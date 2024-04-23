УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11861 відвідувач онлайн
Новини
14 785 91

Лубінець про смерть мобілізованого під час епілептичного нападу: ВЛК визнала його придатним до служби

дмитро,лубінець

Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі", - йдеться у повідомленні.

Лубінець також зазначив, що його Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Київському ТЦК пояснили, чому надіслали повістку покійному журналісту Франкову

Як повідомлялося, на Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр

Автор: 

смерть (6739) Лубінець Дмитро (584) ТЦК та СП (559) Закарпатська область (2044)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
скажуть, що померлий приховав факт своєї хвороби і підробив медичні справки
показати весь коментар
23.04.2024 14:07
+28
А ще ж був випадок, коли на нулі хлопець помер. Він теж був епілептиком, годним. З тим ВЛК розібрались?
показати весь коментар
23.04.2024 14:04
+26
Та вот этого ж, который умер, и накажут.
показати весь коментар
23.04.2024 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не может быть! Вот это поворот! И что дальше, кого-то накажут?😁
показати весь коментар
23.04.2024 14:01 Відповісти
Та вот этого ж, который умер, и накажут.
показати весь коментар
23.04.2024 14:07 Відповісти
Так его уже и наказали. Можно закрывать дело.
показати весь коментар
23.04.2024 14:10 Відповісти
скажуть, що померлий приховав факт своєї хвороби і підробив медичні справки
показати весь коментар
23.04.2024 14:07 Відповісти
мабуть хтів крепко воювати за зеленого....зии...
показати весь коментар
23.04.2024 16:43 Відповісти
лубінця. звільнять з посади за зайве базікання.

лікарям, як визнали придатним, дадуть премію.

тцк-шникам, які привели, висловлять подяку.

для ЗМІ напишуть прес-реліз, в якому спростують наявність у загиблого епілепсії.
показати весь коментар
23.04.2024 14:30 Відповісти
рідних накажуть що не "попередили" що він хворий
бо січмейний лікар "не знала" коли робила виписку, або голова влк сліпий.
як казав арестович, праібалі...
показати весь коментар
23.04.2024 15:36 Відповісти
Юра, Ви як завжди праві.
показати весь коментар
23.04.2024 16:44 Відповісти
я не можу бути весь час правим тому що ми не ідеальні
я багато в чому не правий, хтось мене поправляє, хтось відразу хоче принизити хтось підтримує.
на розумні зауваження реагую розумно
на дурні, по дурному.
гарного дня!
показати весь коментар
23.04.2024 16:58 Відповісти
Ваш спіч нагадав мені розповіді солдата Швейка.
показати весь коментар
24.04.2024 08:03 Відповісти
в мене, до війни, прибиральницею працювала особа з епілепсією... причому я цього не знав! вона про це нікому не розповідала бо мала попередні історії, що її звільняли за станом здоровʼя!
одного разу в неї стався приступ - вона просто впала на підлогу і хріпіла... я взагалі не знав що робити і що відбувається, бо її приступ не був схожий на приступ епілепсії!
коли я її відвіз до лікарні, лікарі відвели її на деяку відстань від мене і цікавилися, чи не побів її хтось?! то добре що вона зізналася про свою хворобу, бо я так розумію могла б і сказати, що то результат побої
показати весь коментар
23.04.2024 16:56 Відповісти
Безвідповідальнісь у всьому.
показати весь коментар
23.04.2024 14:03 Відповісти
ні- це винищення титульної нації із заміною на будь-кого, якщо іншого віросповідання чи кацап: Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Джерело:
показати весь коментар
23.04.2024 14:10 Відповісти
А ті лікарі з тої комісії, якої націі були?
показати весь коментар
23.04.2024 14:12 Відповісти
Слуги народу- комуністи з 1917 років, вони самі себе так і називали. Далі був Голодомор, ГУЛАГи, війна та інше. Більшість керівного складу за нааціональністю тих Слуг народу і ******** дивним образом збігаються.
показати весь коментар
23.04.2024 14:21 Відповісти
А якої наці ті 73%, які за неї голосували?
показати весь коментар
23.04.2024 16:22 Відповісти
....

ні- це винищення титульної нації із заміною на будь-кого, якщо іншого віросповідання чи кацап: ...

