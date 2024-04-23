Лубінець про смерть мобілізованого під час епілептичного нападу: ВЛК визнала його придатним до служби
Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті.
Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі", - йдеться у повідомленні.
Лубінець також зазначив, що його Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини.
Як повідомлялося, на Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.
Будь ласка, зачекайте...
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лікарям, як визнали придатним, дадуть премію.
тцк-шникам, які привели, висловлять подяку.
для ЗМІ напишуть прес-реліз, в якому спростують наявність у загиблого епілепсії.
бо січмейний лікар "не знала" коли робила виписку, або голова влк сліпий.
як казав арестович, праібалі...
я багато в чому не правий, хтось мене поправляє, хтось відразу хоче принизити хтось підтримує.
на розумні зауваження реагую розумно
на дурні, по дурному.
гарного дня!
одного разу в неї стався приступ - вона просто впала на підлогу і хріпіла... я взагалі не знав що робити і що відбувається, бо її приступ не був схожий на приступ епілепсії!
коли я її відвіз до лікарні, лікарі відвели її на деяку відстань від мене і цікавилися, чи не побів її хтось?! то добре що вона зізналася про свою хворобу, бо я так розумію могла б і сказати, що то результат побої
ні- це винищення титульної нації із заміною на будь-кого, якщо іншого віросповідання чи кацап: ...
Так то ж ти тут накрапав.
Ти́тульна на́ція - частина населення держави, національність якої визначає офіційне найменування цієї держави.
@RudijLis
Як людина з епілепсією пройшла ВЛК та опинилась в ЗСУ? Зелені ТЦК - вбивці
ТЦК керуються висновками ВЛК.
Звідси і наводчики, ждуни.
Нужно доказать что ранен на передке в боевых условиях
Нічого не зміниться від цього.
Бо всі висновки любих ВЛК , це те що любий призовник - здоровий.
Іншого висновку ВЛК не робить, хоч призовник навіть інвалід.
А те що там які хвороби - то брешуть. Та і звідкіля у затриманого з собою медична карта? А може якщо і є - то він її підробив.
Ліс рубають - тріски летять.
А ВЛК яка після купи поранень, контузій, з купою надбаних за роки в окопах хвороб солдатів визнає придатними вас не хвилює, пане омбудсмен?
Это средство выводит соли тяжёлых металлов из организма.Будете чувствовать себя намного лучше.Проверено на себе.Чистку провожу каждые 3 месяца.
Захід дає зброю, вкладає шалені гроші. Відповідно вони натякають, що ці засоби виділені для боєздатних солдат, які мають бути навчені і заточені на перемогу.
А наші мобілізовують якихось кривих, косих, старих, тощо, які не здатні себе захистити. Складається так враження. Тобто цей процес більше схожий на утилізацію, а не мобілізацію.
Хіба чоловік, 50-55 років, спрацьований, з купою набутих хвороб зможе повноцінно виконувати завдання ?Якийсь період часу, поки його не вб'ють вороги або здоров'я не підведе.
А ви тільки здогадались?
Будуть воювати кривi,косi,старi та хворi!
А багатi,суддi,прокурори,чиновники в тилу сидiти!
Бо в них бронь!
Конвейер !
Чим бiльше народу мобiлiзують, тим краще!
Саджайте медиків ВЛК за навмисне вбивство по змові!!!
папірчик є з підписами і того достатньо! Яке слідство?! Що поліції немає чим більше займатися? Хай шпигунів ловлять!