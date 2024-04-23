Смерть мобилизованного на Закарпатье: Офис Генпрокурора начал производство

По факту смерти мобилизованного на Закарпатье начато уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту смерти мобилизованного по дороге в учебный центр в Закарпатской области. Инцидент произошел 23 апреля на Львовщине. Предварительная правовая квалификация - превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются причины наступления смерти мужчины и обстоятельства, которые могли к этому привести.

На Закарпатье у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье.

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