Так то ж ти тут накрапав.
показати весь коментар
23.04.2024 18:07 Відповісти
До чого тут хамство, я ж кажу, а яка нація за цю владу проголосувала на виборах, хто ж вам доктор? Так що не треба на дзеркало нарікати...
показати весь коментар
23.04.2024 18:55 Відповісти
дзеркало, лікар, накрапав... Вгамуйтесь вже, бо витер свої дописи, оскільки зрозумів степінь освіченості у форумних баталіях клавіатурного гуру.
показати весь коментар
23.04.2024 19:49 Відповісти
Етнічні москалі та угорці, можливо й румуни там були.
показати весь коментар
23.04.2024 14:22 Відповісти
какая разницей
показати весь коментар
23.04.2024 14:26 Відповісти
А ті лікарі з тої комісії, якої націі були? Правильної нації! Представників інших націй в таки ВЛК не буває! Від слова -зовсім!
показати весь коментар
23.04.2024 15:28 Відповісти
Нема ніякої титульної нації, це дурниці
показати весь коментар
23.04.2024 14:15 Відповісти
Просвітлюйтесь та не плутайте із громадянством:
Ти́тульна на́ція - частина населення держави, національність якої визначає офіційне найменування цієї держави.
показати весь коментар
23.04.2024 14:24 Відповісти
А ще ж був випадок, коли на нулі хлопець помер. Він теж був епілептиком, годним. З тим ВЛК розібрались?
показати весь коментар
23.04.2024 14:04 Відповісти
А хоча б з одним ВЛК розібралися? Зекономлю ваш час - ні!
показати весь коментар
23.04.2024 14:38 Відповісти
Скільки тих випадків про ( які ми навіть і не чули ))). На жаль замість стимульованої мотивації обрали царі концепт карально-репресивного примусу..
показати весь коментар
23.04.2024 15:24 Відповісти
хочеться усіх цих тварин знищити до сьомого коліна!!!
показати весь коментар
23.04.2024 16:46 Відповісти
Так може ти повинен працювати щоб такого не було, а не коли людина померла якісь перевірки призначаєш?
показати весь коментар
23.04.2024 14:05 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

