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Смерть мобілізованого на Закарпатті: Офіс Генпрокурора розпочав провадження

мобілізація,тцк

За фактом смерті мобілізованого на Закарпатті розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру у Закарпатській області. Інцидент стався 23 квітня на Львівщині. Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються причини настання смерті чоловіка та обставини, які могли до цього призвести.

На Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті.

Читайте: Українське консульство у Польщі та генконсульство в Барселоні призупинили прийом громадян призовного віку (оновлено)

Автор: 

смерть (6739) мобілізація (3020) Офіс Генпрокурора (3236) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+25
Це вже не перший такий випадок.
Нікого не покарали раніше за подібне і зараз не покарають.
Це такий закон існування мародерів при владі. Безкарність.
Рука руку миє.
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23.04.2024 14:33
+23
Так, винна в першу чергу влада.
Бо це влада дала вказівку , хапати всіх підряд, хто під руку попадеться.
І навіть не секрет, що план по вилову потенційних жертв, спускається згори.
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23.04.2024 14:43
+20
Возвращайтесь все кто за границей.
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23.04.2024 14:34
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Почніть з Ермака і Татарова - вони почали гребсти всіх буде толк з людини чи його не буде, бо ціль не воювати а ціль знищити населення що дуже успішно робиться
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23.04.2024 14:31 Відповісти
ну і воєнком та лікар чи комісія яка написала хворому що він придатний йде по статті перевищення службових повноважень???
а я б сказав вбивство, сплановане групою осіб, тобто ОЗУгрупування... де стаття до довічного
а перевищення це айяйяй, пальчиком, і максимум, звільнення, якого не буде...
як написала якась мадама сьогодня, БУВАЄ!!!
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23.04.2024 15:27 Відповісти
І? Висновок який з цього буде? Ніякого ж?
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23.04.2024 14:33 Відповісти
Висновок - потрібно замовчувати такі факти.
А тих, хто оприлюднює - за грати
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23.04.2024 14:35 Відповісти
може і буде висновок, але суспільству про це ніхто не повідомить, в кращому випадку змінять ВЛК.
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23.04.2024 14:37 Відповісти
Це вже не перший такий випадок.
Нікого не покарали раніше за подібне і зараз не покарають.
Це такий закон існування мародерів при владі. Безкарність.
Рука руку миє.
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23.04.2024 14:33 Відповісти
ну звістно винна влада, Зеленьськи персонально призначив членів ВЛК, які про'бали епілептика, дурніці ви пишете намагаючись до всього владу прив'язати.
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23.04.2024 14:40 Відповісти
Так, винна в першу чергу влада.
Бо це влада дала вказівку , хапати всіх підряд, хто під руку попадеться.
І навіть не секрет, що план по вилову потенційних жертв, спускається згори.
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23.04.2024 14:43 Відповісти
Правильно пишите - винна в цьому випадку ФСБ або КГБ Лукашенко
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23.04.2024 15:07 Відповісти
ви розумієте, що оп спускає наказ міністерству здоровʼя, ті спускають наказ обласним, районим, місцевим ВЛК і МСЄК не визнавати хвороби і всіх писати здоровими...
Україна - це ж країна телефонного права!
чи ви свідомо прикидаєтеся дурнем?
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23.04.2024 15:14 Відповісти
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23.04.2024 15:16 Відповісти
Чувак не видержав несправедливості до свого любимого Зе, і тому навіть зареєструвався, щоб висрати свою дурницю. При цьому чувак абсолютно не розуміє, що він живе в диктатурі, і допоміг встановити цю диктатуру своїм голосуванням в 2019-му. А ще чувак не пам'ятає як в 2014-2018 у всьому звинувачував саме тодішнього Президента, хоча тоді ніякої диктатури не було, і тоді правила коаліція, а у місцевої влади було багато грошей і прав, тобто в той період влада (і відповідальність за її дії) була розпорошена по багатьом суб'єктам
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23.04.2024 15:30 Відповісти
Винен і не тільки зеленьский та єрмак, а в першу чергу це ТИ бо подбіні до тебе істоти (нарід) обрали замість готуватися до широмаштабного наступу асхвальт, шашлики і "заглянутивчокохулу" як боневітк бажав від тебе! Як там поперек горла шашлики ще не стали?!
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23.04.2024 16:14 Відповісти
в результате проверки: мобилизированный сам догнал и запрыгнул в бусик, сам прошел медкомисию, жалоб не было. Виноватых нет.
