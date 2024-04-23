Військовозобов’язаний помер дорогою в навчальний центр на Закарпатті

На Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "Швидку допомогу", однак медики не встигли", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом призначено службову перевірку.

Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловило співчуття рідним та близьким померлого.

Також читайте: У Київському ТЦК пояснили, чому надіслали повістку покійному журналісту Франкову