Як людина з епілепсією пройшла ВЛК та опинилась в ЗСУ? Зелені ТЦК - вбивці
показати весь коментар
23.04.2024 14:07 Відповісти
У вас проблема із зором?
показати весь коментар
23.04.2024 15:07 Відповісти
чого ж? Ще капсом не пише, значить із бажанням виділитись.
показати весь коментар
23.04.2024 16:44 Відповісти
ТЦК це не ВЛК.
ТЦК керуються висновками ВЛК.
показати весь коментар
23.04.2024 14:29 Відповісти
Вона заплатила щоб пройти влк!!!! Це сарказм, жорстокий, але так виходить, здорові платять щоби втекти від армії, а хворі конвеєром йдуть на фронт!!! Того лікаря що підписав цьому хлопцю бумаги, в камеру пожиттєво, і ще не відомо скільки таких воно відправило на службу!!!
показати весь коментар
23.04.2024 14:39 Відповісти
Зешобла в ділі брешуть як сівий Мєрін і оком не моргне. Я гадаю що вкл пройде навіть сліпий без руки та ноги скажуть ну в окопі будеш сидіти анекдоти травити.
показати весь коментар
23.04.2024 14:08 Відповісти
Без двох рук, хлопця признали придатним
показати весь коментар
23.04.2024 14:16 Відповісти
90% що це був абстинентний синдром. У 2/3 із Закарпаття таке спостерігається. Тре на бік ложити і щось моцне до писка класти. Такий контингент перебуває в нірвані кілька днів і навіть не знає ,що мобілізований і проживає в палатках ,в лісі, в навчальному центрі. Таке враження що голови сільрад на буси і дзеркальця міняє їх в ТЦК (на тобі небоже що мені негоже)
показати весь коментар
23.04.2024 14:09 Відповісти
вже не перший випадок і щоразу з Закарпаття - мали б навчитися, що з такими в дорозі робити
показати весь коментар
23.04.2024 14:16 Відповісти
я таких пачками бачив на прийомці вже в лісі, забраковував - але їх потім везли в іншу бригаду ТЦКашніки тим самим автобусом
показати весь коментар
23.04.2024 14:20 Відповісти
Цю ВЛК за грати! Доки епілептиками, безрукими та сліпими будете комплектувати?!
показати весь коментар
23.04.2024 14:09 Відповісти
Просто убили людину, як рідні вбитого мають ставитись до вас.
Звідси і наводчики, ждуни.
показати весь коментар
23.04.2024 14:11 Відповісти
"На особистому контролі" то у зелених такі ритуальні слова. Мені нагадує особистий контроль Зеленського по солдату Журавлю, та по полоненим азовцям.
показати весь коментар
23.04.2024 14:11 Відповісти
Забрали, признали годным. можно догадываться что бывает после ранения.
Нужно доказать что ранен на передке в боевых условиях
показати весь коментар
23.04.2024 14:13 Відповісти
Тоьще хєрня. Пораненого виводять поза штат, він отримує 900 грн на місяць і лікується за власний кошт
показати весь коментар
23.04.2024 14:14 Відповісти
А 500 грн не хотіли?
показати весь коментар
23.04.2024 14:30 Відповісти
Цікаво, родині виплатять компенсацію? Чи це привіілей тільки тцкунів та доблесної мусорні?
показати весь коментар
23.04.2024 14:13 Відповісти
Відкрили впровадження, взяли під особистий контроль, проведуть розслідування... Далі встановлять, що доброволець, а інакше хто ж він, свідомо приховав свою хворобу від ВЛК.
показати весь коментар
23.04.2024 14:13 Відповісти
Цих членів ВЛК слід визнати диверсантами, бо підривають довіру до мобілізаційних заходів
показати весь коментар
23.04.2024 14:18 Відповісти
Кууурвааа! Може за таке пора коновалів з ВЛК під кримінал тягнути. Це ''непряме вбивство''!!?
показати весь коментар
23.04.2024 14:24 Відповісти
була б моя воля, влк в повному складі на фронт, на передову!
показати весь коментар
23.04.2024 17:10 Відповісти
ВЛК можна навіть відмінити.
 Нічого не зміниться від цього.
Бо всі висновки любих ВЛК , це те що любий призовник - здоровий.
Іншого висновку ВЛК не робить, хоч призовник навіть інвалід.
показати весь коментар
23.04.2024 14:26 Відповісти
Мінутачку!! А як же червонощокі мажорні діточки будуть за кордон "непридатними" виізжати, без - ВЛК??!!
показати весь коментар
23.04.2024 14:38 Відповісти
Ну а що? Зловили ухилянта, скрутили притягли на комісію. Руки ноги голова є? Є. Годен.
А те що там які хвороби - то брешуть. Та і звідкіля у затриманого з собою медична карта? А може якщо і є - то він її підробив.
Ліс рубають - тріски летять.
показати весь коментар
23.04.2024 14:31 Відповісти
Як всі про ТЦК взялися!
А ВЛК яка після купи поранень, контузій, з купою надбаних за роки в окопах хвороб солдатів визнає придатними вас не хвилює, пане омбудсмен?
показати весь коментар
23.04.2024 14:33 Відповісти
Суки,отправить эпилептика на войну. Сынков своих попрятали а больных воевать отправили. Уроды
показати весь коментар
23.04.2024 14:39 Відповісти
взятку уродам с ВЛК не дал
показати весь коментар
23.04.2024 15:08 Відповісти
медицина у нас 0 , на себе испытал и сам докопался до своего диагноза , сероводород в малых дозах длительное время постепенно вызывает накопление в организме солей железа , он взаимодействуя с гемоглобином в крови создает соли железа
