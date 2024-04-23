Смерть мобілізованого на Закарпатті: Офіс Генпрокурора розпочав провадження

За фактом смерті мобілізованого на Закарпатті розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру у Закарпатській області. Інцидент стався 23 квітня на Львівщині. Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються причини настання смерті чоловіка та обставини, які могли до цього призвести.

На Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті.

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