Смерть мобілізованого на Закарпатті: Офіс Генпрокурора розпочав провадження
За фактом смерті мобілізованого на Закарпатті розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру у Закарпатській області. Інцидент стався 23 квітня на Львівщині. Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюються причини настання смерті чоловіка та обставини, які могли до цього призвести.
На Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.
Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті.
Будь ласка, зачекайте...
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а я б сказав вбивство, сплановане групою осіб, тобто ОЗУгрупування... де стаття до довічного
а перевищення це айяйяй, пальчиком, і максимум, звільнення, якого не буде...
як написала якась мадама сьогодня, БУВАЄ!!!
А тих, хто оприлюднює - за грати
Нікого не покарали раніше за подібне і зараз не покарають.
Це такий закон існування мародерів при владі. Безкарність.
Рука руку миє.
Бо це влада дала вказівку , хапати всіх підряд, хто під руку попадеться.
І навіть не секрет, що план по вилову потенційних жертв, спускається згори.
Україна - це ж країна телефонного права!
чи ви свідомо прикидаєтеся дурнем?
По теме: Что то мне подсказывает, что настоящая причина смерти останется неизвестна.
Це мільйони потенційних призовників, які клали болт на Україну, на обов'язок її захищати
Боїшся проти злочинної влади мародерів і рота відкрити?
Наркоман в умовах армії або накоїть проблем для всіх навколо себе, або сам помре... В будь-якому випадку комісія повинна була визнати його непридатним! Можливо відправити на примусове лікування чи рекомендувати таке лікування. А так жив хлопець, чи то хворий, чи то наркоман - зі своєю приватною проблемою - так, але жив, може працював десь.. А тепер не живе.
І це не означає, що армії тепер на одного менше треба - замість нього все одно візьмуть іншого.
З алкашами взагалі срака - один пішов на вихідні, напився - здох від церозу (і як цероз не помітили на ВЛК?), тепер в частині півроку нікого не відпускають на вихідні. Другий в СЗЧ пішов бухати і когось чи то порізав чи вбив - не пам`ятаю вже. І цей непотреб треба годувати, платити їм, навчати, а вони навіть до війни не дійдуть, зате створять купу проблем нормальним військовим!
Були і хворі, один адекватний хлопець перед відправкою на передову схопив сильний інсульт - паралізувало половину тіла.
І це лише частка того, що сталося за рік в одній частині!
ок корупция і круговая порука приобрела таких маштабов что смерти сотен и тісяч єта бандитско мафиозная система просто покроет и не заметит
Папір все стерпить?!
Сапієнті сат
Епілепсія. 100 %
Вона (влада) хоче. Але не може. Бо тоді не вистачить на "прібарахліцца" 😡
Це такий жарт чи що
Мордовороты, если сыночки начальников , ментов, докторов - имеют справки о невыносимо тяжких болезнях, энурез всех степеней сразу и заикание плоских пяток .
Вот для Бусификации остаются "все прочие из остальных"
Забрали і сказали що лівою стріляти можеш. А тут епілепсія.....зовні все ок.
Слова воля і Україна не є вже синонімами. Або Воля, або Україна .