показати весь коментар
23.04.2024 15:13 Відповісти
кровь почему красная , потому что в гемоглобине железо
показати весь коментар
23.04.2024 15:14 Відповісти
А где ты берешь сероводород? Как болезнь называется?
показати весь коментар
23.04.2024 16:11 Відповісти
Засранство,його хвороба називається,їсть різне гов.но! Нижче я йому написав рекомендації.
показати весь коментар
23.04.2024 16:49 Відповісти
Пропейте "Натрия тиосульфат" (в упаковке 10 ампул),по 2 штуки 5 дней подряд на ночь.Содержимое ампул разбавлять в полстакане воды,компота и т.д.
Это средство выводит соли тяжёлых металлов из организма.Будете чувствовать себя намного лучше.Проверено на себе.Чистку провожу каждые 3 месяца.
показати весь коментар
23.04.2024 16:25 Відповісти
це ще неймовірніше, що нам Швейк розповідав...почитайте...
показати весь коментар
23.04.2024 16:48 Відповісти
Сірководень це газ який виділяється в процесі гниття органіки. Якщо органіка гниє в тебе в кишківнику (ти мабуть постійно і голосно пукаєш?),треба лікуватися,почни,наприклад,з еспумізану,пропий антибіотики,промий пряму і товсту кишки ромашкою або мінводою тощо. А якщо ти замість цього продовжуватимеш поклади заліза у себе шукати,скоро пукатимеш газовими факелами із самозайманням!
показати весь коментар
23.04.2024 16:47 Відповісти
Потрібно вже ходити з гранатами, а не з сокирою.
показати весь коментар
23.04.2024 15:16 Відповісти
выламы ,один удар и четыре дырки
показати весь коментар
23.04.2024 15:17 Відповісти
Не хочу сказати нічого образливого, але ж подумайте.
Захід дає зброю, вкладає шалені гроші. Відповідно вони натякають, що ці засоби виділені для боєздатних солдат, які мають бути навчені і заточені на перемогу.
А наші мобілізовують якихось кривих, косих, старих, тощо, які не здатні себе захистити. Складається так враження. Тобто цей процес більше схожий на утилізацію, а не мобілізацію.
Хіба чоловік, 50-55 років, спрацьований, з купою набутих хвороб зможе повноцінно виконувати завдання ?Якийсь період часу, поки його не вб'ють вороги або здоров'я не підведе.
показати весь коментар
23.04.2024 15:20 Відповісти
Тобто цей процес більше схожий на утилізацію, а не мобілізацію.
А ви тільки здогадались?
показати весь коментар
23.04.2024 16:27 Відповісти
Нехай Лубінець розкаже, а що нас взагалі з темою волі/прав/свобод...???? Права й свободи - первинні у всіх Європейських країнах. І лише їх наявність і непорушність є запорукою подальшого накладання обов'язків на Громадянина.
показати весь коментар
23.04.2024 15:20 Відповісти
це значить шо ВЛК не копенґаґен
показати весь коментар
23.04.2024 15:26 Відповісти
Лікарів ВЛК судити пожиттево.Ця погань вбила купу народу .
показати весь коментар
23.04.2024 16:08 Відповісти
Відповідальних лікарів ВЛК - за грати.
показати весь коментар
23.04.2024 16:32 Відповісти
Від епілепсії так не померають. По клініці - це раптова смерть ймовірніше від масивного крововиливу в мозок (інсульту) на фоні гіпертонії. Агонія в такому випадку супроводжується судорогами, піною з рота, що нагадують епілептичні припадки (більшість смертей супроводжуються судорогами). Салабони і ухилянти приї.алися до рятівної "епілепсії" як мухи до гівна. Причина смерті установлюється по результатах розтину, а не по *********** дураків. Результатів розтину дочекаємося, тоді і поговоримо. А салабони і ухилянти - в Армію! Захищати Батьківщину а не *******!
показати весь коментар
23.04.2024 16:41 Відповісти
влк визнає хворого на епілепсію здоровим? "Дурдом-веселка"...
показати весь коментар
23.04.2024 17:15 Відповісти
Це треба ТЦК почитати на ніч
показати весь коментар
23.04.2024 17:19 Відповісти
Ось ще обмежених зроблять придатними!
Будуть воювати кривi,косi,старi та хворi!
А багатi,суддi,прокурори,чиновники в тилу сидiти!
Бо в них бронь!
показати весь коментар
23.04.2024 17:59 Відповісти
А взагалi,ВЛК-Военкомат це зв'язка!
Конвейер !
Чим бiльше народу мобiлiзують, тим краще!
показати весь коментар
23.04.2024 18:04 Відповісти
Відкриють провадження на покійного за ухилення від мобілізації (перепрошую за чорноту - вже сил нема ці новини читати)
показати весь коментар
23.04.2024 18:19 Відповісти
....дохтура позбавити права на роботу , дозволити тільки прибирати приміщення.
показати весь коментар
23.04.2024 19:13 Відповісти
Посадити членів ВЛК за навмисне вбивство. Вони знаючи що людина хвора, свідомо відправили її на смерть
показати весь коментар
23.04.2024 19:36 Відповісти
Ну то все! яке слідство???
Саджайте медиків ВЛК за навмисне вбивство по змові!!!
папірчик є з підписами і того достатньо! Яке слідство?! Що поліції немає чим більше займатися? Хай шпигунів ловлять!
показати весь коментар
23.04.2024 20:55 Відповісти
 
 