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23.04.2024 14:33 Відповісти
Возвращайтесь все кто за границей.
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23.04.2024 14:34 Відповісти
Уже бегу, роняя тапки.
По теме: Что то мне подсказывает, что настоящая причина смерти останется неизвестна.
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23.04.2024 15:16 Відповісти
Може й так. Вже неодноразово "падали з ліжок" та "спотикалися". А призначені перевірки не будуть же нам брехати, правда ж?
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23.04.2024 15:20 Відповісти
Хоча залишки демократії є в тому, що взагалі хтось дізнався про цей випадок. А скільки може ще бути прихованих таких або схожих випадків? Навіть коли вже служать і втратили здоров'я, але їх не відпускають тільки якщо очі виб'є чи ногу руку відірве на війні.
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23.04.2024 14:35 Відповісти
потрібно не за фактом смерті відкривати справу, а за фактом службого недбальства лікаря та керівника ВЛК, які допустали хвору людину до мобілізації. але ж *** там плавав
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23.04.2024 14:36 Відповісти
А скільки вже служить хворих, які втратили здоров'я і на війні і їх хворими взяли на фронт. Там думаю дуже багато таких. І стає все більше.
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23.04.2024 14:38 Відповісти
так служать хворї, бо здоровенне бидло по заграницям ховається.
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23.04.2024 14:43 Відповісти
Більше здоровенного бидла ховається в міністерствах, в Верховний раді, в офісі президента, а обласних та районних адміністраціях, в прокуратурах різного рівня, в поліції, в судах, на митницях, в облрадах, в райрадах, в міськрадах, ітд.
Це мільйони потенційних призовників, які клали болт на Україну, на обов'язок її захищати
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23.04.2024 14:51 Відповісти
тоді готуйся жити в лаптестані.
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23.04.2024 15:12 Відповісти
Це ти скажи цим ухилянтам при владі а не мені пенсіонеру.
Боїшся проти злочинної влади мародерів і рота відкрити?
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23.04.2024 15:18 Відповісти
з чого ти взяло, що він був хворий? а не звичайний наркоман у якого сталася абстиненція
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23.04.2024 16:14 Відповісти
А це має значення?
Наркоман в умовах армії або накоїть проблем для всіх навколо себе, або сам помре... В будь-якому випадку комісія повинна була визнати його непридатним! Можливо відправити на примусове лікування чи рекомендувати таке лікування. А так жив хлопець, чи то хворий, чи то наркоман - зі своєю приватною проблемою - так, але жив, може працював десь.. А тепер не живе.
І це не означає, що армії тепер на одного менше треба - замість нього все одно візьмуть іншого.
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23.04.2024 16:37 Відповісти
якщо наркош будуть комісувати, то тоді всі ухилянти швиденько стануть нарколигами
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23.04.2024 18:00 Відповісти
В мене родич служить (пішов добровольцем) - нарозповідав історій, як присилають алкашів, зеків, психів різних і вони стають проблемою для нормальних військових. Один на момент мобілізації був з двома спробами самогубства, в нього довідка є, що схильний.. ВЛК дало папірець, що недопускати його контактів зі зброєю - тепер всі його співслуживці виконують роль його няньки, самого нікуди не відпускати, якщо в кімнаті в когось автомат - обов`язково повинно бути не менше двох хлопців, окрім самогубця. А йому ще зарплатню платять!
З алкашами взагалі срака - один пішов на вихідні, напився - здох від церозу (і як цероз не помітили на ВЛК?), тепер в частині півроку нікого не відпускають на вихідні. Другий в СЗЧ пішов бухати і когось чи то порізав чи вбив - не пам`ятаю вже. І цей непотреб треба годувати, платити їм, навчати, а вони навіть до війни не дійдуть, зате створять купу проблем нормальним військовим!
Були і хворі, один адекватний хлопець перед відправкою на передову схопив сильний інсульт - паралізувало половину тіла.
І це лише частка того, що сталося за рік в одній частині!
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23.04.2024 18:45 Відповісти
Чекаємо чергову статтю непонімаючого Павлюка, прес служби тцк - що чоловіка везли не працівники Тцк, а не встановлені особи у військовій формі, і крики зеботів про сцикунів ухилянтів
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23.04.2024 14:38 Відповісти
Не бачив ще ні одного непридатного після ВЛК.
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23.04.2024 14:44 Відповісти
даю 100% вердикт будет таким он сам виноват все остальніе
