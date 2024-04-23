Лубінець про смерть мобілізованого під час епілептичного нападу: ВЛК визнала його придатним до служби

Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі", - йдеться у повідомленні.

Лубінець також зазначив, що його Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини.

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Як повідомлялося, на Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.