов 22-го и тем более 91-го такая "армия" не навоюет. Хорошо если не часто будет позиции бросать. Патриёты пенсионные, вы к этому готовы?
В Украине бесследно исчезли не только генерал Залужный полковник Червинский Резников Баканов....
53% працівників ТЦК не були на фронті.
Тобто більшість ТЦКшників це ухилянти.
А мені цікаво, яку роботу там виконують "роти охорони"? Що і від кого вони охороняють?
Якщо попав в армію, то там вже на загальних умовах!
Немає обмежень по придатності!
Будуть вигрібать усіх підряд!
І кривих, і косих!
І старих,і хворих!
А богатіів, суддів, прокурорів, депутатів не чіпатимуть!
У них бронь і є дєла поважнєє!
Коли це дійде до українців,тоді почнуться якісь зміни.
Замість демобілізації, контракту на ОДИН рік, відпустки на місяць + декілька тижнів
РАДЯНСЬКА ПРИНУДІЛОВКА і відловлювання на вулицях людей як собак.
Помирають від епістатусу,коли багато нападів підряд.А при одному,грамотно надана допомога,рятує на раз два.Комісія у тцк виявилась "кваліфікованою",як і супроводжуючі.
Зате яке поле для гнівливих фантазій диванних експертів які від страху , що їх призвуть весь диван просцяли!
А це ж не поліціянт і не прокурор, тоді так просто перевірка.
А після скасування цього статусу, - так вони всі тепер будуть повністю придатними.
Хоча раніше їх усіх повинні були списувати з обліку.