ок корупция і круговая порука приобрела таких маштабов что смерти сотен и тісяч єта бандитско мафиозная система просто покроет и не заметит
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23.04.2024 14:47 Відповісти
Дивно, але майже всі смерті в навчальних центрах списують на епілепсію.
Папір все стерпить?!
Сапієнті сат
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23.04.2024 14:49 Відповісти
Так бився головою об навколишні предмети, що аж помер.
Епілепсія. 100 %
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23.04.2024 15:03 Відповісти
А ще його рятували. Робили штучне дихання- зламали три ребра і відбили селезінку.
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23.04.2024 15:11 Відповісти
Штучне дихання робили... ногами.
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23.04.2024 15:24 Відповісти
А хіба влада колись дбала про громадян.Тому і війна,хоча і це влада не називає війною,а тільки воєнним станом,а те що люди гинуть,нікому не цікаво,ще на ловлять,тому що організувати нормальну мобілізацію влада не хоче.Створити нормальні умови,забезпечити солдата усім необхідним теж не хоче,і так зійде.Зате для чиновників все є.
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23.04.2024 14:50 Відповісти
"Створити нормальні умови,забезпечити солдата усім необхідним теж не хоче..."
Вона (влада) хоче. Але не може. Бо тоді не вистачить на "прібарахліцца" 😡
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23.04.2024 15:26 Відповісти
Епілептиків беруть у військо ?
Це такий жарт чи що
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23.04.2024 15:01 Відповісти
У ВЛК такі жартівники... Прямо КВК якийсь... Дев'яносто п'ятий...
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23.04.2024 15:25 Відповісти
Нит, не жарт!!
Мордовороты, если сыночки начальников , ментов, докторов - имеют справки о невыносимо тяжких болезнях, энурез всех степеней сразу и заикание плоских пяток .
Вот для Бусификации остаются "все прочие из остальных"
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23.04.2024 16:17 Відповісти
На вулиці піймали, якийся фельдшер написав у швидкій годен за усих лікарів, без перевірки медичної книжки, історії хвороб і повезли раба, це гірше ставлення ніж до обвинувачених за злочини...
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23.04.2024 15:05 Відповісти
Офіс генпридурка здатен лише Червінського безпідставно звинувачувати та доньку генпридурка евакуювати з ненависної їй Фінляндії "домой в Монако".
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23.04.2024 15:05 Відповісти
Заключення: спіткнувся в коридорі і впав, потім помер. Потім дивуються, чому на представників ТЦК нападають...
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23.04.2024 16:13 Відповісти
Ёпѣ! Так это не первый случай с эпилепсией. ЗЕфилитики доруководились до полного бардака!
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23.04.2024 16:14 Відповісти
Разве только с эпилепсией? Мой знакомый, тоже мобилизованный, умер в Десне от панкреатита. Это системная проблема, гребут кого попало, что бы батальон "Монако" спал спокойно.
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23.04.2024 16:50 Відповісти
зараз вгадаю: тцк та влк НІПРІЧЬОМ!
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23.04.2024 16:37 Відповісти
Відкрили впровадження, взяли під особистий контроль, проведуть розслідування... Далі встановлять, що доброволець, а інакше хто ж він, свідомо приховав свою хворобу від ВЛК.
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23.04.2024 16:47 Відповісти
Мій знайомий, теж мобілізований, помер в Десні від панкреатиту. Це системна проблема, гребуть кого попало, аби батальон "Монако" спав спокійно.
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23.04.2024 16:52 Відповісти
Меня от слова "Офис" колотит. Боюсь что тоже могу хватануть эпи-припадок.
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23.04.2024 16:58 Відповісти
ВЛК нарушило приказ 402.Что такое приказ 402?Это список болезней при которых нельзя мобилизировали.И Эпилепсия входит в этот список.ВЛК осознанно пошло на нарушение закона о мобилизационной подготовке нарушивши приказ 402
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23.04.2024 17:11 Відповісти
А потім дивуються, чому ТЦК-шників починають вже бити...
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23.04.2024 17:34 Відповісти
ВЛК на гілляку! На хрін Україні лікарі вбивці?
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23.04.2024 19:12 Відповісти
Розмовляв тут з одним водієм з України. Казав що його знайомого бусифікували. Той не мав великого і вказівного пальців на правій руці.
Забрали і сказали що лівою стріляти можеш. А тут епілепсія.....зовні все ок.
Слова воля і Україна не є вже синонімами. Або Воля, або Україна .
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23.04.2024 20:38 Відповісти
 
 